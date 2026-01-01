Как провести бэктест в Тестере стратегий MetaTrader 5?

Содержание

Одно из самых важных решений для трейдера - какие торговые советники и индикаторы использовать во время торговли. Вы можете попробовать использовать различные советники на демо-счете, но это может занять много времени, особенно если вы хотите протестировать множество различных советников или проверить долгосрочные стратегии. Бэктестинг помогает решить эту проблему, позволяя увидеть, как советник или индикатор работает на примере определенного периода времени в прошлом, вплоть до нескольких лет.

Что такое бэктестинг?

Бэктестинг - это процесс запуска советника или индикатора на исторических данных, чтобы посмотреть, как он будет работать в течение определенного периода времени.

Однако важно помнить, что бэктесты работают с прошлыми событиями, а прошлые результаты не обязательно повторятся в будущем. Если, например, советник, который вы тестировали, показал отличные результаты во время бэктестинга, в котором использовались данные за прошлый год, это не значит, что он будет так же хорошо работать и в этом году.

Плюсы бэктестинга в MetaTrader 5

MetaTrader 5 имеет ряд преимуществ перед MetaTrader 4 в отношении бэктестинга. Среди них:

Многопоточный Тестер стратегий. MT5 может использовать несколько ядер процессора, что значительно ускоряет процесс бэктестинга. Данные по тикам. MT5 предоставляет более точные тиковые данные, позволяя точнее моделировать реальные рыночные условия. Расширенные возможности оптимизации. MT5 предлагает различные инструменты, которые помогут вам оптимизировать вашу стратегию. Бэктестинг на нескольких таймфреймах и символах. В то время как MT4 ограничен бэктестингом только одного символа за раз, MT5 позволяет проводить тестирование нескольких символов или нескольких таймфреймов одновременно. Более подробный отчет. Отчет о бэктестинге, предоставляемый MT5, содержит больше данных и графиков, чем тот, который можно получить в MT4.

Как провести бэктест в MetaTrader 5?

Чтобы провести бэктест в MetaTrader 5, необходимо запустить Тестер стратегий. Вы можете запустить его из меню, выбрав Просмотр->Тестер стратегий или просто нажав Ctrl + R .

Тестер стратегий откроется на вкладке Обзор, где можно выбрать один из нескольких тестов. Для удобства мы выберем Один - простой тест.

Выберите метод бэктестинга

Вкладка Настройки позволяет задать различные параметры для тестирования, включая индикатор, который вы хотите протестировать, символ и таймфрейм для тестирования, период (все исторические данные, последний месяц, последний год или пользовательский период) для тестирования и т.д. Кнопки на этой вкладке позволяют открыть MetaEditor для проверки и редактирования кода советника, сохранить и загрузить настройки, просмотреть предыдущие результаты бэктестинга, открыть настройки для тестируемого инструмента, а также открыть дополнительные настройки для бэктестинга.

Задайте параметры для бэктестинга

Иногда трейдеры не могут найти такие параметры, как оптимизация и визуальный режим. Обычно это происходит потому, что окно Тестера стратегий слишком маленькое и его высоты недостаточно для одновременного отображения всех параметров. В этом случае просто прокрутите окно Тестера стратегий вниз, чтобы увидеть остальные параметры.

Вкладка Входные данные позволяет изменить настройки тестируемого советника или индикатора.

Задайте параметры тестируемого советника

Чтобы запустить тест, нажмите зеленую кнопку Начать в правом нижнем углу.

После завершения теста появятся еще две вкладки.

Вкладка Бэктест показывает результаты теста. Щелкнув правой кнопкой мыши на вкладке, вы откроете меню, в котором можно выбрать, что будет отображаться на вкладке: сделки, ордера, и сделки, и ордера, или отчет.

Список совершенных сделок

Список выполненных ордеров

Список совершенных сделок и выполненных ордеров

В отчете будет представлено множество данных и различных графиков.

Данные бэктестинга

Графики, показывающие количество входных сделок, а также прибыли и убытки по часам, неделям и месяцам

MFE (Максимально благоприятный исход) - прибыль и MAE (Максимально неблагоприятный исход) - графики распределения прибыли

График, показывающий зависимость между временем удержания позиции и прибылью после закрытия позиции

Меню правой кнопки мыши позволяет экспортировать отчет либо в виде таблицы XML, либо в виде страницы HTML. Вы можете использовать наш инструмент анализа отчетов, чтобы получить еще больше информации о результатах бэктестинга.

Щелкните правой кнопкой мыши на отчете, чтобы сохранить его в файл

Отчет, экспортированный в HTML-файл, можно просматривать в браузере

Вкладка График показывает наглядное представление того, как менялись баланс и капитал во время торговли. Вы можете экспортировать график, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав копирование в буфер обмена в виде картинки, сохранение в PNG-файл в виде картинки или сохранение данных в текстовый файл (CSV).

График изменения баланса и капитала с течением времени

Кроме того, после завершения теста будет открыт новый график с наложением совершенных сделок.

График с наложением совершенных сделок

Визуальное тестирование

Вы можете посмотреть, как советник торгует «в реальном времени», выбрав опцию Визуализировать во вкладке Обзор или активировав Визуальный режим с отображением графика, индикаторов и сделок во вкладке Настройки.

Опция Визуализировать во вкладке Обзор

Режим визуализации во вкладке Настройки

При запуске визуального тестирования Тестер стратегий откроет новое окно, в котором вы сможете проследить за тем, как торгует советник. Кнопки над графиком позволяют изменить тип графика, остановить, приостановить, замедлить или ускорить тестирование, а также перейти к определенной дате.

Вы можете увидеть, как советник торгует «в реальном времени».

Тестирование индикаторов

Индикаторное тестирование в чем-то схоже с визуальным тестированием, но гораздо проще с точки зрения параметров, которые необходимо задать. Вам нужно выбрать только индикатор, символ, таймфрейм, период тестирования и модель тестирования.

Опция Индикатор во вкладке Обзор

Настройка тестирования индикаторов проще, чем советников

После запуска теста Тестер стратегий откроет окно, аналогичное тому, которое открывается при визуальном тестировании. В нем вы сможете увидеть, как индикатор ведет себя с течением времени.

Вы можете увидеть, как ведет себя индикатор «в реальном времени».

Оптимизация

Одно из преимуществ Тестера стратегий заключается в том, что с его помощью вы можете автоматически оптимизировать свою торговую стратегию, постоянно прогоняя ее с различными комбинациями входных параметров, чтобы найти наилучшие из них. Как использовать функцию оптимизации в MT5, вы можете посмотреть в этом видео:

Исторические данные

Бэктест хорош настолько, насколько хороши исторические данные, на которых он проводится. Как уже было сказано в разделе «Преимущества MetaTrader 5», MT5 позволяет получать высокоточные тиковые исторические данные, что значительно повышает надежность результатов бэктестинга. Перейдите в меню Просмотр->Символы, затем во вкладку Тики, укажите период, а потом опцию Запросить данные, которые затем можно будет экспортировать. Не забывайте о размере файла, поскольку он может быть очень большим, если вы запрашиваете данные за длительный период времени.

Заключение

Бэктестинг стратегий и советников - важный шаг на пути к прибыльной торговле, которым не должен пренебрегать ни один трейдер. Тестер стратегий - это мощный инструмент бэктестинга, предоставляемый MetaTrader 5, который имеет ряд ключевых преимуществ по сравнению с аналогичным предложением MetaTrader 4. Тестер стратегий MT5 - это простой инструмент, который нужен для обычного бэктеста, но он также может быть мощным инструментом, если вы хотите использовать его дополнительные возможности, такие как оптимизация стратегий. Также не забывайте, что надежность результатов бэктестинга сильно зависит от качества исторических данных, которые вы используете.