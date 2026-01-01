Является ли Форекс деривативом?

Валютами можно торговать на спот-рынке, на фьючерсном рынке, в виде традиционных опционов, бинарных опционов и CFD (контрактов на разницу). Валютными фьючерсами и традиционными опционами можно торговать только на регулируемых биржах, бинарными опционами - как на регулируемых биржах, так и у внебиржевых брокеров, а CFD и спот можно найти только на внебиржевом рынке. Из-за этой сложной структуры среди начинающих трейдеров существует непонимание относительно того, какие инструменты являются производными (деривативами), а какие нет. Деривативом называется финансовый контракт, стоимость которого изменяется с изменениями стоимости базового актива. Покупая производный контракт, покупатель соглашается приобрести базовый актив в определенную дату и по определенной цене. Однако довольно сложно классифицировать все формы валютной торговли исключительно по этому определению. Поэтому давайте рассмотрим различные аспекты, касающиеся тех или иных видов торговли на Форекс, и определим, какие из них можно отнести к деривативам.

Расчет

Процесс расчетов значительно варьируется в зависимости от вида торговли на Форексе. Рассмотрим процесс в каждом случае, чтобы разграничить производные и непроизводные контракты. Производным можно назвать тот рынок, где расчет основан на обменном курсе валюты, которая торгуется на другом рынке.

Спот-рынок

В спот-торговле все расчеты производятся в течение двух рабочих дней с даты исполнения. Заметными исключениями из этого правила являются пары USD/CAD, USD/TRY, USD/PHP, USD/RUB, USD/KZT и USD/PKR, которые рассчитываются на следующий рабочий день. Таким образом, краткосрочный расчетный период и фактический обмен базовыми активами (даже если Форекс-брокер использует механизм переноса сделки во избежание поставки) указывает на то, что спот-рынок Форекс не является деривативом.

Фьючерсный рынок

Валютные сделки, совершаемые на фьючерсном рынке, погашаются через 30 дней. Иногда также доступны контракты с еще более длительными периодами исполнения. Валютные курсы здесь зависят от цен на спот-рынке. Как правило, однако, между спот-ценами и ценами на фьючерсном рынке будет небольшая разница, поскольку здесь учитывается разница процентных ставок. Более длительный расчетный период и механизм определения цены указывают на то, что фьючерсы на валюту являются деривативами.

Биржевые опционы

Валютные опционы обычно имеют более длительные расчетные циклы. Например, опционы NASDAQ FX исполняются в третью пятницу месяца исполнения. На опционном рынке нет обязательной поставки, а расчеты валютных опционных контрактов на всех биржах основаны на цене спот-рынка. Например, для опционов NASDAQ FX для расчета контракта используется цена, актуальная на момент 19:00 по московскому времени. Опять же, более длительный механизм расчета и определения цены указывают на то, что традиционные опционные контракты на валюту являются производными инструментами.

Бинарные опционы

Брокеры бинарных опционов предоставляют различные возможности торговли этими инструментами. Есть даже опционы, исполняющиеся в течение нескольких минут. Физической поставки актива не происходит, а расчет основан на обменном курсе спот-рынка Форекс. Таким образом, отсутствие поставки актива и механизма определения цены указывает на то, что бинарные опционы являются деривативами.

CFD

Между валютными CFD и спот-рынком форекс есть много общего. Для торговли обоими видами активов можно использовать одну и ту же платформу с графиками, получать те же котировки и т.д. Однако CFD - это просто контракт, который позволяет трейдеру делать ставки на изменение цены на тот или иной актив. Поставки актива, как на спот-Форексе, здесь нет. Валютный курс на рынке CFD совпадает с ценой на спот-рынке. Таким образом, отсутствие поставки активов и механизма определения цен указывает на то, что валютные CFD являются деривативами в чистом виде.

Цена

Если цена торгового инструмента на определенном рынке зависит от цены на другом рынке, то данный инструмент является деривативом.

Спот-рынок

На обменный курс валюты на спотовом рынке влияют несколько факторов, таких как уровень безработицы, инфляция, ВВП, PMI, и другие. Однако обменный курс не является производным от этих данных. Данные только усиливают или ослабляют влияние на обменный курс. Например, рост безработицы за пределами целевого уровня центрального банка негативно скажется на обменном курсе валюты. Рост инфляции, напротив, укрепит валюту, если ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки, чтобы сдержать рост цен. Итак, поскольку курсы на спот-рынке не являются производными, то и сам спот-Форекс не вписывается в категорию деривативов.

Фьючерсный рынок

Обменный курс валюты на фьючерсном рынке является производным по отношению к курсу на спот-рынке. При этом, как правило, курс на фьючерсном рынке будет несколько выше, чем на спотовом, что связано с премией за риск, которая позволяет обезопасить участников рынка. Однако по мере приближения к дате расчетов разрыв цен между фьючерсным и спотовым рынками будет сужаться. В целом, механизм расчета обменного курса показывает, что валютные фьючерсы являются деривативами.

Биржевые опционы

Изменение суммы премии на традиционном рынке опционов отражает изменение обменного курса валюты на спотовом рынке Форекс. Время, оставшееся до истечения срока исполнения опциона, и общие настроения по отношению к валюте также влияет на сумму премии. Теоретически значение "колл" и "пут" рассчитывается на основе модели ценообразования Блэка-Шоулза, где используется шесть переменных: волатильность, вид опциона, базовая цена валюты или другого актива, время, цена исполнения и безрисковая ставка. Поскольку премия рассчитывается исходя из базовой цены валюты на спотовом рынке, опционы, несомненно, являются деривативами.

Бинарные опционы

Подобно традиционным опционам, на рынке бинарных опционов также используются обменные курсы спот-рынка. Стоимость валютного бинарного опциона будет теоретически равна 0 или 100 в зависимости от курса соответствующего курса валюты на спотовом рынке. Таким образом, механизм расчета обменного курса в бинарных опционах указывает на то, что данные инструменты являются производными.

CFD

Подобно фьючерсам и опционам, на рынке CFD используются спотовые цены. Поскольку цена CFD на валютном рынке напрямую зависит от спот-рынка Форекс, мы вполне можем классифицировать валютные CFD как деривативы.

Время торговли, размер ордера и объем

На рынках деривативов обычно используются стандартизированные контракты или устанавливаются ограничения на размер ордера и объем. Мы будем классифицировать различные виды валютных рынков на основе этой фундаментальной разницы.

Спот-рынок

На спот-рынке торговля валютой по будням ведется круглосуточно, при этом ограничений по времени торговли нет. Форекс-брокеры не указывают какой-либо размер стандартного ордера на спот-рынке. Некоторые онлайн-брокеры разрешают торговать даже одной валютной единицей. С другой стороны, Форекс-брокеры позволяют размещать и очень крупные ордера. Если и есть какие-то ограничения, то они могут быть связаны только с масштабом самого брокера и его поставщиков ликвидности. Таким образом, отсутствие ограничений по времени торговли, размеру лота и объему ордера указывает на то, что спот-Форекс не является деривативом.

Фьючерсный рынок

Валютные фьючерсы торгуются в установленные часы. Несмотря на то, что ночью рынок деривативов тоже работает, он в значительной степени не ликвиден и практически недоступен частным трейдерам. Существует также стандартный размер лота в торговле фьючерсами на валюту. Кроме того, биржа определяет максимальный размер позиции для мелких и крупных (институциональных) трейдеров. В США Комиссия по торговле товарными фьючерсами определяет лимит позиции в контрактах на фьючерсы и опционы. Штраф за нарушение позиции также ограничивается. Исходя из этих ограничений, мы можем классифицировать валютные фьючерсы как деривативы.

Традиционные опционы

Подобно валютным фьючерсам, традиционные валютные опционные контракты торгуются только в установленные часы. Существует также стандартный размер лота и лимиты позиций для мелких и крупных трейдеров, на которых распространяются правила регуляторов рынка. Поэтому валютные опционы также являются производными инструментами.

Бинарные опционы

Бинарными опционами можно торговать в любое время, у некоторых брокеров - даже в выходные. Брокеры бинарных опционов обычно устанавливают минимальные и максимальные уровни ордеров. Однако эти ограничения не являются догмой, если данный бинарный опционный контракт торгуется вне биржи. Таким образом, только по ограничениям во времени, размере ордера и объему классифицировать бинарные опционы как деривативы нельзя.

CFD

Большинство валютных CFD торгуются в те же часы, что и спот-форекс. Кроме того, аналогично этому рынку, ограничений по объему ордеров практически нет. Многие брокеры CFD обеспечивают дробную настройку позиции и гибкий верхний порог числа сделок. Поэтому мы не можем сказать, что CFD являются производными контрактами исключительно по данному параметру.

Торговый капитал

На рынке деривативов, как правило, всегда есть маржа, и на этом основании мы и будем в данном случае разграничивать производные и непроизводные контракты.

Спот-рынок

В спот-торговле на Форексе среднее кредитное плечо, предлагаемое онлайн-брокерами, превышает 1:100. Кроме того, нет определенного правила относительно минимального капитала, который необходимо иметь для открытия сделки. Пока у трейдера есть минимальная маржа, указанная брокером, позиция останется открытой. На выходных кредитное плечо на спот-Форексе, как правило, меньше, однако это связано лишь с правилами самих брокеров, стандартного рыночного правила относительно размера маржи не существует. Таким образом, спот-Форекс не является деривативом и по этому показателю.

Фьючерсный рынок

На валютном фьючерсном рынке трейдер обязан иметь стандартную минимальную маржу, предусмотренную биржей. Для переноса позиции также нужна дополнительная сумма. Данные правила не имеют исключений, что доказывает, что фьючерсный рынок является производным.

Традиционные опционы

Традиционные сделки с валютными опционами подразумевают покупку или продажу опциона колл или пут. Чтобы купить опцион колл или пут, трейдер должен иметь сумму, равную размеру лота, умноженному на премию за цену исполнения. Аналогичным образом, для продажи опциона колл или пут трейдер должен иметь сумму, равную размеру лота, умноженную на премию за цену исполнения, а также рисковую маржу. Все правила маржи строго установлены биржей, что указывает на то, что традиционные валютные опционы являются производными контрактами.

Бинарные опционы

Брокер бинарных опционов устанавливает минимальную сумму инвестиции, при этом некоторые брокеры допускают дополнительные инвестиции (удвоение) после активации контракта. Минимальные и максимальные дополнительные инвестиции также строго устанавливаются брокером и не могут быть произвольно назначены трейдером. Таким образом, бинарные опционы на валюту также являются деривативами.

CFD

Подобно валютным фьючерсам, брокер определяет маржу, необходимую для открытия CFD-контракта. Маржинальные правила определяются исключительно брокером. Таким образом, исходя из требований к капиталу, мы можем классифицировать CFD как производные инструменты.

Свопы

Своп или плата за перенос сделки применяется в качестве компенсации в отношении обеих сторон (трейдера и маркет-мейкера) за отсутствие физической поставки наличных денег. Если фактического обмена активами не происходит, процент за перенос позиции (выплачиваемый или взимаемый) также будет отсутствовать, что укажет на то, что данная форма трейдинга является деривативом.

Спот-рынок

Форекс-брокер применяет своп-ставку к любой сделке, перенесенной трейдером на следующие сутки. В зависимости от разницы процентных ставок своп может выплачиваться или взиматься. Например, в случае сделки на продажу EUR/USD трейдер получит процентный доход за покупку доллара и будет вынужден выплатить процент за продажу евро. В конечном счете, разница процентных ставок и комиссия брокера определит, заработает трейдер или понесет убыток. Если у трейдера нет счета без свопа, данный процент будет начисляться или взиматься в любом случае. Таким образом, мы не можем классифицировать спот-Форекс как дериватив.

Фьючерсный рынок

В торговле валютными фьючерсами нет платы за перенос сделки, поэтому мы можем классифицировать валютные фьючерсы как деривативы.

Биржевые опционы

Подобно валютным фьючерсам, на рынке Форекс-опционов нет свопов, поэтому данный рынок также является деривативным.

Бинарные опционы

Бинарные опционы являются лишь ставками на направление движения цены актива. Поскольку реального обмена активами нет, нет и свопов; следовательно, бинарные опционы по данному признаку являются деривативами.

CFD

В CFD на Форексе нет свопов, поскольку нет реального обмена активами. Существуют CFD-брокеры, которые взимают процент за перенос позиции, но это не является правилом. Кроме того, в отличие от спот-Форекса, трейдер никогда не получает этот процент, а только выплачивает его. Таким образом, CFD можно классифицировать как дериватив.

Согласно механизму расчета, процессу идентификации обменного курса, времени торговли, размеру ордера, объему, торговым издержкам и свопам, очевидно, что спот-Форекс не является деривативом. Прочие способы торговли валютой (фьючерсы, традиционные опционы, бинарные опционы, CFD) могут считаться деривативами. Согласно отчету Банка международных расчетов, в апреле 2016 года общий оборот рынка Форекс составил 5,1 трлн долларов США в день, из которых на спот-Форексе приходится 33% (1,7 трлн долларов), тогда как доля опционов и прочих производных контрактов составила всего 5% от общего оборота. Таким образом, рынок валютных деривативов невелик по сравнению со спот-рынком Форекс.