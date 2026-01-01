Платформы для онлайн торговли на Форекс

Как правило, практически каждая из существующих платформ для рынка Форекс предлагает собственный набор возможностей, а количество опций каждой из них почти уникально; но настоящие отличия кроются в реальных параметрах / характеристиках. Для того, чтобы сделать правильный для себя выбор, необходимо обращать особое внимание на функциональность, скорость, интерфейс, набор инструментов и безопасность платформы. И тем не менее, необходимо отметить, что под торговлей следует понимать своевременное принятие правильный решений, и именно здесь на помощь приходят торговые онлайн инструменты. Благодаря приложениям для онлайн торговли, для заполнения ордера вам даже не понадобится устанавливать программное обеспечение на своё устройство.

Сегодня мы рассмотрим 3 наиболее интересных платформы для онлайн торговли, которые работают в браузере.

MetaTrader 4 WebTrader

MT4 Web это онлайн платформа для доступа к вашей учётной записи в MetaTrader в режиме реального времени через интернет-браузер. Это новая версия платформы MetaTrader 4, которую ждали многие торговые энтузиасты. Давайте же посмотрим, оправдывает ли её функциональность и возможности ожидания пользователей.

MetaTrader 4 знают как надёжную и удобную торговую платформу. Благодаря своей богатой функциональности, она стала одной из самых популярных платформ в среде опытных торговцев. Современные технологии, богатая функциональность и интуитивно понятный интерфейс помогают осуществлять транзакции основываясь на результатах технических и фундаментальных анализов состояния рынка. Но последняя онлайн версия лишена многих возможностей старых версий, так как находится на начальных этапах развития.

Интерфейс. Онлайн версия MT4 обладает интуитивно понятным интерфейсом с небольшими отличиями от обычной платформы, с которой вы уже, возможно, знакомы. Графики загружаются довольно быстро и не требуют наличия широкого информационного канала. Так как этот онлайн терминал работает без каких-либо потерь, у вас не будет никаких проблем с торговлей.

Что внутри? Те из вас, кто уже сталкивался с обычной платформой MT4, могут сказать, что этот терминал имеет довольно скудный функционал. Например, можно использовать лишь 5 основных индикаторов: скользящее среднее (Moving Average), торговые полосы (Envelopes), полосы Боллинджера (Bollinger Bands), темп (Momentum) и схождение/расхождение скользящих средних (MACD). Также включены и линии Фибоначчи. Если сравнить всё это с 50 техническими индикаторами и возможностью создавать / настраивать собственные индикаторы (что является встроенной опцией в скачиваемую версию платформы MT4), то можно представить, что для некоторых фанатов MT4 это действительно является разочарованием. Однако, разработчики обещали в будущем добавить и другие технические индикаторы.

Положительное впечатление оставляют 3 варианта настройки графиков – японские свечи, полосы и пунктирная линия. Для точного анализа также доступны 9 временных интервалов. Эта платформа позволяет отображать текущие рыночные цены, торговать валютами (от основных до экзотических пар), товарами, индексами, контрактами на разницу и биткоинами. В качестве резюме всего вышеописанного, мы приведём плюсы и минусы этой платформы:

Достоинства терминала MT4 Web

Настраиваемое окно "Market Watch" с группировкой по типу активов и простой функцией поиска.

Опция "Click & Trade" позволяет выполнять рыночные ордера в одно или два нажатия.

Возможность осуществлять торги непосредственно из графика.

Огромное количество финансовых инструментов, хотя они зависят от вашего брокера.

Удобный и интуитивно понятных дизайн.

Графики с разным периодом.

Недостатки

Даже несмотря на нормальную работу, требует незначительных исправлений и изменений.

Малое количество технических индикаторов, что ограничивает работу.

Отсутствует поддержка торговых советников.

Нет возможности изменить настройки интерфейса.

cTrader WebTrader

Онлайн терминал cTrader – это одна из последних разработок в области онлайн торговли. Эта технология разрабатывалась для работы со счетами ECN (электронные торговые системы) и включает в себя передовой инструментарий и функционал, который одинаково хорошо подойдёт как новичкам, так и профессиональным торговцам на рынке Форекс.

В верхней части каждого графика имеются варианты представления графика в интуитивно понятном виде, а именно:

Масштабирование с 6 уровнями для углублённого анализа.

Выбор шаблона графика.

Временные интервалы с 14 различными видами интервалов.

Вид графика (5 видов): полосы, свечи, график HLC, линия и Heiken Ashi.

В центре графика расположены кнопки «Купить» и «Продать», а также поле для ввода значений.

В график можно добавить индикаторы путём нажатия на меню индикаторов. Индикаторы сгруппированы по типам и имеют свои подменю.

В настройках цветов можно изменить цветовое оформление графика и сохранить изменения в шаблонах графиков.

Последний значок в верхней части окна с графиком – это перечень объектов, где представлены все объекты и индикаторы, задействованные в данный момент.

Одним из полезных инструментов является возможность осуществлять быструю торговлю (Quick Trade option). При помощи этой функции можно создать рыночный ордер в одно или два нажатия. Настройки функции быстрой торговли располагаются в верхнем правом углу платформы, на панели «Быстрых ссылок». По умолчанию, функция «Быстрой торговли» отключена, а это означает, что при нажатии на кнопку «Купить» или «Продать», открывается окно подготовки ордера с просьбой подтвердить желаемую позицию. После включения режима «в одно нажатие» вы сможете заходить в ордер путём простого выбора суммы в окне «Market Watch» и нажатия на кнопку «Купить» или «Продать».

Режимы графиков. В cTrader есть несколько режимов представления графиков, которые направлены на удовлетворение различных потребностей торговцев и отображение разных видов графиков. В частности, на панели объектов есть 3 кнопки выбора режимов:

1. В режиме мультиграфик на вашем экране отображаются все открытые графики. Положение каждого отдельного графика можно изменить посредством нажатия и перемещения из левого верхнего угла, но, при этом, нельзя изменить размеры графика.

2. В режиме единого графика, активный график занимает собой всё пространство платформы. Здесь, благодаря закладкам в верхней части окна, каждый график можно просматривать в полноэкранном режиме.

3. В режиме свободных графиков вы сможете видеть все свои графики (как в режиме мультиграфик) и изменять их размеры (продемонстрировано на рисунке ниже).

Возможности

Настоящие спреды электронных торговых систем.

Ценообразование 2 уровня – вся глубина рынка.

Исполнение в одно нажатие.

Разнообразие ордеров.

Достоинства

Детализированные графики и технический анализ.

Можно заключать сделки против рынка без дилинговых отделов брокеров.

Обширный набор торговых инструментов (83 валютные пары на Форекс и металлы).

Более 50 индикаторов с возможностью их комбинирования и оптимизации, а также собственной разработки.

Быстрый доступ к наиболее часто торгуемым инструментам.

Недостатки

Довольно тяжело вычленить недостатки cTrader Web, но, если быть объективными, то можем отметить, что у этой платформы излишне богатый набор возможностей. Новичок может запутаться в большом разнообразии индикаторов, объектов, кнопок и прочих причиндалов, которые могут отвлекать внимание от торгов и анализа графика.

UTIP WebTrader

UTIP – это относительно новая онлайн платформа, которая представляет собой отличную альтернативу рассмотренным ранее продуктам. Для новичков она предлагает удобство использования, так как является простой и интуитивно понятной. В отличие от MT4 Web, у UTIP есть панель с правой стороны, которая облегчает доступ к различным функциям. UTIP обладает серьёзной функциональностью для выполнения технического анализа, красивым дизайном и удобным интерфейсом.

Возможности платформы

Форекс и бинарные опционы. UTIP объединяет возможности двух рынков, Форекс и бинарных опционов. Торги проходят в едином терминал и с одного счёта. Инструментарий и функциональность одинаково доступна на двух этих рынках.

Интерфейс. Кнопки на терминале удобно расположены таким образом, чтобы торговцу были доступны все функции непосредственно из основного окна. Это позволяет торговцу быстро выполнять операции с открытием и закрытием транзакций, сменой текущих позиций, просмотром отчётов и т.д. Для тех спекулянтов, которые привыкли работать с помощью комбинаций клавиш (как в МТ4), наличие здесь такой функции будет очень кстати.

Дизайн. Современное оформление в тёмных тонах одинаково отлично смотрится как на ПК, так и на ноутбуках, планшетах и других мобильных устройствах. Тёмные краски – это не только стильно и модно, но ещё и комфортно. Для торговцев с более консервативными взглядами имеется светлая тема.

Технический анализ. Полный набор инструментов для технического анализа с множеством функций способен удовлетворить потребности любого профессионального торговца. UTIP – это единственный терминал, у которого минимальная продолжительность составляет 5 секунда, а максимальная – 1 год (это очень большое преимущество по сравнению с MT4 или cTrader).

Индикаторы. У UTIP их огромное множество (более 30). Они отсортированы по группам и могут быть подстроены под конкретные нужды. При желании можно добавить собственный индикатор.

В терминале также есть возможность рисовать на графике с помощью 29 инструментов для рисования: линии, каналы и другие иконки. Это даёт торговцу большую свободу.

Недостатки UTIP

Несмотря на то, что эта платформа отлично подойдёт для начинающих, у неё есть некоторые слабости:

Отсутствие поддержки автоматизированной торговли.

Отсутствие настраиваемых индикаторов.

Мало брокеров с поддержкой данной платформы.

Заключение

Существует не малое количество сторонних торговых платформ и, как правило, выбор платформы является непростой задачей. Несмотря на то, что MetaTrader 4 может восприниматься в качестве основного альтернативного решения, рекомендуем взглянуть и на альтернативу от UTIP,которая имеет дополнительные преимущества. А если вы уже опытный торговец, то вам также может быть интересна cTrader.