Классификация трейдеров по индивидуальным характеристикам

Если вы хотите успешно торговать на Форексе, то без определения собственной трейдерской индивидуальности вам не обойтись. Известно, что все люди разные, и что хорошо для одного, может оказаться губительным для другого. То же самое и в трейдинге: кому-то определенные приемы и методы подойдут идеально, кто-то вообще не сможет ими пользоваться.

Наиболее важная индивидуальная черта трейдера — это частота заключения сделок. Те, кто все время хочет что-то сделать, достигают лучших результатов, если открывают несколько сделок каждый день. Тому, кто любит подумать и ненавидит спешку и беспорядок, лучше всего торговать, наоборот, пореже. По этому признаку выделяют четыре вида трейдеров:

Долгосрочный трейдер. Как правило, ориентируется на фундаментальный анализ, сделки открывает очень редко — в пределах 10-20 раз в год. Такой стиль хорошо подходит тем, у кого нет возможности постоянно следить за собственными сделками. Среднесрочный трейдер (свинг-трейдер). Заключает сделки чаще, чем долгосрочный, удерживает из несколько дней или недель. Сделок в год больше, стопы и профиты стоят ближе. Нечто среднее между долго- и краткосрочной торговлей. Краткосрочный трейдер (дейтрейдер). Самый популярный вид торговли на Форексе. Каждый день заключаются несколько сделок, ни одна не удерживается дольше, чем до конца дня. Данный стиль подойдет только тем, кто готов постоянно находиться у компьютера, следя за платформой. Скальпер. Самый рискованный вид трейдинга. Сделки заключаются на несколько минут (и даже секунд), их очень много (до нескольких десятков), цель по прибыли в каждой сделке небольшая. Многие брокеры запрещают скальпинг. Получить прибыль скальперу не так просто, поскольку она во многом нивелируется спредом.

Существуют, конечно, и другие параметры, определяющие индивидуальность трейдера, но мы привели основную классификацию. Своего индивидуального стиля нужно придерживаться всегда и везде: если вы долгосрочный трейдер, не пытайтесь найти себя в дейтрейдинге, делайте все так, как у вас лучше всего получается.