Структура рынка Форекс

Некоторые из вас, особенно начинающие трейдеры, наверняка часто испытывали неприятное чувство, когда на рынке что-то происходит, но объяснить это не представляется возможным.

Для того чтобы понимать, откуда возникают такие движения, следует изучать структуру ценового графика. На это уйдет немало сил и времени, однако в перспективе вы получите столь нужный результат.

Обнаружение восходящего и нисходящего трендов

Первый шаг к пониманию структуры рынка - это поиск его направления. Прежде всего, следует понять, тренд перед нами или диапазон, и если это тренд, то куда он идет.

Трендом называют общее направление движения рыночных цен за определенный период времени. Тренд может быть восходящим ("бычьим"), нисходящим ("медвежьим") или боковым.

Боковым трендом называют такое состояние рынка, когда цена значительно не меняется и находится в рамках небольшого диапазона.

Тренд всегда является ключевым аспектом графика, поскольку он задает общее доминирующее направление. Тренд - явление постоянное, он продолжается до тех пор, пока не появляются серьезные мотивы для смены тенденции. Распознавание тренда упрощает процесс анализа графика и поиска возможности для выгодной сделки.

Существует масса инструментов поиска трендов. Например, можно для этого можно пользоваться скользящими средними (обыкновенными, экспоненциальными и т.д.), уровнями Фибоначии и т.д.

Поддержка и сопротивление

Второй шаг к верному пониманию структуры рынка - определение уровней поддержки и сопротивления.

Линия поддержки, как правило, строится на минимумах; "отскакивая" от нее, цена идет по восходящему тренду. Уровни сопротивления ведут себя так же, только наоборот. Золотое правило трейдинга гласит: покупай, когда цена достигнет поддержки, и продавай, когда она дойдет до сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления очень важны, поскольку цена, как правило, ведет себя особым образом, сталкиваясь с ними:

останавливается и затем возвращается назад; идет рядом с уровнем, возможно, готовясь в дальнейшем к пробою; сразу пробивает поддержку или сопротивление.

Обнаружить поддержку и сопротивление не всегда просто, и часто для этого приходится прибегать к различным инструментам и индикаторам. Ниже представлен список индикаторов, которые можно использовать для поиска поддержки и сопротивления.

Фигуры графика

Цена на графике, как правило, движется с определенной закономерностью, формируя фигуры. Такие фигуры оказываются очень важны при анализе графиков, поскольку с их помощью можно предсказать дальнейшее направление движения цены. Так, фигура может указывать на продолжение или смену тренда, на пробой, коррекцию и многие другие явления.

Так, например, фигура "бычий флаг" сигнализирует о продолжении восходящего тренда, особенно если цена пробивает уровень сопротивления такого флага.

Существует множество популярных фигур, каждая из которых имеет свое название и применение. В зависимости от того, каким образом формируются фигуры, они делятся на несколько групп, например: