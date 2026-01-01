Руководство для новичков по индикатору Балансовый объем на Форексе

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Если вы ищете опережающий индикатор, облегчающий выявление прорывов ли подтверждающий существующие тренды, попробуйте добавить на валютные графики индикатор Балансовый объем (OBV). Это руководство познакомит вас с OBV.

Мы расскажем вам, что это за индикатор, как он рассчитывается, и как помогает зарабатывать на рынке Форекс.

Что такое индикатор Балансовый объем?

Балансовый объем – это индикатор моментума. Когда вы накладываете его на график, он появляется ниже в виде линии, которая то поднимается, то опускается.

OBV введен Джозефом Гранвиллем в его книге "Новый ключ Гранвилля к прибыли на фондовом рынке", которая была опубликована в 1963 г.

Гранвилль пришел к выводу, что наблюдение за изменением объема позволяет делать предсказания о том, когда цена двинется вверх или вниз.

Линия OBV позволяет визуализировать изменения объема. Когда мы видим, что объем растет или падает без того, чтобы цена делала то же самое, это, по словам Гранвилля, весьма похоже на "тугое сжатие пружины". И можно ожидать, что довольно скоро после появления подобного расхождения цена распрямится, как пружина, в направлении изменения объема.

Основная мысль: OBV – это индикатор моментума, который позволяет следить за изменениями объема. Как опережающий индикатор, он помогает заранее обнаруживать прорывы.

Как рассчитывается индикатор Балансовый объем?

Порядок расчета OBV зависит от того, насколько сегодняшнее закрытие отличается от вчерашнего.

Для наших расчетов:

OBV i – значение индикатора текущего периода

– значение индикатора текущего периода OBV i-1 – значение индикатора предыдущего периода

– значение индикатора предыдущего периода Volume i – объем текущего бара

А вот и расчеты:

используйте следующую формулу, если сегодняшнее закрытие превышает вчерашнее:

используйте следующую формулу, если сегодняшнее закрытие ниже вчерашнего:

используйте следующую формулу, если сегодняшнее закрытие равняется вчерашнему:

Не бойтесь, что вам придется заниматься этой математикой самому. Когда вы выберите индикатор Балансовый объем в своем программном обеспечении для построения графиков, оно само позаботится о решении всех уравнений.

Основная мысль: вышеприведенные формулы могут использоваться для расчета OBV, но его не придется рассчитывать вручную. С этим справится ваше программное обеспечение.

Что показывает индикатор Балансовый объем?

Как уже говорилось там, где давалось определение OBV, он показывает изменения объема. Значение этих изменений легче понять, если посмотреть на них с учетом того, что происходит с ценой.

В некоторых случаях они показывают период, когда существующий тренд все еще силен. В других случаях они говорят о том, что тренд, возможно, замедляется или меняет направление.

Основная мысль: линия OBV иллюстрирует изменения объема. Что она показывает, зависит от контекста.

Как наложить индикатор Балансовый объем?

Индикатор Балансовый объем имеется в MetaTrader 4. Следующие шаги необходимо выполнить для добавления OBV на график:

Откройте график и настройте его по своему усмотрению. Выберите в меню Вставить->Индикаторы->Объемы->Балансовый объем. Появится поле, в котором вы сможете установить свои параметры. Вы увидите, что больших изменений здесь не потребуется. Не забудьте нажать на вкладку Шкала, чтобы выбрать демонстрируемые значения минимумов и максимумов. Когда вы все закончите, нажмите на "ОК". Тогда индикатор появится внизу вашего графика. Он будет иметь вид линии и принимать то отрицательные, то положительные значения.

Основная мысль: добавить OBV на графики в MT4 несложно. Для этого достаточно всего несколько раз щелкнуть мышью по меню.

Как использовать индикатор Балансовый объем?

Существует несколько способов использования OBV после наложения его на график. Вот возможные варианты:

Поиск расхождения

Большую часть времени вы будете видеть, что линия OBV и цена движутся примерно в одном и том же направлении. Но временами вы будете замечать расхождение.

Когда имеется расхождение, происходит одно из двух:

Расхождение может быть бычьим. В этой ситуации цена движется вниз, но OBV движется вверх.

Расхождение может быть медвежьим. В этой ситуации цена движется вверх, но OBV движется вниз.

Обе эти модели расхождения показывают, что что бы цена ни делала сейчас, это вот-вот изменится.

Если цена падает, создавая все более низкие минимумы, а индикатор растет, похоже, что медвежий тренд подходит к концу. Возможно даже превращение его в бычий.

Аналогично, если цена растет, создавая все более высокие максимумы, а индикатор падает, то похоже, что бычий тренд подходит к концу. Возможно даже, что скоро мы увидим медвежье движение.

Учтите, что, когда вы ищете бычье расхождение, вам следует провести линию тренда через минимумы индикатора OBV. А когда вы ищете медвежье расхождение, вам следует провести линию тренда через максимумы индикатора OBV.

Подтверждение существования тренда

А еще этот индикатор может подтвердить существование текущего тренда. Предположим, например, что цена проявляет тенденцию к росту. Если и OBV будет проявлять эту тенденцию, то он подтвердит существование бычьего тренда.

Аналогично, если цена проявляет тенденцию к падению, такое же изменение OBV подтвердит существование медвежьего тренда.

Подтвердить тренда может быть полезно в ситуации, когда вы, например, уже открыли сделку. Перед вами может встать вопрос, что лучше: выйти из сделки и фиксировать существующую прибыль или установить скользящие стоп-лоссы. Если OBV подтвердит тренд, возможно, вы захотите установить скользящие стоп-лоссы.

Прорывы бокового канала

До сих пор мы говорили об использовании этого индикатора на трендовых рынках. Однако он может пригодиться и на боковых рынках.

Только здесь расхождение будет не таким драматичным. Ищите ситуации, когда цена демонстрирует боковой тренд, а OBV начинает двигаться вверх или вниз. Прорыв возможен и в том, и в другом случае.

Основная мысль: OBV – разносторонний индикатор, помогающий обнаруживать прорывы, развороты и подтверждения тренда.

Общие советы по использованию индикатора Балансового объема

Этот индикатор лучше работает на более медленных таймфреймах. В волатильных условиях, создающих "шум" в этом индикаторе, его точность может быть ниже. На самом деле, по этой причине важно соблюдать осторожность при пользовании им в период высокой волатильности, даже на медленном таймфрейме. Поэтому, когда, например, публикуются экономические отчеты, получить надежные результаты с OBV может быть труднее.

Подумайте над тем, чтобы использовать OBV вместе с другими индикаторами. Хотя индикатор Балансовый объем и дает кое-какую полезную информацию для торговли, сам по себе он не может снабдить вас данными, достаточными для прибыльной торговли. Попробуйте его поэтому с другими индикаторами. Найдите надежный способ установить конфлюэнцию, чтобы ваши сделки стали более успешными.

Как всегда, протестируйте на исторических данных или на демо-счете. При любой торговой стратегии важно провести тщательное тестирование прежде, чем рискнуть реальными деньгами. Это касается и торговли с применением OBV.

Основная мысль: Рекомендации, данные выше, помогут вам извлечь из индикатора Балансовый объем максимум.

Заключение

Индикатор OBV помогает обнаруживать прорывы заранее. Если вы хотите улавливать выгодные изменения на Форексе, то индикатор Балансовый объем поможет вам зарабатывать на прорывах.

Кроме того, этот опережающий индикатор помогает подтверждать тренды и обнаруживать, когда они ослабевают или вот-вот сменят направление.

Обязательно включите OBV в комплексную торговую стратегию вместе с проверенными правилами входа в сделки и выхода из них.