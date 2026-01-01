Полосы Боллинджера - один из наиболее полезных индикаторов, поскольку он определяет как тренд, так и волатильность. Этот индикатор создал Джон Боллинджер в 1980-х годах, а в 2001 вышла соответствующая книга.

Расчет данного индикатора обманчиво прост. Вначале проводится скользящая средняя с периодом 20, затем программа рассчитывает среднее отклонение от этих 20 периодов и умножает его вдвое. Полученное значение добавляется к скользящей средней для получения верхней линии индикатора и вычитается для получения нижней. Эти две линии обозначают предполагаемые границы цены.

Понимания того, как рассчитывается среднее отклонение, от вас не требуется - к счастью, в наше время для этого есть программы. Важно лишь понимать, что под отклонением подразумевается разброс значений относительно центральной точки (в нашем случае - относительно скользящей средней с периодом 20). Около 68% такого разброса как раз относится к стандартному отклонению. В случае же с полосами Боллинджера это отклонение удваивается, и таким образом отображается практически весь разброс, 95%.

Именно поэтому пробой линии Боллинджера случается достаточно редко. Такое событие является аномальным и, несомненно, заслуживает вашего внимания.

Полосы Боллинджера и трейдинг

Согласно наблюдениям Боллинджера, при пробитии одной из линий возникает идеальная возможность для торговли. Как правило, мы обычно думаем, что цена пойдет в сторону пробоя, однако в случае с полосами Боллинджера так бывает крайне редко. Обычно цена поднимается вверх на 2-5 периодов, а затем отступает к скользящей средней либо к нижней линии индикатора. Так что пробой верхней линии Боллинджера на Форекс — это скорее показатель разворота. Если это произошло, стоит подумать о выходе из лонга, а, возможно, и об открытии сделки на продажу.

Еще одно наблюдение заключается в том, что пока цена движется от скользящей средней с периодом 20 к верхней линии Боллинджера, из сделки можно не выходить. Как только цена подберется к самой линии, стоит насторожиться, поскольку выход за границы этой линии - явление аномальное и статистически редкое. Таким образом, верхняя линия является своего рода сопротивлением, а нижняя, соответственно, поддержкой.

Кроме того, верхняя полоса Боллинджера может считаться уровнем перекупленности, а нижняя - перепроданности, однако мы не сторонники такого подхода. Во-первых, есть куда более подходящие индикаторы для определения зон перекупленности и перепроданности - например, RSI или стохастический осциллятор, которые определяют настроение трейдеров относительно текущих цен с помощью отношения отдельных компонентов баров друг к другу (в особенности максимума к цене закрытия). Во-вторых, 20-периодная скользящая средняя является запаздывающим индикатором и ограничена 20 периодами. Скажем, 22 периода назад на рынке могли произойти потрясающих масштабов события, однако в линиях Боллинджера они отражены не будут. Этот индикатор по своей природе вынужден подстраиваться под текущую ситуацию, поэтому он не берет в расчет исторические данные. Наконец, на рынке вполне могут возникать серии однонаправленных движений длиной в 40 периодов и больше, и в этом случае полосы Боллинджера также будут сжиматься. Когда такое происходит, мы ждем, что цена рано или поздно снова откатится к скользящей средней, однако, когда это будет и где - на этот вопрос полосы Боллинджера не ответят, в отличие от некоторых других индикаторов, которые выдают такие данные.

Ниже представлен график курса австралийского доллара с полосами Боллинджера. Случаи пробоя ценой линий Боллинджера обведены в круг. Заметьте, что пробои эти длятся не более чем 5 дней, а чаще всего 1-2. Далее, после пробоя зачастую, но не всегда, цена движется к другой линии.

Дневной график AUD/USD, пробои полос Боллинджера обведены в круг

Волатильность

Если линии находятся достаточно близко друг к другу, это означает, что цена не очень сильно варьируется в пределах скользящей средней с периодом 20, которая в данном случае считается нормой. В этом случае волатильность держится на низком уровне. Если же линии сходятся и образуют очень узкий канал — это показатель нерешительности рынка. Боллинджер назвал такую ситуацию сжатием; как правило, сжатие предшествует сильному прорыву цены. При этом по линиям Боллинджера нельзя установить, в какую именно сторону пойдет цена, так что для этого нужно использовать другие индикаторы. Однако по сжатию линий Боллинджера понятно одно: нужно сворачивать позиции, а не открывать их или, тем более, действовать наобум.

На следующем графике показано развитие цены AUD/USD с двумя сжатиями линий Боллинджера - за первым последовал период повышенной волатильности перед пробитием вниз. После второго сжатия полосы Боллинджера снова начали расширяться, подсказывая что волатильность скорее всего будет повышаться.

Дневной график AUD/USD, случаи сжатия полос Боллинджера обведены в круг

Если линии Боллинджера находятся далеко друг от друга, это означает, что волатильность на рынке высока. Если при этом у вас есть основания полагать, что тренд продолжится, то можно не беспокоиться. Однако имейте в виду, что расхождение линий Боллинджера случается и в периоды резких движений в отсутствии тренда. Такие скачки могут составлять более 100 пунктов вверх или вниз всего лишь на протяжении 2 часов или дней.

Ниже представлен дневной график курса евро. Как видите, широкие полосы сужаются перед тем, как снова расшириться после резкого движения вверх, за которым последовало верхнее пробитие и начало бычьего тренда.

Часовой график EUR/USD, сужение и расширение полос Боллинджера

Сочетание с другими индикаторами

Полосы Боллинджера можно использовать в качестве грубой аналогии поддержки и сопротивления (при торговле по тренду), а также для измерения волатильности, что помогает при определении размера позиции и выставлении стопов и тейк-профитов. Однако, у 20-периодной скользящей средней, на которой основан индикатор, есть свои ограничения, связанные прежде всего с понятием "нормы" (цена должна вернуться к скользящей средней). Дело в том, что на Форекс случаются резкие ценовые движения, и поэтому отклонения от нормы здесь не редки. Кроме того, способность полос Боллинджера подстраиваться под рыночные условия, — это не только их достоинство, но и недостаток, поскольку из-за этого мы лишаемся ближайших исторических данных (максимумы, минимумы, сила текущего движения). Часто с полосами Боллинджера используют индикаторы MACD и Parabolic SAR, являющиеся индикаторами силы тренда (моментума).