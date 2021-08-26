Схождение/расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence Divergence, или MACD) — один из старейших технических индикаторов, который тем не менее остается весьма популярным и сегодня. С помощью индикатора MACD Multi-Timeframe (MTF) для МетаТрейдера вы можете видеть состояние индикатора на нескольких таймфреймах в одной таблице. Это помогает лучше понять общую ситуацию с ценой.

Что такое мультитаймфреймовый индикатор MACD для МетаТрейдера?

MACD Multi-Timeframe (MTF) — отличный индикатор для оценки общего тренда любого инструмента на платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

С его помощью вы можете видеть состояние индикатора MACD для всех таймфреймов на одном графике.

Индикатор выводит простую таблицу, в которой для каждого таймфрейма отображается текущий тренд MACD.

Также на графике видно, набирает ли MACD импульс или теряет его на всех таймфреймах одновременно.

Чем полезен мультитаймфреймовый MACD для МетаТрейдера?

Когда вы анализируете MACD в МетаТрейдере, обычно вы видите его значения только для одного конкретного таймфрейма.

Практически всегда полезно проверить его состояние на нескольких таймфреймах, чтобы лучше понять ситуацию на рынке.

Например, если вы анализируете тренд на графике H1, он может указывать на восходящее движение. Однако на графике D1 ситуация может говорить о нисходящем тренде.

Мультитаймфреймовый MACD для MT4/MT5 позволяет видеть состояние индикатора MACD для всех таймфреймов в одном месте.

Вы можете упростить визуальное представление и понять, движется ли актив или валютная пара в целом вверх или вниз.

Этот индикатор можно использовать для улучшения решений о входе в сделку и выходе из нее.

Индикатор также включает функцию оповещения при смене тренда.

Входные параметры

После запуска индикатора вы можете настроить параметры MACD, выбрать таймфреймы и настроить оповещения через входные параметры индикатора.