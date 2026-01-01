При выборе Форекс-брокера и планировании открытия первого счета вы, вероятно, услышите много о stop-out (стоп-аут) и margin call (маржин-колл). При этом одни брокеры не различают эти явления и пишут лишь о margin call, тогда как другие определяют четкую границу между stop-out и margin call. Давайте попробуем разобраться, чем они отличаются.

Для начала давайте быстро рассмотрим определение маржи. Для многих маржинальная торговля - один из самых весомых факторов в пользу торговли на Форексе. Благодаря марже не нужно иметь 100 000 долларов, чтобы торговать этой суммой. Достаточно будет всего, например, 1000 долларов при кредитном плече 1:100. Таким образом, на каждый доллар, будет приходиться 100 долларов. Это и есть маржинальная торговля, с помощью которой можно в миг разбогатеть, а можно (что более вероятно) разориться.

Кредитное плечо в 1:100 можно обозначить как маржу в 1%. Таким образом, для заключения сделки необходимо вложить в нее минимум 1%. Margin call и stop-out, также выражаются в процентах от капитала: например, margin call 20% и stop-out 10%. Это означает, что если в ходе торговли уровень средств счета снизится до 20% от маржи, произойдет margin call. Это может быть не более чем предупреждением и строго сформулированным предложением о закрытии некоторых или всех сделок или внесении дополнительных денег для удовлетворения минимальных маржинальных требований. Если вы это сделаете, то все будет нормально (однако на самом деле следует как можно скорее закрыть сделки и вернуться к торговле на демо-счете). Если же вы этого не сделаете и уровень средств счета опустится до 10%, случится stop-out. На этом этапе ваши сделки будут автоматически закрыты брокером, начиная с наиболее убыточных. Возможно и полное закрытие всех сделок на счете.

Margin call может произойти и на 100%, т.е. если уровень средств счета опустится ниже 100% от минимального требования к марже, сделки будут закрыты, как на уровне stop-out. Здесь уже не будет предупреждения - сделки закроются сразу.

Как избежать margin call и stop out? Следует торговать только теми средствами, которые вы можете проиграть без особых потерь. Управляйте своими деньгами рационально и не используйте кредитное плечо без надобности. Большинство успешных трейдеров рискует лишь 2,5-5% капитала в одной сделке. Нет ничего плохого в том, чтобы сильно не рисковать - более того, рано или поздно вы к этому придете. А если все же вас настигнет margin call или stop out, просто вернитесь к демо-торговле, пока вы снова не сможете торговать с прибылью, а затем вернетесь к реальной торговле, когда будете действительно готовы.

Примеры

Пример 1.Margin call брокера составляет 50%, stop out - 20%. Баланс счета составляет 10 000 долларов. Трейдер открывает сделку с маржей 1000 долларов. Если убыток по позиции достигнет $ 9,500, капитал трейдера опустится до $ 10000 - $ 9500 = $ 500, что составит 50% от используемой маржи. Брокер выдаст margin call. Если убыток дойдет до $ 9,800, а капитал, соответственно, до $ 10,000 - $ 9,800 = $ 200, получится 20% от используемой маржи, что приведет к срабатыванию уровня stop out, и брокер автоматически закроет наиболее убыточную сделку.

Пример 2.Margin call брокера составляет 200%, stop out - 100%. Баланс составляет 1 500 долларов. Вы открываете сделку с маржей в 200 долларов. Если убыток на этой позиции достигнет 1 100 долларов, ваш собственный капитал составит 1500 - 1 100 = 400 долларов, т.е. 200% от используемой маржи; наступает margin call. Когда убыток в этой сделке достигнет 1300 долларов, а капитал снизится до $ 1500 - $ 1300 = 200 долларов, получится 100% от используемой маржи, и сделка будет автоматически закрыта по stop-out.

Пример 3. Баланс счета составляет 5000 долларов, margin call и stop out - 150% и 100% соответственно. Вы открываете сделку с использованием маржи на сумму 1000 долларов. Margin call будет выдан в случае если убыток превысит 3500 долларов, а stop out наступит при убытке в 4000 долларов. Если же открыть сделку с маржей, равной уровню средств счета (5000 долларов), то margin call будет выдан незамедлительно, а поскольку stop out составляет 100%, то сделка сразу же будет закрыта.

Три важных замечания