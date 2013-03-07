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Индикатор TradeBreakOut для МТ4/МТ5/cTrader

TradeBreakOut — индикатор для МетаТрейдера и cTrader, который определеяет расстояние от текущей цены (цены закрытия или максимальной/минимальной) до пробоя недавно установленных уровней поддержки или сопротивления. Эти уровни рассчитываются как локальные максимумы и минимумы. Индикатор поддерживает работу в мульти-таймфреймном режиме (МТФ) и может выдавать алерты, когда случается ценовой пробой. Он доступен в версиях для MT4, MT5 и cTrader.

Входные параметры

  • Timeframe: таймфрейм для расчета линий прорыва. Если задан таймфрейм ниже текущего, расчет будет выполнен по таймфрейму текущего графика.
  • Period (по умолчанию = 50) — период индикатора. Чем выше значение, тем меньше выявляется пробоев, но тем выше их качество.
  • PriceType (по умолчанию = High/Low) — тип цены, используемый в вычислениях. Теоретически, цена закрытия больше подходит для дневных/недельных периодов. Максимальная/минимальная цена больше подходит для краткосрочных периодов.
  • EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, встроенный попап-алерт появится при прорыве индикатором уровня нуля.
  • EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, при прорыве индикатором уровня нуля будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
  • EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, при прорыве индикатором уровня нуля будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
  • EnableSoundAlerts (по умолчанию = false) — если true, при прорыве индикатором уровня нуля будет проигран заданный звуковой файл.
  • TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча. Когда параметр Price задан равным High/Low, этот параметр не имеет значения, поскольку сигнал может быть сгенерирован как только максимальная или минимальная цена пробивает линию поддержки/сопротивления.
  • Draw Signal Arrows: если true, индикатор будет отображать стрелки на графике под или над барами, на которых сработал сигнал на покупку или продажу.

Пример и стратегия

Представленный ниже график демонстрирует индикатор TradeBreakOut с использованием значений по умолчанию. Когда зеленая линия достигает нулевой отметки, двигаясь снизу вверх, это говорит о бычьем пробое локального максимума. Когда красная линия достигает нуля, двигаясь сверху вниз, это сигнализирует о медвежьем пробое локального минимума. Чем больше расстояние от нулевого уровня до нуля, тем ниже вероятность пробоя.

Индикатор TradeBreakOut - пример графика в MT5

Пример мульти-таймфреймного графика представлен на скриншоте из cTrader ниже:

Индикатор TradeBreakOut - пример графика в режиме МТФ на графике платформы cTrader

Скачать (ver. 1.02, 2025-08-19)

TradeBreakOut для MetaTrader 4 в .zipСкачать TradeBreakOut для MetaTrader 4 в .mq4Скачать TradeBreakOut для MetaTrader 5 в .zipСкачать TradeBreakOut для MetaTrader 5 в .mq5Скачать TradeBreakOut для cTrader в .csСкачать TradeBreakOut для cTrader в .zipСкачать

Обсудить

Внимание!

Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!

Список изменений

Версия 1.02 - 2025-08-19

  • Добавлена поддержка работы в мульти-таймфрейме (MTF).
  • Добавлена возможность отображать сигналы в виде стрелок.
  • Добавлена версия индикатора для платформы cTrader.
  • Добавлен вариант алертов только в виде звука.
  • Исправлена работа алертов. Теперь, когда Price = High/Low, параметр Trigger Candle игнорируется, а для одной и той же свечи могут быть сгенерированы два алерта — на покупку и на продажу.

Версия 1.01 - 2022-03-26

  • Добавлены алерты.

Версия 1.00 - 2013-03-07

  • Первый релиз индикатора TradeBreakOut на EarnForex.com.