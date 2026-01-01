Лучшие Форекс-календари

Содержание

Данное руководство представляет собой обновленную версию нашего ежегодного обзора календарей Форекс на 2026 год. Если вы знакомы с нашими предыдущими обзорами, вам, возможно, будет интересно ознакомиться с изменениями, внесенными в данное обновление (но вы можете просто пропустить эту часть):

Обновлены изображения в списке для Dukascopy и Investing.com .

и . Investing.com теперь использует двухбуквенный код валюты по стандарту ISO вместо трехбуквенного.

теперь использует двухбуквенный код валюты по стандарту ISO вместо трехбуквенного. Dukascopy , похоже, больше не предоставляет никакой дополнительной информации о событиях в календаре, даже тех исторических графиков, которые были раньше. Единственная дополнительная информация, которая теперь есть в календаре, — это краткое описание события под его названием.

, похоже, больше не предоставляет никакой дополнительной информации о событиях в календаре, даже тех исторических графиков, которые были раньше. Единственная дополнительная информация, которая теперь есть в календаре, — это краткое описание события под его названием. На сайте Forex Factory есть отдельная страница с полной информацией о выбранном отчете, хотя на ней повторяется та информация, которую можно увидеть на главной странице при открытии сведений об отчете.

есть отдельная страница с полной информацией о выбранном отчете, хотя на ней повторяется та информация, которую можно увидеть на главной странице при открытии сведений об отчете. Dukascopy больше не предоставляет никаких графиков.

больше не предоставляет никаких графиков. Исправлена информация о значениях, отображаемых на графике сайта Forex Factory : указано, что они появляются в левом верхнем углу графика при наведении курсора мыши на любой бар графика.

: указано, что они появляются в левом верхнем углу графика при наведении курсора мыши на любой бар графика. Добавлена информация о том, что можно выбрать отображать ли предварительные значения на графике Investing.com .

. Указано, что Trading Economics позволяет отображать процентное изменение только на некоторых графиках.

позволяет отображать процентное изменение только на некоторых графиках. Dukascopy дополнил свой фильтр пятью новыми валютами, в результате чего их общее количество достигло 23: DKK, HKD, ILS, SEK, THB. Кроме того, символ CNY был заменен на CNH. Добавлено пояснение о том, что фильтр отображает только валюты, доступные в выбранном временном диапазоне.

дополнил свой фильтр пятью новыми валютами, в результате чего их общее количество достигло 23: DKK, HKD, ILS, SEK, THB. Кроме того, символ CNY был заменен на CNH. Добавлено пояснение о том, что фильтр отображает только валюты, доступные в выбранном временном диапазоне. Dukascopy добавил в фильтр 15 новых стран: Кипр, Греция, Индия, Индонезия, Иран, Израиль, Люксембург, Малайзия, Пакистан, Филиппины, Словакия, Словения, Южная Корея, Тайвань и Таиланд. Также из списка была удалена Мексика. Название «Российская Федерация» было изменено на «Россия». Всего в фильтре теперь 45 стран. Фильтр отображает только те страны, которые публиковали данные в течение выбранного периода.

добавил в фильтр 15 новых стран: Кипр, Греция, Индия, Индонезия, Иран, Израиль, Люксембург, Малайзия, Пакистан, Филиппины, Словакия, Словения, Южная Корея, Тайвань и Таиланд. Также из списка была удалена Мексика. Название «Российская Федерация» было изменено на «Россия». Всего в фильтре теперь 45 стран. Фильтр отображает только те страны, которые публиковали данные в течение выбранного периода. Trading Economics добавил в свой фильтр три новые страны, в результате чего их общее число достигло 143: Восточный Тимор, Малави и Замбия.

добавил в свой фильтр три новые страны, в результате чего их общее число достигло 143: Восточный Тимор, Малави и Замбия. Dukascopy предлагает выбор между «Местным временем » и «Временем по Гринвичу ». Выбор не сохраняется.

предлагает выбор между » и ». Выбор не сохраняется. FXStreet больше не позволяет автоматически определять часовой пояс (при использовании параметра «Установить автоматически» часовой пояс по умолчанию устанавливается на GMT ).

больше не позволяет автоматически определять часовой пояс (при использовании параметра часовой пояс по умолчанию устанавливается на ). IG автоматически определяет ваш часовой пояс.

автоматически определяет ваш часовой пояс. Investing.com автоматически определяет ваш часовой пояс. Настройку можно сохранить независимо от того, зарегистрированы ли вы.

автоматически определяет ваш часовой пояс. Настройку можно сохранить независимо от того, зарегистрированы ли вы. Myfxbook больше не определяет ваш часовой пояс автоматически.

больше не определяет ваш часовой пояс автоматически. Обновлена информация и изображение, демонстрирующее просмотр данных по времени на сайте Dukascopy .

. Обновлены ссылки на примеры отображения времени на сайте Econoday .

. Обновлено изображение Investing.com при выборе временного диапазона.

при выборе временного диапазона. Dukascopy и Investing.com теперь считают понедельник первым днем недели. Trading Economics теперь считает воскресенье первым днем недели.

и теперь считают понедельник первым днем недели. теперь считает воскресенье первым днем недели. Обновлено описание и изображение мобильной версии сайта Dukascopy .

. Обновлено изображение для мобильной веб-версии сайта Econoday .

. Обновлено изображение для мобильной веб-версии календаря Forex Factory . Добавлена информация о поддельном мобильном приложении Forex Factory .

. Добавлена информация о поддельном мобильном приложении . Обновлено изображение для мобильной веб-версии календаря FXStreet . Мобильное приложение показывает пересмотры, но только при открытии события.

. Мобильное приложение показывает пересмотры, но только при открытии события. Мобильная веб-версия Investing.com была значительно улучшена: теперь можно выбирать собственные даты и легко просматривать значения до пересмотра. Обновлено изображение для веб-версии.

была значительно улучшена: теперь можно выбирать собственные даты и легко просматривать значения до пересмотра. Обновлено изображение для веб-версии. Удалено упоминание о поиске по ключевым словам как о преимуществе мобильного приложения Investing.com перед веб-версией, поскольку теперь веб-версия также позволяет искать события.

перед веб-версией, поскольку теперь веб-версия также позволяет искать события. Добавлено пояснение о том, что в мобильной веб-версии календаря MQL5.com нельзя выбрать собственный диапазон дат.

нельзя выбрать собственный диапазон дат. В мобильном приложении Trading Economics корректировки не отображаются.

корректировки не отображаются. Только зарегистрированные пользователи могут использовать оповещения на Forex Factory .

. Добавлено упоминание о том, что календарь FXStreet отправляет уведомление за 30 минут до публикации события, а также сразу после нее. Чтобы получать уведомления таким образом, необходимо пройти регистрацию. Из списка возможных способов получения уведомлений удалено автоматическое добавление уведомлений в Google Calendar.

отправляет уведомление за 30 минут до публикации события, а также сразу после нее. Чтобы получать уведомления таким образом, необходимо пройти регистрацию. Из списка возможных способов получения уведомлений удалено автоматическое добавление уведомлений в Google Calendar. Чтобы пользоваться мощной системой уведомлений Investing.com , необходимо зарегистрироваться на сайте.

, необходимо зарегистрироваться на сайте. На Trading Economics , помимо оповещений и напоминаний о публикации данных, можно получать уведомления при выходе новостей о выбранных событиях.

, помимо оповещений и напоминаний о публикации данных, можно получать уведомления при выходе новостей о выбранных событиях. Обновлена таблица скорости загрузки.

Обновлена таблица точности прогнозов.

Обновлено количество событий.

Обновлена информация о задержках.

Обновлена информация об автоматических обновлениях.

Trading Economics удалил датский, венгерский, норвежский, персидский и шведский языки из списка доступных языков.

удалил датский, венгерский, норвежский, персидский и шведский языки из списка доступных языков. Investing.com добавил возможность использовать искусственный интеллект для описания и анализа индикатора.

добавил возможность использовать искусственный интеллект для описания и анализа индикатора. FXStreet несколько сократил количество рекламы, удалив баннер внизу списка событий и баннер под таблицей брокеров, хотя реклама по-прежнему достаточно навязчивая.

несколько сократил количество рекламы, удалив баннер внизу списка событий и баннер под таблицей брокеров, хотя реклама по-прежнему достаточно навязчивая. IG больше не показывает баннер с рекламой брокера над календарем. Вместо этого реклама брокера и ссылки на открытие счета отображаются под календарем.

больше не показывает баннер с рекламой брокера над календарем. Вместо этого реклама брокера и ссылки на открытие счета отображаются под календарем. Myfxbook удалил всплывающий нижний баннер, но реклама по-прежнему сильно отвлекает внимание.

удалил всплывающий нижний баннер, но реклама по-прежнему сильно отвлекает внимание. Trading Economics добавил всплывающий баннер внизу страницы со ссылками на платные тарифные планы для календаря. Зарегистрированным пользователям реклама не показывается даже на бесплатных аккаунтах.

добавил всплывающий баннер внизу страницы со ссылками на платные тарифные планы для календаря. Зарегистрированным пользователям реклама не показывается даже на бесплатных аккаунтах. На сайте Investing.com отсутствует возможность распечатать или экспортировать новую версию календаря. Для распечатки календаря требуется старая версия.

отсутствует возможность распечатать или экспортировать новую версию календаря. Для распечатки календаря требуется старая версия. Из списка минусов baha.com удалено "небольшое количество языков".

удалено "небольшое количество языков". Из списка плюсов Dukascopy удалена "информация о частоте объявлений и исторических графиках". Из списка минусов удалены "задержки и низкая точность прогнозов". В список минусов добавлено "отсутствие дополнительной информации о событиях". В список плюсов добавлено "отсутствие рекламы".

удалена "информация о частоте объявлений и исторических графиках". Из списка минусов удалены "задержки и низкая точность прогнозов". В список минусов добавлено "отсутствие дополнительной информации о событиях". В список плюсов добавлено "отсутствие рекламы". В список минусов MQL5.com добавлена "низкая точность прогнозов".

добавлена "низкая точность прогнозов". В список минусов Myfxbook добавлена "низкая скорость загрузки".

Если вы впервые знакомитесь с нашими обзорами, эта статья поможет вам выбрать лучший Форекс-календарь (или календари) для использования в вашем анализе и планировании торговли. В этом случае я рекомендую прочитать статью полностью.

Если вы торгуете на основе фундаментального анализа или используете стратегию торговли на новостях, то экономический календарь станет для вас незаменимым инструментом. Если же вы — трейдер, использующий технический анализ, или скальпер, торгующий по ценовому действию, вы можете использовать экономические календари в своих интересах, чтобы выявлять периоды дня, когда лучше воздержаться от торговли из-за высокой неопределенности, которая обычно связана с важными макроэкономическими новостями.

Несмотря на то, что современные торговые платформы имеют встроенные экономические календари прямо в торговом терминале, трейдерам гораздо удобнее просматривать веб-календарь через браузер — как на настольном компьютере, так и с мобильного устройства. Кроме того, хотя многие форекс-брокеры предлагают календарь на своих сайтах, качество предоставляемых брокерами календарей, как правило, значительно уступает тому, что можно найти на сайтах, специализирующихся на подобной информации.

11 Форекс-календарей, представленных ниже, зарекомендовали себя как лучшие — как по форме (удобство чтения, быстрота просмотра и эстетичность), так и по содержанию (большое количество событий, мощные фильтры, дополнительные функции) — и выделяются среди сотен календарей, доступных сегодня в Интернете. Несмотря на множество сходств, рассмотренные ниже календари обладают отличительными чертами, которые могут сделать их более полезными для некоторых трейдеров — в интересах трейдера найти один, два или даже три календаря, которые наиболее полно соответствуют его или ее стилю торговли.

Список

Ниже представлены 11 лучших календарей в алфавитном порядке, а затем дана их оценка с учетом параметров и особых функций.

BabyPips.com

baha.com

Dukascopy

Econoday

Forex Factory

FXStreet

IG

Investing.com

MQL5.com

Myfxbook

Trading Economics

Интерфейс

Внешний вид

Несмотря на то что основные элементы календарей практически одинаковы на всех сайтах — название события, его дата и время, страна происхождения, прогноз, а также предыдущие и фактические значения — каждый календарь стремится улучшить представление данных с помощью различных методов визуализации и применения собственного уникального дизайна и стиля.

Легенда

Чтобы сделать календари более компактными, веб-сайты используют различные значки, изображения, коды и аббревиатуры для отображения списка событий. К календарю может прилагаться легенда, аналогичная тем, что используются на картах, для описания таких элементов. Однако не все календари предоставляют легенду, и не все из них одинаково полезны.

На сайте BabyPips.com отсутствует легенда.

отсутствует легенда. Baha.com описывает большинство неочевидных моментов, связанных с его параметрами фильтрации.

описывает большинство неочевидных моментов, связанных с его параметрами фильтрации. Dukascopy не предоставляет легенду.

не предоставляет легенду. Econoday предоставляет полную легенду ко всем значкам, используемым в календаре.

предоставляет полную легенду ко всем значкам, используемым в календаре. На сайте Forex Factory есть очень подробная легенда с объяснением используемых значков и сокращений.

есть очень подробная легенда с объяснением используемых значков и сокращений. На сайте FXStreet нет легенды как таковой, но есть текстовое описание календаря, которое поможет вам понять, как он устроен.

нет легенды как таковой, но есть текстовое описание календаря, которое поможет вам понять, как он устроен. IG предоставляет своего рода легенду через меню фильтрации событий.

предоставляет своего рода легенду через меню фильтрации событий. На сайте Investing.com есть краткая легенда к ключевым элементам, используемым в календаре.

есть краткая легенда к ключевым элементам, используемым в календаре. На сайте MQL5.com есть настройки фильтрации календаря, которые также можно считать своего рода легендой.

есть настройки фильтрации календаря, которые также можно считать своего рода легендой. На сайте Myfxbook нет легенды к календарю.

нет легенды к календарю. Trading Economics предлагает довольно скудную легенду, которая в основном представляет собой текстовое описание и не охватывает все стилевые особенности, используемые в календаре.

Изображения/коды валют

Для указания происхождения каждого из перечисленных событий в календарях используются коды валют по стандарту ISO, флаги стран или коды стран по стандарту ISO.

BabyPips.com использует флаги стран и трехбуквенные коды валют по стандарту ISO.

использует флаги стран и трехбуквенные коды валют по стандарту ISO. На сайте Baha.com информация отображается с использованием флагов и названий стран.

информация отображается с использованием флагов и названий стран. Dukascopy использует флаги стран и трехбуквенные коды валют по стандарту ISO.

использует флаги стран и трехбуквенные коды валют по стандарту ISO. Econoday использует флаги стран и двухбуквенные коды стран.

использует флаги стран и двухбуквенные коды стран. Forex Factory использует только трехбуквенные коды валют по стандарту ISO.

использует только трехбуквенные коды валют по стандарту ISO. FXStreet использует флаг страны вместе с трехбуквенным кодом валюты по стандарту ISO.

использует флаг страны вместе с трехбуквенным кодом валюты по стандарту ISO. IG использует только флаги и названия стран.

использует только флаги и названия стран. Investing.com использует флаг страны вместе с двухбуквенным кодом валюты по стандарту ISO.

использует флаг страны вместе с двухбуквенным кодом валюты по стандарту ISO. MQL5.com использует флаг страны и трехбуквенный код валюты по стандарту ISO.

использует флаг страны и трехбуквенный код валюты по стандарту ISO. Myfxbook использует флаг страны и трехбуквенный код валюты по стандарту ISO.

использует флаг страны и трехбуквенный код валюты по стандарту ISO. Trading Economics использует флаги стран вместе с двухбуквенными кодами стран.

Дополнительная информация

Как упоминалось ранее, основная информация, предоставляемая экономическим календарем по каждому событию, включает: дату и время, страну/валюту, название показателя или события, а также предыдущие, прогнозные и фактические значения. Все перечисленные календари также предоставляют ту или иную оценку влияния события на рынок. Некоторые календари дополняют эти данные дополнительными сведениями.

BabyPips.com предоставляет подробное описание большинства событий/индикаторов со ссылкой на источник и периодичностью публикаций. Значок в столбце «Подробности» указывает, есть ли у отчета подробное описание. Чтобы просмотреть описание, если оно доступно, необходимо щелкнуть по значку.

предоставляет подробное описание большинства событий/индикаторов со ссылкой на источник и периодичностью публикаций. Значок в столбце «Подробности» указывает, есть ли у отчета подробное описание. Чтобы просмотреть описание, если оно доступно, необходимо щелкнуть по значку. Baha.com предоставляет только базовое описание индикатора со ссылкой на официальную страницу источника.

предоставляет только базовое описание индикатора со ссылкой на официальную страницу источника. Dukascopy показывает лишь краткое описание события под его названием. Помимо этого, никаких дополнительных данных не предоставляется.

показывает лишь краткое описание события под его названием. Помимо этого, никаких дополнительных данных не предоставляется. Econoday предоставляет подробное объяснение показателей, график публикаций, последние опубликованные данные, а также углубленный анализ недавно опубликованных данных. Также имеется быстрая ссылка под названием «Почему это важно для инвесторов», в которой описывается значение показателя для экономики. По этой ссылке можно найти дополнительные сведения, такие как периодичность и примерное время публикации, исходный источник данных (без ссылки), методология пересмотра и, наконец, период, который охватывает отчет.

предоставляет подробное объяснение показателей, график публикаций, последние опубликованные данные, а также углубленный анализ недавно опубликованных данных. Также имеется быстрая ссылка под названием «Почему это важно для инвесторов», в которой описывается значение показателя для экономики. По этой ссылке можно найти дополнительные сведения, такие как периодичность и примерное время публикации, исходный источник данных (без ссылки), методология пересмотра и, наконец, период, который охватывает отчет. Forex Factory предоставляет подробное объяснение показателя, ссылку на страницу официального источника и сам отчет, исторические данные и график, связанные новостные статьи, дату следующей публикации, объяснение его важности, а также полное название показателя и альтернативные названия (если таковые имеются). Здесь также есть ссылка для просмотра полной информации о выбранном отчете, хотя она содержит те же сведения, что и на главной странице, просто для удобства пользователя они аккуратно представлены на отдельной странице.

предоставляет подробное объяснение показателя, ссылку на страницу официального источника и сам отчет, исторические данные и график, связанные новостные статьи, дату следующей публикации, объяснение его важности, а также полное название показателя и альтернативные названия (если таковые имеются). Здесь также есть ссылка для просмотра полной информации о выбранном отчете, хотя она содержит те же сведения, что и на главной странице, просто для удобства пользователя они аккуратно представлены на отдельной странице. FXStreet предоставляет определение индикатора, ссылку на официальный отчет, объяснение того, почему индикатор важен для трейдеров, название источника, периодичность публикации, дату следующей публикации, ссылки на связанные новости, исторический график с линиями прогноза и отклонений, исторические данные, а также подробные графики влияния на рынок для основных валютных пар (см. раздел «Дополнительные функции» ниже).

предоставляет определение индикатора, ссылку на официальный отчет, объяснение того, почему индикатор важен для трейдеров, название источника, периодичность публикации, дату следующей публикации, ссылки на связанные новости, исторический график с линиями прогноза и отклонений, исторические данные, а также подробные графики влияния на рынок для основных валютных пар (см. раздел «Дополнительные функции» ниже). IG предоставляет исторические данные и текстовое описание.

предоставляет исторические данные и текстовое описание. Investing.com предлагает описание индикатора, ссылку на официальную страницу источника и очень подробные исторические данные/график, охватывающий несколько десятилетий.

предлагает описание индикатора, ссылку на официальную страницу источника и очень подробные исторические данные/график, охватывающий несколько десятилетий. MQL5.com предоставляет описание события, ссылку на официальную страницу источника, дату следующей публикации, ссылку на предыдущую публикацию, график сопоставления последних данных и прогнозов, график исторических данных и таблицу исторических данных.

предоставляет описание события, ссылку на официальную страницу источника, дату следующей публикации, ссылку на предыдущую публикацию, график сопоставления последних данных и прогнозов, график исторических данных и таблицу исторических данных. Myfxbook предоставляет ссылку на страницу источника, текстовое описание события, дату следующего выпуска, количество дней до следующего выпуска, исторический график данных по сравнению с прогнозными значениями, исторические данные, график выбранной валютной пары в сопоставлении с историческим графиком, настроения на рынке Forex в отношении пар с валютой данной страны, а также ссылки на новости, связанные с выпуском.

предоставляет ссылку на страницу источника, текстовое описание события, дату следующего выпуска, количество дней до следующего выпуска, исторический график данных по сравнению с прогнозными значениями, исторические данные, график выбранной валютной пары в сопоставлении с историческим графиком, настроения на рынке Forex в отношении пар с валютой данной страны, а также ссылки на новости, связанные с выпуском. Trading Economics предлагает подробное объяснение показателя, ссылку на официальную страницу-источник, исторический график (с возможностью быстрого просмотра графика прямо в таблице календаря), таблицу данных и связанные новости.

Графики

Исторические данные помогают в изучении и интерпретации недавно опубликованных экономических данных. Большинство графиков отображают определенный объем исторических данных, связанных с рассматриваемым экономическим событием. Однако уровень взаимодействия с графиком варьируется от календаря к календарю. В этом разделе делается попытка оценить качество графиков, предоставляемых экономическими календарями.

BabyPips.com не предоставляет графики.

не предоставляет графики. Baha.com не предоставляет графики.

не предоставляет графики. Dukascopy больше не предоставляет графиков.

больше не предоставляет графиков. Econoday не предоставляет графиков.

не предоставляет графиков. Forex Factory показывает масштабируемый интерактивный гистограммный график со всеми значениями — фактическими, прогнозными и пересмотренными. Проблема с отображением пересмотренных данных на графике заключается в том, что их цвет (темно-синий) смешивается с фактическими данными, представленными светло-синим цветом. Вы можете выбрать между столбчатой и линейной диаграммой. Как и в случае с графиками во многих других календарях, вы можете навести курсор мыши на точку данных, чтобы увидеть конкретное значение. В отличие от графиков в других календарях, календарь Forex Factory показывает значение не под курсором мыши, а в левом верхнем углу графика. Кроме того, он отображает все значения, которые вы выбрали для отображения на графике (фактические, прогнозные и пересмотренные) за выбранный период.

показывает масштабируемый интерактивный гистограммный график со всеми значениями — фактическими, прогнозными и пересмотренными. Проблема с отображением пересмотренных данных на графике заключается в том, что их цвет (темно-синий) смешивается с фактическими данными, представленными светло-синим цветом. Вы можете выбрать между столбчатой и линейной диаграммой. Как и в случае с графиками во многих других календарях, вы можете навести курсор мыши на точку данных, чтобы увидеть конкретное значение. В отличие от графиков в других календарях, календарь Forex Factory показывает значение не под курсором мыши, а в левом верхнем углу графика. Кроме того, он отображает все значения, которые вы выбрали для отображения на графике (фактические, прогнозные и пересмотренные) за выбранный период. FXStreet предоставляет график с возможностью масштабирования для анализа исторических данных с опцией добавления значений прогноза и отклонения, которые вы сможете увидеть, наведя курсор мыши на конкретную дату: Также доступны три дополнительных графика (подробнее о них в разделе «Дополнительные функции» ниже).

предоставляет график с возможностью масштабирования для анализа исторических данных с опцией добавления значений прогноза и отклонения, которые вы сможете увидеть, наведя курсор мыши на конкретную дату: Также доступны три дополнительных графика (подробнее о них в разделе «Дополнительные функции» ниже). IG содержит небольшой график с данными примерно за год; конкретные значения отображаются при наведении курсора мыши:

содержит небольшой график с данными примерно за год; конкретные значения отображаются при наведении курсора мыши: Investing.com предлагает масштабируемый график с выбором периода и переключением между линейным графиком и диаграммой областей. Данные (фактические, прогнозные и пересмотренные), а также дата публикации отображаются при наведении курсора мыши на график. Вы можете выбрать, отображать ли на графике предварительные значения, нажав на кнопку «P ».

предлагает масштабируемый график с выбором периода и переключением между линейным графиком и диаграммой областей. Данные (фактические, прогнозные и пересмотренные), а также дата публикации отображаются при наведении курсора мыши на график. Вы можете выбрать, отображать ли на графике предварительные значения, нажав на кнопку ». MQL5.com предоставляет очень простой исторический линейный график с прогнозными и фактическими значениями. При наведении курсора мыши на него отображается точное значение.

предоставляет очень простой исторический линейный график с прогнозными и фактическими значениями. При наведении курсора мыши на него отображается точное значение. Myfxbook предоставляет исторический линейный график с возможностью масштабирования, на котором отображаются прогнозные и фактические значения, а также ценовой график валютной пары (обычно связанной с валютой страны, опубликовавшей отчет, хотя вы можете вручную выбрать другую валютную пару). При наведении курсора мыши отобразятся точные значения:

предоставляет исторический линейный график с возможностью масштабирования, на котором отображаются прогнозные и фактические значения, а также ценовой график валютной пары (обычно связанной с валютой страны, опубликовавшей отчет, хотя вы можете вручную выбрать другую валютную пару). При наведении курсора мыши отобразятся точные значения: Trading Economics предоставляет интерактивный график с выбором периода и некоторыми базовыми инструментами построения графиков: столбчатый, сплайновый, сплайновая диаграмма областей, ступенчатый, линейный и диаграмма областей. Отображаются только фактические значения (которые можно увидеть, наведя курсор мыши на конкретный период). Вы также можете выбрать между отображением фактического значения, изменения в абсолютном значении и изменения в процентах (хотя последний вариант отсутствует на многих графиках). График предоставляет возможность сравнения с другими странами и событиями.

Пересмотры

Большинство фактических значений, объявляемых в отчетах, рассчитывается правительствами (или другими отчитывающимися учреждениями) на основе неполных данных. Поскольку часть данных обновляется или новые данные поступают позже, пересмотренные значения публикуются в следующих отчетах.

Когда объявляются новые данные по какому-либо показателю, одновременно публикуется пересмотренное значение (соответствующее предыдущему периоду) для того же экономического показателя. Большинство экономических календарей отображают такую пересмотренную информацию другим цветом. Существуют также календари, которые для удобства трейдеров предоставляют как пересмотренные, так и непересмотренные значения. Подходы различных экономических календарей к пересмотренным значениям объясняются ниже.

Сайт BabyPips.com показывает пересмотренные значения, помечая их звездочкой. При наведении курсора мыши отображается значение «пересмотрено с». К сожалению, не для всех событий в этом календаре отображаются пересмотренные значения.

показывает пересмотренные значения, помечая их звездочкой. При наведении курсора мыши отображается значение «пересмотрено с». К сожалению, не для всех событий в этом календаре отображаются пересмотренные значения. Baha.com отображает только исходные значения.

отображает только исходные значения. Dukascopy показывает только исходные значения.

показывает только исходные значения. Econoday показывает как непересмотренные, так и пересмотренные значения, но чтобы увидеть их, нужно щелкнуть по событию, если только вы не просматриваете дневной обзор.

показывает как непересмотренные, так и пересмотренные значения, но чтобы увидеть их, нужно щелкнуть по событию, если только вы не просматриваете дневной обзор. На сайте Forex Factory пересмотренные значения отображаются рядом с небольшим желтым треугольником. При наведении курсора мыши на треугольник отображается предыдущее значение.

пересмотренные значения отображаются рядом с небольшим желтым треугольником. При наведении курсора мыши на треугольник отображается предыдущее значение. FXStreet отображает пересмотренные значения рядом с небольшим круглым серым значком с буквой «i» в центре. Предыдущее значение отображается при наведении курсора мыши на значок.

отображает пересмотренные значения рядом с небольшим круглым серым значком с буквой в центре. Предыдущее значение отображается при наведении курсора мыши на значок. IG не показывает пересмотренные значения.

не показывает пересмотренные значения. Investing.com показывает пересмотренные значения с пунктирной линией под ними. При наведении курсора мыши на число отображается предыдущее, непересмотренное значение.

показывает пересмотренные значения с пунктирной линией под ними. При наведении курсора мыши на число отображается предыдущее, непересмотренное значение. MQL5.com отображает пересмотренные значения с пунктирной подчеркивающей линией. Исходные значения отображаются во всплывающей подсказке.

отображает пересмотренные значения с пунктирной подчеркивающей линией. Исходные значения отображаются во всплывающей подсказке. Myfxbook отображает пересмотренные значения с пунктирной подчеркивающей линией, а во всплывающей подсказке отображается исходное значение.

отображает пересмотренные значения с пунктирной подчеркивающей линией, а во всплывающей подсказке отображается исходное значение. Trading Economics показывает пересмотренные значения и использует рядом с ними обозначение «R» в кружке. При наведении курсора мыши отображаются исходные данные.

Фильтры

С помощью фильтра трейдер может расставить приоритеты в списке событий, за которыми следует следить, в соответствии со своими личными потребностями. Практически все календари предлагают три основных фильтра:

Страны/валюты Характер событий Влияние

Рассмотрим конкретные фильтры, предлагаемые каждым из экономических календарей, взятых здесь для оценки.

BabyPips.com позволяет фильтровать данные по валюте, значимости и сессии (Лондон, Нью-Йорк, Токио и Сидней). Фильтр по валюте предлагает выбор из 9 валют (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD и USD). По умолчанию выбраны все валюты, новостные события и сессии. Опцию «Запомнить фильтры» можно использовать, чтобы сайт запомнил ваш выбор фильтров, но для использования этой функции необходимо зарегистрироваться.

baha.com позволяет фильтровать данные по типу события, значимости, региону (Северная Америка, Европа, Азия и развивающиеся рынки) и стране. Всего в фильтре по странам представлено 51 страна и один валютный союз (еврозона):

Развернуть список стран на baha.comСвернуть список стран на baha.comАргентина, Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Чехия, Дания, Египет, Эстония, Еврозона, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Латвия, Литва, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Российская Федерация, Сингапур, Словакия, Южная Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Соединенные Штаты Америки.

Dukascopy предлагает фильтры по странам, валютам и степени влияния. Также предусмотрена возможность поиска по ключевым словам. Всего в фильтре валют перечислено 23 валюты (Важно: фильтр показывает только те валюты, по которым были опубликованы события в течение выбранного периода). К ним относятся: AUD, CAD, CHF, CNH, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, USD и ZAR. Фильтрацию также можно осуществлять по 45 странам (Важно: как и в случае с валютами, фильтр показывает только те страны, которые публиковали отчеты в выбранный период):

Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Китай, Кипр, Чехия, Дания, Европа, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Венгрия, Индия, Индонезия, Иран, Израиль, Италия, Япония, Люксембург, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Филиппины, Польша, Португалия, Румыния, Россия, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Турция, Великобритания, США.

Econoday предлагает фильтр для отображения событий по одной конкретной стране или региону на ваш выбор из следующего списка: Австралия, Канада, Китай, Еврозона, Франция, Германия, Мир, Гонконг, Индия, Италия, Япония, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Великобритания и США.

Forex Factory предлагает фильтр по валюте, степени влияния и типу события. В фильтре представлены девять валют: AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD и USD. Вы также можете искать конкретные события с помощью функции поиска по ключевым словам.

FXStreet предлагает все три фильтра — по стране, по значимости и по событиям. Календарь также позволяет искать события по ключевым словам. Вы также можете выбрать период, за который будут отображаться отфильтрованные результаты, хотя установить собственную дату больше нельзя — приходится выбирать один из заранее определенных периодов. При этом, если вы выберете собственную дату вне меню фильтров, фильтры будут применены к выбранному периоду. К сожалению, собственная дата не работает с поиском по ключевым словам, хотя фильтры применяются к результатам такого поиска.

В фильтре «Страна» представлено 50 стран и один валютный союз:

Развернуть список стран FXStreetСвернуть список стран FXStreetАргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Чехия, Дания, Египет, Еврозона, Финляндия, Франция, Германия, Греция, САР Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Кувейт, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд, Турция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США, Вьетнам.

IG поддерживает только фильтрацию по странам и по последствиям. Фильтр по событиям не предусмотрен. Однако предусмотрена возможность поиска событий по ключевым словам. Всего в списке фильтров доступно 41 страна:

Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Колумбия, Чехия, Дания, еврозона, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Гонконг, Венгрия, Индия, Индонезия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины, Польша, Португалия, Россия, Сингапур, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США.

Investing.com предлагает все три вида основных фильтров — по стране, по значимости и по событию. Кроме того, имеется фильтр по времени, позволяющий просматривать текущее время публикации или время, оставшееся до объявления. Также возможен поиск по ключевым словам, связанным с событием. В фильтре по странам представлено 107 стран, территорий и валютных союзов:

Развернуть список стран на Investing.comСвернуть список стран на Investing.comАлбания, Ангола, Аргентина, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Бельгия, Бермудские острова, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Болгария, Канада, Каймановы острова, Чили, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эквадор, Египет, Эстония, Еврозона, Финляндия, Франция, Германия, Гана, Греция, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Израиль, Италия, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Малави, Малайзия, Мальта, Маврикий, Мексика, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Палестинские территории, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Катар, Румыния, Россия, Руанда, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Тайвань, Танзания, Таиланд, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Замбия, Зимбабве.

MQL5.com предлагает фильтры по инструментам, валютам и странам. Для валют доступны: AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, HKD, INR, JPY, KRW, MXN, NOK, NZD, SEK, SGD, USD и ZAR. Для стран доступно в общей сложности 22 государства. Однако одновременно можно выбрать только одну страну:

Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Европейский союз, Франция, Германия, Гонконг, Индия, Италия, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США.

Myfxbook предоставляет фильтры по значимости событий и валютам. Также доступен поиск по ключевым словам: событию, валюте, стране или значимости. Всего в фильтре поддерживается 154 валюты:

Развернуть список валют MyfxbookСвернуть список валют MyfxbookAED, AFN, ALL, AMD, ANG, AOA, ARS, AUD, AWG, AZN, BAM, BBD, BDT, BGN, BHD, BIF, BMD, BND, BOB, BRL, BSD, BTN, BWP, BYN, BZD, CAD, CDF, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CUC, CVE, CZK, DJF, DKK, DOP, DZD, EGP, ERN, ETB, EUR, FJD, FKP, GBP, GEL, GHS, GIP, GMD, GNF, GTQ, GYD, HKD, HNL, HRK, HTG, HUF, IDR, ILS, INR, IQD, IRR, ISK, JMD, JOD, JPY, KES, KGS, KHR, KMF, KPW, KRW, KWD, KYD, KZT, LAK, LBP, LKR, LRD, LSL, LYD, MAD, MDL, MGA, MKD, MMK, MNT, MOP, MRO, MUR, MVR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NGN, NIO, NOK, NPR, NZD, OMR, PAB, PEN, PGK, PHP, PKR, PLN, PYG, QAR, RON, RSD, RUB, RWF, SAR, SBD, SCR, SDG, SEK, SGD, SHP, SLL, SOS, SRD, SSP, STD, SYP, SZL, THB, TJS, TMT, TND, TOP, TRY, TTD, TWD, TZS, UAH, UGX, USD, UYU, UZS, VEF, VND, VUV, WST, XAF, XCD, XOF, XPF, YER, ZAR и ZMW.

Фильтр содержит следующие 254 страны, региона и валютных союзов:

Развернуть список стран MyfxbookСвернуть список стран MyfxbookАфганистан, Аландские острова, Албания, Алжир, Американское Самоа, Андорра, Ангола, Ангилья, Антарктида, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Аруба, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Белиз, Бенин, Бермудские острова, Бутан, Боливия, Бонейр, Босния и Герцеговина, Ботсвана, остров Буве, Бразилия, Британская территория в Индийском океане, Британские Виргинские острова, Бруней, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-Верде, Каймановы острова, Центральноафриканская Республика, Чад, Чили, Китай, остров Рождества, Кокосовые (Килингские) острова, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Острова Кука, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кюрасао, Кипр, Чешская Республика, Дания, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Восточный Тимор, Эквадор, Египет, Сальвадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, еврозона, Европейский Союз, Фолклендские острова, Фарерские острова, Фиджи, Финляндия, Франция, Французская Гвиана, Французская Полинезия, Французские южные и антарктические территории, Федеративные Штаты Микронезии, Габон, Гамбия, Грузия, Германия, Гана, Гибралтар, Греция, Гренландия, Гренада, Гваделупа, Гуам, Гватемала, Гернси, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гайана, Гаити, острова Херд и Макдональд, Гондурас, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Ирландия, остров Мэн, Израиль, Италия, Кот-д’Ивуар, Ямайка, Япония, Джерси, Иордания, Казахстан, Кения, Кирибати, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Лаос, Латвия, Ливан, Лесото, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Макао, Македония, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мальдивы, Мали, Мальта, Маршалловы Острова, Мартиника, Мавритания, Маврикий, Майотта, Мексика, Микронезия, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Монтсеррат, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Науру, Непал, Нидерланды, Новая Каледония, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Ниуэ, остров Норфолк, Северная Корея, Северные Марианские острова, Норвегия, Оман, Пакистан, Палау, Палестина, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Филиппины, Острова Питкэрн, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Катар, Республика Конго, Реюньон, Румыния, Россия, Руанда, Сен-Бартелеми, Сент-Люсия, Сен-Мартен (французская часть), Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Южная Африка, Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова, Южная Корея, Южный Судан, Испания, Шри-Ланка, остров Святой Елены, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сен-Пьер и Микелон, Сент-Винсент и Гренадины, Судан, Суринам, Шпицберген и Ян-Майен, Свазиленд, Швеция, Швейцария, Сирия, Тайвань, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Того, Токелау, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Туркменистан, острова Теркс и Кайкос, Тувалу, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США, Внешние малые острова США, Уругвай, Узбекистан, Вануату, Государство Ватикан, Венесуэла, Вьетнам, Виргинские острова, Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве.

Trading Economics предлагает фильтрацию по странам, событиям и их влиянию. Помимо выбора нескольких стран по отдельности, можно выбрать группы «Все», «Главные страны», «Африка», «Америка», «Азия» и «Европа ». Список стран, территорий и валютных союзов включает 143 субъекта:

Развернуть список стран Trading EconomicsСвернуть список стран Trading EconomicsАфганистан, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней, Болгария, Камбоджа, Камерун, Канада, Кабо-Верде, Чили, Китай, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, Чехия, Дания, Восточный Тимор, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эстония, Эфиопия, еврозона, Финляндия, Франция, Грузия, «Группа двадцати», «Группа семи», Германия, Гана, Греция, Гондурас, Гонконг, Венгрия, Исландия, Индия, Индонезия, МВФ, Иран, Ирландия, Израиль, Италия, Кот-д’Ивуар, Ямайка, Япония, Иордания, Казахстан, Кения, Косово, Кувейт, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Макао, Македония, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальта, Маврикий, Мексика, Молдова, Монголия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Никарагуа, Нигерия, Норвегия, Оман, ОПЕК, Пакистан, Палестина, Панама, Парагвай, Перу, Филиппины, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Катар, Республика Конго, Румыния, Россия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Сомали, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Шри-Ланка, Судан, Швеция, Швейцария, Тайвань, Таджикистан, Танзания, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, США, Уругвай, Узбекистан, Венесуэла, Вьетнам, Замбия, Зимбабве.

Часовой пояс

Трейдер может находиться в том же часовом поясе, что и экономический календарь, используемый для отображения расписания экономических новостей, а может и нет. Поэтому для календарей Форекс целесообразно отображать свой активный часовой пояс и обеспечивать возможность синхронизации времени сервера с часами компьютера. Экономические календари решают эту проблему следующим образом.

BabyPips.com — определяет местное время и использует его для отображения расписания событий. Настройки местного времени можно изменить с помощью раскрывающегося меню, но их невозможно сохранить на постоянной основе.

— определяет местное время и использует его для отображения расписания событий. Настройки местного времени можно изменить с помощью раскрывающегося меню, но их невозможно сохранить на постоянной основе. baha.com — автоматически определяет местное время и использует его для отображения расписания анонсов событий. Если настройки времени изменяются с помощью выпадающего меню, то при открытии экономического календаря во время следующего посещения используется последняя настройка (сохраненная в файлах cookie).

— автоматически определяет местное время и использует его для отображения расписания анонсов событий. Если настройки времени изменяются с помощью выпадающего меню, то при открытии экономического календаря во время следующего посещения используется последняя настройка (сохраненная в файлах cookie). Dukascopy — позволяет выбрать между местным временем и временем по Гринвичу (GMT) из раскрывающегося меню. Сохранить сделанный выбор невозможно.

— позволяет выбрать между и из раскрывающегося меню. Сохранить сделанный выбор невозможно. Econoday — по умолчанию использует часовые пояса EST/EDT. Однако на сайте предусмотрена возможность изменить часовой пояс по своему усмотрению и сохранить его в файле cookie.

— по умолчанию использует часовые пояса EST/EDT. Однако на сайте предусмотрена возможность изменить часовой пояс по своему усмотрению и сохранить его в файле cookie. Forex Factory — по умолчанию определяет ваш местный часовой пояс. Настройками времени можно управлять как с регистрацией, так и без нее. Календарь использует файлы cookie (для незарегистрированных пользователей) и профили участников (для зарегистрированных пользователей) для запоминания часового пояса.

— по умолчанию определяет ваш местный часовой пояс. Настройками времени можно управлять как с регистрацией, так и без нее. Календарь использует файлы cookie (для незарегистрированных пользователей) и профили участников (для зарегистрированных пользователей) для запоминания часового пояса. FXStreet — по умолчанию использует GMT. Часовой пояс можно изменить как зарегистрированным, так и незарегистрированным пользователям. Сайт запомнит ваш выбор независимо от статуса вашей регистрации.

— по умолчанию использует GMT. Часовой пояс можно изменить как зарегистрированным, так и незарегистрированным пользователям. Сайт запомнит ваш выбор независимо от статуса вашей регистрации. IG — не предоставляет возможности выбора часового пояса. По крайней мере, он определяет ваш часовой пояс автоматически.

— не предоставляет возможности выбора часового пояса. По крайней мере, он определяет ваш часовой пояс автоматически. Investing.com — по-видимому, автоматически определяет ваш часовой пояс. Часовой пояс можно изменить и сохранить (с помощью файлов cookie) без регистрации.

— по-видимому, автоматически определяет ваш часовой пояс. Часовой пояс можно изменить и сохранить (с помощью файлов cookie) без регистрации. MQL5.com — по умолчанию определяет часовой пояс через ваш браузер. Его можно изменить и сохранить даже без регистрации.

— по умолчанию определяет часовой пояс через ваш браузер. Его можно изменить и сохранить даже без регистрации. Myfxbook — похоже, больше не определяет ваш часовой пояс автоматически. Однако вы можете изменить часовой пояс без регистрации, и сайт позволяет сохранить его с помощью файла cookie. Вы также можете открыть бесплатный аккаунт на Myfxbook и сохранить часовой пояс в настройках аккаунта.

— похоже, больше не определяет ваш часовой пояс автоматически. Однако вы можете изменить часовой пояс без регистрации, и сайт позволяет сохранить его с помощью файла cookie. Вы также можете открыть бесплатный аккаунт на Myfxbook и сохранить часовой пояс в настройках аккаунта. Trading Economics — автоматически определяет настройки вашего часового пояса и применяет их к экономическому календарю. Вы также можете установить произвольный часовой пояс, и он будет сохранен к вашему следующему посещению, даже если вы не зарегистрируетесь.

Просмотр данных по времени

Форекс-трейдерам по разным причинам может понадобиться просматривать прошлые экономические данные или знакомиться с будущим расписанием событий. Поэтому каждый экономический календарь стремится предоставить такую возможность, хотя и по-своему.

BabyPips.com — можно выбрать просмотр по дням или по неделям. Сам просмотр осуществляется посредством перелистывания страниц или выбора конкретной недели из раскрывающегося списка, хотя для просмотра списка вам придется сузить окно браузера. Вы также можете указать нужную неделю и год в URL-адресе браузера.

— можно выбрать просмотр по дням или по неделям. Сам просмотр осуществляется посредством перелистывания страниц или выбора конкретной недели из раскрывающегося списка, хотя для просмотра списка вам придется сузить окно браузера. Вы также можете указать нужную неделю и год в URL-адресе браузера. baha.com — временная шкала позволяет быстро выбирать данные, относящиеся к предыдущему дню, текущему дню и следующим трем дням. Кроме того, доступна вкладка для просмотра полного списка событий текущей и следующей недели. Используя поле ввода в функции настраиваемого поиска, трейдер может выбрать интересующий его период для изучения экономических данных. Всплывающий календарь в функции настраиваемого поиска позволяет перелистывать месяцы, но не годы. Недостатком, с которым мы столкнулись при использовании функции настраиваемого поиска, является то, что количество отображаемых событий ограничено 500, несмотря на увеличение периода поиска. Например, если мы изучаем события апреля 2025 года, отображаются только первые 500 событий. Как только мы доходим до двадцатой страницы событий, нам приходится вводить новые даты, чтобы изучить остальные данные. Небольшой зеленый квадратик рядом с каждой датой в календаре на временной шкале показывает количество ожидаемых событий на этот конкретный день.

— временная шкала позволяет быстро выбирать данные, относящиеся к предыдущему дню, текущему дню и следующим трем дням. Кроме того, доступна вкладка для просмотра полного списка событий текущей и следующей недели. Используя поле ввода в функции настраиваемого поиска, трейдер может выбрать интересующий его период для изучения экономических данных. Всплывающий календарь в функции настраиваемого поиска позволяет перелистывать месяцы, но не годы. Недостатком, с которым мы столкнулись при использовании функции настраиваемого поиска, является то, что количество отображаемых событий ограничено 500, несмотря на увеличение периода поиска. Например, если мы изучаем события апреля 2025 года, отображаются только первые 500 событий. Как только мы доходим до двадцатой страницы событий, нам приходится вводить новые даты, чтобы изучить остальные данные. Небольшой зеленый квадратик рядом с каждой датой в календаре на временной шкале показывает количество ожидаемых событий на этот конкретный день. Dukascopy — предоставляет возможность вручную вводить даты начала и окончания. Хотя календарь позволяет выбирать абсурдные даты, включая предыдущие десятилетия и даже столетия, а также даты на несколько лет вперед, на самом деле вы можете выбрать дату примерно за год назад и на пару месяцев вперед. Если вы выберете даты за пределами этого диапазона, календарь будет бесконечно загружаться. Однако в пределах доступного диапазона вы можете выбирать любые даты, включая весь диапазон целиком. Это означает, что вы можете одновременно просматривать данные за период более одного года. Как обычно, имеются быстрые ссылки для просмотра событий, запланированных на текущий день, завтра, на эту неделю и на следующую неделю.

— предоставляет возможность вручную вводить даты начала и окончания. Хотя календарь позволяет выбирать абсурдные даты, включая предыдущие десятилетия и даже столетия, а также даты на несколько лет вперед, на самом деле вы можете выбрать дату примерно за год назад и на пару месяцев вперед. Если вы выберете даты за пределами этого диапазона, календарь будет бесконечно загружаться. Однако в пределах доступного диапазона вы можете выбирать любые даты, включая весь диапазон целиком. Это означает, что вы можете одновременно просматривать данные за период более одного года. Как обычно, имеются быстрые ссылки для просмотра событий, запланированных на текущий день, завтра, на эту неделю и на следующую неделю. Econoday — использует очень простой подход для облегчения просмотра календаря. В верхней части таблицы событий расположены три быстрые ссылки для просмотра данных по месяцам, неделям и за текущий день. Под быстрыми ссылками отображаются две строки, содержащие последовательные даты и месяцы календарного года. К сожалению, ссылки работают только для текущего года. Чтобы увидеть отчеты прошлого года, требуется прямая ссылка. Например, чтобы посмотреть данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за 2025 год, можно перейти к отчету NFP за май 2025 года и изменить параметр fid на 1 в большую или меньшую сторону, чтобы увидеть следующий или предыдущий отчет. Сам по себе это очень неудобный метод, к тому же он делает практически невозможным угадать необходимое значение fid без прямой ссылки на нужное событие или, по крайней мере, на аналогичное событие того же года. Например, вот ссылка на отчет NFP за май 2026 года. Значение fid практически полностью отличается, и нет очевидного способа узнать, на сколько нужно его уменьшить или увеличить, если вы хотите посмотреть аналогичный отчет (не говоря уже о совершенно другом) за другой год.

— использует очень простой подход для облегчения просмотра календаря. В верхней части таблицы событий расположены три быстрые ссылки для просмотра данных по месяцам, неделям и за текущий день. Под быстрыми ссылками отображаются две строки, содержащие последовательные даты и месяцы календарного года. К сожалению, ссылки работают только для текущего года. Чтобы увидеть отчеты прошлого года, требуется прямая ссылка. Например, чтобы посмотреть данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за 2025 год, можно перейти к отчету NFP за май 2025 года и изменить параметр fid на 1 в большую или меньшую сторону, чтобы увидеть следующий или предыдущий отчет. Сам по себе это очень неудобный метод, к тому же он делает практически невозможным угадать необходимое значение fid без прямой ссылки на нужное событие или, по крайней мере, на аналогичное событие того же года. Например, вот ссылка на отчет NFP за май 2026 года. Значение fid практически полностью отличается, и нет очевидного способа узнать, на сколько нужно его уменьшить или увеличить, если вы хотите посмотреть аналогичный отчет (не говоря уже о совершенно другом) за другой год. Forex Factory — предоставляет удобный и гибкий инструмент просмотра на основе календаря. Можно просматривать даты, месяцы и даже годы. Максимальное количество дней для отображения составляет чуть более 60. Для быстрого доступа имеются ссылки на текущую неделю и месяц. Аналогично, есть быстрые ссылки на расписание событий на предстоящую неделю и месяц.

— предоставляет удобный и гибкий инструмент просмотра на основе календаря. Можно просматривать даты, месяцы и даже годы. Максимальное количество дней для отображения составляет чуть более 60. Для быстрого доступа имеются ссылки на текущую неделю и месяц. Аналогично, есть быстрые ссылки на расписание событий на предстоящую неделю и месяц. FXStreet — доступна функция просмотра календаря. Также имеются кнопки быстрого перехода к событиям: «Следующие», «Сегодня», «Завтра», «Вчера», «На этой неделе», «В этом месяце», «На следующей неделе», «В следующем месяце», «На прошлой неделе» и «В прошлом месяце ». Дату можно установить вручную, причем самым ранним доступным годом является 2007-й. Небольшой проблемой является то, что даты событий не сопровождаются указанием года, к которому они относятся, поэтому это может сбивать с толку, если ваш диапазон охватывает несколько лет.

— доступна функция просмотра календаря. Также имеются кнопки быстрого перехода к событиям: «Следующие», «Сегодня», «Завтра», «Вчера», «На этой неделе», «В этом месяце», «На следующей неделе», «В следующем месяце», «На прошлой неделе» и «В прошлом месяце ». Дату можно установить вручную, причем самым ранним доступным годом является 2007-й. Небольшой проблемой является то, что даты событий не сопровождаются указанием года, к которому они относятся, поэтому это может сбивать с толку, если ваш диапазон охватывает несколько лет. IG — вы можете просматривать события, используя пять предустановленных временных диапазонов: «Вчера» , «Сегодня », «Завтра» , «Следующие 7 дней » и «Следующие 14 дней ». Кроме того, вы можете выбрать один конкретный день с помощью календаря, но установить диапазон дат невозможно:

— вы можете просматривать события, используя пять предустановленных временных диапазонов: , », , » и ». Кроме того, вы можете выбрать один конкретный день с помощью календаря, но установить диапазон дат невозможно: Investing.com — можно отобразить «Вчера», «Сегодня», «Завтра», «На этой неделе» и «На следующей неделе». В качестве альтернативы можно установить диапазон дат с помощью календаря, что позволяет получить данные об объявлениях даже десятилетиями назад. На самом деле, календарь, похоже, не имеет ограничений на дату, которую можно установить, позволяя выбирать абсурдные даты, например, из прошлых столетий. Но в реальности самая ранняя дата, которую может предоставить календарь, начинается с 1970 года.

— можно отобразить «Вчера», «Сегодня», «Завтра», «На этой неделе» и «На следующей неделе». В качестве альтернативы можно установить диапазон дат с помощью календаря, что позволяет получить данные об объявлениях даже десятилетиями назад. На самом деле, календарь, похоже, не имеет ограничений на дату, которую можно установить, позволяя выбирать абсурдные даты, например, из прошлых столетий. Но в реальности самая ранняя дата, которую может предоставить календарь, начинается с 1970 года. MQL5.com — позволяет перелистывать недели вперед и назад. Кроме того, вы можете выбрать текущую, предыдущую или следующую неделю, а также текущий, предыдущий или следующий месяц. Доступен календарь, в котором можно выбрать период длиной до 90 дней.

— позволяет перелистывать недели вперед и назад. Кроме того, вы можете выбрать текущую, предыдущую или следующую неделю, а также текущий, предыдущий или следующий месяц. Доступен календарь, в котором можно выбрать период длиной до 90 дней. Myfxbook — имеет кнопки «Вчера», «Сегодня», «Завтра», «На этой неделе» и «На следующей неделе». Также можно использовать всплывающий календарь для установки диапазона дат, а поля начала и окончания можно редактировать вручную. Диапазон дат не может превышать трех месяцев.

— имеет кнопки «Вчера», «Сегодня», «Завтра», «На этой неделе» и «На следующей неделе». Также можно использовать всплывающий календарь для установки диапазона дат, а поля начала и окончания можно редактировать вручную. Диапазон дат не может превышать трех месяцев. Trading Economics — функция просмотра календаря недоступна. Однако имеется раскрывающееся меню, которое предоставляет быструю ссылку для просмотра расписания событий за последние периоды, такие как «сегодня», «завтра», «на этой неделе», «на следующей неделе», «в следующем месяце», «вчера», «на прошлой неделе» и в «прошлом месяце». Также предусмотрена возможность вручную ввести даты начала и окончания расписания событий, хотя для доступа к этой функции необходимо пройти регистрацию.

Начало недели

В 5 из 11 экономических календарей первым днем недели считается понедельник. Это Dukascopy, Econoday, IG, Investing.com и MQL5.com. В случае с Forex Factory вы можете настроить первый день недели по своему усмотрению в менеджере профиля, если вы зарегистрированы. На остальных исследованных сайтах первым днем недели является воскресенье. Сайт baha.com представляет собой некоторое исключение в том смысле, что, хотя в календаре воскресенье отображается как первый день недели, в настройках пользовательской даты этого календаря неделя начинается с понедельника.

Функция автоматического обновления позволяет избежать необходимости вручную обновлять веб-страницу для просмотра последних объявлений. Следующие экономические календари предлагают автоматические обновления на странице:

Forex Factory

FXStreet

Investing.com

MQL5.com

Myfxbook

Trading Economics

В большинстве случаев все календари, упомянутые в списке, хорошо справлялись с автоматическим обновлением, хотя иногда оно не срабатывало и требовалась перезагрузка веб-страницы.

Другие календари явно требуют перезагрузки страницы для просмотра изменений, что само по себе не является большой проблемой, но, безусловно, делает работу с объявлениями утомительной.

Оптимизация для мобильных устройств

В наши дни, когда многие трейдеры предпочитают использовать мобильные телефоны для анализа графиков, доступа к новостям и даже размещения ордеров, крайне важно, чтобы календарь имел версию, оптимизированную для мобильных устройств. Кроме того, календари могут предлагать отдельные приложения, которые обладают собственными функциями и могут быть даже лучше веб-календарей. Ниже мы оцениваем, насколько оптимизированы для мобильных устройств ведущие Форекс-календари из нашего списка.

BabyPips.com

BabyPips.com имеет адаптивный, оптимизированный для мобильных устройств сайт. Мобильная версия предоставляет ту же информацию и, по большей части, почти идентичные функции интерфейса, что и настольная версия календаря, за исключением корректировок, которые не отображаются в мобильной версии. На самом деле, похоже что при разработке календаря приоритетом была именно мобильная версия, а затем его несколько расширили для просмотра на настольных компьютерах.

Мобильного приложения для календаря BabyPips.com нет.

baha.com

baha.com не является сайтом, оптимизированным для мобильных устройств. Чтобы просматривать его, приходится много прокручивать страницу и нажимать на мелкие элементы. С другой стороны, в мобильной версии сохранены все функции настольной версии.

Baha.com предлагает мобильное приложение под названием «baha: Stocks, Markets & News». Помимо множества других функций, оно предоставляет экономический календарь, который гораздо проще в использовании, чем мобильная веб-версия. Возможности просмотра по времени довольно ограничены, и доступны только два фильтра — «влияние» и «страна». Данные о пересмотренных показателях полностью игнорируются.

Dukascopy

Календарь Dukascopy совершенно не оптимизирован для мобильных устройств. Он сохраняет все основные функции настольной версии, но сайт не помещается в окне браузера по горизонтали, а иногда элементы навигации отображаются некорректно, если телефон не находится в альбомной ориентации. По крайней мере, теперь можно прокручивать сайт по горизонтали.

Календарь Dukascopy доступен в приложении под названием Swiss Forex (разработанном компанией Dukascopy). Календарь в приложении более удобен в использовании и включает те же параметры фильтрации, что и веб-сайт.

Econoday

Это относительно удобный для мобильных устройств сайт. К сожалению, в нем отсутствует недельный вид. С другой стороны, он имеет те же параметры фильтрации, что и версия для настольных компьютеров. Кроме того, вы можете легко просматривать дни и месяцы текущего года.

В настоящее время Econoday не предлагает приложение с календарем для мобильных устройств.

Forex Factory

Этот календарь можно назвать отличным примером сайта, оптимизированного для мобильных устройств. Однако, несмотря на то, что многие функции интерфейса реализованы на высочайшем уровне, в списке событий для всех объявлений отображаются только фактические значения. Чтобы увидеть предыдущие значения и прогнозы, необходимо нажать на конкретное объявление. Также недоступны значения до пересмотра, хотя можно определить, был ли пересмотрен предыдущий показатель.

Официального приложения «Forex Factory Calendar» для вашего телефона нет. В магазине Google Play есть приложение под названием «Forex Factory Calendar», но оно не имеет никакого отношения ни к Forex Factory, ни к экономическим календарям в целом.

FXStreet

Сайт предлагает мобильную версию, которая практически не уступает десктопной версии. Вы можете использовать те же параметры фильтрации, что и в веб-календаре для компьютеров, в том числе настраивать собственные диапазоны дат. К сожалению, информация о пересмотренных данных не отображается.

Приложение, предлагаемое FXStreet, представляет собой календарь с простым оформлением, но в основном страдает теми же недостатками, что и веб-страница для мобильных браузеров. В нем есть фильтр по степени влияния, но отсутствует фильтр по типу события. Вы не можете выбирать даты; можно выбрать только сегодня, завтра и эту неделю. Настройки часового пояса недоступны, и по умолчанию в календаре используется ваше местное время. В отличие от веб-версии, приложение позволяет просматривать пересмотренные значения, но делает это довольно странным образом. По умолчанию отображается непересмотренное значение. Чтобы увидеть пересмотренное значение, необходимо открыть событие.

IG

Предлагает мобильно-оптимизированный сайт, который отлично справляется с предоставлением практически той же информации, что и настольная версия календаря. Он даже позволяет устанавливать пользовательскую дату и использовать поиск по ключевым словам!

Для календаря IG доступны приложения для iOS и Android. Они имеют практически тот же дизайн и предоставляют ту же информацию, что и мобильная версия для веб-браузера, включая поиск по ключевым словам и возможность задавать собственную дату.

Investing.com

Мобильная версия календаря переполнена рекламой, но построена довольно удобно. В ней доступны те же параметры просмотра по времени, что и в версии для настольных компьютеров, включая возможность выбора пользовательских дат, а также поиск событий по ключевым словам. Изменения отмечены, а значения до изменения легко доступны при нажатии на измененное значение.

Приложение для мобильных устройств предлагает в основном те же возможности, что и веб-версия. Однако в приложении отсутствует фильтр по категориям событий.

MQL5.com

Календарь MQL5.com безупречно переносит практически все функции из настольной веб-версии в мобильную веб-версию. Можно даже устанавливать диапазоны дат, хотя, к сожалению, выбрать пользовательский диапазон дат невозможно. Все отображается четко и лаконично. Отображаются корректировки и значения до корректировки.

Мобильное приложение MQL5.com называется Tradays. Оно выполняет основные функции, но далеко не идеально. Просмотр по датам осуществляется либо прокруткой списка событий до нужной даты, либо прокруткой списка дат до нужной недели и нажатием на нужную дату. Фильтрация возможна по важности и стране, но не по валюте. Пересмотренные данные не отображаются и даже не обозначаются. Чтобы увидеть непересмотренное значение, необходимо выбрать нужное событие, а затем перейти на вкладку «История».

Myfxbook

Myfxbook очень удобен для мобильных устройств, обладая практически теми же функциями, что и веб-версия для настольных компьютеров; он даже позволяет устанавливать пользовательские диапазоны дат в настройках фильтрации и искать события по ключевым словам, которые могут включать название события, валюту, страну и степень влияния. В мобильной версии, как и в десктопной, не отображается конкретное время публикации данных. Если вы хотите узнать, когда именно состоится следующая публикация, вам нужно выбрать событие и заглянуть в раздел «Следующая публикация ». Пересмотренные значения указаны. Если вы хотите увидеть значение до пересмотра, вам нужно нажать на событие, а затем на предыдущее значение, хотя, как ни странно, оно также отобразится в календаре, если вы нажмете кнопку «Назад» на своем телефоне.

Мобильное приложение Myfxbook доступно для мобильных платформ Android и iOS. Его функциональность несколько ограничена — нельзя устанавливать произвольные диапазоны дат для просмотра по времени. Кроме того, пересмотренные предыдущие значения не отображаются. Однако у приложения есть одно преимущество перед веб-версией — в настройках можно выбрать, отображать ли время публикации события в виде обратного отсчета (аналогично веб-версии) или в виде обычного времени.

Trading Economics

Календарь относительно удобен для мобильных устройств, но использовать его совсем неудобно. Все функции интерфейса присутствуют, включая расширенные, такие как графики и оповещения. Однако для просмотра данных в списке событий приходится прокручивать его по горизонтали, так как он не помещается на экране. Показываются пересмотренные значения, но не значения до пересмотра.

Календарь доступен через официальное приложение Trading Economics. Им гораздо проще пользоваться, чем веб-версией календаря, так как в списке событий отображается вся необходимая информация. С другой стороны, в приложении отсутствует инструмент для выбора пользовательского диапазона дат. Зато в нем есть список наблюдения для отслеживания событий. Пересмотренные данные не отображаются.

Задержки

В большинстве случаев календари своевременно обновляют фактические значения. Но Dukascopy в этом году выделился из общего ряда. В апреле он работал крайне плохо: иногда задержки достигали недели или даже больше, а иногда обновления не происходили вовсе. Похоже, в мае ситуация изменилась: календарь вернулся к своевременному обновлению и продолжил эту тенденцию в июне.

Уведомления

Система уведомлений может оповещать вас о новостных событиях с помощью звука или других средств, даже когда вы не следите за календарем. Вот как работают уведомления в различных календарях из нашего топ-11:

BabyPips.com — нет.

— нет. baha.com — нет.

— нет. Dukascopy — нет.

— нет. Econoday — нет.

— нет. Forex Factory — оповещения доступны для каждого события. Вы можете включить или отключить уведомления в шапке сайта, в браузере и по электронной почте. Также можно выбрать, когда получать уведомления: за 2 часа, за 1 час и за 10 минут до публикации, а также сразу после публикации данных. Сервис доступен только зарегистрированным пользователям.

— оповещения доступны для каждого события. Вы можете включить или отключить уведомления в шапке сайта, в браузере и по электронной почте. Также можно выбрать, когда получать уведомления: за 2 часа, за 1 час и за 10 минут до публикации, а также сразу после публикации данных. Сервис доступен только зарегистрированным пользователям. FXStreet — предлагает звуковые уведомления для всех событий, которые по умолчанию отключены. Чтобы получать уведомления таким образом, необходимо пройти регистрацию. Уведомления отправляются за 30 минут до публикации, а также сразу после публикации. Вы также можете добавить оповещения в календарь, скачав файл и добавив событие в календарь электронной почты по вашему выбору.

— предлагает звуковые уведомления для всех событий, которые по умолчанию отключены. Чтобы получать уведомления таким образом, необходимо пройти регистрацию. Уведомления отправляются за 30 минут до публикации, а также сразу после публикации. Вы также можете добавить оповещения в календарь, скачав файл и добавив событие в календарь электронной почты по вашему выбору. IG — оповещения можно настроить, скачав файл, который добавляет событие в ваш календарь электронной почты.

— оповещения можно настроить, скачав файл, который добавляет событие в ваш календарь электронной почты. Investing.com — предоставляет расширенный механизм уведомлений с возможностью выбора повторяющихся/разовых оповещений, напоминаний (до появления уведомления) и способа доставки (всплывающие окна на сайте для настольных компьютеров или push-уведомления на мобильные устройства). Для использования уведомлений необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте.

— предоставляет расширенный механизм уведомлений с возможностью выбора повторяющихся/разовых оповещений, напоминаний (до появления уведомления) и способа доставки (всплывающие окна на сайте для настольных компьютеров или push-уведомления на мобильные устройства). Для использования уведомлений необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте. MQL5.com — нет.

— нет. Myfxbook — предлагает уведомления по электронной почте, однако эта функция доступна только зарегистрированным пользователям. Также позволяет добавлять события в календари Apple, Outlook, Outlook Online, Google и Yahoo.

— предлагает уведомления по электронной почте, однако эта функция доступна только зарегистрированным пользователям. Также позволяет добавлять события в календари Apple, Outlook, Outlook Online, Google и Yahoo. Trading Economics — предоставляет оповещения и напоминания по электронной почте, но только для зарегистрированных пользователей. По умолчанию оповещения отправляются в момент публикации данных. Однако, если выбрать событие и перейти на вкладку «Оповещения», можно отдельно включить или отключить уведомления за 1 день, 1 час, 5 минут до публикации, а также в момент самой публикации. Кроме того, можно получать уведомления при выходе новостей о выбранных событиях.

Скорость загрузки

Для многих трейдеров экономический календарь имеет ценность только в том случае, если он загружается быстро. В связи с этим производительность всех одиннадцати исследованных веб-сайтов оценивалась с помощью сервиса WebPageTest. Тестирование веб-сайтов проводилось из шести различных географических точек: восточное побережье США (Даллес, Вирджиния, США), западное побережье США (Лос-Анджелес, Калифорния, США), Южная Америка (Сан-Паулу, Бразилия), Европа (Лондон, Великобритания), Азия (Токио, Япония) и Океания (Сидней, Австралия). В качестве браузера использовался настольный Chrome с настройками размеров по умолчанию для настольных браузеров и кабельным подключением; для каждого календаря из каждого из шести регионов измерялось медианное значение первых трех загрузок. Затем рассчитывалось среднее время загрузки. Результаты представлены в таблице ниже.

Веб-сайт/Местоположение Восточное побережье США Западное побережье США Южная Америка Европа Азия Океания Среднее BabyPips.com — — — — — — — baha.com — — — — — — — Dukascopy 6,54 7,56 11,05 5,71 11,73 11,89 9,08 Econoday 2,45 2,03 3,52 3,07 2,75 3,51 2,89 Forex Factory 8,26 8,40 8,80 8,80 8,52 9,16 8,66 FXStreet — — — — — — — IG 18.30 18,71 17,91 16,28 19,70 20,70 18,60 Investing.com 36,56* 31,60* 32,48* 8,70 57,88* 36,61* 33,97* MQL5.com 2,04 2,72 2,33 1,76 2,07 3,35 2,38 Myfxbook 8,76 9,16 29,19 28,56 22,32 29,98 21,33 Trading Economics 11,55 11,78 13,43 8,90 13,56 13,85 12,18

В этом году несколько календарей не позволили нам измерить их скорость. Сайты BabyPips.com и FXStreet внедрили защиту от ботов, что сделало невозможным измерение их скорости. Сайт baha.com предоставил результаты теста скорости. Однако из-за требования пройти регистрацию перед просмотром календаря результаты отражали скорость загрузки страницы регистрации, а не самого календаря, что сделало их непригодными для сравнения с другими календарями.

Investing.com стал особым случаем, поскольку тест завершился по истечении 30 секунд, но результаты все же были получены, хотя они могут оказаться не слишком достоверными. Такие результаты отмечены звездочкой (*). Тем не менее можно с уверенностью предположить, что время загрузки в этих случаях превышало 30 секунд, что делает Investing.com самым медленным календарем во всех регионах, за исключением Европы (где тест завершился успешно, показав относительно приемлемое время загрузки), а также самым медленно загружающимся календарем в целом.

Среди других календарей, которые позволили нам успешно протестировать их скорость загрузки, время загрузки заметно увеличилось почти для всех календарей по сравнению с 2025 годом. Единственным исключением стал MQL5.com, который загружался быстрее во всех регионах, кроме Европы. Неудивительно, что это сделало MQL5.com самым быстрозагружающимся календарем во всех регионах, за исключением западного побережья США, и самым быстрым календарем в целом. Econoday остался самым быстрозагружающимся календарем на западном побережье США, несмотря на то, что его скорость загрузки снизилась по сравнению с 2025 годом. Myfxbook сменил IG на позиции самого медленно загружающегося календаря в Европе.

Количество событий

Форекс-трейдер, которому необходимо быть в курсе всех событий, связанных с валютами, которыми он торгует, естественно, будет склонен искать календарь, предлагающий максимальное количество событий. Хотя экономические календари не упускают ни одну из основных валют, они ограничивают количество новостных событий, перечисленных в своем календаре. Поскольку нет возможности добавить в экономический календарь собственное новостное событие, важно выбрать календарь, предлагающий как можно больше актуальных новостных событий. Мы подсчитали количество событий, представленных в 11 календарях для четырех основных валют (EUR, GBP, JPY и USD). В календарях, не поддерживающих фильтры по валютам, был применен фильтр по странам, включающий Японию, Великобританию, США и все страны еврозоны. Для оценки полноты экономического календаря был взят за основу календарный месяц апрель 2026 года.

BabyPips.com — 847

— 847 baha.com — 625

— 625 Dukascopy — 875

— 875 Econoday — 328

— 328 Forex Factory — 325

— 325 FXStreet — 713

— 713 IG — 958

— 958 Investing.com — 1081

— 1081 MQL5.com — 768

— 768 Myfxbook — 1021

— 1021 Trading Economics — 945

Investing.com является явным лидером по количеству экономических данных, связанных с четырьмя наиболее торгуемыми валютами. Trading Economics, Myfxbook, IG, Dukascopy и BabyPips.com также отличаются большим количеством экономических отчетов. С другой стороны, Econoday и Forex Factory будут более полезны трейдерам, которые менее заинтересованы во второстепенных событиях и вариациях основных событий.

Точность прогнозов и сходства

Довольно часто трейдер сталкивается с различиями в прогнозных значениях, предлагаемых разными календарями. Использование разных первичных источников данных способствует различиям в прогнозных значениях. Являются ли прогнозы, представленные в одном календаре, стабильно лучше, чем прогнозы, предлагаемые другими календарями?

Чтобы оценить точность прогнозов экономических календарей, мы использовали данные по «Числу занятых вне сельского хозяйства в США» — популярный фундаментальный индикатор с высокой степенью влияния — для расчета средней абсолютной погрешности прогнозов за период в 11 месяцев, начиная с отчета, опубликованного в августе 2025 года, и заканчивая отчетом, опубликованным в июле 2026 года. Хотя обычно этот период охватывал бы 12 месяцев, длительные остановки работы правительства в 2025 году привели к тому, что публикация данных о занятости вне сельского хозяйства несколько раз откладывалась, а в ноябре не состоялась вовсе. Таким образом, ноябрь был пропущен в наших расчетах.

В приведенной ниже таблице представлена разница между прогнозными и фактическими значениями в тысячах за данный месяц и календарь. Например, если прогнозное значение составляло 177 тыс., а фактическое — 75 тыс., то в таблице фиксируется положительная разница в 102 тыс.; если прогнозное значение составляло 181 тыс., а фактическое — 263 тыс., то фиксируется отрицательная разница в -82 тыс. В последнем столбце приведено среднее значение абсолютных месячных разниц для выборки из 11 наблюдений по данному календарю:

Веб-сайт/месяц авг

25 сен окт ноя дек янв

26 фев мар апр май июн июл Среднее BabyPips.com 37 54 -69 — -39 -5 -90 162 -128 -20 -70 53 66 baha.com 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64 Dukascopy 27 53 -69 — -19 23 -75 142 -119 -60 -92 58 67 Econoday 37 55 -69 — -24 5 -60 152 -127 -52 -87 57 66 Forex Factory 33 53 -66 — -13 16 -64 150 -113 -50 -87 57 64 FXStreet 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64 IG 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64 Investing.com 33 53 -66 — -13 16 -64 150 -113 -50 -87 57 64 MQL5.com 59 107 -35 — 56 50 -41 171 -184 -25 -95 -14 76 Myfxbook 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 -53 64 Trading Economics 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64

Точность прогнозов продолжила тенденцию предыдущего года, поднявшись по всем календарям. Dukascopy стал наиболее ярким примером, продемонстрировав гораздо лучшие результаты, чем в прошлом году. Фактически, его точность улучшилась настолько, что он уступил звание календаря с наименее точными прогнозами MQL5, хотя по-прежнему оставался менее точным, чем все остальные календари. Таком образом, он стал вторым по неточности. Остальные календари оказались очень близки по точности прогнозов. Фактически, 7 из 11 календарей продемонстрировали абсолютно одинаковое среднее отклонение в своих прогнозах, что также стало лучшим результатом по сравнению с остальными: baha.com, Forex Factory, FXStreet, IG, Investing.com, Myfxbook и Trading Economics.

Календари baha.com, FXStreet, IG, Myfxbook и Trading Economics по-прежнему использовали один и тот же источник для своих прогнозов. Investing.com по-прежнему оставался интересным случаем. В предыдущие годы он также использовал тот же источник, что и вышеупомянутые календари, хотя в 2024 году у него наблюдались незначительные расхождения в течение нескольких месяцев. В этом году, как и в 2025 году, расхождения наблюдались во всех месяцах, но различия по каждому месяцу были крайне незначительными, что позволяет предположить, что календарь по-прежнему использовал тот же источник.

Другие языки

Все 11 ведущих календарей Forex доступны на английском языке. Однако для большинства трейдеров на рынке Forex английский является иностранным языком, поэтому для них может быть предпочтительнее пользоваться экономическим календарем на родном языке. Рассматриваемые здесь календари по-разному подходят к решению этой проблемы:

BabyPips.com не предоставляет свой календарь ни на каком языке, кроме английского.

не предоставляет свой календарь ни на каком языке, кроме английского. baha.com предоставляет свой сайт и календарь на французском, немецком, венгерском, итальянском, польском, русском и испанском языках. В немецкой версии переведено все, тогда как в остальных версиях переведен только интерфейс, а названия и описания событий остаются на английском.

предоставляет свой сайт и календарь на французском, немецком, венгерском, итальянском, польском, русском и испанском языках. В немецкой версии переведено все, тогда как в остальных версиях переведен только интерфейс, а названия и описания событий остаются на английском. Dukascopy предлагает не так много переводов своего экономического календаря, несмотря на то, что сам сайт доступен на нескольких иностранных языках. Единственный доступный перевод — на японский, и даже он является лишь частичным: названия стран в фильтре, а также названия событий и их описания остаются на английском языке.

предлагает не так много переводов своего экономического календаря, несмотря на то, что сам сайт доступен на нескольких иностранных языках. Единственный доступный перевод — на японский, и даже он является лишь частичным: названия стран в фильтре, а также названия событий и их описания остаются на английском языке. Econoday не предоставляет никаких переводов своего календаря.

не предоставляет никаких переводов своего календаря. Forex Factory предлагает свой сайт только на английском языке.

предлагает свой сайт только на английском языке. FXStreet предлагает свой сайт и экономический календарь на 13 языках помимо английского. Это арабский, китайский (традиционный), французский, немецкий, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, португальский, русский, испанский, турецкий и вьетнамский. Переводы выполнены очень профессионально и тщательно.

предлагает свой сайт и экономический календарь на 13 языках помимо английского. Это арабский, китайский (традиционный), французский, немецкий, венгерский, индонезийский, итальянский, японский, португальский, русский, испанский, турецкий и вьетнамский. Переводы выполнены очень профессионально и тщательно. IG предлагает свои услуги на испанском и китайском (как традиционном, так и упрощенном). В испанской версии переведено практически все, за исключением описаний событий. В версии на традиционном китайском языке переведен интерфейс, но названия и описания событий остаются на английском. Версия календаря на упрощенном китайском языке переведена лишь в незначительной степени.

предлагает свои услуги на испанском и китайском (как традиционном, так и упрощенном). В испанской версии переведено практически все, за исключением описаний событий. В версии на традиционном китайском языке переведен интерфейс, но названия и описания событий остаются на английском. Версия календаря на упрощенном китайском языке переведена лишь в незначительной степени. Investing.com предлагает высококачественные переводы своего сайта и календаря на следующие 23 языка: арабский, китайский (упрощенный и традиционный), голландский, финский, французский, немецкий, греческий, иврит, хинди, индонезийский, итальянский, японский, корейский, малайский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, тайский, турецкий и вьетнамский.

предлагает высококачественные переводы своего сайта и календаря на следующие 23 языка: арабский, китайский (упрощенный и традиционный), голландский, финский, французский, немецкий, греческий, иврит, хинди, индонезийский, итальянский, японский, корейский, малайский, польский, португальский, русский, испанский, шведский, тайский, турецкий и вьетнамский. Календари MQL5.com на языках, отличных от английского, выполнены на высоком уровне. Вы можете пользоваться ими на китайском (упрощенном), французском, немецком, итальянском, японском, португальском, корейском, русском, испанском и турецком языках.

на языках, отличных от английского, выполнены на высоком уровне. Вы можете пользоваться ими на китайском (упрощенном), французском, немецком, итальянском, японском, португальском, корейском, русском, испанском и турецком языках. Myfxbook предлагает свой календарь на 21 языке (помимо английского). Для французского, немецкого, хинди, малайского, польского, португальского, русского, испанского, шведского, тайского, турецкого и вьетнамского языков переводы выполнены очень качественно, и непереведенными остались лишь незначительные элементы интерфейса. Напротив, для китайского (как традиционного, так и упрощенного), чешского, индонезийского, японского, корейского, латышского, португальского (бразильского) и словацкого языков практически ничего не переведено.

предлагает свой календарь на 21 языке (помимо английского). Для французского, немецкого, хинди, малайского, польского, португальского, русского, испанского, шведского, тайского, турецкого и вьетнамского языков переводы выполнены очень качественно, и непереведенными остались лишь незначительные элементы интерфейса. Напротив, для китайского (как традиционного, так и упрощенного), чешского, индонезийского, японского, корейского, латышского, португальского (бразильского) и словацкого языков практически ничего не переведено. Trading Economics предоставляет услуги на 13 языках помимо английского: арабском, китайском, французском, немецком, индонезийском, итальянском, японском, корейском, польском, португальском, русском, испанском и турецком. С подробностями событий можно ознакомиться на перечисленных языках. Календарь полностью переведен на все доступные языки. Переведены даже описания.

Trading Economics сократил количество доступных языков и сейчас отстает от Investing.com и Myfxbook. Тем не менее, этот ресурс, а также FXStreet предоставляют достаточное количество вариантов для трейдеров, которым нужен календарь на языках, отличных от английского. BabyPips.com, Dukascopy, Econoday и Forex Factory будут малополезны трейдерам, слабо владеющим английским.

Дополнительные функции

Некоторые календари предлагают дополнительные функции, которые заслуживают упоминания. В списке собраны дополнительные функции (если таковые имеются) каждого из исследуемых календарей:

Forex Factory — отображает ключевые процентные ставки центральных банков в отдельном окне для быстрого ознакомления.

FXStreet — предлагает специальную панель инструментов для каждого новостного события. Эта панель, помимо вышеупомянутого впечатляющего исторического графика, содержит три графика волатильности, которые показывают, как выбранная валютная пара (можно выбрать из EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD и USD/CAD) вела себя статистически после публикации данной новости. Первый график — это график истинного диапазона с 15-минутными и 4-часовыми истинными диапазонами (плюс средние истинные диапазоны), построенный на основе данных за несколько лет:

Второй график — «Коэффициент волатильности» (Volatility Ratio) с 15-минутными и 4-часовыми значениями VR (плюс средние значения VR), построенными на основе данных за несколько лет:

Третий график — самый интересный: «Истинный диапазон против отклонения». На нем показан 15-минутный и 4-часовой истинный диапазон в сопоставлении с отклонением фактического значения от прогноза. В результате можно увидеть, как волатильность валютной пары коррелирует с более значительными неожиданностями в новостях. Например, вот график «Истинный диапазон против отклонения» для пары EUR/USD и индекса деловой активности в сфере услуг ISM:

Investing.com — отображает время, оставшееся до публикации предстоящих новостей. Также есть удобная ссылка на календарь праздничных дней. Предусмотрена возможность использования искусственного интеллекта для описания, анализа и объяснения влияния того или иного индикатора на рынок. Кроме того, в правой боковой панели доступны ставки центральных банков:

Myfxbook — помимо даты и времени каждого события, календарь показывает время, оставшееся до каждого события. Это может пригодиться для быстрой оценки оставшегося времени. В календаре также есть вкладки, на которых отображаются процентные ставки и праздничные дни.

Trading Economics — предоставляет сравнение экономических показателей в виде графиков. Например, можно сравнить данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США с данными об изменении уровня занятости в Канаде:

Реклама

Большинство календарей используют рекламу в качестве основного источника дохода. Это позволяет им предоставлять бесплатные информационные услуги всем трейдерам, но ухудшает удобство использования календаря. Некоторые календари используют рекламу умеренно, в то время как другие могут быть перегружены рекламой. Здесь мы рассмотрим ситуацию с рекламой на сайтах форекс-календарей:

BabyPips.com — имеет один баннер над календарем и один — под ним. Они совершенно не отвлекают от просмотра. В календаре также появляется всплывающее окно с предложением сделать пожертвование, но оно отображается только при первом посещении сайта.

— имеет один баннер над календарем и один — под ним. Они совершенно не отвлекают от просмотра. В календаре также появляется всплывающее окно с предложением сделать пожертвование, но оно отображается только при первом посещении сайта. baha.com — на странице календаря нет рекламы.

— на странице календаря нет рекламы. Dukascopy — календарь находится на сайте брокера, поэтому рекламы там нет вообще.

— календарь находится на сайте брокера, поэтому рекламы там нет вообще. Econoday — не показывает никакой рекламы.

— не показывает никакой рекламы. Forex Factory — имеет сдвигающийся боковой баннер и нижний баннер. Первый может несколько отвлекать внимание.

— имеет сдвигающийся боковой баннер и нижний баннер. Первый может несколько отвлекать внимание. FXStreet — открывается полноэкранной рекламой, которую нужно закрыть, чтобы продолжить работу с сайтом. Имеет баннер в верхней части календаря, полностраничный фоновый баннер, всплывающий нижний баннер и скользящую боковую панель с таблицей брокеров. Реклама очень отвлекает внимание.

— открывается полноэкранной рекламой, которую нужно закрыть, чтобы продолжить работу с сайтом. Имеет баннер в верхней части календаря, полностраничный фоновый баннер, всплывающий нижний баннер и скользящую боковую панель с таблицей брокеров. Реклама очень отвлекает внимание. IG — календарь принадлежит брокеру IG, поэтому под календарем отображается его реклама и ссылки на открытие счета. Рекламу легко игнорировать.

— календарь принадлежит брокеру IG, поэтому под календарем отображается его реклама и ссылки на открытие счета. Рекламу легко игнорировать. Investing.com — имеет баннер над календарем, несколько обычных баннеров справа и список брокеров под календарем.

— имеет баннер над календарем, несколько обычных баннеров справа и список брокеров под календарем. MQL5.com — имеет один верхний баннер и один баннер под списком фильтров. Их легко игнорировать.

— имеет один верхний баннер и один баннер под списком фильтров. Их легко игнорировать. Myfxbook — имеет полноэкранную рекламу, верхний баннер, полностраничный фоновый баннер и список брокеров под календарем. Реклама может сильно отвлекать внимание.

— имеет полноэкранную рекламу, верхний баннер, полностраничный фоновый баннер и список брокеров под календарем. Реклама может сильно отвлекать внимание. Trading Economics — имеет один верхний баннер и всплывающий нижний баннер со ссылкой на платные тарифы для календаря. Оба не отвлекают особо. Кроме того, ни один из них не появляется после регистрации, даже на бесплатных аккаунтах.

Экспорт и печать

Печать событий календаря позволяет трейдерам работать над своим торговым планом вдали от клавиатуры, что иногда может быть полезно. Экспорт в форматы, удобные для печати, или в электронные таблицы позволяет проводить дальнейшую обработку данных экономического календаря. К сожалению, не все календари допускают такие манипуляции.

BabyPips.com — нет.

— нет. baha.com — нет.

— нет. Dukascopy — нет.

— нет. Econoday — нет.

— нет. Forex Factory — позволяет экспортировать данные текущей недели в форматах ICS, CSV, JSON и XML.

— позволяет экспортировать данные текущей недели в форматах ICS, CSV, JSON и XML. FXStreet — позволяет экспортировать события календаря в форматах CSV и ICS. Можно сначала применить фильтры и указать диапазон дат, и функция экспорта будет учитывать эти настройки. Фактические данные по индикаторам (предыдущее значение, прогноз и фактическое значение) не экспортируются.

— позволяет экспортировать события календаря в форматах CSV и ICS. Можно сначала применить фильтры и указать диапазон дат, и функция экспорта будет учитывать эти настройки. Фактические данные по индикаторам (предыдущее значение, прогноз и фактическое значение) не экспортируются. IG — нет.

— нет. Investing.com — в текущей версии календаря нет. В старой версии, доступной по адресу https://www.investing.com/economic-calendar-, есть возможность распечатать календарь.

— в текущей версии календаря нет. В старой версии, доступной по адресу https://www.investing.com/economic-calendar-, есть возможность распечатать календарь. MQL5.com — не позволяет экспортировать или распечатывать, но предоставляет доступ к событиям календаря через платформу MetaTrader 5.

— не позволяет экспортировать или распечатывать, но предоставляет доступ к событиям календаря через платформу MetaTrader 5. Myfxbook — позволяет экспортировать отфильтрованный вид в форматах CSV и XML.

— позволяет экспортировать отфильтрованный вид в форматах CSV и XML. Trading Economics — предоставляет экспорт данных и доступ к API только для платных подписчиков.

Заключение

Используйте BabyPips.com, если:

Вы ищете простой календарь с базовыми функциями.

Вы ищете календарь, который не выглядит перегруженным и кричащим.

Вам не нужен фильтр по типу события.

Печать или экспорт макроэкономических данных не являются для вас приоритетом.

Вы очень хорошо читаете и понимаете английский язык.

Используйте baha.com, если:

Вы хотите анализировать данные, связанные с конкретными событиями, такими как процентные ставки центральных банков.

Вы хотите быстро узнать количество запланированных объявлений на день.

Вы предпочитаете пользоваться сервисом без рекламы.

Вы не придаете особого значения возможности печати или экспорта календаря.

Вас не беспокоит некачественная мобильная веб-версия и посредственное качество мобильного приложения.

Используйте Dukascopy, если:

Вы хотите пользоваться календарем, не отвлекаясь на рекламу.

Вам не нужны подробные описания событий.

Вас не интересуют скорректированные значения.

Вы не хотите печатать или экспортировать календарь.

Вас не беспокоит довольно слабая мобильная версия календаря.

Вас устраивает наличие только английской версии календаря.

Используйте Econoday, если:

Вам нужен простой календарь, в котором ничего не отвлекает внимание.

Вы хотите иметь подробное описание событий.

Вы хотите отслеживать только самые важные события.

Вам нужен календарь, который загружается очень быстро.

Вы не хотите видеть рекламу.

Вы не хотите распечатывать или экспортировать календарь.

Вам не нужна функция автоматического обновления.

Вы готовы пройти через ад, чтобы просматривать события прошлых лет.

Вам нужна только английская версия календаря.

Используйте Forex Factory, если:

Вам нужна максимальная точность прогноза.

Вам нужно подробное объяснение показателей.

Вы регулярно используете исторические графики и данные.

Вы ищете хорошо организованный и лаконичный календарь.

Вы предпочитаете точную и своевременную отчетность с четкой маркировкой корректировок и аннотациями.

Вам нужен календарь, который загружается относительно быстро.

Вы хотели бы иметь различные варианты экспорта календаря.

Вы очень хорошо читаете и понимаете английский язык.

Вы не хотите просматривать длинный список событий.

Используйте FXStreet, если:

Вам нужна функция автоматического обновления.

Вы хотите фильтровать события по категориям одновременно с ключевыми словами или пользовательскими датами (хотя и не обоими параметрами сразу).

Вы предпочитаете углубленное изучение экономических данных.

Вы хотите экспортировать события календаря в формат CSV или ICS.

Вы хотите использовать уведомления о событиях.

Вас не смущает большое количество рекламы.

Используйте IG, если:

Вы будете использовать поиск по ключевым словам для поиска событий.

Вы хотите просматривать информацию без отвлекающих факторов с помощью стильного, современного интерфейса.

Вам часто приходится возвращаться к конкретной дате, чтобы проверить прошлые события.

Вы хотите быстро узнать количество запланированных объявлений на день.

Вас не смущает небольшое количество языков, кроме английского.

Используйте Investing.com, если:

Вы предпочитаете подробные пояснения.

Вы хотите, чтобы страница календаря обновлялась автоматически и отображала самые свежие данные.

Вы хотите иметь возможность искать события по ключевому слову.

Вам нужен календарь праздничных дней во многих странах.

Вас не беспокоит большое количество рекламы на странице календаря.

Вы не против подождать, пока загрузится календарь.

Используйте MQL5.com, если:

Вы предпочитаете лаконичный календарь без лишних элементов.

Вы хотите, чтобы страница календаря обновлялась автоматически и отображала самые последние значения.

Вам нужны наглядные исторические графики значений макроэкономических показателей.

Вам нравится просматривать календарь на мобильном устройстве.

Вам нравится, когда календарь загружается очень быстро.

Вы хотите иметь возможность загружать данные календаря через платформу MetaTrader 5.

Вы не используете уведомления о событиях.

Вы не против того, что прогнозы будут менее точными, чем в других календарях.

Используйте Myfxbook, если:

Вы хотите легко устанавливать собственные диапазоны дат.

Вы хотите экспортировать календарь в форматы CSV или XML.

Вы хотите получать уведомления по электронной почте о предстоящих объявлениях.

Вам нужны исторические графики значений индикаторов за прошлые периоды.

Вы не против подождать, пока загрузится календарь.

Используйте Trading Economics, если:

Вы хотите отслеживать практически все экономические данные страны.

Вы хотите сравнить два события на графике.

Вы хотите, чтобы значения событий обновлялись автоматически.

Вы не хотите, чтобы вас беспокоила реклама.

Вы не против зарегистрироваться, чтобы создать список наблюдения и портфель для экономических новостей в режиме реального времени.

На этом заканчивается наш обзор лучших экономических календарей 2026 года. Этот обзор поможет вам выбрать подходящий календарь Forex для ваших аналитических нужд. Конечно, вы всегда можете использовать не один, а несколько календарей, которые соответствуют вашим требованиям.