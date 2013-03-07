TradeBreakOut — индикатор для МетаТрейдера и cTrader, который определеяет расстояние от текущей цены (цены закрытия или максимальной/минимальной) до пробоя недавно установленных уровней поддержки или сопротивления. Эти уровни рассчитываются как локальные максимумы и минимумы. Индикатор поддерживает работу в мульти-таймфреймном режиме (МТФ) и может выдавать алерты, когда случается ценовой пробой. Он доступен в версиях для MT4, MT5 и cTrader.

Входные параметры

Timeframe: таймфрейм для расчета линий прорыва. Если задан таймфрейм ниже текущего, расчет будет выполнен по таймфрейму текущего графика.

таймфрейм для расчета линий прорыва. Если задан таймфрейм ниже текущего, расчет будет выполнен по таймфрейму текущего графика. Period (по умолчанию = 50) — период индикатора. Чем выше значение, тем меньше выявляется пробоев, но тем выше их качество.

(по умолчанию = 50) — период индикатора. Чем выше значение, тем меньше выявляется пробоев, но тем выше их качество. PriceType (по умолчанию = High/Low) — тип цены, используемый в вычислениях. Теоретически, цена закрытия больше подходит для дневных/недельных периодов. Максимальная/минимальная цена больше подходит для краткосрочных периодов.

(по умолчанию = High/Low) — тип цены, используемый в вычислениях. Теоретически, цена закрытия больше подходит для дневных/недельных периодов. Максимальная/минимальная цена больше подходит для краткосрочных периодов. EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true , встроенный попап-алерт появится при прорыве индикатором уровня нуля.

(по умолчанию = false) — если , встроенный попап-алерт появится при прорыве индикатором уровня нуля. EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true , при прорыве индикатором уровня нуля будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта .

(по умолчанию = false) — если , при прорыве индикатором уровня нуля будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню . EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true , при прорыве индикатором уровня нуля будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления .

(по умолчанию = false) — если , при прорыве индикатором уровня нуля будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню . EnableSoundAlerts (по умолчанию = false) — если true , при прорыве индикатором уровня нуля будет проигран заданный звуковой файл.

(по умолчанию = false) — если , при прорыве индикатором уровня нуля будет проигран заданный звуковой файл. TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча. Когда параметр Price задан равным High/Low , этот параметр не имеет значения, поскольку сигнал может быть сгенерирован как только максимальная или минимальная цена пробивает линию поддержки/сопротивления.

(по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: — последняя закрытая свеча или — текущая, еще не законченная свеча. Когда параметр задан равным , этот параметр не имеет значения, поскольку сигнал может быть сгенерирован как только максимальная или минимальная цена пробивает линию поддержки/сопротивления. Draw Signal Arrows: если true, индикатор будет отображать стрелки на графике под или над барами, на которых сработал сигнал на покупку или продажу.

Пример и стратегия

Представленный ниже график демонстрирует индикатор TradeBreakOut с использованием значений по умолчанию. Когда зеленая линия достигает нулевой отметки, двигаясь снизу вверх, это говорит о бычьем пробое локального максимума. Когда красная линия достигает нуля, двигаясь сверху вниз, это сигнализирует о медвежьем пробое локального минимума. Чем больше расстояние от нулевого уровня до нуля, тем ниже вероятность пробоя.

Пример мульти-таймфреймного графика представлен на скриншоте из cTrader ниже: