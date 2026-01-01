Руководство по Индексу Относительной Бодрости (Relative Vigor Index)

Если вы ищете простой способ определить возможные развороты цены, вы можете добавить Relative Vigor Index (Индекс Относительной Бодрости) (RVI) на ваши графики Forex.

Это руководство научит вас, как использовать пересечения и дивергенции для торговли с RVI. Но сначала мы объясним вам, что такое индекс относительной бодрости и как он рассчитывается.

Что такое индикатор Relative Vigor Index (Индекс Относительной Бодрости)?

Индекс относительной силы — это осциллятор. Как следует из названия, его цель — помочь вам визуализировать относительную активность рынка.

Вы можете использовать его, чтобы понять, что происходит с трендом, и попытаться оценить, когда тренд может изменить направление.

Ключевой момент: RVI показывает относительную бодрость рынка.

Как рассчитывается Индекс Относительной Бодрости?

Ниже мы собираемся показать вам формулу, используемую для расчета индекса относительной бодрости. Если у вас математический склад ума, вы можете легко следовать этой формуле. Если нет, этот способ может показаться вам пугающим.

Такой способ помогает понять основу для индекса относительной бодрости, который представляет собой следующий набор наблюдений:

Когда цена движется вверх, то свечи, как правило, закрываются выше, чем открываются.

Когда цена движется вниз, то свечи обычно закрываются ниже, чем открываются.

Где:

Где:

Формула для двух основных линий индикатора выглядит так:

Где:

Вы будете благодарны, узнав, что вам не нужно выполнять какие-либо из этих математических вычислений самостоятельно. Если у вас есть MetaTrader 4, то эта программа позаботится обо всех математических вычислениях в фоновом режиме, когда вы будете наносить индикатор на ваши графики.

Ключевой момент: RVI рассчитывается на основе того, как цена обычно закрывается при восходящем и нисходящем тренде.

Что показывает нам индекс относительной бодрости?

Когда восходящий тренд силен, линии RVI также имеют тенденцию двигаться вверх. Когда нисходящий тренд силен, верно обратное.

Если вы видите дивергенцию, это означает, что тренд может ослабевать, что может предшествовать развороту.

Ключевой момент: RVI помогает вам понять, насколько силен тренд и может ли произойти разворот.

Как нанести индекс относительной бодрости на ваши графики?

Вы можете нанести индекс относительной бодрости на свои графики Forex в MetaTrader всего за несколько быстрых шагов:

В верхнем меню перейдите к Вставка, Индикаторы, Осцилляторы, и затем Индекс Относительной Бодрости. Теперь вы можете установить период. По умолчанию это 10. Вы также можете выбрать цвета для RVI и сигнальных линий. По умолчанию сигнальная линия красная, а линия RVI зеленая. Если хотите, можете настроить минимальное и максимальное значение шкалы индекса относительной бодрости на вкладке Масштаб. Закончив выбор параметров и настроек RVI, нажмите OK. Теперь вы увидите индекс относительной бодрости в нижней части графика. Обычно на этом мы заканчиваем. Но если вы не видите линию 0, то, возможно, вам придется нарисовать ее вручную.

Ключевой момент: Индекс относительной бодрости на ваши графики в MT4 можно добавить всего за несколько быстрых кликов.

Как использовать индекс относительной бодрости во время торговли?

После того, как вы построили индекс относительной бодрости, вы можете использовать его для торговли. Давайте рассмотрим два наиболее распространенных способа использования RVI..

Пересечения

Одним из способов торговли с использованием индекса относительной бодрости является поиск точки пересечения красной и зеленой линий.

Когда вы видите, что зеленая линия RVI пересекается выше красной сигнальной линии, и это происходит ниже горизонтальной нулевой линии, это может сигнализировать о развороте нисходящего тренда и начале восходящего тренда.

Когда вы видите, что зеленая линия RVI пересекается ниже красной сигнальной линии, и это происходит выше горизонтальной нулевой линии, это может сигнализировать о развороте восходящего тренда и начале нисходящего тренда.

Дивергенция

Другой распространенный способ использования индекса относительной бодрости для торговли на рынке Форекс — поиск дивергенций между движением цены и индикатором:

Если цена имеет более низкие минимумы, но линии RVI имеют более высокие минимумы, это бычье (имеющее тенденцию к повышению) расхождение. Это означает, что цена может развернуться и начать движение вверх.

Если цена имеет более высокие максимумы, а линии RVI имеют более низкие максимумы, это медвежья (имеющая тенденцию к понижению) дивергенция. Это означает, что цена может развернуться и начать движение вниз.

Ключевой момент: Вы можете использовать RVI в своей торговле, ища дивергенцию или пересечение.

Общие советы по использованию индекса относительной бодрости

Избегайте использования индекса относительной бодрости на боковых рынках. Индекс относительной бодрости дает наиболее надежные результаты на рынках, определяемых сильными трендами. Если вы попытаетесь использовать его на боковом рынке, то вы, скорее всего, будете обмануты рыночными качелями.

Используйте другие индикаторы или движение цены. Поскольку ни один индикатор не является надежным на 100%, включая индекс относительной бодрости, лучше всего использовать его в сочетании с одним или несколькими другими индикаторами или инструментами. Кроме того, вы можете использовать его в сочетании с движением цены. Если и RVI, и фигура движения цены на графике дают вам сигналы разворота, то вы установили слияние и у вас есть потенциальная схема.

Всегда проводите тестирование. Как бы вы ни решили использовать Индекс относительной бодрости, вам следует провести бэктестинг на основе исторических данных и тестирование на деме-счёте прежде, чем торговать на реальные деньги. Это также относится к любым корректировкам периода или максимума и минимума шкалы RVI.

Ключевой момент: Как и любой другой индикатор, индекс относительной бодрости имеет свои ограничения. Приведенные выше советы могут помочь вам обойти их.

Заключение

Индекс относительной силы поможет вам подловить развороты. Индикатор позволяет легко визуализировать относительную энергию рынков. Ища пересечения или дивергенции, вы можете получить информацию о новых трендах в точках разворота.

Для достижения наилучших результатов используйте его на рынках с сильным трендом, ищите слияния и тщательно проверяйте свой метод торговли, используя демонстрационную торговлю, прежде чем начать торговать по-настоящему.

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