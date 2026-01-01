Руководство для новичков по индексу денежного потока на Форексе

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Как узнать, когда рынок перекуплен или перепродан? Индикатор, помогающий визуализировать эти условия на ваших графиках Форекса – это индекс денежного потока, нередко называемый для краткости MFI.

Из этого руководства вы узнаете, как нанести этот индикатор на графики, как его толковать, и как им можно пользоваться в процессе торговли.

Что такое "индекс денежного потока"?

Индекс денежного потока – разновидность осциллятора, придуманная Джином Куонгом и Аврамом Судаком. Он взвешен по объему.

Формула индекса денежного потока

Чтобы получить индекс денежного потока вручную, выполните следующие шаги:

Рассчитайте типичную цену путем расчета средней из максимума, минимума и цены закрытия:

P r i c e t y p i c a l = H i g h + L o w + C l o s e 3 Price_{typical}=\frac{High+Low+Close}{3} Pricetypical​=3High+Low+Close​

Умножьте типичную цену на объем, и вы получите денежный поток:

M o n e y F l o w = P r i c e t y p i c a l × V o l u m e Money Flow=Price_{typical}\times Volume MoneyFlow=Pricetypical​×Volume

Рассчитайте отдельно положительный денежный поток и отрицательный денежный поток.

Если типичная цена в данный день была выше, чем она была накануне, то это день положительного денежного потока. Сложите денежные потоки за все такие дни, чтобы рассчитать положительный денежный поток.

Если типичная цена в данный день была ниже, чем она была накануне, то это день отрицательного денежного потока. Сложите денежные потоки за все такие дни, чтобы рассчитать отрицательный денежный поток.

Бывают и такие дни, когда типичная цена не меняется по сравнению с предыдущим днем. Такими днями можно пренебречь при расчете положительного и отрицательного денежного потоков.

Рассчитайте денежный коэффициент путем деления положительного денежного потока на отрицательный:

M o n e y R a t i o = M o n e y F l o w + M o n e y F l o w − Money Ratio=\frac{Money Flow^{+}}{Money Flow^{-}} MoneyRatio=MoneyFlow−MoneyFlow+​

Рассчитайте индекс денежного потока по следующей формуле:

M o n e y F l o w I n d e x = 100 − 100 1 + M o n e y R a t i o Money Flow Index=100-\frac{100}{1+Money Ratio} MoneyFlowIndex=100−1+MoneyRatio100​

Приведенные выше расчеты могут показаться трудоемкими, но, если вы пользуетесь таким программным обеспечением, как MT4, вам не придется проделывать их вручную. Эта торговая платформа позаботится за вас обо всей математике.

Как читать индекс денежного потока?

Когда вы нанесете его на свой график, то увидите линию, осциллирующую между 0 и 100, с дополнительными горизонтальными линиями, проведенными через отметки 20 и 80. Что касается его внешнего вида, то он очень похож на индекс относительной силы (RSI), аналогичный осциллятор.

Основная мысль: индекс денежного потока (MFI) – разновидность осциллятора, колеблющегося в диапазоне от 0 до 100.

Что показывает индекс денежного потока?

Название "индекс денежного потока" само говорит о том, что показывает нам MFI. Он показывает для рассматриваемого вами актива, как деньги поступают и как расходуются.

Главная цель такого мониторинга денежного потока заключается в получении представления о том, перекуплен данный рынок или перепродан.

Иногда можно обнаруживать и развороты цены, опираясь на расхождение.

Основная мысль: MFI можно нанести на свои графики, чтобы обнаруживать, когда актив перекуплен или перепродан.

Как добавить индекс денежного потока на свои графики?

Привяжите этот индикатор к своему графику. Где вы его найдете, зависит от вашей платформы для построения графиков. В MT4 нужно выбрать Вставить->Индикаторы->Объем. Используйте стандартные настройки или выберите пользовательские настройки для периода, объемов и уровней. Теперь вы сможете пользоваться этим индикатором. Он появится внизу вашего графика.

Основная мысль: MFI можно легко и быстро нанести на свои графики.

Как использовать индекс денежного потока в процессе торговли?

Существует несколько способов использования индекса денежного потока в своей торговой стратегии:

Ищите условия перекупленности или перепроданности. Когда вы увидите, что осциллятор вырос выше 80, это может означать, что рынок перекуплен. Когда вы увидите, что он опустился ниже 20, это может означать, что рынок перепродан. Некоторые трейдеры предпочитают использовать отметки 10 и 90, хотя тогда вы получите меньше сигналов.

Если MFI торгуется в пределах 20 и 80, следите, за его приближением к 50. Когда он оказывается выше 50, существует давление покупателей. Когда он опускается ниже 50, существует давление продавцов.

Когда вы увидите, что осциллятор упал ниже 20, это может означать, что пришла пора покупать. Когда он превысит 80, возможно, пришла пора продавать.

Ищите расхождения. Иногда можно увидеть, что индикатор и цена движутся в разных направлениях. Предположим, например, что цена актива повышается. Но вы видите, что осциллятор падает. В такой ситуации давление покупателей снижается. Возможно, пришла пора продавать. Также может произойти разворот.

Затрудняетесь определить, закончилась ли коррекция? Во время коррекции иногда можно заметить, что осциллятор быстро поднимается выше 80 или падает ниже 20, а затем возвращается. Когда он вернется, коррекция, скорей всего, будет закончена, и вы сможете провести сделку.

Основная мысль: MFI можно использовать для определения перекупленности или перепроданности рынка или для поиска разворотов на рынке с помощью расхождений. Иногда MFI помогает выбрать и время для проведения сделок на тренде, показывая момент окончания коррекции.

Общие советы по использованию индекса денежного потока

Простое нанесение MFI на график еще не является стратегией торговли. Хотя MFI и дает определенное представление о том, что происходит на рынке, сам по себе он не дает всей информации, необходимой для выявления надежных установок. Поэтому его следует использовать с другими индикаторами, чтобы получить полную картину рынка. Можно, например, использовать его для подтверждения сигналов других индикаторов.

Прежде, чем приступить к использованию MFI, протестируйте свою торговую стратегию на исторических данных и на демо-счете. Проведите реальную сделку только после того, как увидите, что этот метод способен генерировать прибыль.

Что лучше – MFI или RSI? Кому что нравится. Основанный на импульсе RSI известен более широкому кругу трейдеров. Но при определенной стратегии не худшие результаты можно получить и с MFI. На самом деле, некоторые форекс-трейдеры даже пользуются на своих графиках двумя этими индикаторами одновременно. Определите, что подходит лучше для вас, на основе своих тестов.

Основная мысль: для эффективного использования индекса денежного потока нужно сделать его частью проверенной, протестированной стратегии.

Заключение

MFI может дать вам ценные сведения о контексте для проведения сделок, но не является методом торговли сам по себе. Если вы искали инструмент для добавления к своим графикам условий перекупленности или перепроданности, выявления потенциальных разворотов и времени окончания коррекции, то индекс денежного потока может быть именно тем, что вы искали.

Попробуйте добавить MFI на свой график. Научитесь искать расхождение и наблюдать за отметками 20, 80 и 50, чтобы следить за давлением покупателей и продавцов. Встроенный в надежный метод торговли, этот осциллятор поможет вам быстро пользоваться разворотами и максимизировать свою потенциальную прибыль.

Если у вас возникнут какие-либо вопросы об индексе денежного потока или вы просто захотите обсудить его использование в торговле с другими, вы можете зайти на наш форум по Форексу.