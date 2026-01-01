Вилы Эндрюса – индикатор для торговли по тренду

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Форекс-трейдеры могут пользоваться десятками разных технических индикаторов, включая разнообразные фигуры и объекты, рисуемые поверх графиков. Некоторые из них хорошо известны и широко используются — например, различные каналы и треугольники. Но встречаются и другие графики, более экзотические, реже используемые, но необязательно менее полезные. Это руководство посвящено одному из них — Вилам Эндрюса.

Что такое "Вилы Эндрюса"

Вилы Эндрюса — технический индикатор, разработанный д-ром Аланом Эндрюсом, статистиком и трейдером. Говорят, что он очень пригодился Эндрюсу во времена Великой депрессии, хотя обучать его использованию других Эндрюс начал только в 60-х годах прошлого века.

А вот и другие названия Вил Эндрюса, на которые можно наткнуться в различных статьях и роликах: исследование медианной линии, метод медианной линии, медианные линии, медианные линии Эндрюса.

В сущности, Вилы Эндрюса — это инструмент рисования ценовых каналов. Он помогает выявлять среднесрочные и долгосрочные тренды/каналы, уровни поддержки и сопротивления, уровни прорывов и пробоев, входы в установленные тренды, а также развороты на рынке.

Вилы Эндрюса хорошо работают при сильном восходящем или нисходящем тренде, но особенно полезны на боковых рынках. При этом некоторые разновидности Вил Эндрюса работают при боковом движении цены лучше.

Как индикатор, позволяющий выявлять общие тенденции, Вилы Эндрюса работают лучше всего в долгосрочной и среднесрочной торговле . Однако это не мешает некоторым трейдерам использовать их и в более краткосрочного торговле, включая дейтрейдинг. С этой целью вилы используются на меньших временных интервалах.

На валютном рынке Вилы Эндрюса считаются более полезными с популярными валютными парами из-за их склонности демонстрировать тренд.

Как Вилы Эндрюса выглядят и как их строят

Вилы Эндрюса состоят из трех параллельных линий, верхняя и нижняя из которых равноудалены от средней. Средняя линия длиннее верхней и нижней. Обычно между начальными точками верхней и нижней линий рисуют дополнительную линию, но этот шаг необязателен, и иногда его опускают. Этот индикатор выглядит действительно очень похоже на инструмент фермера, отсюда и его название.

Чтобы нарисовать этот индикатор, необходимо выявить три основных максимума и минимума (опорных точки). Затем рисуют линию из первой опорной точки через точку, находящуюся точно между второй и третьей точками. После этого рисуют параллельную линию, начинающуюся во второй опорной точке, и еще одну линию, параллельную средней линии, из третьей точки. Так получают три "зубца" вил. В случае восходящего тренда вилы строятся от минимума к максимуму, а затем к другому минимуму, в этом порядке. В случае нисходящего тренда вилы строятся от максимума к минимуму и другому максимуму, в этом порядке.

Элементы Вил Эндрюса: почему они так называются и что означают эти названия

Вилы Эндрюса состоят из нескольких элементов, и чтобы пользоваться этим индикатором, трейдеры должны знать, что это за элементы.

На этом рисунке показаны все элементы Вил Эндрюса:

Давайте теперь посмотрим на отдельные элементы: как они называются и что означают эти названия.

Опорные точки

Ключевые максимумы/пики и минимумы/падения называются поворотными точками, опорными точками или просто поворотами.

Крайне важно правильно выявить опорные точки, так как они определяют итоговый вид вил. Возможно, вам придется скорректировать немного опорные точки, чтобы лучше уловить тренд в канале.

Медианная линия

Центральная линия называется медианной линией.

Согласно Эндрюсу, цены склонны тяготеть к этой линии 80% всего времени. После достижения этой линии цены либо начинают двигаться в обратном направлении, либо пробивают медианную линию.

Нередко трейдеры считают медианную линию уровнем поддержки/сопротивления внутри общего тренда, который слабее, чем уровни поддержки/сопротивления, показываемые, соответственно, верхней и нижней линиями, но все равно значителен. Но некоторые эксперты возражают против такого толкования, говоря, что при сильном тренде и внутри правильно построенных вил цены должны двигаться вокруг медианной линии, легко опускаясь ниже этой линии или снова поднимаясь выше нее.

В любом случае общепризнанно, что, если цены прижимаются к медианной линии, двигаясь в основном около нее, это означает, что тренд чистый и сильный. Однако общепризнанно и то, что цены движутся в основном выше медианной линии при особенно сильном восходящем тренде и ниже медианной линии – при особенно сильном нисходящем тренде.

Срединная точка

Точка на полпути между второй и третьей опорными точками, через которую рисуется медианная линия, называется центральной точкой, или срединной точкой.

Рукоятка

Часть медианной линии, которая находится между первой опорной точкой и срединной точкой, называется рукояткой.

Параллельные линии

Две параллельные равноудаленные линии, которые находятся выше и ниже медианной линии, имеют много названий. Среди них – линии поддержки и сопротивления, верхняя и нижняя линии тренда, параллельные линии/линии канала, верхняя медианная линия и нижняя медианная линия.

Последний термин (верхняя и нижняя медианные линии) очень распространен, но некоторые эксперты считают его не имеющим смысла. По определению, "медианный" означает что-то, что находится посредине между двумя точками, значениями и пр. Это определенно можно сказать о центральной линии, которая находится на полпути между двумя опорными точками и двумя параллельными линиями, но не о верхней и нижней параллельных линиях.

Согласно Эндрюсу, цены достигают параллельных линий только в течение 20% всего времени.

Параллельные линии обычно считаются самыми важными элементами Вил Эндрюса. Обычное толкование этих линий заключается в том, что верхняя линия должна представлять линию сильного сопротивления, а нижняя линия представляет сильную поддержку, по крайней мере, если вилы построены правильно. На самом деле, обычно считается хорошей идеей подождать, пока цены не отскочат, по крайней мере, один раз, от одной из этих линий, чтобы подтвердить наличие вил.

Как это бывает с уровнями поддержки/сопротивления, в случае прорыва вверх бывшая линия сопротивления становится поддержкой, а в случае прорыва вниз бывшая линия поддержки становится сопротивлением.

Предупредительные линии

Хотя медианная линия и верхняя и нижняя параллельные линии и являются основными элементами, составляющими Вилы Эндрюса, и поэтому всегда присутствуют, иногда трейдеры рисуют дополнительные линии параллельно медианной линии. Такие линии называются предупредительными линиями.

Предупредительные линии одного вида рисуются внутри вил и называются квартильными линиями. Такие линии рисуются по обеим сторонам медианной линии посредине между медианной линией и параллельными линиями. Квартильные линии используются для улавливания более краткосрочного тренда в рамках более долгосрочного тренда и считаются уровнями слабой поддержки и сопротивления.

Предупредительные линии нередко используются и для улавливания прорыва. В этом случае они рисуются за пределами вил. Такие линии рисуются либо на удалении в половину расстояния между медианной линией и параллельной линией (в сущности, квартильная линия отражается зеркально по другую параллельной линии), либо на расстоянии, равном ширине между медианной линией и параллельной линией.

Внешние предупредительные линии представляют поддержку и сопротивление в случае прорыва. Ожидается, что цена отскочит от предупредительной линии и окажется снова внутри вил. Если это произойдет, то это покажет ложный прорыв. Но если цена выйдет за предупредительную линию, то это изменит ее функцию на противоположную: прежняя поддержка станет сопротивлением, а прежнее сопротивление станет поддержкой. Если цена успешно протестирует новый уровень поддержки/сопротивления, отскочив от него выше прежнего пика или ниже прежнего дна, то это покажет, что прежний тренд закончился, и пора выявлять новый тренд.

Линия Шиффа

Другой способ выявить конец тренда – это линия, называемая линией Шиффа, или триггерной линией. Ее рисуют между первой и третьей опорными точками, и она служит в основном той же цели, что и предупредительные линии. Линия Шиффа представляет поддержку или сопротивление, а если цена ее прорывает, это говорит об окончании тренда.

Разновидности Вил Эндрюса

Хотя обычные Вилы Эндрюса и являются самым часто используемым вариантом этого индикатора, имеются и другие варианты, полезные в различных ситуациях. Общее практическое правило заключается в использовании того варианта вил, который лучше улавливает данный тренд.

Далее вы узнаете о различных вариантах Вил Эндрюса и о том, как их строят. Чтобы лучше понять разницу между этими вариантами, мы сравним их внешний вид с базовым вариантом Вил Эндрюса.

Вот обычный вариант Вил Эндрюса:

Следующие варианты строятся по тем же опорным точкам и рисуются путем простого изменения используемого вида вил.

Вилы Шиффа

В Вилах Шиффа (названных в честь одного из студентов Эндрюса) начальная точка линии рукоятки перенесена на половину расстояния ближе к третьей опорной точке (на оси У). Считается, что этот вариант работает лучше, чем обычные Вилы Эндрюса, при менее глубоком восходящем или нисходящем тренде, поскольку у него угол наклона не такой крутой, как у обычных вил. Иногда эти вилы выглядят очень похоже на параллельный канал и работают на боковых рынках.

Вот как выглядят Вилы Шиффа:

Модифицированные Вилы Шиффа

Модифицированные Вилы Шиффа рисуют аналогично обычным Вилам Шиффа, но помимо переноса начальной точки рукоятки на половину расстояния ближе к третьей опорной точке на оси У, рукоятка тоже перенесена на половину расстояния вперед (к третьей точке) на оси времени (оси Х).

Угол наклона у полученных в итоге вил не такой крутой, как у обычных вил Эндрюса, но более крутой, чем у обычных Вил Шиффа.

Вот как выглядят Вилы Шиффа:

Внутренние вилы

Внутренние вилы больше всего отличаются от других вариантов, поскольку рисуются совершенно другим способом. Иногда этот вариант вил может указывать в противоположном направлении по сравнению с другими вариантами.

Чтобы нарисовать Внутренние вилы, нужно нарисовать линию из точки, находящейся посредине между первой и второй опорными точками, через третью точку. Вторую линию рисуют из второй опорной точки параллельно первой линии. Две эти линии будут внешними линиями тренда (верхней и нижней параллельными линиями). Затем рисуют медианную линию на полпути между двумя внешними линиями.

Вот как выглядят Внутренние вилы:

Как торговать с помощью Вил Эндрюса

Главное правило использования Вил Эндрюса такое же, что и у канала: при восходящем тренде верхняя линия канала может служить сопротивлением, а при нисходящем тренде нижняя линия может использоваться как потенциальный уровень поддержки. Рукоятка (медианная линия) показывает силу тренда: при сильном восходящем тренде цена обычно выше медианной линии, а при сильном нисходящем тренде – ниже.

Самая распространенная стратегия с применением Вил Эндрюса – купить при отскоке цены от нижней линии тренда при восходящем тренде и продать при обратном движении цены от верхней линии тренда при нисходящем тренде. Эксперты нередко советуют фиксировать прибыль частично , когда цены достигнут медианной линии, и полностью, когда они достигнут противоположной внешней линии.

Некоторые аналитики используют линию Шиффа в случае прорыва. Если при восходящем тренде цена падает ниже нижней линии тренда, а затем ниже линии Шиффа, трейдерам следует подождать, пока цена не протестирует линию Шиффа. Если цена отскочит, создав минимум, но отступит от линии Шиффа ниже предыдущего минимума, то трейдеры могут занять короткую позицию. Аналогичная стратегия работает в противоположной ситуации: если при нисходящем тренде цена поднимается через вилы выше линии Шиффа, трейдерам следует подождать, пока цена не создаст новый максимум и не отступит к линии Шиффа. Если цена отскочит от нее и поднимется выше прежнего максимума, то это сигнал занять длинную позицию.

Предупредительные линии могут также использоваться способом, аналогичным линии Шиффа.

Сложности использования Вил Эндрюса

Самая большая сложность для трейдера, пользующегося Вилами Эндрюса, заключается в правильном задании опорных точек, чтобы итоговые вилы хорошо улавливали наметившийся тренд. В правильно построенных вилах цена должна скакать между верхней и нижней линиями тренда, желательно избегая выхода за пределы канала тренда. Трейдеры должны скорректировать свои опорные точки, чтобы найти канал, который лучше улавливает движения на рынке. Трейдеры могут также попытаться использовать разные варианты Вил Эндрюса, чтобы найти такой, который лучше работает в текущих рыночных условиях.

Сложно бывает и определить, является ли данный прорыв просто ложным прорывом или подлинным изменением. Для этого могут пригодиться предупредительные линии и линия Шиффа.

Некоторые трейдеры предпочитают пользоваться одновременно несколькими вилами, чтобы лучше уловить тренд и найти уровни сильной поддержки и сильного сопротивления. Использование слишком большого количества вил может привести к путанице.

Как и любой технический индикатор, Вилы Эндрюса обычно используются не сами по себе. Лучше объединить Вилы Эндрюса с сигналами от других технических индикаторов прежде, чем принять торговое решение.

Вилы Эндрюса на платформах для построения графиков: как их построить и как они выглядят

Хотя Вилы Эндрюса и менее популярный технический индикатор, почти все основные платформы предлагают его по умолчанию. Однако не все из них предлагают все его варианты.

В следующих главах объясняется, как Вилы Эндрюса рисуют на большинстве торговых платформ, показывается, как они в них выглядят, и перечисляются варианты вил, имеющиеся на каждой платформе.

MetaTrader 4

Нарисовать Вилы Эндрюса в MetaTrader 4 очень просто. Для этого нужно просто выбрать в главном меню Вставить->Вилы Эндрюса. Затем нужно просто выбрать три опорных точки, и платформа нарисует три линии (медианную линию и две внешние параллельные линии).

Вот как выглядят получающиеся в результате Вилы Эндрюса на платформе MetaTrader 4.

К сожалению, у MetaTrader 4 очень мало возможностей для индивидуальной настройки Вил Эндрюса. Также на этой платформе нет никаких альтернативных вариантов этих вил.

MetaTrader 5

Нарисовать Вилы Эндрюса в MetaTrader 5 несколько сложнее. Для этого нужно выбрать в главном меню Вставить->Объекты->Каналы->Вилы Эндрюса. Затем нужно выбрать первую опорную точку и вторую опорную точку. После этого нужно нажать на вторую опорную точку и подтащить к третьей опорной точке, чтобы получить канал. По умолчанию эта платформа также рисует предупредительные линии. Интересно, что помимо линии, рисуемой на 100% расстояния между медианной линией и внешними линиями тренда, эта платформа также использует для рисования дополнительных линий отношения Фибоначчи.

Вот как выглядят получающиеся в результате Вилы Эндрюса на платформе MetaTrader 5.

По сравнению с MetaTrader 4 MetaTrader 5 добавляет возможности для корректировки предупредительных линий. В остальном она предлагает те же возможности, что и MetaTrader 4, и не располагает альтернативными видами Вил Эндрюса.

TradingView

TradingView – безусловно лучшая платформа для рисования Вил Эндрюса. Для этого нужно выбрать в левом меню Инструменты Ганна и Фибоначчи->Вилы. Вместо базовых вил можно выбрать прямо в этом меню любой другой вариант вил. Затем вы нажимаете последовательно на три опорных точки. Для более точного размещения опорных точек выберите в левом меню Режим магнита. По умолчанию эта платформа рисует вилы с квартильными линиями. Также она окрашивает фон.

Вот как выглядят получающиеся в результате Вилы Эндрюса на платформе MetaTrader 4.

Эта платформа предлагает широкий спектр возможностей для корректировки вил, а также возможность выбора вида вил в процессе работы. TradingView располагает всеми четырьмя видами Вил Эндрюса: базовым, Шиффом, модифицированным Шиффом и Внутренними вилами.

NinjaTrader

Чтобы нарисовать Вилы Эндрюса в NinjaTrader, нужно выбрать Инструменты рисования->Вилы Эндрюса либо в меню наверху платформы, либо в меню, которое откроется после нажатия правой кнопкой мыши на график. Выбрать вид Вил Эндрюса можно после создания базовых вил, путем нажатия левой кнопкой мыши на них для выбора индикатора, а затем путем нажатия правой кнопкой мыши , перехода в "Свойства" и выбора вида в опции "Способ расчета".

Вот как выглядят получающиеся в результате Вилы Эндрюса на платформе MetaTrader 4.

NinjaTrader предлагает сравнительно немного возможностей для корректировки Вил Эндрюса. Что касается вариантов вил, помимо базового, то NinjaTrader располагает вилами Шиффа и Модифицированными вилами Шиффа, но не располагает Внутренними вилами.

Если вы захотите поделиться своим мнением, наблюдениями, заключениями или просто задать вопрос об использовании Вил Эндрюса в торговле валютой, присоединяйтесь к дискуссии на нашем форуме.