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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Ally Invest
Данная страница описывает Форекс-брокера Ally Invest. Это — не официальный сайт Ally Invest, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
- Принимает трейдеров из США
Компании
Ally Financial Inc.
Способы оплаты
Банковский перевод
Платежные карты
Чеки
Демо-платформы
МетаТрейдер 4
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/USD
GBP/JPY
GBP/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XAU/USD
Регулирование
CFTC/NFA, 0408077
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:50
Кредитное плечо
Forex
1:50
Stocks
1:50
Options
1:50
Futures
1:50