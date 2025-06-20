В какой-то точке своего профессионального пути, трейдеры решают, что неплохо было бы автоматизировать то, чем они занимаются. Вот тут-то и оказываются полезными экспертные советники.

У автоматизированной торговли есть некоторые преимущества перед ручным трейдингом:

Однако, программирование своего собственного торгового робота (экспертного советника) — не очень простое дело даже для простых стратегий. Со сложными торговыми системами все еще труднее. Вам необходимо формулировать все в рамках строгих условий и инструкций и продумывать большое число всевозможных особых случаев, чтобы советник был готов к любой ситуации.

Все же, если ваша цель — начать разработку своего собственного робота, начинать надо с чего-то простого.

Шаблон экспертного советника для MT5, представленный здесь, может послужить отправной точкой в создании ваших собственных торговых роботов.

Он включает в себя основные структуры и функции экспертного советника без реализации конкретных сигналов на покупку или продажу. Вы сможете легко добавить сигналы от своей торговой стратегии.

Исходный код значительно уменьшит время необходимое на написание экспертного советника.

Шаблон экспертного советника для MT5 — это 700+ строк откомментированного кода, которые вы можете использовать для построения своего советника.

На первый взгляд звучит как очень много кода для простого шаблона, но в нем нет ничего сложного и большую его часть представляют собой комментарии для лучшего понимания логики программы.

Вы можете вносить свои изменения в указанные части кода, чтобы реализовывать свою стратегию входа и выхода из сделок и получить готовый к использованию советник.

Шаблон экспертного советника для MT5 — не является полностью автоматической системой.

Вам нужно к шаблону добавить собственный код для генерации сигналов открытия и закрытия сделок, чтобы он мог торговать.

Базовый экспертный советник разделен на три основные функции:

Шаблон экспертного советника для MT5 состоит из отдельных модулей, так что каждая операция логически выделена в независимую функцию. Это позволяет сделать исходный код понятнее и упростить внесение дальнейших изменений.

Здесь вы можете видеть как разделяются функции в ходе выполнения программы:

Обработка деинициализации (функция DeInit) в шаблоне отсутствует, но при необходимости вы легко сможете добавить свою.

Шаблон экспертного советника для MT5 — отличный инструмент в умелых руках, но не всем он подойдет. Вам есть смысл работать с данным шаблонам, если вы удовлетворяете следующим условиям.

Хотя большая часть кода уже предоставлена и в нем много комментариев, вам надо уметь добавлять свой собственный код для сигналов на открытие и закрытие сделок и для дальнейшей кастомизации (например, добавление трейлинг-стопа).

Просмотр исходного кода других экспертных советников может помочь вам в этом.

Файлы экспертного советника, которые вы скачаете, предназначены для платформы МетаТрейдер 5. Они не будут работать в МетаТрейдере 4.

Рекомендуется ознакомиться с процессом компиляции кода. Данный шаблон представляет собой исходный код, который надо редактировать в MetaEditor и компилировать, чтобы превратить его в рабочий советник.

Стоит повторить, что это — не полностью рабочая торговая стратегия. Вам надо будет придумать свои сигналы на вход и на выход. Вам, возможно, потребуется провести множество бэктестов и много раз корректировать код, прежде чем у вас получится что-то стоящее.

Вы можете посмотреть на небольшие фрагменты из кода. Это хороший способ понять, подходит ли вам данный шаблон.

Если то, что вы видите, кажется вам более-менее понятным, тогда вы скорее всего сможете без проблем использовать этот шаблон.

Если вам ничего не понятно, но вам интересно посмотреть, как устроен код экспертного советника, тогда шаблон поможет вам в этом.

Если же код вас совсем не интересует, тогда, вероятно, вам нет смысла скачивать этот шаблон.

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// This is what you see in the About tab when you attach the expert advisor to a chart.

// They provide more information and details

// Properties help the software look better when you load it in MT5.