Total Power Indicator (MetaTrader индикатор) — основан на двух стандартных индикаторах — Bear Power и Bull Power. Индикатор рассчитывает, сколько баров от бычьих и медвежьих трендов было во время заданного периода времени и затем рассчитывает пропорциональное соотношение медведей, быков и общее (считается как модуль разницы между быками и медведями) для текущего бара. Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы быков и медведей за период времени без основного недостатка оригинальных индикаторов — отсутствие долгосрочной перспективы. Версия Total Power Indicator для МетаТрейдера 4 была создана Даниелем Фернандесом (Daniel Fernandez, Asirikuy.com) в 2011 г. Версия для МТ5 сейчас также доступна.

Входные параметры

Lookback Period (по умолчанию = 45) — основной период индикатора. Определяет количество баров к просмотру для подсчета преобладания быков/медведей.

(по умолчанию = 45) — основной период индикатора. Определяет количество баров к просмотру для подсчета преобладания быков/медведей. Power Period (по умолчанию = 10) — период оригинальных индикаторов Bear Power и Bull Power.

(по умолчанию = 10) — период оригинальных индикаторов Bear Power и Bull Power. AlertOn100Power (по умолчанию = false) — если true , то будут выдаваться алерты, когда или линия Bull Power или линия Bear Power достигает значения 100.

(по умолчанию = false) — если , то будут выдаваться алерты, когда или линия Bull Power или линия Bear Power достигает значения 100. AlertOnCrossover (по умолчанию = false) — если true , то алерты будут выдаваться, когда линии Bull Power и Bear Power пересекаются.

(по умолчанию = false) — если , то алерты будут выдаваться, когда линии Bull Power и Bear Power пересекаются. EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true , встроенный попап-алерт появится при срабатывании одного из условий выше.

(по умолчанию = false) — если , встроенный попап-алерт появится при срабатывании одного из условий выше. EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true , при срабатывании условий алертов будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта .

(по умолчанию = false) — если , при срабатывании условий алертов будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню . EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true , при срабатывании условий алертов будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления .

(по умолчанию = false) — если , при срабатывании условий алертов будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню . TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.

Пример и стратегия

Есть несколько разных способов использования данного индикатора:

Самый безотказный метод (но и самый низкочастотный) — это ждать, пока линии Bull или Bear Power покажут значение 100 и затем открывать позицию на разворот тренда.

Пересечение линий Bear и Bull тоже может быть использовано для торговли. Если после пересечения линия Bull сверху — покупайте, если линия Bear оказалась вверху — продавайте.

Пересечение линий Bull и Bear с линией Total можно использовать как для консервативного выхода из позиции.

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Внимание! Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

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Список изменений

Версия 1.01 - 2022-03-24

Добавлена обширная система алертов.

Переделан исходный код.

Версия 1.00 - 2011-06-25