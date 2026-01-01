КиД

Стратегия «купи и держи» (КиД, от английского buy-and-hold) — очень популярна на рынке акций, но часто считается бесполезной, или даже опасной, на рынке Форекс. Многие статьи и книги прямо указывают на то, что «купи и держи» не применим в торговле валютами. Хотя есть ряд ограничений в использовании стратегии «купи и держи» на рынке Форекс по сравнению с фондовыми рынками, это — вполне жизнеспособный подход к торговле, который понравится многим трейдерам и инвесторам.

Как видно из названия этой стратегии, «купи и держи» состоит из двух стадий. Первая — это процесс выбора и покупки одной валюты с помощью другой. Вторая стадия КиД — это период владения длиной в несколько лет, в течение которого купленная валюта растет по сравнению с проданной валютой. Несмотря на то, что в названии стратегии речь идет только о покупке, трейдеры не ограничены длинными позициями в КиД. Продажа без покрытия работает одинаково хорошо на рынке Форекс.

Это, вообще, возможно на Форексе?

Основным аргументом противников «купи и держи» в торговле на Форексе является тот факт, что валютам не хватает основного достоинства акций. В то время как стоимость компании может взлететь на сотни процентов в результате какого-либо фундаментального события (например, выход на новый рынок, успешное изобретение, недостаток конкуренции и т.п.), валюты не могут расти друг против друга таким же образом. Единственным исключением могут служить валюты развивающихся стран, девальвирующие в ускоренном темпе из-за какого либо политического или финансового кризиса. Они, конечно же, не могут рассматриваться как объекты данной стратегии.

Хоть этот аргумент и абсолютно справедлив, он не делает применение стратегии «купи и держи» для валют невозможным. Отсутствие быстрого роста с легкостью компенсируется экстремальными значениями кредитного плеча (до 1:2000), в то время как неспособность валют к обесцениванию, подобно акциям, делает долгосрочную торговлю на Форексе более гибкой и контролируемой.

Одним из препятствий для использования стратегии КиД может быть Форекс-брокер. Во-первых, он должен быть достаточно надежным, чтобы пережить запланированную долгосрочную сделку, в состоянии исполнить ордер на ее закрытие и перевести начальный депозит плюс прибыль на банковский счет трейдера. Во-вторых, он должен быть не против держать позицию трейдера открытой на протяжении очень длительного периода времени. Этот фактор нельзя недооценивать, так как онлайновые Форекс-брокеры зарабатывают на спреде и комиссионных, суммарный размер которых в свою очередь зависит от частоты торговли. Не стоит и говорить, что при использовании «купи и держи» эта частота настолько низкая, что брокер не заработает практически ничего. Единственной возможностью получить доход для брокеров остается подстройка выплат по свопам в свою пользу. Поэтому выбор брокера для открытия позиции КиД важен почти так же как выбор самих валют.

Похоже на керри трейд...

Множество параллелей можно провести между стратегиями «купи и держи» и керри трейд. Обе подразумевают длительные периоды удержания открытой позиции, обе заметно выигрывают от положительной разницы в процентных ставках и обе не имеют четких правил для входа и выхода из рынка. В то же время, различия между этими двумя торговыми методами весьма важны:

В КиД использование защитного (а иногда и следящего) стоп-лосса может быть преимуществом.

В отличие от керри трейда, «купи и держи» не требует стабильно растущей мировой экономики.

Хоть получение положительного свопа по процентным ставкам может быть неплохим бонусом для позиций типа «купи и держи», это не является необходимым требованием.

В КиД хорошие позиции требуют больше подтверждений и условий для входа. Одной положительной разницы в ставках мало.

Особенности

Долгосрочный источник прибыли.

Сделки с положительным свопом приносят дополнительную прибыль.

Торговля в стиле «установил и забыл».

Отрицательные свопы могут быть серьезной проблемой.

Нет четких критериев входа/выхода.

Требует большого терпения (особенно, при отрицательных свопах).

Как торговать?

Выбор валютной пары играет первостепенную роль в стратегии «купи и держи». В идеале, валютная пара должна иметь положительную разницу процентных ставок в направлении сделки. Но можно обойтись и без этого, если отрицательная разница достаточно мала по сравнению с ожидаемой долгосрочной прибылью.

Фундаментальные показатели имеют наивысший приоритет в данной стратегии. Ориентирами могут служить такие долгосрочные факторы как политика центральных банков, настроение глобальных рынков и тренды в безработице.

Позиция в КиД должна быть открыта при минимальном кредитном плече или с достаточным запасом свободной маржи на Форекс-счете, чтобы предотвратить возможный марджин-колл или даже стоп-аут.

Выбор времени входа, хоть и может быть использован для получения дополнительного преимущества, не является столь же важным, как и в обычной Форекс-торговле. Ожидание отката может стоить возможности совершить саму сделку и должно применяться лишь в исключительных случаях.

После открытия следует длительный период бездействия. Нередко Форекс-позиции типа КиД растягиваются на годы, а то и десятилетия.

Выход из позиции в «купи и держи» еще более запутан, чем вход. В теории, долгосрочный валютный инвестор закрывает такую позицию только, когда есть необходимость забрать свои средства с торгового счета или, когда кардинально поменялись рыночные условия. Также, позиция КиД может быть закрыта, когда достигнута какая-то большая цель по прибыли или недопустимый уровень убытка.

Примеры

USD/CNY

На первом примере изображена валютная пара USD/RMB (USD/CNY, доллар США против китайского юаня). Которая была, и до сих пор находится, в долгосрочном нисходящем тренде благодаря отрицательному торговому балансу США с Китаем и медленной ревальвации юаня, проводимой Народным банком Китая. Долгосрочный инвестор получал бы прибыль не только от постоянного падения данной валютной пары, но также и от положительной разницы между китайской высокой процентной ставкой и низкой ставкой, используемой Федеральным резервом.

EUR/CHF

Второй пример — это EUR/CHF (евро против швейцарского франка). Очевидно, часть графика до 1999 г. — синтетическая, но, тем не менее, совершенно реальная. Валютная пара торгуется в очень долгосрочном нисходящем тренде с 70-х годов ХХ века. Для того чтобы совершить эту бычью сделку «купи и держи», потребовалось бы перенести множество периодов глубокой просадки в комбинации с доминированием отрицательной разницы в процентных ставках между франком и евро.

Внимание!

Внимание! Используйте эту стратегию на свой страх и риск. EarnForex.com не отвечает за убытки, которые могут быть понесены вами при использовании какой-либо стратегии, представленной на сайте. Не рекомендуется использовать данную стратегию на реальном счете, не испытав ее для начала на демо счете.

Вопросы

Если у вас есть предложения или вопросы по этой стратегии, вы всегда можете обсудить их на форуме.