Флаги и вымпелы на Форексе

Содержание

Фигуры «флаг» и «вымпел» появляются на графиках достаточно часто. Состоят они из следующих компонентов:

начальное движение курса; область консолидации, где курс колеблется или движется в направлении, противоположном начальному; пробой, завершающий фигуру.

По сути, флаг и вымпел являются вариациями одной и той же фигуры, вся разница заключается лишь в форме области консолидации: у флага она прямоугольная, у вымпела – треугольная (поэтому область консолидации у флага также называют каналом, а у вымпела – треугольником). Выход из обеих фигур одинаков: или на повышение, или на снижение.

Составляющие фигур «флаг» и «вымпел»

Рассмотрим компоненты флагов и вымпелов более подробно.

Начальное движение курса называют «флагштоком»; на этой стадии курс меняется очень резко и быстро. Область консолидации формируется за счет колебания курса или движения, противоположного «флагштоку». Если соединить максимумы и минимумы в такой области, то, в случае с флагом, получится канал, а в случае с вымпелом – треугольник или клин. Именно форма области консолидации и дала название данным фигурам. Завершает формирование фигуры пробой, когда курс выходит из области консолидации. Пробой соответствует изначальному тренду, поэтому флаги и вымпелы относят к фигурам продолжения.

Рассмотрим восходящий и нисходящий флаги. Здесь можно легко заметить начальное движение («флагшток»), область консолидации из двух параллельных линий, соединяющих верхние и нижние значения свечей, и пробой, продолжающий изначальный тренд.

Восходящий флаг

Нисходящий флаг

Теперь посмотрим на разновидности вымпелов. Флагшток формируется схожим образом, но область консолидации уже имеет форму треугольника (часто равнобедренного) или клина.

Восходящий вымпел

Нисходящий вымпел

Как правило, вымпелы формируются быстрее флагов и активнее пробивают область консолидации.

Торговля с помощью фигур «флаг» и «вымпел»

Торговля с помощью данных фигур не очень сложна, достаточно выполнить следующие действие:

обнаружение фигуры; сверка тренда; определение момента заключения и закрытия сделки.

Ниже остановимся на каждом шаге более подробно.

Обнаружение фигур

Для начала нужно не пропустить резкий взлет или падение курса – это и будет «флагшток» фигуры. Далее начальное движение должно немного «съесться» колебаниями – это зона консолидации, которую нужно ограничить линиями тренда (параллельными в случае флага или пересекающимися в случае вымпела). Обратите внимание, что консолидация, как правило, идет немного против тренда, а не совсем параллельным курсом (вбок).

Сверка тренда

Важнейшее условие торговли на основе флагов и вымпелов – наличие четкого тренда, следующего в том же направлении, что и флагшток. Таким образом, восходящий флаг или вымпел должен находиться внутри восходящего же тренда (или хотя бы резко расти относительно предыдущего движения), нисходящий – внутри нисходящего тренда. Некоторые пытаются открывать сделки на покупку на основе восходящей фигуры при нисходящем тренде и наоборот. Иногда это может сработать, но далеко не всегда, так что лучше ориентироваться только на «правильные» фигуры.

Определение момента заключения и закрытия сделки

Заключение сделки

Открывать сделку можно только тогда, когда происходит пробой области консолидации в направлении флагштока. Определить это можно по решающей свече, которая должна закрыться значительно выше консолидационного диапазона, если речь о восходящей фигуре, или ниже, если фигура нисходящая. Иными словами, свеча должна выйти далеко за рамки самой фигуры – не рядом с ней, а на значительном расстоянии – в районе 10% от ширины канала (в случае флага) или основания треугольника (в случае вымпела).

Сразу после подтверждения пробоя можно заключать сделку в его направлении: на покупку, если флаг/вымпел восходящий, или на продажу, если нисходящий.

Закрытие сделки

Чтобы найти оптимальную точку закрытия сделки или тейк-профита, нужно отложить от конца диапазона консолидации в нужном направлении расстояние, равное флагштоку, т.е. сначала измеряется длина флагштока, а потом эта длина откладывается от верхней или нижней (в зависимости от направления) границы фигуры. На скриншоте ниже приведен пример, когда движение, инициированное пробоем, длилось именно столько.

Стоило курсу пройти расстояние, равное флагштоку, как он начал движение в противоположном направлении. Из этого примера видно, насколько важно применять подобный подход при выставлении профита на флагах и вымпелах.

Стоп-лосс

Стоп-лосс выставляется примерно на уровне верхней границы области консолидации для восходящей фигуры или нижней границы – для нисходящей. Ниже показаны реальные примеры стоп-лоссов на нисходящих вымпелах и флагах.

После того, как станет понятно, где будут располагаться стоп-лосс и тейк-профит, нужно проверить, соответствуют ли они приемлемому соотношению риска и прибыли; если нет, то, возможно, стоит воздержаться от торговли на такой фигуре.

Примеры графиков

Ниже приведен дневной график золота, где друг за другом сформировались нисходящие флаг и вымпел. Уровни тейк-профита и стоп-лосса уже отмечены.

Можете проверить себя и ответить на следующие вопросы: Как рассчитан уровень тейк-профита для каждой из фигур?

Как удалось обнаружить эти фигуры и как определены их границы?

Где находятся точки пробоя и каково примерно соотношение стоп-лосса и тейк-профита? Если у вас получилось найти ответы, значит, вы уже вполне готовы к торговле на рынках Форекс и CFD с помощью флагов и вымпелов.

Закономерный вопрос: могут ли эти фигуры не сработать? На самом деле, ложные сигналы у флагов и вымпелов бывают достаточно редко, и в основном из-за неправильного определения общего тренда или слишком ранней сделки при неподтвержденном пробое. Но бывает и так, что причина ложного сигнала флага или вымпела остается неизвестной, поэтому стоп-лосс нужно ставить в любом случае обязательно. Ниже, на недельном графике CFD на серебро видно, как восходящий флаг дает ложный сигнал:

Как можно заметить, после пробоя диапазона флагу «не хватило силы» пройти далеко, поскольку он натолкнулся на мощную область сопротивления (обозначена красным).

Резюме

Фигуры «флаг» и «вымпел» возникают на графиках валют и сырьевых товаров достаточно часто; торговать с их помощью лучше всего на 4-часовых, дневных и недельных периодах. Пробой определяется с помощью ценового и временнóго критериев: свеча должна закрыться значительно выше или ниже диапазона консолидации. Для расчета длины движения (и, соответственно, таргета) используется длина начальной фазы фигуры («флагштока»), а стоп-лосс ставится на верхней границе консолидации. Торговля с помощью флагов и вымпелов – хороший инструмент для любого трейдера, занимающегося анализом графиков.