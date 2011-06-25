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Total Power Indicator
Total Power Indicator (MetaTrader индикатор) — основан на двух стандартных индикаторах — Bear Power и Bull Power. Индикатор рассчитывает, сколько баров от бычьих и медвежьих трендов было во время заданного периода времени и затем рассчитывает пропорциональное соотношение медведей, быков и общее (считается как модуль разницы между быками и медведями) для текущего бара. Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы быков и медведей за период времени без основного недостатка оригинальных индикаторов — отсутствие долгосрочной перспективы. Версия Total Power Indicator для МетаТрейдера 4 была создана Даниелем Фернандесом (Daniel Fernandez, Asirikuy.com) в 2011 г. Версия для МТ5 сейчас также доступна.
Входные параметры
- Lookback Period (по умолчанию = 45) — основной период индикатора. Определяет количество баров к просмотру для подсчета преобладания быков/медведей.
- Power Period (по умолчанию = 10) — период оригинальных индикаторов Bear Power и Bull Power.
- AlertOn100Power (по умолчанию = false) — если true, то будут выдаваться алерты, когда или линия Bull Power или линия Bear Power достигает значения 100.
- AlertOnCrossover (по умолчанию = false) — если true, то алерты будут выдаваться, когда линии Bull Power и Bear Power пересекаются.
- EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, встроенный попап-алерт появится при срабатывании одного из условий выше.
- EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, при срабатывании условий алертов будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
- EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, при срабатывании условий алертов будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
- TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.
Пример и стратегия
Есть несколько разных способов использования данного индикатора:
- Самый безотказный метод (но и самый низкочастотный) — это ждать, пока линии Bull или Bear Power покажут значение 100 и затем открывать позицию на разворот тренда.
- Пересечение линий Bear и Bull тоже может быть использовано для торговли. Если после пересечения линия Bull сверху — покупайте, если линия Bear оказалась вверху — продавайте.
- Пересечение линий Bull и Bear с линией Total можно использовать как для консервативного выхода из позиции.
Скачать (ver. 1.01, 2022-03-24)Total Power Indicator для MetaTrader 4 в .zip Total Power Indicator для MetaTrader 4 в .mq4 Total Power Indicator для MetaTrader 5 в .zip Total Power Indicator для MetaTrader 5 в .mq5
Обсудить
Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.
У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!
Список изменений
Версия 1.01 - 2022-03-24
- Добавлена обширная система алертов.
- Переделан исходный код.
Версия 1.00 - 2011-06-25
- Первый релиз версии для MT5 на EarnForex.com.