TradingView для Форекс-трейдеров: принципы работы TradingView

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Новичкам на рынке Форекс наверняка будет интересно узнать, что такое TradingView и нужно ли тратить время на его изучение. В общих словах, TradingView – это веб-платформа для построения графиков с различными функциями: например, там можно отслеживать и анализировать курсы валютных пар, акций, криптовалют, сырьевых товаров, облигаций и других активов. В основном TradingView пользуются трейдеры, торгующие на фондовом рынке, но эта платформа вполне годится и для Форекс-трейдеров. Давайте разберемся, как пользоваться TradingView и проводить анализ рынка Форекс с ее помощью.

Интерфейс

Первое, что можно заметить в интерфейсе TradingView, – это логичный и удобный дизайн сайта. По сравнению с другими платформами (например, MetaTrader 4), TradingView намного проще и приятнее, поэтому тем, кто начинает свое знакомство с Форекс с этого сайта, очень повезло. Именно по этой причине на TradingView приходит так много посетителей, которые здесь надолго задерживаются.

Основной раздел платформы TradingView называется "интерактивный график", он также разработан в очень простом и понятном стиле:

Сообщество трейдеров

На главной странице TradingView представлено множество материалов, опубликованных трейдерами, где рассказывается о том, как может развиваться курс тех или иных валютных пар, акций, криптовалют или сырьевых товаров. Такие материалы могут стать отправной точкой для новичков, т.к. здесь можно почерпнуть интересные сведения для сделок. На наиболее интересных с вашей точки зрения трейдеров можно подписаться, и тогда вы будете всегда иметь возможность получать их материалы. Кроме того, здесь также действует система лайков и комментариев, как в обычной социальной сети. Вот так, например, выглядят комментарии с одному из опубликованных материалов:

Меню также содержит два вида чата: один предназначен для личных бесед с другими участниками, другой – для публичных чатов практически на любую тему. Вот пример Форекс-чата:

Список

Контрольный список – еще одна функция, которая делает работу с TradingView простой и быстрой, даже если вы регулярно анализируете довольно много валютных пар. Можно получить доступ к списку через то же меню, где расположены чаты (справа). Элемента списка можно добавлять, удалять и сортировать. Благодаря списку можно увидеть последние показатели, а также значения ежедневных изменений. Вы можете помечать торговые инструменты разными цветами, чтобы легко управлять группами активов, а также легко находить их на сайте TradingView. Инструмент списка позволяет сохранять, загружать, экспортировать и импортировать несколько списков сразу. Лучше всего то, что таким образом открыть полномасштабный интерактивный график любого из активов:

Совет эксперта. Рекомендуем начинающим трейдерам отслеживать максимум от 5 до 10 валютных пар. После ознакомления с рынком и разработки собственной торговой системы можно расширять горизонты. Сосредоточившись на нескольких парах, вы сможете лучше понять рынок и платформу и использовать приобретенные навыки, чтобы затем уже перейти к другим парам и даже видам активов.

Данные активов

Данные торгового актива, доступные через список, предоставляют быструю информацию о валютной паре или любом финансовом другом инструменте, за которым следит трейдер. Помимо базовой информации, он также показывает дневной диапазон, 52-недельный (годовой) диапазон, обобщенный сигнал технического анализа, а также важные уровни и процентные изменения.

Сведения о данных на фондовом рынке и Форекс

Биржевые трейдеры имеют небольшое преимущество перед трейдерами Форекс, потому что данные, представленные для большинства акций, передаются непосредственно с бирж, поскольку акции торгуются на централизованных рынках. Однако и Форекс-трейдер может торговать некоторыми акциями через контракты на разницу (CFD) у некоторых Форекс-брокеров. Некоторые крупные брокеры предлагают тысячи CFD, что отлично подходит для трейдеров, которые хотят торговать активами, а не валютами.

Новости

Чуть ниже сведений об активах отображаются заголовки новостей для выбранной валютной пары. Здесь отображаются свежие новости, которые могут оказать прямое влияние на торговый актив. Однако, поскольку TradingView не является специализированным новостным сайтом, количество и актуальность заголовков для многих торговых инструментов довольно ограничены. Тем не менее, это может быть весьма полезно при анализе основных валютных пар.

Календарь

В дополнение к заголовкам новостей TradingView предлагает традиционный экономический календарь Форекс с датами основных и второстепенных макроэкономических показателей. Здесь работает фильтр страны и фильтр важности события, однако его вряд ли можно сравнить с любым из лучших Форекс-календарей.

Уникальный инструмент: графики TradingView

Инструмент построения графиков, предоставляемый TradingView, является очень востребованной функцией. Он позволяет анализировать графики с использованием индикаторов и объектов графиков, разметить график для сохранения идеи и ее объяснений в частном или публичном порядке, а также настраивать оповещения и запускать бэктесты автоматизированных стратегий, и, наконец, он позволяет торговать валютными парами, если выбранный брокер поддерживает платформу TradingView. Ниже пример диаграммы с полосами Боллинджера и ATR:

Легко заметить, почему поклонники TradingView говорят, что невозможно найти платформу для построения графиков лучше, чем эта. Основная причина, по которой многие трейдеры Форекс считают графики TradingView очень удобными, заключается в том, что они крайне быстро работают. Разработчики платформы TradingView следят за тем, чтобы пользователи практически не замечали переходов между различными таймфреймами или валютными парами. Тестирование стратегии также проходит практически мгновенно, как и загрузка материалов со множеством графических объектов и индикаторов. В общем, что бы вы ни делали, ждать точно не придется.

Поиск торговых инструментов

Работая с интерактивным графиком, вы можете легко сменить валютную пару или даже добавить наложенный график какого-либо другого торгового инструмента (например, для изучения корреляции), используя окно поиска TradingView:

Как видите, поиск валютной пары EUR/USD приводит к множеству находок, включая четыре результата от традиционных брокеров Форекс. Для некоторых трейдеров это может не иметь большого значения, но большинство знает, что на других платформах пользователь обычно ограничен использованием ценовых данных от одного брокера. TradingView предоставляет данные от нескольких брокеров, и можно выбрать именно того брокера, который вам нужен. Однако в мире существуют сотни брокеров, и TradingView отображает данные только самых известных. Несмотря на это, тот факт, что ленту данных можно переключить, является беспрецедентным даже для самых популярных платформ графиков.

Индикаторы

Trading View имеет широкий спектр индикаторов, которые легко доступны для всех трейдеров с помощью кнопки индикаторов с опцией поиска, в отличие от MetaTrader, где нужно пролистать несколько папок или раскрывающихся меню, чтобы получить доступ к предпочитаемым индикаторам. Вы можете легко найти индикатор на TradingView, используя функцию поиска в раскрывающемся меню, которое появляется при нажатии на кнопку Индикаторы в верхней части графика. Например, вот так результаты поиска выглядят для параметра "волатильность" (в общедоступной библиотеке легко найти не только встроенные индикаторы, связанные с волатильностью, но и пользовательские индикаторы):

Параметры индикатора

Как и на других торговых платформах, здесь можно изменять параметры любого индикатора, привязанного к графику. Так, например, выглядят параметры полос Боллинджера:

А вот так можно настроить стиль:

В отличие от MetaTrader, TradingView не позволяет сохранять настройки пользовательских индикаторов в файлах, но зато можно сохранить новый набор параметров по умолчанию для каждого индикатора, что может быть полезно при одновременном применении одного и того же индикатора ко многим графикам.

Оповещения

Есть возможность настроить несколько типов оповещений для всех видов источников через платформу TradingView и, в отличие от MetaTrader, никаких навыков программирования для этого не требуется. Оповещения легко настраиваются и в соответствии со стилем торговли и используемым набором инструментов построения графиков. Интерфейс позволяет создавать оповещения для всего, что есть на графике – не только для курса валютной пары, но и для любого индикатора на графике. Затем этот источник можно сравнивать различными способами с самим собой, фиксированными уровнями, процентными значениями и так далее. Оповещения могут быть однократными и многократными, со сроком действия и бессрочными, можно настраивать их текст и звуковой сигнал. TradingView предоставляет возможность отправлять оповещения по электронной почте, через браузер, мобильное приложение и по SMS, что реализуется через сторонний сайт.

Оповещения TradingView – это особенно эффективная функция для трейдеров, которые не торгуют на постоянной основе – присутствие необязательно до тех пор, пока не будет достигнут целевой уровень обменного курса или определенное значение индикатора.

Инструмент отбора

Кроме того, в TradingView есть такой эффективный инструмент, как отбор, который можно использовать для Форекс, фондового рынка и криптовалют. Инструмент отбора на Форекс позволяет отслеживать сразу несколько валютных пар с применением индикаторов и различных настроек. По умолчанию для каждой пары выводится текущий курс, изменение за день, максимум и минимум за день и сигнал (на покупку, на продажу, сильный на покупку и сильный на продажу). Трейдер может самостоятельно добавлять дополнительные параметры и даже сохранять их и использовать в будущем. Разумеется, можно также фильтровать пары по настройкам и устанавливать различные оповещения.

Инструмент отбора на Форекс просто необходим тем, кто следит за множеством пар одновременно, выбирая наиболее подходящие варианты.

Материалы других трейдеров

Торговые идеи являются краеугольным камнем платформы TradingView. Благодаря этой функции можно удобно делиться своим анализом с другими трейдерами Форекс и лучше понять текущую ситуацию на рынке, просматривая идеи, представленные огромной базой пользователей платформы. Кроме того, можно применить уже опубликованные идеи, чтобы проверить, как они работают в реальности, и увидеть, был ли конкретный анализ правильным или неправильным. Вот несколько примеров идей TradingView (в данном случае для пары USD/CAD):

Платформа также поддерживает систему ранжирования наиболее популярных трейдеров, чьи идеи получают лайки, комментарии и мнения.

Публикация собственных материалов

Чтобы опубликовать свои торговые идеи в TradingView, нужно получить доступ к интерактивному графику, через который можно будет перейти ко всем инструментам, которые понадобятся для анализа движения валютной пары. Сразу после этого можно будет опубликовать торговую идею, нажав синюю кнопку в правом углу графика.

Нажав на кнопку, вы попадете на новую страницу, где нужно будет выбрать, публиковать ли свою идею в виде инструкции или анализа рынка. Публикация торговой идеи в категории анализа рынка означает, что вы проанализировали актив и сделали прогнозы относительно будущего направления цены актива. Вы также можете опубликовать свою идею в виде инструкции, описывающей торговую стратегию или обучающей других трейдеров тому или иному аспекту торговли валютой. Здесь же можно выбрать подходящее название и описание для торговой идеи. Кроме того, вы можете выбрать рубрику, тэги и рыночные условия, а также поделиться идеей через Twitter или StockTwits.

Получить доступ к опубликованной торговой идее можно в соответствующем разделе. При публикации торговой идее необходимо следовать рекомендациям TradingView, иначе публикация может быть удалена с сайта.

Pine Script

TradingView располагает собственным языком программирования под названием Pine Script. Трейдеры используют его для создания пользовательских индикаторов и стратегий, которые работают на данной платформе. Pine Script – это язык программирования, который сильно отличается от тех, что используются в MetaTrader, cTrader или NinjaTrader. Коллектив TradingView разработал Pine Script для конкретных целей, и в нем нет 90% функций, используемых в других языках программирования торговых платформ. Вот пример пользовательского индикатора Wave Trend – как видите, он очень компактный и лаконичный:

Pine Script нельзя использовать для создания автоматических советников (роботов), которые будут выполнять сделки напрямую, однако стратегию в нем прописать можно. В частности, можно задать генерирование оповещений о покупке или продаже в соответствии с настроенными правилами. Также Pine Script годится для тестирования стратегий на исторических данных (бэктеста). Вот пример отчета об эффективности общедоступной пользовательской стратегии торговли:

Торговля напрямую из TradingView

Можно ли торговать напрямую с платформы TradingView? Да, можно. Однако проблема в том, что на платформе поддерживается только несколько брокеров. TradingView не предоставляет полный список брокеров, доступных для торговли через платформу, но это можно узнать по следующей ссылке: https://www.tradingview.com/brokers/. Самые известные брокеры, поддерживающие TradingView, – это OANDA, Forex.com, FXCM, и Poloniex.

Вам также может быть интересно узнать, стоит ли анализировать курс валютной пары с помощью платформы TradingView, а затем размещать сделки у своего брокера на основе анализа? Краткий ответ: да; большинство пользователей TradingView размещают сделки не на этой платформе. Они используют платформу исключительно для анализа, а затем идут к своим брокерам.

Тогда такой вопрос: а что если курс на графике TradingView значительно отличается от того, что вы видите на платформе брокера? В этом случае было бы более разумно основывать свой анализ на графиках брокера, чтобы избежать несения ненужных убытков из-за разницы курсов.

Однако могут быть случаи, когда необычные движения цен на графиках брокера могут не отражаться на графиках TradingView. Это может быть подозрительно, и в таких случаях можно отправить брокеру претензию. Нередко встречаются отдельные скачки цен, влияющие только на одного брокера, а не на весь рынок (возможно, у брокера просто произошел сбой). В подобных ситуациях брокер обязан компенсировать убытки, если вы предоставите доказательства, например, в виде скриншота. Если брокер отказывается признать ошибку и компенсировать убытки, можно обратиться за помощью в регулирующие органы – например, в Службу финансового надзора Великобритании (FCA) или Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Претензию можно направлять регулятору только в том случае, если брокер зарегистрирован у него. Избегайте торговли у нелицензированных брокеров.

Выводы

TradingView действительно является отличной платформой для построения графиков и анализа, подходящей для всех видов трейдеров. Платформа интуитивно понятна, что позволяет начинающим трейдерам освоить методы технического анализа на практике. Есть также возможность торговать напрямую с платформы, если брокер ее поддерживает. Платформа также идеально подходит для тестирования потенциальных торговых стратегий без привлечения реальных средств.