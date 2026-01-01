Топ 5 лучших партнерских Форекс-программ

Если бы вы хотели получать небольшой доход в дополнение к трейдингу и у вас есть склонность к маркетингу, Форекс-индустрии есть, что вам предложить — партнерские программы! Партнерские Форекс-программы предоставляют возможность любому человеку зарабатывать комиссионные, занимаясь рекламой брокерских услуг. Такие программы при грамотном подходе могут приносить значительный доход. К сожалению, сфера партнерских программ, связанных с Форексом, очень конкурентная и иногда может оказаться сложнее самой валютной торговли.

Как работают партнерские программы на Форексе?

Заработок с помощью партнерских программ на валютном рынке состоит в привлечении новых клиентов для брокеров и получении комиссии от последних. Существует три основных типа комиссионного вознаграждения в таких программах.

CPA (Cost Per Acquisition/Action, с англ. — «цена за приобретение/действие»): Вы зарабатываете фиксированную сумму за каждого клиента, который откроет счет и совершит депозит. Большинство партнерских программ работают именно по такой схеме. Если у вас уже есть опыт в аффилейт-маркетинге, то вы вероятно ранее уже работали по такой схеме. На Форексе, у CPA-программ есть две основные особенности: вознаграждение обычно очень сильно зависит от страны трейдера; чтобы вознаграждение утвердили, надо, чтобы после депозита трейдер совершил сделок на определенный объем.

Вы зарабатываете фиксированную сумму за каждого клиента, который откроет счет и совершит депозит. Большинство партнерских программ работают именно по такой схеме. Если у вас уже есть опыт в аффилейт-маркетинге, то вы вероятно ранее уже работали по такой схеме. На Форексе, у CPA-программ есть две основные особенности: вознаграждение обычно очень сильно зависит от страны трейдера; чтобы вознаграждение утвердили, надо, чтобы после депозита трейдер совершил сделок на определенный объем. Доля выручки (revenue share): Вы получаете процент от доходов, сгенерированных привлеченными вами клиентами. Вы можете ожидать отчисления в диапазоне 20-80% от таких программ. Брокеры получают доход от комиссионных на торговлю и добавочного спреда.

Вы получаете процент от доходов, сгенерированных привлеченными вами клиентами. Вы можете ожидать отчисления в диапазоне 20-80% от таких программ. Брокеры получают доход от комиссионных на торговлю и добавочного спреда. Комиссия от объема: Вы зарабатываете комиссионные на основе количества лотов со всех сделок ваших клиентов. Он значительно зависит от торгового инструмента, которым торгует привлеченный вами трейдер. В отличие от модели с долей выручки, размер комиссии сильно отличается от валютной пары, индекса, товара, криптовалюты, которой торговал клиент.

Большая часть начинающих партнеров приступают к делу с привлечения своих друзей и знакомых, предлагая им присоединиться к брокеру, используя свою партнерскую ссылку. Более продвинутые методы аффилейт-маркетинга включают в себя создание специальных веб-сайтов, открытие собственных групп и каналов в социальных сетях или продвижение изощренных кампаний с оплатой за клик.

Выбор правильной партнерской Форекс-программы

Выбор правильной партнерской программы зиждется на понимании структуры комиссионных выплат, репутации торговой платформы и способности компании превращать привлеченных посетителей в активных трейдеров. Очень важно рассматривать только те программы, которые соответствуют интересам вашей аудитории, и предлагают схемы оплаты, которые будут покрывать ваши маркетинговые затраты.

Сравнение аффилейт-программ на Форексе

Программа 🏷️ Структура комиссионных 💸 Частота выплат 📅 Маркетинговая поддержка 🛠️ Уникальные особенности 🌟 Способы расчетов 🏦 RoboForex 🤖 Доля выручки — до 84% Ежедневно, без ограничений Поддержка в реальном времени, подробные отчеты по комиссионным Многоуровневая аффилиейт-система, программы привлечения для CopyFX и R StocksTrader, онлайн с 2010 Банк, крипто, кредитные/дебетовые карты, Tether (USDT) Affstore (IQ Option) 🏪 До 2 000 $ выплаты за CPA или 80% доля выручки Выплаты два раза в месяц 30+ целевых страниц, 100+ баннеров, 50+ видео Мультиброкерная программа, разнообразие инструментов Банк, крипто, WebMoney, Skrill, Neteller, AdvCash, Perfect Money, Tether (USDT) EightCap 🎩 До 6 $ комиссионных за лот Ежемесячно, но обсуждается Персональный менеджер Программа для инфлюэнсеров, программа для представляющих брокеров, white label Банк, кредитные/дебетовые карты, PayPal, Skrill easyMarkets 🌐 До 1 000 $ выплаты за CPA, 40% доля выручки, смесь Ежемесячно 400+ баннеров, отчеты в реальном времени Платформа для торговли ванильными опционами, брокер с серьезной регуляцией, онлайн с 2001 Банк, Skrill, крипто, Tether (USDT), WebMoney Exness Affiliates 📈 До 1 850 $ выплаты за CPA или до 40% доля выручки Ежедневные выплаты Персональная поддержка, статистика в реальном времени, бонусы Один из самых больших брокеров с очень привлекательными торговыми условиями, онлайн с 2008 Skrill, Neteller, Perfect Money, Tether (USDT), крипто

Партнерская программа RoboForex

Два важнейших преимущества партнерской программы от RoboForex — это следующие:

Их «дуэт из партнерских моделей» : вы можете выбрать или VIP-программу и зарабатывать до 84% на рефералах первого уровня + 12% на рефералах второго уровня, или программу Expert, чтобы зарабатывать до 42% на первом уровне и до 24% на еще четырех уровнях вглубь.

: вы можете выбрать или VIP-программу и зарабатывать до 84% на рефералах первого уровня + 12% на рефералах второго уровня, или программу Expert, чтобы зарабатывать до 42% на первом уровне и до 24% на еще четырех уровнях вглубь. Выдающиеся репутация и условия у данного брокера. Вашим рефералам понравится работать с ним.

Отсутствие ограничений по выплатам означает, что ваш заработок будет ограничен лишь объемами сделок привлеченных вами клиентов. Более того, надежность брокера вкупе с такими платформами как CopyFX и R StocksTrader делают вашу работу по продвижению услуг RoboForex легче. Они не только добавляют ценности для потенциальных трейдеров, но и служат основными факторами для привлечения самой широкой аудитории.

Партнерская программа Affstore (IQ Option)

Партнерская программа Affstore уникальна тем, что предлагает выбор из четырех разных брендов для продвижения — от хорошо зарекомендовавшего себя брокера (IQ Option) до относительно новой проп-фирмы. Наличие большого количества предложение внутри одной партнерской программы позволяет вам диверсифицировать свои источники дохода, но в тоже время накапливать заработанные деньги на едином партнерском счете. Это может быть полезным, если у вас несколько каналов продвижения с разными интересами и финансовыми целями.

Другие достоинства программы включат в себя:

Очень высокие комиссионные (до 80% на самом выгодном предложении).

(до 80% на самом выгодном предложении). Отличный выбор способов вывода заработка

Вот, о чем стоит побеспокоится при продвижении брендов от Affstore, это — то, что они довольно плотно заточены под специфические ниши. Тогда как брокеры обычно предоставляют универсальные услуги «для всех», с Affstore вам надо будет очень хорошо разбираться в том, что именно рекламировать и кому.

Партнерская программа Eightcap

Eightcap — широко известный брокер среди трейдеров, работающих с проп-фирмами, так как многие популярные торговые компании использовали или продолжают использовать счета этого брокера. Что касается партнерской программы Eightcap, хоть она и не является самой щедрой, она предоставляет возможность продвигать брокера с положительным имиджем среди начинающих трейдеров и при этом регулируется в серьезных юрисдикциях.

Другие достоинства партнерской программы Eightcap:

Единственная программа с возможностью вывода через PayPal .

. Отдельные программы для инфлюэнсеров, представляющих брокеров и партнеров white label.

Как и с любой партнерской программой на Форексе, а особенно с регулируемыми брокерами, вы должны ясно представлять, в каких странах вы будете привлекать трейдеров. Не забудьте получить актуальный список разрешенных стран от своего персонального менеджера после того, как ваша партнерская заявка будет утверждена.

Партнерская программа easyMarkets

Партнерская программа от easyMarkets, наверное, не самая броская из всех, но этого брокера хватает уникальных преимуществ для привлечения трейдеров. Самым большим из этих преимуществ является то, что easyMarkets — один из немногих брокеров, где обычные трейдеры без огромного депозита могут торговать классическими опционами. Вам, может быть, не удастся заманить этим неопытного трейдера, так как это довольно специфический инструмент, но, если опционы — ваша основная тема, программа easyMarkets будет для вас очень хорошим выбором.

Среди других достоинств их партнерской программы следующие:

Изобилие рекламных материалов на многих языках

Серьезное регулирование (ЕС)

Платформы MT4, MT5 и TradingView

Онлайн с 2001

Как и с другими программами партнерства на Форексе, уделяйте особое внимание к регионам, из которых вы можете набирать клиентов. У easyMarkets хватает ограничений, так что позаботьтесь о том, чтобы ваш партнерский менеджер помог вам избежать лишних затрат времени и денег на рекламу в неподдерживаемых странах.

Партнерская программа Exness Affiliates

Exness умудрились создать необыкновенно хорошего брокера. Мало какая компания может сравниться с ними в том, насколько легко привлекать новых трейдеров с реальным счетом. Exness Affiliates — идеальный выбор, если вы хотите предложить вашим фолловерам брокера с выдающимися торговыми условиями: низкий минимальный размер аккаунта, большое кредитное плечо, множество валют счета, различные типы счетов для любого торгового стиля и т.д.

Некоторые другие преимущества Exness Affiliates включают в себя:

Отсутствие ограничений по частоте выплат

Удобные отчеты по статистике

Бонусы при прохождении новых этапов партнерской программы

Если вы уже готовы зарегистрироваться как партнер Exness, вам необходимо учитывать, что это одна из немногих программ, которые не выплачивают заработок через банковский перевод. Это не проблема для некоторых потенциальных партнеров, но может стать камнем преткновения для многих других.

Как начать зарабатывать с партнерскими Форекс-программами?

Вот пошаговая инструкция, чтобы начать работать в качестве партнера в сфере валютной торговли:

Присоединитесь к партнерской программе. Для начала вам нужно создать учетную запись в партнерской программе. Вы можете выбрать одну из сравнительной таблицы выше. Процесс регистрации обычно не вызывает вопросов, но может включать в себя небольшой период ожидания утверждения вашей учетной записи. Получите свою партнерскую ссылку. Как только ваша заявка на учетную запись будет подтверждена, вы получите уникальную партнерскую ссылку, а с некоторыми программами и набор маркетинговых материалов (баннеры, лэндинги, видео и т.д.). Эту ссылку можно использовать, чтобы отслеживать клиентов, которых вы будете направлять к брокеру. Продвигайте брокера. Используйте свою партнерскую ссылку для продвижения услуг брокера. Вы можете делать это через различные каналы, такие как личные связи, свой блог, социальные меда, рассылки по электронной почте (но помните, что партнерские программы строго запрещают любые формы спама!) или вебсайт с полезной информацией о Форекс-трейдинге. Цель — сделать все от вас зависящее, чтобы человек зарегистрировался у брокера после перехода по вашей ссылке. Зарабатывайте комиссионные. Как уже обсуждалось ранее, есть несколько разных схем получения комиссионных в партнерских Форекс-программах. В любом случае, как только человек регистрируется через вашу ссылку, за дело должен браться уже сам брокер. Некоторые партнеры побуждают привлеченных трейдеров поскорее класть средства на депозит и торговать как можно больше, но это не только сомнительно с точки зрения этичности, но может навлечь на вас разного рода беды с регуляторами рынка. Предоставляйте качественный контент, чтобы привлекать больше клиентов. Предоставляйте ценный контент, так как анализ рынков, торговые советы, образовательные ресурсы, инструменты и т.п. Это привлечет больше трейдеров и, в итоге, принесет больше дохода. Отслеживайте свой успех. Используйте инструменты, предоставленные партнерской программой, чтобы отслеживать число рефералов, конверсии и заработок. Используйте эти данные, чтобы оптимизировать маркетинговые стратегии и улучшить свою эффективность. Вы же не хотите зря тратить время на что-то, что не работает, и вы же не хотите продвигать партнерку, которая просто не подходит вашей целевой аудитории. При необходимости меняйте партнерскую программу. Получайте оплату. Партнерское вознаграждение обычно выплачивается по регулярному графику (например, ежемесячно) или по запросу. Его можно вывести, используя один из поддерживаемых брокером способов. Убедитесь, что вы можете пользоваться хотя бы одним из них. Вы же не хотите оказаться с суммой денег на счету у платежной системы, которая не работает в вашей стране, например. Соблюдение правил и регламентов. Некоторые страны накладывают строгие ограничения на то, как партнеры могут продвигать брокеров. Убедитесь, что ваши методы маркетинга не нарушают законов. Следите также за тем, чтобы не нарушать правила и условия брокера и его партнерской программы.

Как мне рекламировать партнерскую ссылку?

Есть множество способов для рекламы своей партнерской ссылки: каналы в социальных сетях, вебсайты с SEO-трафиком, кампании платной рекламы, целевой имейл-маркетинг. Важно понимать аудиторию, с которой вы работаете и затачивать свой контент под их интересы и потребности. Идентифицируйте так называемые болевые точки и помогайте своим читателям/слушателям/зрителям справляться с ними. В сфере Форекс-торговли большая часть успеха партнера зависит от уровня доверия между подписчиками и вами. Существенным также является ваше доверие к брокерам, которых вы рекламируете — ваши фолловеры явно не оценят, если вы подсунете им каких-нибудь мошенников.