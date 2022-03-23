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Support and Resistance
Индикатор Support and Resistance, как и предполагает его имя (переводится как «поддержка и сопротивление»), отображает уровни поддержки и сопротивления. Он показывает их прямо на графике, предоставляя быструю помощь, когда вы хотите установить уровни стоп-лосс и тейк-профит, или, когда вы хотите увидеть следующую цель рынка. Этот индикатор использует стандартный индикатор MetaTrader Fractals (фракталы, основан на методе Билла Уильямса) и не имеет изменяемых входных параметров. Вы можете скачать этот индикатор в версии для MetaTrader 4, MetaTrader 5 и cTrader.
Входные параметры
Алерты
- EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, встроенный попап-алерт появится при закрытии выше сопротивления или ниже поддержки.
- EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, при закрытии выше сопротивления или ниже поддержки будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
- EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, при закрытии выше сопротивления или ниже поддержки будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
- TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.
Стрелки
- EnableDrawArrows (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет отрисовывать стрелки, когда цена закрывается выше сопротивления или ниже поддержки.
- ArrowBuyCode (по умолчанию = 241) — код стрелки для цены, закрывающейся ваше уровня сопротивления.
- ArrowSellCode (по умолчанию = 242) — код стрелки для цены, закрывающейся ниже уровня поддержки.
- ArrowDistance (по умолчанию = 0.3 / 10) — в MT4, вы устанавливаете расстояние между свечой и стрелкой в виде мультипликатора ATR(14); в MT5 и cTrader, вы задаете расстояние в пикселях.
Пример и стратегия
Рисунок говорит сам за себя. Используйте уровни, помеченные синими точками, в качестве поддержки, а уровни, помеченные красными точками, в качестве сопротивления. И не забывайте, что поддержка может стать следующим сопротивлением при ее пробиве, и наоборот.
Скачать (ver. 1.03, 2026-10-12)Support and Resistance для MetaTrader 4 в .zip Support and Resistance для MetaTrader 4 в .mq4 Support and Resistance для MetaTrader 5 в .zip Support and Resistance для MetaTrader 5 в .mq5 Support and Resistance для cTrader в .zip Support and Resistance для cTrader в .cs
Обсудить
Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.
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Список изменений
Версия 1.03 - 2026-10-12
- Добавлена версия индикатора для платформы cTrader.
- Добавлены стрелки для отображения прорывов поддержки и сопротивления.
Версия 1.02 - 2022-03-23
- Добавлены алерты — попап, по электронной почте и на мобильные устройства.