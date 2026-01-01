MyForexFunds: дело, которое обернулось против CFTC

Обычно, когда CFTC начинает преследовать форекс-брокера, это происходит потому, что данный брокер обманывал трейдеров. Однако бывают случаи, когда CFTC ошибается. Одним из таких случаев стало дело против компании «MyForexFunds» (MFF). Изначально CFTC обвинила MFF во введении клиентов в заблуждение. Однако впоследствии дело было закрыто.

Что такое «MyForexFunds»?

MyForexFunds — это проп-фирма, основанная в провинции Онтарио. Трейдеры могут подать заявку на открытие финансируемого счёта и торговать за счёт средств компании. Если их торговля приносит прибыль, они получают часть дохода. Проп-трейдинг — это популярный и легальный способ для трейдеров с небольшим личным капиталом наращивать прибыль быстрее, чем это возможно при торговле на индивидуальных счётах.

Обвинения против «MyForexFunds»

28 августа 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) возбудила исполнительное производство против компании Traders Global Group Inc. (осуществляющей деятельность под названием «MyForexFunds»).

CFTC утверждала, что Traders Global Group Inc. вводила трейдеров в заблуждение относительно того, как работает компания и получает прибыль. Вот какие обвинения были выдвинуты:

CFTC заявила, что компания утверждала трейдерам, что финансируемые счета являются реальными торговыми счетами, тогда как, по данным CFTC, это были симулированные (демо-) счета, и что MFF выступала контрагентом по каждой сделке.

По данным CFTC, MFF манипулировала проскальзыванием и создавала искусственные задержки, чтобы трейдеры получали меньшую прибыль.

CFTC утверждала, что MFF зарабатывала деньги в основном за счет взимания комиссий со своих клиентов, а не за счет их прибыльных сделок.

CFTC утверждала, что MFF выплачивала прибыльным трейдерам средства за счет комиссий, взимаемых с убыточных трейдеров. Другими словами, компания, как утверждалось, представляла собой финансовую пирамиду.

Стоит отметить, что в отрасли является нормальной практикой, когда проп-фирмы открывают финансируемым трейдерам не реальные счета, а симуляционные (демо-счета).

Компаниям важно раскрывать эту информацию, но сама по себе такая практика не является мошеннической. Компания дублирует ваши сделки на своих собственных счетах, а затем выплачивает вам долю прибыли. Внутренний механизм работы может отличаться, но к трейдерам относятся и платят справедливо.

29 августа 2023 года вся деятельность MFF была приостановлена. Личные активы ответчиков были заморожены. Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) также приняла меры в отношении MFF.

Последствия для трейдеров оказались разрушительными. Замораживание активов вынудило MFF внезапно прекратить деятельность.

Трейдеры обнаружили, что не могут войти в систему.

Торговля в режиме реального времени внезапно прекратилась.

Трейдеры не могли получить доступ к полагающимся выплатам или управлять ими.

Некоторые так и не получили свои выплаты.

Изначально многие трейдеры полагали, что получат возмещение. По состоянию на начало 2026 года MFF лишь приступила к разработке процедуры удовлетворения подтвержденных запросов на выплаты, поступивших с августа 2023 года, при этом подробный график и более обширный план возмещения убытков пока не разработаны.

Обычно, когда такое агентство, как CFTC, принимает меры против предполагаемого мошенника, на этом дело заканчивается. Мошенники часто пытаются скрыться, но когда их в конце концов ловят, они несут наказание.

Именно поэтому для многих стало неожиданностью, когда 7 марта 2024 года ответчики подали ходатайство о применении санкций в отношении CFTC.

К каким выводам пришла Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC)?

OSC вела разбирательство иначе, чем CFTC. CFTC изначально исходила из предположения и утверждала наличие серьезного мошенничества. Но OSC так не поступила. Вместо этого она сосредоточилась в большей степени на том, правильно ли MFF организовала свою деятельность и раскрытие информации. OSC не признала MFF виновной в том виде мошенничества, в совершении которого, по утверждению CFTC, компания была виновна.

Почему дело CFTC было прекращено

Как оказалось, именно это ходатайство о применении санкций в конечном итоге полностью изменило ход дела. CFTC признала следующие ошибки:

Неучёт материалов, предоставленных Комиссией по ценным бумагам Онтарио.

Слишком длительное устранение ошибок в Декларации.

Несмотря на свои ошибки, CFTC утверждала, что в её аргументации против ответчиков ничего существенного не изменилось. Кроме того, она утверждала, что санкции в отношении CFTC были необоснованными, поскольку она внесла поправки в Декларацию в сроки, установленные Правилом 11.

Однако главная проблема с утверждениями CFTC была связана с переводом 31,5 млн канадских долларов. CFTC заявила, что основатель и генеральный директор MFF, Муртуза Казми, перевел эти средства с корпоративного счета MFF на свои личные счета. Именно на этом основании им удалось заморозить активы MFF. На самом деле Казми выплатил эти 31,5 млн канадских долларов Канадскому налоговому агентству (CRA). Это были налоги.

В результате замораживания активов Казми лишился доступа и к своим личным средствам. Как сообщает Finance Magnates, он заявил: «Мне пришлось просить и одалживать деньги у родственников и друзей. От заправки автомобиля до покупки продуктов и оплаты лекарств — всё приходилось делать на заемные средства».

Ситуацию усугубляло то, что за неделю до подачи ходатайства о замораживании активов MFF Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) уже знала о том, что 31,5 млн долларов были перечислены в CRA. Эта информация содержалась в электронном письме Комиссии по ценным бумагам Онтарио — тех самых материалах, которые CFTC проигнорировала при подготовке своего иска против MFF.

В ответ на этот инцидент суд назначил специального эксперта для составления настоящего Отчета и рекомендаций специального эксперта. На случай, если вы не знакомы с судебными процедурами, специальный эксперт — это нейтральная сторонняя сторона, назначаемая судом в соответствии с Правилом 53 Федеральных правил гражданского судопроизводства для оказания помощи в рассмотрении сложных дел или дел, требующих тщательного изучения фактов. Специальный эксперт представляет свои выводы и рекомендации судье.

Выводы и рекомендации специального эксперта

Если вы читали эту статью, отдавая CFTC право на презумпцию невиновности, вы, возможно, подумали, что произошедшее, в худшем случае, было результатом халатности. Однако отчет специального эксперта содержит еще более серьезные обвинения. В отчете говорится:

OSC неоднократно и прямо уведомляла CFTC о неверных заявлениях вскоре после подачи ходатайства и Декларации SRO/PI. Тем не менее, CFTC неоднократно не исправляла свои заявления.

По сути, у CFTC не было никакой возможности не заметить эти исправления. В заключение отчета специальный эксперт пишет:

Действия CFTC, которые предпринимались в течение года и включали многочисленные случаи поведения, наказуемого санкциями, были умышленными и совершались недобросовестно. Вероятно, они повлияли на решение суда о вынесении постановления в отношении SRO или, по крайней мере, о его поддержании, а также, вероятно, повлияли на решение суда по ходатайству о предоставлении предварительной информации (PI), поскольку суд не располагал полной, исчерпывающей и достоверной информацией. Действия CFTC были предприняты с целью получения тактического преимущества, а именно — наложения ареста на все или практически все активы ответчиков, и привели к значительным расходам и отвлечению ресурсов суда и сторон. Без применения санкций подобные действия, по всей видимости, могут повториться.

Специальный эксперт рекомендовал судье:

Наложить санкции на CFTC

Отклонить иск о принудительном исполнении с утратой права на повторное рассмотрение

Обязать CFTC возместить судебные издержки ответчиков

Судья выполнил все три этих рекомендации, наложив на CFTC санкции в соответствии с Правилом 11, отклонив их иск и обязав организацию оплатить судебные издержки ответчиков.

Судья крайне редко налагает санкции в соответствии с Правилом 11 на государственный регулирующий орган. Тот факт, что судья поступил именно так, свидетельствует о том, что суд счел, что CFTC действительно злоупотребляла своими полномочиями. Это означает, что речь шла не просто о халатности, а о сознательном недобросовестном поведении.

Впоследствии суд в Канаде разморозил большую часть активов MFF и восстановил доступ компании к данным клиентов.

MyForexFunds находится в процессе возобновления деятельности

MyForexFunds удалось пережить недобросовестные принудительные меры со стороны CFTC. На момент написания этой статьи компания работает над возобновлением своей деятельности. Вы можете посетить сайт MyForexFunds, чтобы ознакомиться с хронологией событий и последними новостями.

Вероятно, этот переход будет сопряжен с трудностями как по логистическим причинам, так и из-за того, что действия CFTC привели к потере компанией части доверия со стороны трейдеров. Несмотря на то что обвинения были ложными и игнорировали ключевые доказательства, действия CFTC привели к финансовым затруднениям для клиентов MFF. В результате клиенты в будущем могут с большей осторожностью относиться к MFF или даже к торговле через проп-фирмы в целом.

Каковы будут последствия для CFTC?

Критики время от времени обвиняют CFTC в превышении своих полномочий в отношении того, как она обращается с офшорными брокерами, принимающими клиентов из США. Некоторые из её действий можно рассматривать как «регулирование через судебные разбирательства», когда для определения того, что является законным поведением, используется не чёткое руководство, а принудительное исполнение.

Дело с MyForexFunds, по-видимому, стало первым случаем, когда суд согласился с этим выводом, выразив несогласие с тактикой принудительного исполнения, применяемой CFTC.

История с MyForexFunds, вероятно, заставит CFTC проявить большую осторожность при контроле за проп-фирмами, а также за другими новыми и инновационными бизнес-моделями. Судья не постановил, что данное дело выходит за пределы компетенции агентства. Таким образом, CFTC, скорее всего, продолжит принимать меры в отношении проп-фирм, которые, по его мнению, нарушают правила. Однако теперь агентство знает, что чрезмерное расширение фактов или юрисдикции может обернуться против него в суде.

Исполняющая обязанности председателя CFTC Кэролайн Фам взяла на себя ответственность, заявив:

Как подробно описано в отчете суда, CFTC проявила умышленное и недобросовестное поведение, сделав многочисленные ложные заявления суду, а также допустив «многочисленные случаи поведения, подлежащего санкциям» в течение года. Это непростительно.

К моменту публикации отчета CFTC уже отстранила некоторых сотрудников от работы в связи с неправомерными действиями. Таким образом, вполне вероятно, что в будущем CFTC будет уделять больше внимания предотвращению неправомерных действий в своих собственных рядах.