Руководство для начинающих по индикаторам Bulls Power и Bear Power для торговли на Форекс

Если вы используете осцилляторы, которые могут генерировать сигналы на покупку и продажу, рекомендуем добавить индикаторы Bulls Power и Bears Power на ваши графики Форекс.

Хотя это два разных индикатора, они работают одинаково и обычно используются в паре.

Что такое индикаторы Bulls Power и Bear Power?

Эти индикаторы - работа Александра Элдера, и их названия достаточно хорошо отражают их суть. Индикатор Bulls Power показывает, насколько сильны "быки" (покупатели). Индикатор Bears Power говорит о том, насколько сильны медведи (продавцы).

Иногда их также называют "Лучи Элдера". По всей видимости, Элдер сам придумал это название, вдохновившись идеей "рентгена" (англ. X-ray) для рынков.

Ключевой момент: Вы можете визуализировать силу покупателей и продавцов на рынке, добавив индикаторы Bull и Bear Power на свои графики.

Как рассчитываются индикаторы Bulls Power и Bear Power?

Расчеты для индикатора Bulls Power и индикатора Bears Power довольно просты.

Хотя гипотетически можно использовать любую экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), чаще всего используется 13-дневная EMA, как предложил Элдер, когда придумал эти индикаторы.

Кстати, вам не нужно выполнять эти расчеты вручную, поскольку ваша торговая платформа позаботится об этом за вас.

Ключевой момент: Индикатор Bulls Power и индикатор Bears Power рассчитываются по простой формуле, сравнивая EMA с максимумом или минимумом соответственно.

Что показывают нам индикаторы Bulls Power и Bears Power?

С помощью индикаторов Bulls Power и Bears Power можно определить разницу между EMA и максимумом/минимумом. Это отражает влияние быков/медведей, которые продолжают толкать цену за пределы EMA.

Вы заметите на своих графиках, что индикаторы Bulls и Bears Power могут показывать как отрицательные, так и положительные значения.

Обратите внимание, что положительные значения в индикаторе Bulls Power указывают на доминирование быков, в то время как негативные значения в индикаторе Bears Power - на доминирование медведей.

Ключевой момент: Индикаторы Bulls и Bears Power помогают нам визуализировать силу покупателей и продавцов соответственно.

Как отобразить на графике индикаторы Bulls Power и Bear Power?

Вот порядок действий для отображения индикаторов Bulls Power и Bears Power на вашем Форекс-графике MT4.

Во-первых, нужно построить скользящую среднюю на графике, поскольку вам предстоит смотреть на нее при планировании сделок. Нажмите Вставить, затем Индикаторы, затем Тренд, далее Скользящая средняя. В выпадающем меню Метод, нажмите на Экспоненциальная. Затем установите период на 13. Приметить к Цена закрытия свечей. Выберите любой цвет, который вам нравится, и добавьте EMA на свой график, нажав кнопку OK. Добавьте индикатор Bulls Power на свой график. Для этого нажмите на Вставить, Индикаторы, Осцилляторы, затем Bulls Power. Мы рекомендуем изменить цвет индикатора Bulls на зеленый, чтобы его можно было легко визуально идентифицировать. Добавьте индикатор Bears Power на свой график. Для этого нажмите на Вставить, Индикаторы, Осцилляторы, затем Bears Power. Мы рекомендуем изменить цвет индикатора Bears на красный, чтобы он выделялся на фоне индикатора Bulls.

Вот и все. Теперь вы готовы к поиску сигналов с помощью индикаторов Bulls Power и Bears Power.

Ключевой момент: Вы можете добавить индикаторы Bulls и Bears Power на свои графики в MT4, выполнив несколько простых действий.

Как использовать индикаторы Bulls Power и Bear Power для торговли?

Элдер не только создал этот набор индикаторов, но и предложил метод торговли с их помощью. Вот его правила покупки и продажи.

Покупайте, когда:

EMA направлена вверх.

Индикатор Bears Power находится в отрицательной зоне, но приближается к 0.

Хотя существует только два обязательных условия, следующие критерии также повышают надежность сигнала:

Последний пик гистограммы Bulls Power выше, чем предыдущий.

Между гистограммой Bears Power и ценой наблюдается бычья дивергенция.

Продавайте, когда:

EMA направлена вниз.

Индикатор Bears Power находится в положительной зоне, но движется к 0.

Эти дополнительные критерии делают сигнал еще более надежным:

Последний минимум гистограммы Bears Power ниже, чем предыдущий.

Между гистограммой Bulls Power и ценой наблюдается медвежья дивергенция.

Ключевой момент: Метод Элдера для торговли с использованием индикаторов Bulls и Bears Power требует, чтобы вы наложили EMA на свой график, и чтобы были соблюдены два обязательных условия для входа. Есть также два дополнительных критерия для еще более надежного сигнала.

Общие советы по использованию индикаторов Bulls Power и Bear Power

Используйте все компоненты системы вместе. Элдер создал индикаторы Bulls и Bears Power для использования вместе с 13-периодной EMA. Они не были предназначены для работы в качестве независимых отдельных индикаторов.

Протестируйте индикаторы перед началом работы. Прежде чем использовать эту систему для торговли на реальные деньги, обязательно проведите бэктест и демо-тест. Как только вы поймете, что у вас есть потенциал для получения прибыли, вы можете рискнуть реальными деньгами.

Измените систему, если хотите, но опять же, протестируйте ее. Вам не обязательно использовать систему Элдера именно так, как он ее разработал. Но если вы собираетесь внести какие-либо изменения, не забудьте сначала протестировать их.

Ключевой момент: Как бы вы ни решили использовать индикаторы Bulls и Bears Power в своей торговле, всегда проверяйте прибыльность на демо-счете, прежде чем переходить к реальной торговле.

Заключение: Индикаторы Bulls Power и Bear Power

Теперь вы знаете, как можно использовать индикаторы Bulls Power, Bears Power и 13-периодную EMA вместе для получения сигналов на покупку и продажу при торговле на Форекс. Хотя метод Элдера поначалу может показаться сложным, увидев его в действии, вы поймете, что он относительно прост.