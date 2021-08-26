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Мультитаймфреймовый (МТФ) индикатор MACD для MT4/MT5
Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence Divergence, или MACD) — один из старейших технических индикаторов, который тем не менее остается весьма популярным и сегодня. С помощью индикатора MACD Multi-Timeframe (MTF) для МетаТрейдера вы можете видеть состояние индикатора на нескольких таймфреймах в одной таблице. Это помогает лучше понять общую ситуацию с ценой.
Что такое мультитаймфреймовый индикатор MACD для МетаТрейдера?
MACD Multi-Timeframe (MTF) — отличный индикатор для оценки общего тренда любого инструмента на платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
С его помощью вы можете видеть состояние индикатора MACD для всех таймфреймов на одном графике.
Индикатор выводит простую таблицу, в которой для каждого таймфрейма отображается текущий тренд MACD.
Также на графике видно, набирает ли MACD импульс или теряет его на всех таймфреймах одновременно.
Чем полезен мультитаймфреймовый MACD для МетаТрейдера?
Когда вы анализируете MACD в МетаТрейдере, обычно вы видите его значения только для одного конкретного таймфрейма.
Практически всегда полезно проверить его состояние на нескольких таймфреймах, чтобы лучше понять ситуацию на рынке.
Например, если вы анализируете тренд на графике H1, он может указывать на восходящее движение. Однако на графике D1 ситуация может говорить о нисходящем тренде.
Мультитаймфреймовый MACD для MT4/MT5 позволяет видеть состояние индикатора MACD для всех таймфреймов в одном месте.
Вы можете упростить визуальное представление и понять, движется ли актив или валютная пара в целом вверх или вниз.
Этот индикатор можно использовать для улучшения решений о входе в сделку и выходе из нее.
Индикатор также включает функцию оповещения при смене тренда.
Входные параметры
После запуска индикатора вы можете настроить параметры MACD, выбрать таймфреймы и настроить оповещения через входные параметры индикатора.
Скачать (ver. 1.03, 2026-04-06)
Вы можете бесплатно скачать мультитаймфреймовый индикатор MACD для MT4 по ссылкам ниже и установить его, следуя приведенным инструкциям.
➥ MQLTA MT4 MACD Multi-Timeframe
➥ MQLTA MT5 MACD Multi-Timeframe
Установка и использование индикатора очень просты.
Установка индикатора MACD MTF в MT4
Чтобы установить мультитаймфреймовый индикатор MACD в MT4, выполните следующие действия:
- Скачайте архив с индикатором.
- Откройте каталог данных MetaTrader 4 (через Файл→Открыть каталог данных).
- Откройте папку MQL4.
- Скопируйте все папки из архива непосредственно в папку MQL4.
- Перезапустите MetaTrader 4 или обновите список индикаторов, щелкнув правой кнопкой мыши в подокне Навигатор платформы и выбрав Обновить.
Для получения более подробных инструкций по установке и видеоурока посетите эту страницу.
Установка индикатора MACD MTF в MT5
Чтобы установить мультитаймфреймовый индикатор MACD в MT5, выполните следующие действия:
- Скачайте архив с индикатором.
- Откройте каталог данных MetaTrader 5 (через Файл→Открыть каталог данных).
- Откройте папку MQL5.
- Скопируйте все папки из архива непосредственно в папку MQL5.
- Перезапустите MetaTrader 5 или обновите список индикаторов, щелкнув правой кнопкой мыши в подокне Навигатор платформы и выбрав Обновить.
Для получения более подробных инструкций по установке и видеоурока посетите эту страницу.
Вы можете открыть торговый счет у любого из MT4 Форекс-брокеров, чтобы свободно использовать представленный здесь индикатор для MetaTrader 4. Если вы хотите использовать версию индикатора для MT5, вам потребуется открыть счет у брокера, предлагающего MetaTrader 5.
Если вас интересует мультитаймфреймовый технический анализ, вы можете посмотреть другие бесплатные МТФ-индикаторы.
Обсуждение
У вас есть предложения или вопросы по поводу этого индикатора? Вы всегда можете обсудить мультитаймфреймовый MACD с другими трейдерами и MQL-программистами на форуме.
Список изменений
Версия 1.03 — 2026-04-06
- Добавлена версия индикатора для MT5.
- Добавлена возможность выбора конкретных сигналов MACD для уведомлений.
- Добавлено масштабирование панели для экранов с высоким DPI.
- Добавлена возможность выбора угла графика для отображения панели.
- Добавлен тип оповещения «только звук».
- Добавлена валидация входных параметров при инициализации.
- Добавлена кнопка сворачивания/разворачивания панели.
- Добавлена подсветка текущего таймфрейма на панели.
- Добавлена информация о выбранном типе уведомлений в заголовок панели.
- Всплывающие подсказки панели заменены на более информативные.
- Код очищен от неиспользуемых переменных и функций.
Версия 1.02 — 2021-08-26
- Переработана система оповещений для повышения точности и своевременности.
- Удалены ненужные входные параметры для уменьшения путаницы.
- Снижена нагрузка при обработке объектов, которая могла приводить к чрезмерному потреблению ресурсов компьютера.
- Исходный код сокращен для облегчения индикатора и упрощения дальнейшей разработки.
- Исправлена ошибка, из-за которой на панели вместо стрелок вверх и вниз отображались посторонние символы.