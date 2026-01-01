Корреляция валют

Корреляцией называется степень подобия двух явлений. На Форекс корреляция обозначает схожесть или различие поведения валютных курсов.

С математической точки зрения корреляция измеряется коэффициентом корреляции, значение которого может варьироваться от -1 до 1. Корреляция в +1 считается идеальной положительной, -1 – идеальной отрицательной, а при коэффициенте корреляции, равном нулю, корреляция отсутствует. Если корреляция является идеально положительной, это означает, что курс двух валют будет двигаться всегда в одном и том же направлении, тогда как если корреляция идеально отрицательная, курс будет всегда противоположным. При нулевой корреляции никакой взаимосвязи между валютными курсами нет. На Форекс такого быть не может, определенная корреляция, пусть и небольшая, есть всегда.

Разные аналитики предлагают различную шкалу оценки корреляции как «сильной» или «слабой» – кто-то считает 0,6 уже надежной корреляцией, кому-то нужно 0,7. Приведем одну из версий такой шкалы:

0-0,4: нулевая или слабая корреляция;

0,5-0,6: умеренная, ненадежная корреляция;

0,7-0,8: высокая степень корреляции;

0,9-1: сильная корреляция.

Идеальная корреляция, будь то положительная или отрицательная, возможна на Форекс только на протяжении небольших периодов времени, поскольку валюта всегда зависит от экономических условий эмитирующей ее страны, а такие условия в двух странах не могут быть одинаковыми на 100%. Таким образом, при изучении таблиц, в которых указаны корреляции валютных пар, следует внимательно ознакомиться с тем, какой период лежит в основе этих вычислений (на некоторых сайтах этот период даже не указывается, и это повод насторожиться).

Отсутствие понимания периодичности ведет к очень сильно разнящимся данным в разных источниках: на одном сайте корреляция USD/CAD и AUD/USD может составлять 70%, на другом – 96%, а на третьем – вообще 45%. Все три показателя могут оказаться верными, каждый для своего периода.

Также причиной такого расхождения может быть и различное количество данных: одно дело, если коэффициент считается на основе данных за год, другое – если за 10 лет. Так или иначе, Форекс – не научная лаборатория, где 10 лет может быть достаточно, чтобы идеально смоделировать поведение объекта. Форекс – это люди, и здесь все может измениться в любой момент. Получается в какой-то степени патовая ситуация: с одной стороны, нужны данные за длительный период, с другой – наибольшее значение имеют недавние данные.

Случаи

На Форекс речь всегда идет о парах, а не отдельных валютах. Соответственно, если пары коррелируют, их курс будет двигаться одинаково, как, например, в случае с евро и швейцарским франком – вследствие очень тесных торговых связей между Швейцарией и ЕС. Корреляция пар EUR/USD и USD/CHF варьируется от -0,85 до -1 (поскольку речь о корреляции пар, где доллар выступает в одном случае на пером месте, а в другом – на втором, корреляция является отрицательной).

Данная высокая степень корреляции говорит о том, что курсы евро и франка ведут себя очень похоже. Получается, что при покупке евро вряд ли стоит продавать франк; с другой стороны, одновременная продажа евро и франка ведет к двойному риску против доллара и практически сводит на нет попытку диверсификации.

Корреляция франка и евро оказалась настолько сильной, что Швейцарский Национальный Банк принял решение об установлении минимального порога в 1,2000 курса EUR/CHF (поскольку сильный франк грозил обвалом рынку экспорта Швейцарии). Решение об установлении порога было принято в 2011 году, когда на горизонте замаячил паритет двух валют. Несколько раз ШНБ приходилось вмешиваться в рыночную ситуацию, чтобы удержать порог выше указанного уровня, однако в январе 2015 года центробанку все же пришлось сдаться. Трейдеры послушно соблюдали указанный порог, пока он не был отменен.

Установление минимального порога на 1,2000 ( красная линия) 6.09.2011 (вертикальная серая линия) и его отмена (значительное снижение курса) 15.01.2015

Корреляция евро и франка по-прежнему остается одной из самых сильных. Подобным образом коррелируют новозеландский и австралийский доллары: на недельном таймфрейме коэффициент корреляции курса AUD/USD и NZD/USD составляет 0,95, т. е. одна пара на 95% повторяла траекторию движения другой. В паре с евро «осси» и «киви» коррелируют чуть меньше, в районе 93%, но это тоже немало. Таким образом, вне зависимости от второй валюты в паре (доллар или евро), существует очень большая вероятность того, что если курс австралийского доллара совершил определенный пробой важного уровня, то это же сделает и его новозеландский «коллега».

Небольшой экскурс в историю: до того, как Швейцарский Национальный Банк установил минимальный порог для EUR/CHF, аналитики часто говорили о том, что немецкая марка все время следует за франком; после того, как марку сменил евро, он тоже стал ориентироваться на курс франка. Недавно роль такого же «ведущего» взял на себя австралийский доллар. Ниже представлен график пар AUD/USD и EUR/USD на начало 2014 года, из которого видно, что сначала вниз идет австралиец (первая вертикальная серия линия), а уже вслед за ним, где-то через неделю, – евро. В области справа австралийский доллар поступательно растет, а евро, поднявшись выше AUD, отступает и входит в коррекционную фазу (вторая вертикальная линия).

Курс пары AUD/USD (обозначен черным цветом) против курса EUR/USD (обозначен зеленым и оранжевым ).

Возможно, коррекция евро была связана с тем, что трейдеры отметили его слишком бурный рост по сравнению с австралийским долларом. Такие трейдеры действительно были, но хватило бы их усилий на то, чтобы занизить евро, или нет, мы не знаем.

Сайты, публикующие данные по корреляции

Сайты, на которых размещаются сведения о корреляции тех или иных валютных пар, оставляют желать лучшего. Прежде всего, огромную роль играет период, а он часто даже не указывается. Так, на одном сайте для пар EUR/USD и GBP/USD был указан коэффициент корреляции в 0,94, однако о том, что это цифра для недельного периода, а при этом для полугода корреляция будет очень слабой, 0,31, сайт умолчал. Подобным же образом варьируется корреляция EUR/USD и USD/JPY: на недельном периоде она составляет всего -0,23, а на годовом – уже гораздо внушительнее, -0,69.

Начинающие трейдеры изучают данные очень невнимательно: увидев цифру, которая покажется им надежной, они тут же начинают стоить вокруг нее целую стратегию. По факту же, если сделки трейдера в среднем занимают один час, ему нужны данные по корреляции с периодом в час, а такие сведения устаревают буквально за несколько дней. Достаточно одному крупному игроку рынка передумать или возникнуть какому-либо геополитическому катаклизму, и от былой корреляции не останется и следа.

Если же вы посмотрите корреляцию для периода в 5 минут, то там разброс будет еще более серьезный. На одном сайте для пар AUD/USD и NZD/USD коэффициент корреляции для 5-минутного интервала варьировался от 96,4% до 12,2%, при этом даже не было указано, сколько пятиминутных интервалов бралось в расчет и в какие даты, что делает данную информацию еще более бесполезной. Даже в статистике берут данные по минимум 30 периодам, а на Форекс это число должно быть выше в 10 раз, поскольку речь идет не о научных объектах, а о поведении и психологии людей.

В данном случае торговлю на 5 минутах можно было бы применить с той мыслью, что расхождение курсов AUD и NZD окажется временным, и вскоре валюты снова будут коррелировать. Таким образом, если одна валюта ушла относительно другой вниз, ее следует купить, т. к. она вернется. Идея, в принципе, неплохая, однако для ее реализации все равно нужно знать точную корреляцию пар в данный конкретный момент (и даже если она известна, воплотить эту идею все равно очень сложно).

Наконец, в очередной раз повторим: корреляция не является причиной движения валютных курсов. Даже в науке встречаются случаи, где высокая степень корреляции наблюдается у двух совершенно не связанных друг с другом объектов, просто вследствие совпадения. На Форекс часто можно предположить наличие связи между двумя валютными парами, но доказательств этому может не быть. Ярчайшим примером в этой связи может служить корреляция USD/CAD и EUR/USD. США и Канада являются географическими соседями, и экономика Канады существенно зависит от торговли и капиталопотоков со стороны США, хотя Канада также является крупным экспортером нефти и металлов, что вполне позволяет ей быть экономически самостоятельной. Достаточно высокая корреляция наблюдается в процентных ставках и ценах на сырье в США и Канаде, что может показаться определяющим фактором в установлении корреляции валют.

Теперь смотрим: на одном сайте корреляция EUR/CAD и EUR/USD составляет 63,3% (период не назван), на другом – 0,86 для недельного периода, 0,88 для годового, но также в районе 0,65 для 1, 3 и 6 месяцев. Это может означать только одно: канадский доллар коррелирует не с долларом США, а с евро; при повышении евро против доллара канадец также повышается. Что же насчет процентных ставок и цен на сырьевые товары? Вполне возможно, что они просто-напросто одинаково влияют на евро и канадский доллар. Получается, что иногда обнаружить причину корреляции на Форекс достаточно просто, как в случае с евро и франком или AUD/NZD, а иногда крайне сложно.