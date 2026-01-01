Основная цель технического анализа – обнаружение тренда цены и силы этого тренда (т.н. «моментума»). Тренд проявляется в виде последовательно повышающихся или понижающихся значений цены. Когда на графике появляется несколько крупных баров в одном направлении, это уже можно расценивать как тренд, однако важную роль будет играть, прежде всего, его сила.

Определить, действительно ли несколько баров начинают новый тренд или речь о ложном сигнале, могут помочь скользящие средние, однако они часто запаздывают и распознают новые тренды далеко не сразу. В этой связи и оказываются полезными индикаторы моментума (силы тренда): они помогут обнаружить настоящий тренд, избежав ложных сигналов. Индикаторы моментума также крайне необходимы во внутридневной торговле, когда из-за сильной волатильности определить силу тренда становится крайне трудно.

В ходе данного урока мы попробуем разобраться с некоторыми вопросами, связанными с силой тренда, а также дать общее представление об индикаторах моментума. Поиск надежных индикаторов моментума занимал лучшие умы на протяжении всего существования технического анализа. Начать, однако, следует с того, что моментум представляет собой серию ускорений и замедлений. Цена постоянно движется вперед, будь то вверх, вниз или вбок, причем в последнем случае моментум все равно есть, хотя ни ускорения, ни замедления нет. В других случаях цена может ускориться на краткий промежуток, а затем замедлиться. Таким образом, при анализе силы тренда играет роль не среднее значение, а важные точки, в которых происходят определенные изменения.

Ниже представлен график, на котором вручную начерчены регрессионные линии, соединяющие минимумы и максимумы. Первая линия (красная) показывает падение, в то время как вторая (зелёная) - отскок. Как падение, так и отскок были непродолжительными. Обратите внимание, что падение началось на свече с длинной нижней тенью, что обычно является сигналом на продажу, особенно если такая свеча появляется рядом с уровнем сопротивления. Далее следует длительное падение. Обратите внимание на наклон красной линии - он довольно значительный, что свидетельствует о сильных настроениях на рынке. Падение завершается на свече "волчок". Эта фигура демонстрирует нерешительность рынка, когда ни быки, ни медведя не могут получить контроль. За этой фигурой часто следует разворот тренда. Так и случилось - последовало сильное движение вверх. Его наклон был ещё сильнее, свидетельствуя о сильных медвежьих настроениях. Но столь сильные настроения зачастую непродолжительны. Так и получилось - цены испытали коррекцию, за которой последовал период движения вбок, показанный синей линией. Обратите внимание, что за двумя медвежьими свечами последовала свеча доджи с длинными тенями, а за ней появилась бычья свеча с длинной нижней тенью. Такое сочетание является бычьим. И действительно - после него цены пошли вверх и похоже, что рынок готов начать бычий тренд.

Моментум, отображаемый с помощью регрессионных линий

Наклон регрессионных линий отлично демонстрирует ускорения и замедления и мог бы стать лучшим индикатором моментума в мире, если бы не одно «но»: мы не знаем, сколько нам нужно значений для измерения силы тренда и где начинать и завершать линию. Если же вместо начерченных от руки линий использовать скользящую среднюю, то график получит очень сложный вид, и его будет трудно интерпретировать.

На следующем графике применен индикатор наклона регрессионной линии с периодом 8. Первый наклон (в первом круге) показывает, что движение довольно сильное. Однако второй наклон показывает меньший наклон, хотя там видно, что движение получилось сильнее. В основном окне линии прочерчены от руки, и что они, что индикатор не справились с задачей определения, какой тренд сильнее.

Индикатор наклона регрессионной линии

Таким образом, получается, что для измерения силы тренда нужны другие инструменты. Самый простой способ – деление текущей цены на цену, засвидетельствованную определенное число периодов назад. Такой индикатор моментума показан на следующем графике (используется период 5 дней при стандартном периоде в 12 дней). Индикатор расположен в отдельном окне под графиком. Обратите внимание, что он начал подниматься за 5 периодов до самого минимума (второй круг). Что касается первого круга, то индикатор начал подниматься после достижения минимума цены, ведя себя как совпадающий индикатор, а не опережающий.

Индикатор моментума сигнализирует о смене тренда

Начинающие трейдеры могут посчитать такой индикатор идеальным: он не только растет вместе с ценой, но и делает это еще до того, как поднимется цена.

К сожалению, здесь есть та же проблема, что и в случае с индикатором наклона: мы точно не знаем, сколько периодов должно быть в основе индикатора. Можно, конечно, провести проверку на исторических данных, однако это не спасет от ложных сигналов, в случае если изменятся настроения рынка. Найти идеальное число периодов сложно и потому, что чем больше их будет, тем сильнее будет опаздывать индикатор, а чем их будет меньше, тем раньше вам придется выходить из тренда, который, возможно, будет продолжаться и далее.

Решением данной проблемы может стать коэффициент изменения, выраженный в процентах. На графике он обозначен в виде средней линии со значением 100 (т. е. 100%). Если индикатор находится рядом с линией, значит, текущая цена и та, которая была N периодов назад, практически совпадают. Если же индикатор поднимается до 102, это свидетельствует о том, что цена отличается на 2%. Различные программы и платформы отображают коэффициент в виде линии со значением 100% или со значением 0.

Еще один способ измерения моментума – обнаружение т. н. «перекупленности» и «перепроданности» – эти явления возникают постоянно при движении цены вверх или вниз. В эти моменты трейдеры закрывают сделки, завершая, таким образом, текущий тренд. На предыдущем графике перекупленность наступает примерно отметке 102, а перепроданность – на 98. В большинстве платформ есть также возможность чертить горизонтальные линии в области перекупленности и перепроданности.

Понятия перекупленности и перепроданности тесно связаны с относительной силой (т. е. внутренней силой актива, а не его силой против другого актива). Это привело к возникновению индикатора RSI, который разработал Уэллс Уайлдер в 1978 году в рамках работы «Новые концепции технических торговых систем». Данный индикатор до сих пор является одним из самых популярных, и отчасти именно благодаря его умению обнаруживать перекупленность и перепроданность.

Индикатору RSI посвящен отдельный урок.

Для индикатора RSI установлены уровни перекупленности и перепроданности по умолчанию (см. следующий график). Проблема у RSI та же, что и у других индикаторов моментума: число периодов.

Измерение моментума с помощью индикатора относительной силы (RSI)

Еще один индикатор силы тренда – осциллятор моментума Чанде, описанный в книге «Новые способы технической торговли». Данный индикатор объединяет индекс относительной силы и диапазоны минимумов и максимумов. Формула осциллятора похожа на RSI, но учитывает больше параметров; в частности, в числителе суммируются как дни с повышением, так и с понижением, что позволяет точнее идентифицировать сильные тренды. Пример осциллятора моментума Чанде изображен на следующем графике.

Измерение моментума с помощью индикатора Чанде

Значение 0 является показателем отсутствия моментума, -50 – перепроданности, 50 – перекупленности. Данные значения являются процентными, что позволяет различным образом трактовать сильные и слабые движения, которые в абсолютных значениях имели бы один и тот же моментум.

Для фиксации ускорения или замедления тренда можно использовать индикаторы MACD, стохастический осциллятор или даже полосы Боллинджера; все они позволяют обнаружить краткосрочность тех или иных ускорений, а также указывают на перекупленность и перепроданность (однако следует помнить, что примерные значения перекупленности и перепроданности могут быть неверными).

Описанные выше четыре способа измерения моментума помогут установить наличие ускорений и замедлений и иногда предупредят о смене направления тренда за период до этой смены. Тем не менее, опытные трейдеры также смотрят на сами свечи (например, поглощающие) некоторые другие факторы.

На основе моментума можно строить различные торговые системы, однако в этом случае также следует учитывать фигуры графика и свечные модели. Большинство же трейдеров воспринимают моментум все-таки как подтверждающий индикатор.