Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера - один из наиболее полезных индикаторов, поскольку он определяет как тренд, так и волатильность. Этот индикатор создал Джон Боллинджер в 1980-х годах, а в 2001 вышла соответствующая книга.
Расчет данного индикатора обманчиво прост. Вначале проводится скользящая средняя с периодом 20, затем программа рассчитывает среднее отклонение от этих 20 периодов и умножает его вдвое. Полученное значение добавляется к скользящей средней для получения верхней линии индикатора и вычитается для получения нижней. Эти две линии обозначают предполагаемые границы цены.
Понимания того, как рассчитывается среднее отклонение, от вас не требуется - к счастью, в наше время для этого есть программы. Важно лишь понимать, что под отклонением подразумевается разброс значений относительно центральной точки (в нашем случае - относительно скользящей средней с периодом 20). Около 68% такого разброса как раз относится к стандартному отклонению. В случае же с полосами Боллинджера это отклонение удваивается, и таким образом отображается практически весь разброс, 95%.
Именно поэтому пробой линии Боллинджера случается достаточно редко. Такое событие является аномальным и, несомненно, заслуживает вашего внимания.
Полосы Боллинджера и трейдинг
Согласно наблюдениям Боллинджера, при пробитии одной из линий возникает идеальная возможность для торговли. Как правило, мы обычно думаем, что цена пойдет в сторону пробоя, однако в случае с полосами Боллинджера так бывает крайне редко. Обычно цена поднимается вверх на 2-5 периодов, а затем отступает к скользящей средней либо к нижней линии индикатора. Так что пробой верхней линии Боллинджера на Форекс — это скорее показатель разворота. Если это произошло, стоит подумать о выходе из лонга, а, возможно, и об открытии сделки на продажу.
Еще одно наблюдение заключается в том, что пока цена движется от скользящей средней с периодом 20 к верхней линии Боллинджера, из сделки можно не выходить. Как только цена подберется к самой линии, стоит насторожиться, поскольку выход за границы этой линии - явление аномальное и статистически редкое. Таким образом, верхняя линия является своего рода сопротивлением, а нижняя, соответственно, поддержкой.
Кроме того, верхняя полоса Боллинджера может считаться уровнем перекупленности, а нижняя - перепроданности, однако мы не сторонники такого подхода. Во-первых, есть куда более подходящие индикаторы для определения зон перекупленности и перепроданности - например, RSI или стохастический осциллятор, которые определяют настроение трейдеров относительно текущих цен с помощью отношения отдельных компонентов баров друг к другу (в особенности максимума к цене закрытия). Во-вторых, 20-периодная скользящая средняя является запаздывающим индикатором и ограничена 20 периодами. Скажем, 22 периода назад на рынке могли произойти потрясающих масштабов события, однако в линиях Боллинджера они отражены не будут. Этот индикатор по своей природе вынужден подстраиваться под текущую ситуацию, поэтому он не берет в расчет исторические данные. Наконец, на рынке вполне могут возникать серии однонаправленных движений длиной в 40 периодов и больше, и в этом случае полосы Боллинджера также будут сжиматься. Когда такое происходит, мы ждем, что цена рано или поздно снова откатится к скользящей средней, однако, когда это будет и где - на этот вопрос полосы Боллинджера не ответят, в отличие от некоторых других индикаторов, которые выдают такие данные.
Ниже представлен график курса австралийского доллара с полосами Боллинджера. Случаи пробоя ценой линий Боллинджера обведены в круг. Заметьте, что пробои эти длятся не более чем 5 дней, а чаще всего 1-2. Далее, после пробоя зачастую, но не всегда, цена движется к другой линии.
Волатильность
Если линии находятся достаточно близко друг к другу, это означает, что цена не очень сильно варьируется в пределах скользящей средней с периодом 20, которая в данном случае считается нормой. В этом случае волатильность держится на низком уровне. Если же линии сходятся и образуют очень узкий канал — это показатель нерешительности рынка. Боллинджер назвал такую ситуацию сжатием; как правило, сжатие предшествует сильному прорыву цены. При этом по линиям Боллинджера нельзя установить, в какую именно сторону пойдет цена, так что для этого нужно использовать другие индикаторы. Однако по сжатию линий Боллинджера понятно одно: нужно сворачивать позиции, а не открывать их или, тем более, действовать наобум.
На следующем графике показано развитие цены AUD/USD с двумя сжатиями линий Боллинджера - за первым последовал период повышенной волатильности перед пробитием вниз. После второго сжатия полосы Боллинджера снова начали расширяться, подсказывая что волатильность скорее всего будет повышаться.
Если линии Боллинджера находятся далеко друг от друга, это означает, что волатильность на рынке высока. Если при этом у вас есть основания полагать, что тренд продолжится, то можно не беспокоиться. Однако имейте в виду, что расхождение линий Боллинджера случается и в периоды резких движений в отсутствии тренда. Такие скачки могут составлять более 100 пунктов вверх или вниз всего лишь на протяжении 2 часов или дней.
Ниже представлен дневной график курса евро. Как видите, широкие полосы сужаются перед тем, как снова расшириться после резкого движения вверх, за которым последовало верхнее пробитие и начало бычьего тренда.
Сочетание с другими индикаторами
Полосы Боллинджера можно использовать в качестве грубой аналогии поддержки и сопротивления (при торговле по тренду), а также для измерения волатильности, что помогает при определении размера позиции и выставлении стопов и тейк-профитов. Однако, у 20-периодной скользящей средней, на которой основан индикатор, есть свои ограничения, связанные прежде всего с понятием "нормы" (цена должна вернуться к скользящей средней). Дело в том, что на Форекс случаются резкие ценовые движения, и поэтому отклонения от нормы здесь не редки. Кроме того, способность полос Боллинджера подстраиваться под рыночные условия, — это не только их достоинство, но и недостаток, поскольку из-за этого мы лишаемся ближайших исторических данных (максимумы, минимумы, сила текущего движения). Часто с полосами Боллинджера используют индикаторы MACD и Parabolic SAR, являющиеся индикаторами силы тренда (моментума).
Совет эксперта. В зависимости от таймфрейма, на котором ведется торговля, следует определить, сколько периодов цена идет в направлении первого пробоя полос Боллинджера. Так, на дневных графиках этот период редко составляет более 5 дней, тогда как на 4-часовых графиках он может продолжаться дольше (что может оказаться неплохой возможностью для торговли).