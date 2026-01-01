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Трейдеры постоянно ищут новые, более эффективные способы торговли и инструменты, которые помогут им в этом. Разрыв справедливой стоимости - одна из концепций умных денег (SMG), которые в последнее время приобрели популярность как простые и эффективные инструменты, помогающие трейдерам повысить успешность своих сделок. Так в чем же причина такого ажиотажа? В этой статье мы расскажем вам, что такое разрыв справедливой стоимости (FVG), как распознать его на графике, какие факторы могут привести к его появлению, почему трейдеры обращают внимание на FVG, как FVG могут помочь вам в торговле, а также преимущества и недостатки их использования.

Что такое разрыв справедливой стоимости (FVG)?

Разрыв справедливой стоимости (FVG) — это графический паттерн (некоторые называют его индикатором, что не совсем правильно), состоящий из трех свечей. В FVG вторая (средняя) свеча имеет большой корпус, а фитили первой и третьей свечей не пересекаются, создавая разрыв.

Согласно теории разрывов справедливой стоимости, FVG возникают при дисбалансе между покупателями и продавцами на рынке. Обычно на каждого покупателя приходится один продавец. Однако во время значительных изменений рыночных настроений может возникнуть ситуация, когда покупателей больше, чем продавцов, или наоборот. В результате резкого движения цены возникает разрыв, в котором некоторые ордера остаются невыполненными. Сторонники FVG считают, что это создает пул ликвидности, который привлекает цену. Другими словами, они ожидают, что цена вернется и заполнит разрыв.

Как выглядят разрывы справедливой стоимости и как их обнаружить на графике?

Существует два типа разрывов справедливой стоимости – бычий и медвежий. Они оба работают примерно одинаково, и оба относительно легко обнаружить на графике.

Бычьи разрывы справедливой стоимости

Бычьи разрывы справедливой стоимости также иногда называют BISI – Дисбаланс со стороны покупателей, неэффективность со стороны продавцов. Они появляются в периоды, когда на рынке покупателей значительно больше, чем продавцов, в результате чего часть заявок на покупку остается невыполненной. В результате после роста цен возникает бычий разрыв.

На графике бычий FVG выглядит как большая бычья свеча, окруженная двумя меньшими свечами (неважно, бычьими или медвежьими), причем наивысшая точка первой свечи и наинизшая точка третьей свечи не пересекаются.

Медвежьи разрывы справедливой стоимости

Медвежьи разрывы справедливой стоимости также известны как SIBI – Дисбаланс со стороны продавцов, неэффективность со стороны покупателей. Как следует из последнего определения, они возникают при дисбалансе в пользу продавцов, когда покупательская сторона рынка неэффективна. В результате часть ордеров на продажу остается невыполненной, что приводит к образованию медвежьего разрыва после обвала цен.

На графике медвежий FVG выглядит как большая медвежья свеча, окруженная двумя меньшими свечами (опять же, не имеет значения, являются ли меньшие свечи медвежьими или бычьими), причем нижняя точка первой свечи и верхняя точка третьей свечи не пересекаются.

Помните, что если между фитилями первой и третьей свечей нет разрыва, то разрыва справедливой стоимости нет, независимо от того, насколько велика вторая свеча.

Какие факторы приводят к появлению разрывов справедливой стоимости?

Как упоминалось ранее, разрывы справедливой стоимости возникают, когда в результате значительного движения цены некоторые ордера остаются невыполненными, что не позволяет трейдерам купить или продать актив по желаемой (или считаемой "справедливой" — отсюда и название "разрыв справедливой стоимости") цене. Такие движения обычно происходят, когда настроения на рынке резко меняются или кто-то размещает крупный ордер. Наиболее распространенными факторами, приводящими к таким внезапным и резким изменениям в торговой среде, являются:

Макроэкономические отчеты и новости . Важные макроэкономические публикации, такие как отчеты по инфляции, данные по занятости и решения центральных банков по процентным ставкам, могут оказать значительное влияние на рынки, особенно если они становятся неожиданностью для участников рынка. Именно поэтому эксперты часто предостерегают от торговли во время таких объявлений. Проблема заключается в том, что не все могут вовремя войти в рынок после того, как становится ясно влияние объявления. И даже отложенные ордера могут не быть исполнены по "справедливой" цене, поскольку брокерам может быть сложно исполнить большое количество ордеров в одном направлении.

. Важные макроэкономические публикации, такие как отчеты по инфляции, данные по занятости и решения центральных банков по процентным ставкам, могут оказать значительное влияние на рынки, особенно если они становятся неожиданностью для участников рынка. Именно поэтому эксперты часто предостерегают от торговли во время таких объявлений. Проблема заключается в том, что не все могут вовремя войти в рынок после того, как становится ясно влияние объявления. И даже отложенные ордера могут не быть исполнены по "справедливой" цене, поскольку брокерам может быть сложно исполнить большое количество ордеров в одном направлении. Геополитические и другие важные новости . Важные новости, такие как вторжение России в Украину или объявление о введении высоких тарифов президентом США Дональдом Трампом, могут сильно всколыхнуть рынки. В отличие от макроэкономических отчетов, которые публикуются в установленные сроки, такие новости часто совершенно непредсказуемы, что крайне затрудняет трейдерам подготовку к их влиянию на рынок. Поэтому неудивительно, что такие новости часто приводят к появлению FVG.

. Важные новости, такие как вторжение России в Украину или объявление о введении высоких тарифов президентом США Дональдом Трампом, могут сильно всколыхнуть рынки. В отличие от макроэкономических отчетов, которые публикуются в установленные сроки, такие новости часто совершенно непредсказуемы, что крайне затрудняет трейдерам подготовку к их влиянию на рынок. Поэтому неудивительно, что такие новости часто приводят к появлению FVG. Участие крупных учреждений, таких как крупные хедж-фонды или центральные банки. Внезапные резкие колебания цен без видимой причины обычно объясняются участием какого-либо крупного институционального трейдера. Это может быть крупный хедж-фонд, покупающий актив, или центральный банк, вмешивающийся в рынок, чтобы подтолкнуть обменный курс в выгодном направлении. В любом случае, предсказать такие движения невозможно, не будучи инсайдером, и обычные частные трейдеры могут только реагировать на них.

Почему трейдерам могут быть интересны разрывы справедливой стоимости?

Одной из причин, по которой трейдеры ищут разрывы справедливой стоимости, является то, что они подтверждают сильные тренды. И это очень важный момент, о котором нужно помнить: разрывы справедливой стоимости работают только на трендовых рынках. На рынках с ограниченным диапазоном колебаний FVG обычно не особенно полезны. Кроме того, если FVG противоречит общей тенденции, его также обычно игнорируют (хотя он может сигнализировать о развороте тренда). FVG, которые движутся в направлении тренда, указывают на то, что настроения рынка явно благоприятствуют тренду и цена, скорее всего, продолжит движение в том же направлении.

Однако, возможно, еще более важным является убеждение, что цена рано или поздно вернется, чтобы восполнить разрыв. Это связано с тем, что, по мнению сторонников концепции "разрывов справедливой стоимости" и других подобных концепций, резкое движение цены создает дефицит ликвидности, который действует как магнит на цену, заставляя ее возвращаться к разрыву. В этом есть определенная логика: поскольку FVG сигнализирует о наличии ряда невыполненных ордеров, разумно предположить, что рано или поздно кто-то вмешается, чтобы их выполнить.

Идея отката цены к FVG лежит в основе стратегий, основанных на разрывах справедливой стоимости. Они могут использоваться по-разному. Поскольку после отката цена, по ожиданиям, возобновит движение в направлении общего тренда, FVG можно использовать в качестве точки входа для открытия позиции в направлении тренда. Кроме того, ожидание возвращения цены к предыдущему движению после отката означает, что FVG можно использовать в качестве уровней поддержки/сопротивления, что помогает установить стоп-лоссы и цели фиксации прибыли.

Заметьте, что хотя цена и возвращается, чтобы восполнить разрыв, она далеко не всегда восполняет его полностью, чаще всего - лишь частично.

Инверсионный разрыв справедливой стоимости

Но что делать в тех случаях, когда цена не только возвращается к разрыву справедливой стоимости, но и превышает его, меняя направление тренда? Становится ли FVG бесполезным? Не обязательно. Это просто означает, что FVG изменил свои характеристики с обычного разрыва справедливой стоимости на инверсионный разрыв справедливой стоимости (IFVG). Он по-прежнему продолжает действовать как область вероятной поддержки или сопротивления.

Например, резкий рост цены привел к формированию бычьего разрыва справедливой стоимости. Затем цена отступает ниже разрыва, создавая при этом инверсионный FVG.

Теперь, если цена снова попытается вырасти, трейдеры, которые полагаются на FVG в своей торговле, будут ожидать, что IFVG остановит рост цены и вернет ее обратно вниз.

Как торговать с использованием разрывов справедливой стоимости?

Универсальных торговых стратегий, подходящих для всех трейдеров, не существует, и каждый трейдер должен сам решать, как использовать разрывы справедливой стоимости и использовать ли их вообще. Эта статья не ставит целью дать вам советы по торговле. Тем не менее, мы можем обсудить наиболее распространенные методы, которые трейдеры, использующие FVG, применяют в своих торговых стратегиях.

Глядя на любой график, мы, скорее всего, увидим множество FVG, большинство из которых игнорируются ценой. Более того, среди тех, которые учитываются, некоторые полностью восполняются, в то время как в других случаях цена лишь слегка касается их во время отката, прежде чем возобновить движение в направлении тренда. А еще бывают случаи, когда цена вообще не откатывается. Таким образом, два основных вопроса, которые возникают у трейдеров при торговле FVG, — это какой Разрыв справедливой стоимости использовать и где разместить точку входа (предполагая, что трейдеры используют FVG для принятия решения о том, где открыть позицию).

Какие разрывы справедливой стоимости следует использовать?

Как уже говорилось ранее, трейдеры обычно используют только те разрывы справедливой стоимости, которые движутся в направлении преобладающего тренда. Например, если тренд бычий, то трейдеры должны игнорировать медвежьи FVG.

Как и в случае с другими паттернами и индикаторами, FVG не следует использовать в одиночку, а применять в сочетании с другими индикаторами. В число индикаторов, которые предпочитают использовать трейдеры, работающие с FVG, входят скользящие средние, MACD и уровни Фибоначчи. И, конечно же, трейдер никогда не должен забывать об использовании стоп-лоссов.

Одно из основных правил торговли FVG заключается в том, что после тестирования конкретного FVG он становится недействительным для дальнейшей торговли. Не все участники рынка принимают во внимание это правило, но многие трейдеры FVG считают, что повторное тестирование FVG свидетельствует об ослаблении настроения и возможном развороте тренда. Пробитый FVG еще больше увеличивает вероятность разворота тренда.

Трейдеры FVG предпочитают сочетать разрывы справедливой стоимости с другими концепциями умных денег (SMC), такими как Слом структуры (BoS) и Смена характера (ChoCh). Первое происходит, когда цена пробивает верхний максимум (в бычьем тренде) или нижний минимум (в медвежьем тренде). Второе означает, что цена опускается ниже предыдущего более высокого минимума (в бычьем тренде) или поднимается выше более низкого максимума (в медвежьем тренде). Трейдерам рекомендуется торговать только теми FVG, которые появились после BoS или ChoCh. Еще лучше, если FVG совпадает с BoS или ChoCh.

Что касается выбора потенциально полезных FVG, то чем больше FVG, тем лучше. Некоторые трейдеры предпочитают использовать FVG только в том случае, если их вторая свеча по крайней мере в два раза больше первой и третьей свечей, но это не является строго необходимым условием. Некоторые также утверждают, что лучше, если вторая свеча окружена небольшими консолидационными свечами, но и это не является обязательным условием для признания FVG действительным.

Еще одно важное правило заключается в том, что чем ближе FVG к началу тренда, тем он более достоверен. Фактически, одним из распространенных методов является разделение тренда на две половины. Некоторые трейдеры используют для этого коробку Ганна, а если платформа по умолчанию не поддерживает этот инструмент (как, например, MetaTrader), можно использовать коррекцию Фибоначчи. Настройте его так, чтобы он показывал только уровни 0%, 50% и 100%. Верхняя половина движения называется Премиум, а нижняя половина движения называется Дискаунт. В условиях бычьего тренда следует учитывать только те разрывы справедливой стоимости, которые находятся в зоне Дискаунта. И наоборот, в условиях медвежьего тренда следует учитывать только разрывы справедливой стоимости, которые находятся в зоне Премиум.

Где открывать позицию, используя разрывы справедливой стоимости?

Наиболее распространенный метод использования разрыва справедливой стоимости заключается в открытии позиции, как только цена достигает средней точки разрыва справедливой стоимости (50% последующего вторжения). Вы также можете использовать коробку Ганна или коррекцию Фибоначчи, чтобы увидеть этот уровень на графике.

Помните, что цена не всегда достигает средней точки FVG, а также может пробить FVG, что иногда затрудняет соблюдение правила входа по средней точке.

Некоторые эксперты утверждают, что тренд, скорее всего, сохранится, если цена будет удерживаться на уровне 50% FVG. Если цены нарушат этот уровень, можно ожидать разворота тренда.

Эксперты по FVG часто рекомендуют использовать разные временные рамки при работе с этим инструментом. Обычно FVG обнаруживают на более высокой временной рамке, а затем ищут FVG на более низкой временной рамке, чтобы уточнить точку входа.

Существует множество подходов к определению места размещения стоп-лоссов. Одной из распространенных тактик является размещение стоп-лосса на нижней (в бычьем тренде) или верхней (в медвежьем тренде) границе разрыва справедливой стоимости, однако в зависимости от размера FVG такой стоп-лосс может быть слишком узким. Другая стратегия заключается в размещении стоп-лосса на ближайшем уровне Слома структуры или Смены характера. Обычно трейдеры предпочитают использовать стоп-лосс с соотношением риска и прибыли не менее 1:2.

Преимущества и недостатки разрывов справедливой стоимости

Как и любая торговая стратегия, индикатор и т. д., разрывы справедливой стоимости имеют как преимущества, так и недостатки. Вот некоторые из них:

Преимущества

Разрыв справедливой стоимости может обеспечить хорошее соотношение риска и прибыли, а также хороший потенциал получения дохода. Сторонники концепции "разрывов справедливой стоимости" настаивают на том, что использование FVG может помочь увеличить прибыль и сократить убытки.

Сторонники концепции "разрывов справедливой стоимости" настаивают на том, что использование FVG может помочь увеличить прибыль и сократить убытки. Разрывы справедливой стоимости легко определить на графике. FVG очень легко обнаружить на графике, особенно если вы являетесь опытным трейдером. Многие стратегии, связанные с FVG, также несложно реализовать.

FVG очень легко обнаружить на графике, особенно если вы являетесь опытным трейдером. Многие стратегии, связанные с FVG, также несложно реализовать. Разрывы справедливой стоимости могут быть применены к любому активу и использоваться в любом временном интервале. FVG является универсальным инструментом и может использоваться на любом графике. Однако важно отметить, что FVG лучше работает на активных рынках, поскольку высокая торговая активность приводит к более высокой частоте появления FVG, что, в свою очередь, облегчает поиск действительного FVG.

Недостатки

Хотя поклонники концепции "разрыва справедливой стоимости" представляют ее в очень выгодном свете, критики выдвигают против нее множество аргументов. Вот некоторые из них:

Неубедительная теоретическая основа. Большая свеча на более высоком временном интервале не всегда приводит к появлению столь же больших свечей на более низких временных интервалах. Хотя теория разрыва справедливой стоимости предполагает, что каждый разрыв является результатом резкого движения, которое создает пул ликвидности, ожидающий использования трейдерами, это не всегда так. Иногда большая свеча на более высоком временном интервале состоит из перекрывающихся свечей на более низком временном интервале. А иногда, даже если свечи на более низком временном интервале не перекрываются, они все равно могут избежать образования разрывов, сигнализируя о стабильном движении в одном направлении, которое поглощает всю ликвидность по пути.

Большая свеча на более высоком временном интервале не всегда приводит к появлению столь же больших свечей на более низких временных интервалах. Хотя теория разрыва справедливой стоимости предполагает, что каждый разрыв является результатом резкого движения, которое создает пул ликвидности, ожидающий использования трейдерами, это не всегда так. Иногда большая свеча на более высоком временном интервале состоит из перекрывающихся свечей на более низком временном интервале. А иногда, даже если свечи на более низком временном интервале не перекрываются, они все равно могут избежать образования разрывов, сигнализируя о стабильном движении в одном направлении, которое поглощает всю ликвидность по пути. Высокая вероятность ложных сигналов. FVG склонны посылать ложные сигналы, особенно если вы придерживаетесь правила, согласно которому после тестирования FVG теряет свою действительность.

FVG склонны посылать ложные сигналы, особенно если вы придерживаетесь правила, согласно которому после тестирования FVG теряет свою действительность. Восполнение разрыва может занимать некоторое время. Теория разрывов справедливой стоимости гласит, что любой разрыв справедливой стоимости рано или поздно будет восполнен. Но она не говорит, насколько запоздалым может быть это "поздно". Вы можете упустить много торговых возможностей, ожидая восполнения разрыва.

Теория разрывов справедливой стоимости гласит, что любой разрыв справедливой стоимости рано или поздно будет восполнен. Но она не говорит, насколько запоздалым может быть это "поздно". Вы можете упустить много торговых возможностей, ожидая восполнения разрыва. Разрывы могут остаться невосполненными. Не все разрывы справедливой стоимости восполняются. Иногда сильное движение в одном направлении может привести к тому, что ряд разрывов справедливой стоимости останется невосполненным. И невозможно заранее определить, будет ли конкретный разрыв справедливой стоимости восполнен или нет.

Не все разрывы справедливой стоимости восполняются. Иногда сильное движение в одном направлении может привести к тому, что ряд разрывов справедливой стоимости останется невосполненным. И невозможно заранее определить, будет ли конкретный разрыв справедливой стоимости восполнен или нет. Разрывы справедливой стоимости работают только на рынках с тенденцией и не подходят для рынков с ограниченным диапазоном. Торговля с использованием FVG основана на следовании существующему тренду (или прогнозировании разворота тренда в случае инверсионных разрывов справедливой стоимости). FVG просто невозможно использовать без четкого тренда.

Торговля с использованием FVG основана на следовании существующему тренду (или прогнозировании разворота тренда в случае инверсионных разрывов справедливой стоимости). FVG просто невозможно использовать без четкого тренда. Точки входа и выхода можно считать субъективными. Не существует единого универсального правила использования разрывов справедливой стоимости для определения момента входа в позицию или выхода из нее. Хотя существует множество различных предложений и идей о том, как использовать FVG для определения точек входа или выхода, нет веских аргументов в пользу того или иного метода, поэтому размещение таких точек выглядит произвольным.

Не существует единого универсального правила использования разрывов справедливой стоимости для определения момента входа в позицию или выхода из нее. Хотя существует множество различных предложений и идей о том, как использовать FVG для определения точек входа или выхода, нет веских аргументов в пользу того или иного метода, поэтому размещение таких точек выглядит произвольным. Неправильно размещенные стоп-лосс и тейк-профит могут привести к плохому соотношению риска и прибыли. Неправильно размещенные стоп-лосс и тейк-профит могут привести к плохому соотношению риска и прибыли. Хотя поклонники концепции "разрыва справедливой стоимости" настаивают на том, что FVG может обеспечить отличное соотношение риска и прибыли, противники этого инструмента считают, что при использовании FVG убытки могут слишком легко превысить прибыль.

Заключение

Будете ли вы использовать Разрывы справедливой стоимости или нет, во многом зависит от того, верите ли вы в концепции "умных денег". Они предлагают понятную и простую в использовании стратегию со значительным потенциалом прибыли. В то же время, использование FVG сопряжено с определенной долей субъективности, и некоторые ваши решения могут быть совершенно произвольными. Как и в случае с любой стратегией или инструментом, лучше провести бэктестинг стратегий FVG, чтобы определить, подходят ли они вам и какой подход обеспечивает лучшую доходность. Кроме того, не забывайте использовать другие индикаторы в сочетании с FVG, чтобы улучшить результаты и ограничить свои потери.