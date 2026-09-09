Популярные запросы
Образование
/ru/форекс-курс/
Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
/ru/экспертные-советники-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Admirals
Данная страница описывает Форекс-брокера Admirals. Это — не официальный сайт Admirals, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Бонусы
- PAMM
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- Партнерская программа
- MAM
- Бесплатное образование
- Торговля по телефону
Компании
Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets Pty Ltd, Aglobe Investments Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
PayPal
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
iDEAL
SOFORT
Bitcoin
AstroPay
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 30 дней неактивности)
МетаТрейдер 5 (Ограничение 30 дней неактивности)
Валюта счета
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
LTC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XMR/USD
XRP/USD
ZEC/USD
Регулирование
ASIC, 28381
CySEC, 201/13
FCA (Великобритания), 595450
FSA (Сейшельские Острова), SD073
Комиссия по ценным бумагам (Иордания), 57026
FSCA (Южная Африка), FSP51311
Управление рынками капитала Кении, 178
Языки сайта
Английский
Арабский
Болгарский
Чешский
Немецкий
Испанский
Эстонский
Хорватский
Венгерский
Итальянский
Латышский
Малайский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Словенский
Сербский
Шведский
Турецкий
Вьетнамский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Болгарский
Чешский
Немецкий
Испанский
Эстонский
Хинди
Хорватский
Венгерский
Итальянский
Латышский
Малайский
Польский
Португальский
Румынский
Русский
Словенский
Сербский
Шведский
Турецкий
Вьетнамский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Форум
Офис
Часовой пояс сервера
GMT+1
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
Admiral.MarketsОткрыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
CFD
1:20
Cryptocurrencies
1:2
Admiral.PrimeОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
CFD
1:20
Cryptocurrencies
1:2
Admiral.MT5Открыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
CFD
1:20
Agriculture
1:20
Metals
1:20
ETF
1:5
Cryptocurrencies
1:2
Admiral.Markets (ASIC)Открыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
CFD
1:500
Cryptocurrencies
1:2
Admiral.MT5 (ASIC)Открыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
CFD
1:500
Cryptocurrencies
1:2
Zero.MT5Открыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:30
Кредитное плечо
Forex
1:30
CFD
1:20