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Калькулятор риска
Калькулятор риска (МетаТрейдер-индикатор) — рассчитывает риск в виде максимального потенциального убытка, который может быть причинен открытыми в данный момент позициями, а также активными отложенными ордерами. Результаты отображаются в отдельном окне графика, выраженные в денежном или процентном исчислении для каждой валютной пары и для всех валютных пар вместе. Вы можете регулировать работу Калькулятора риска, включая и выключая расчет свопов, спредов и комиссионных. Вы также можете настраивать визуальные параметры отображения. Дополнительно, может быть рассчитана максимальная потенциальная прибыль. Более того, вы можете указать индикатору рассчитывать риск/прибыль отдельно для открытых позиций и отложенных ордеров. Индикатор доступен в версиях для MT4 и MT5.
В отличие от простой процедуры расчета риска, реализованной в Position Sizer, данный индикатор может рассчитать правильное значение риска даже в сложных ситуациях, включающих в себя хеджированные сделки, отложенные ордера с пересекающимися уровнями стоп-лосса и тейк-профита, и даже особый вид ордеров МТ5, стоп-лимиты. Алгоритм применяет метод полного перебора для поиска максимального потенциального убытка с некоторыми эвристическими модификациями для ускорения процесса. Таким образом, трейдеры будут получать быстрый результат расчета при нормальном количестве ордеров (примерно до 20), но скорость выполнения будет становиться все более неудовлетворительной с ростом числа сделок. Тем не менее, Калькулятор риска — это полезный инструмент для оценки опасности при наихудшем варианте развития событий, когда трейдер работает со сложным портфолио ордеров.
Калькулятор риска может также рассчитывать и отображать цену стоп-аута для сделок по текущему символу. Расчет будет учитывать маржу, используемую сделками по другим символам и их текущий убыток/прибыль, но не будущие изменения по цене других символов.
Входные параметры:
Основные
- CalculateSpreads (по умолчанию = true) — если true, то потенциальный убыток от спредов будет учтен в расчете максимального убытка.
- CalculateSwaps (по умолчанию = false) — если true, то начисленные свопы будут учтены в расчете максимального убытка.
- CommissionPerLot (по умолчанию = 0) — комиссия вашего брокера за один лот в валюте счета. Вводите значение комиссии за одну сторону сделки, а не за полный круг.
- UseEquityInsteadOfBalance (по умолчанию = false) — если true, то в расчете будут использованы средства счета, а не баланс счета.
- SeparatePendingOpenCalculation (по умолчанию = false) — если true, то риск и потенциальное вознаграждение будут рассчитываться отдельно для открытых сделок и отложенных ордеров.
Шрифты
- cpFontColor (по умолчанию = clrAzure) — цвет шрифта для названий валютных пар.
- mnFontColor (по умолчанию = clrPaleGoldenrod) — цвет шрифта для риска в денежной форме.
- pcFontColor (по умолчанию = clrLimeGreen) — цвет шрифта для риска в процентной форме.
- hdFontColor (по умолчанию = clrLightBlue) — цвет шрифта для заголовков.
- FontFace (по умолчанию = "Courier") — шрифт для отображаемого текста.
- FontSize (по умолчанию = 8) — размер шрифта для отображаемого текста.
Расстояния
- scaleY (по умолчанию = 15) — число пикселей на строку результатов.
- offsetX (по умолчанию = 20) — горизонтальный отступ.
- offsetY (по умолчанию = 20) — вертикальный отступ.
Вознаграждение
- CalculateReward (по умолчанию = false) — если true, индикатор рассчитает и отобразит максимальное потенциальное вознаграждение (прибыль).
- ShowRiskRewardRatio (по умолчанию = false) — если true, индикатор рассчитает и отобразит соотношение рисков и прибыли. Работает только, если CalculateReward равен true.
Stop-out level
- CalculateStopOutLevel (по умолчанию = false) — если true, индикатор также будет рассчитывать и отображать линию стоп-аута для текущего торгового инструмента.
- StopOutLineColor (по умолчанию = clrDarkGray) — цвет линии стоп-аута.
- StopOutLineWidth (по умолчанию = 1) — ширина линии стоп-аута.
- StopOutLineWidth (по умолчанию = STYLE_DASH) — стиль линии стоп-аута.
Скриншоты
Пример множества отложенных ордеров и одной позиции (риск ограниченного убытка)
Пример незащищенной покупки (риск почти неограниченного убытка)
Пример незащищенной продажи (риск неограниченного убытка)
Пример расчета вознаграждения
Пример отдельного подсчета для позиций и отложенных сделок
Пример с расчетом соотношения рисков и прибыли
Известные проблемы
Несмотря на то, что Калькулятор риска создан и протестирован для работы в различных ситуациях, у него есть ряд ограничений и потенциальных ошибок. Вот список известных недостатков этого индикатора:
- Когда валюта счета отличается от валюты котировки пары, для которой размещены ордера и производится расчет риска, результат может быть неточным из-за непредсказуемых колебаний курса конверсии. Например, если ваш счет в RUB, а вы торгуете парой EUR/USD, то реальный риск будет зависеть также и от будущего курса USD/RUB. Калькулятор риска не будет пытаться предугадать его.
- Если трейдер создаст слишком много отложенных ордеров с уровнями стоп-лосса и тейк-профита, расчеты индикатора могут сильно замедлиться или даже вообще зависнуть.
- Если ваш брокер использует переменные спреды, расчеты будут немного неверными, так как индикатор принимает спред на каждом тике за постоянный.
- Индикатор не принимает во внимание проскальзывание цены при исполнении отложенных ордеров.
- Индикатор игнорирует нехватку маржи для исполнения ордеров. Это означает, что, если вы откроете ордер, который потребует количество маржи большее, чем у вас есть, Калькулятор риска все равно будет учитывать исполнение этого ордера в своих расчетах.
- Индикатор не берет во внимание корреляцию между разными валютными парами. Значение риска рассчитывается для каждого торгового инструмента отдельно. Например, если вы купите EUR/USD и продадите GBP/USD в качестве хеджа, индикатор рассчитает риск по каждой из пар отдельно.
- Индикатор не принимает во внимание треугольный арбитраж или другие формы арбитража с несколькими валютными парами. Например, если вы купите пары EUR/USD и USD/JPY, а также продадите пару EUR/JPY, Калькулятор риска будет относится к этим позициям, как к трем разным сделкам со своими собственными рисками, никак между собой не связанными.
Скачать (ver. 1.16, 2026-10-29)Калькулятор риска для MetaTrader 4 Калькулятор риска для MetaTrader 5
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Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.
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Список изменений
Версия 1.16 — 2026-01-29
- Оптимизирован расчет для некоторых случаев.
- Исправлено множество ошибок, которые могли привести к расчету неверного значения максимального риска.
- Исправлен неверный учет комиссии/свопов в риске/прибыли.
- Исправлена ошибка, которая могла привести к неверному расчету цены пункта.
- Исправлена ошибка, из-за который в некоторых случаях спред не учитывался.
Версия 1.15 — 2025-03-18
- Добавлена возможность расчета цены стоп-аута по текущему символу.
- Оптимизирован процесс отрисовки результатов расчета, чтобы избежать моргания и улучшить скорость работы индикатора.
- Исправлены некоторые потенциальные проблемы в расчете, которые иногда могли приводить к неправильным значениям риска/прибыли.
- Исправлено появление "отрицательных нулей" в версии для MT5.
Версия 1.14 — 2023-08-21
- Добавлена возможность рассчитывать соотношение рисков и прибыли.
- Изменен цвет по умолчанию для заголовков для лучшей читаемости на черном фоне.
- Исправлена ошибка расчета, из-за которой в вычислениях для отложенных ордеров учитывался спред.
- Из списка объектов графика убраны создаваемые индикатором графические объекты.
Версия 1.13 — 2022-07-09
- Небольшие улучшения в расчете риска.
Версия 1.12 — 2020-11-19
- Обновление расчета стоимости тика.
Версия 1.11 — 2020-07-22
- Добавлена настройка для расчета риска отдельно на основе позиций и на основе отложенных ордеров.
- Небольшие улучшения в производительности.
Версия 1.10 — 2020-06-24
- Дальнейшие улучшения по расчету цены пункта в версии для МТ4.
Версия 1.09 — 2020-05-30
- Исправлена ошибка в версии для MT5, которая могла привести к неверному расчету цены пункта.
Версия 1.08 — 2020-05-17
- Улучшен расчет цены пункта для риска/прибыли.
- Добавлен пересчет по таймеру для случаев, когда индикатор добавлен на график без новых данных (Форекс-пара на выходных, например), тогда как позиции открыты в активных торговых инструментах (криптовалютные пары, например).
Версия 1.07 — 2020-04-10
- Исправлена ошибка в исходном коде версии для МТ4, которая не давала индикатору компилироваться.
Версия 1.06 — 2020-03-22
- Добавлена возможность рассчитывать вознаграждение (прибыль).
- Исправлена серьезная ошибка в расчете в версии индикатора для MT4.
Версия 1.05 — 2019-10-05
- Исправлены ошибки компиляции в платформе МТ5 Build 2170 (и более новых версиях).
Версия 1.04 - 2019-07-01
- Исправлен баг в версии для МТ5, который не давал индикатору компилироваться в новых версиях платформы.
Версия 1.03 - 2017-07-22
- Добавлена поддержка режима локирования позиций для МетаТрейдер 5.
- Исправление ошибки в случаях, когда есть две и более позиции с одинаковыми уровнями стоп-лосса и/или тейк-профита.
Версия 1.02 - 2016-11-11
- Исправление ошибки компиляции с изменением типа указателя.
Версия 1.01 - 2015-05-01
- Исправление некоторых ошибок.
Версия 1.00 - 2015-04-24
- Релиз первой версии индикатора «Калькулятор риска».