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Калькулятор риска

Калькулятор риска (МетаТрейдер-индикатор) — рассчитывает риск в виде максимального потенциального убытка, который может быть причинен открытыми в данный момент позициями, а также активными отложенными ордерами. Результаты отображаются в отдельном окне графика, выраженные в денежном или процентном исчислении для каждой валютной пары и для всех валютных пар вместе. Вы можете регулировать работу Калькулятора риска, включая и выключая расчет свопов, спредов и комиссионных. Вы также можете настраивать визуальные параметры отображения. Дополнительно, может быть рассчитана максимальная потенциальная прибыль. Более того, вы можете указать индикатору рассчитывать риск/прибыль отдельно для открытых позиций и отложенных ордеров. Индикатор доступен в версиях для MT4 и MT5.

В отличие от простой процедуры расчета риска, реализованной в Position Sizer, данный индикатор может рассчитать правильное значение риска даже в сложных ситуациях, включающих в себя хеджированные сделки, отложенные ордера с пересекающимися уровнями стоп-лосса и тейк-профита, и даже особый вид ордеров МТ5, стоп-лимиты. Алгоритм применяет метод полного перебора для поиска максимального потенциального убытка с некоторыми эвристическими модификациями для ускорения процесса. Таким образом, трейдеры будут получать быстрый результат расчета при нормальном количестве ордеров (примерно до 20), но скорость выполнения будет становиться все более неудовлетворительной с ростом числа сделок. Тем не менее, Калькулятор риска — это полезный инструмент для оценки опасности при наихудшем варианте развития событий, когда трейдер работает со сложным портфолио ордеров.

Калькулятор риска может также рассчитывать и отображать цену стоп-аута для сделок по текущему символу. Расчет будет учитывать маржу, используемую сделками по другим символам и их текущий убыток/прибыль, но не будущие изменения по цене других символов.

Входные параметры:

Основные

  • CalculateSpreads (по умолчанию = true) — если true, то потенциальный убыток от спредов будет учтен в расчете максимального убытка.
  • CalculateSwaps (по умолчанию = false) — если true, то начисленные свопы будут учтены в расчете максимального убытка.
  • CommissionPerLot (по умолчанию = 0) — комиссия вашего брокера за один лот в валюте счета. Вводите значение комиссии за одну сторону сделки, а не за полный круг.
  • UseEquityInsteadOfBalance (по умолчанию = false) — если true, то в расчете будут использованы средства счета, а не баланс счета.
  • SeparatePendingOpenCalculation (по умолчанию = false) — если true, то риск и потенциальное вознаграждение будут рассчитываться отдельно для открытых сделок и отложенных ордеров.

Шрифты

  • cpFontColor (по умолчанию = clrAzure) — цвет шрифта для названий валютных пар.
  • mnFontColor (по умолчанию = clrPaleGoldenrod) — цвет шрифта для риска в денежной форме.
  • pcFontColor (по умолчанию = clrLimeGreen) — цвет шрифта для риска в процентной форме.
  • hdFontColor (по умолчанию = clrLightBlue) — цвет шрифта для заголовков.
  • FontFace (по умолчанию = "Courier") — шрифт для отображаемого текста.
  • FontSize (по умолчанию = 8) — размер шрифта для отображаемого текста.

Расстояния

  • scaleY (по умолчанию = 15) — число пикселей на строку результатов.
  • offsetX (по умолчанию = 20) — горизонтальный отступ.
  • offsetY (по умолчанию = 20) — вертикальный отступ.

Вознаграждение

  • CalculateReward (по умолчанию = false) — если true, индикатор рассчитает и отобразит максимальное потенциальное вознаграждение (прибыль).
  • ShowRiskRewardRatio (по умолчанию = false) — если true, индикатор рассчитает и отобразит соотношение рисков и прибыли. Работает только, если CalculateReward равен true.

Stop-out level

  • CalculateStopOutLevel (по умолчанию = false) — если true, индикатор также будет рассчитывать и отображать линию стоп-аута для текущего торгового инструмента.
  • StopOutLineColor (по умолчанию = clrDarkGray) — цвет линии стоп-аута.
  • StopOutLineWidth (по умолчанию = 1) — ширина линии стоп-аута.
  • StopOutLineWidth (по умолчанию = STYLE_DASH) — стиль линии стоп-аута.

Скриншоты

Пример множества отложенных ордеров и одной позиции (риск ограниченного убытка)

Пример графика с Калькулятором риска, показывающий множество отложенных ордеров и одну позицию; результат: низкий общий риск.

Пример незащищенной покупки (риск почти неограниченного убытка)

Пример графика с Калькулятором риска, показывающий незащищенную длинную позицию; результат: риск убытка практически неограничен из-за того, что цена может опуститься до нуля.

Пример незащищенной продажи (риск неограниченного убытка)

Пример графика с Калькулятором риска, показывающий незащищенную длинную позицию; результат: риск убытка вообще ничем не ограничен.

Пример расчета вознаграждения

Пример графика с Калькулятором риска, показывающий потенциальное вознаграждение рассчитанное для нескольких сделок.

Пример отдельного подсчета для позиций и отложенных сделок

Пример графика с Калькулятором риска, показывающий отдельные расчеты для риска на основе только открытых позиций и только отложенных ордеров.

Пример с расчетом соотношения рисков и прибыли

Пример графика с Калькулятором риска, показывающий соотношения рисков и прибыли по символам и в общем.

Известные проблемы

Несмотря на то, что Калькулятор риска создан и протестирован для работы в различных ситуациях, у него есть ряд ограничений и потенциальных ошибок. Вот список известных недостатков этого индикатора:

  • Когда валюта счета отличается от валюты котировки пары, для которой размещены ордера и производится расчет риска, результат может быть неточным из-за непредсказуемых колебаний курса конверсии. Например, если ваш счет в RUB, а вы торгуете парой EUR/USD, то реальный риск будет зависеть также и от будущего курса USD/RUB. Калькулятор риска не будет пытаться предугадать его.
  • Если трейдер создаст слишком много отложенных ордеров с уровнями стоп-лосса и тейк-профита, расчеты индикатора могут сильно замедлиться или даже вообще зависнуть.
  • Если ваш брокер использует переменные спреды, расчеты будут немного неверными, так как индикатор принимает спред на каждом тике за постоянный.
  • Индикатор не принимает во внимание проскальзывание цены при исполнении отложенных ордеров.
  • Индикатор игнорирует нехватку маржи для исполнения ордеров. Это означает, что, если вы откроете ордер, который потребует количество маржи большее, чем у вас есть, Калькулятор риска все равно будет учитывать исполнение этого ордера в своих расчетах.
  • Индикатор не берет во внимание корреляцию между разными валютными парами. Значение риска рассчитывается для каждого торгового инструмента отдельно. Например, если вы купите EUR/USD и продадите GBP/USD в качестве хеджа, индикатор рассчитает риск по каждой из пар отдельно.
  • Индикатор не принимает во внимание треугольный арбитраж или другие формы арбитража с несколькими валютными парами. Например, если вы купите пары EUR/USD и USD/JPY, а также продадите пару EUR/JPY, Калькулятор риска будет относится к этим позициям, как к трем разным сделкам со своими собственными рисками, никак между собой не связанными.

Скачать (ver. 1.16, 2026-10-29)

Калькулятор риска для MetaTrader 4Скачать Калькулятор риска для MetaTrader 5Скачать

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Внимание!

Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

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Список изменений

Версия 1.16 — 2026-01-29

  • Оптимизирован расчет для некоторых случаев.
  • Исправлено множество ошибок, которые могли привести к расчету неверного значения максимального риска.
  • Исправлен неверный учет комиссии/свопов в риске/прибыли.
  • Исправлена ошибка, которая могла привести к неверному расчету цены пункта.
  • Исправлена ошибка, из-за который в некоторых случаях спред не учитывался.

Версия 1.15 — 2025-03-18

  • Добавлена возможность расчета цены стоп-аута по текущему символу.
  • Оптимизирован процесс отрисовки результатов расчета, чтобы избежать моргания и улучшить скорость работы индикатора.
  • Исправлены некоторые потенциальные проблемы в расчете, которые иногда могли приводить к неправильным значениям риска/прибыли.
  • Исправлено появление "отрицательных нулей" в версии для MT5.

Версия 1.14 — 2023-08-21

  • Добавлена возможность рассчитывать соотношение рисков и прибыли.
  • Изменен цвет по умолчанию для заголовков для лучшей читаемости на черном фоне.
  • Исправлена ошибка расчета, из-за которой в вычислениях для отложенных ордеров учитывался спред.
  • Из списка объектов графика убраны создаваемые индикатором графические объекты.

Версия 1.13 — 2022-07-09

  • Небольшие улучшения в расчете риска.

Версия 1.12 — 2020-11-19

  • Обновление расчета стоимости тика.

Версия 1.11 — 2020-07-22

  • Добавлена настройка для расчета риска отдельно на основе позиций и на основе отложенных ордеров.
  • Небольшие улучшения в производительности.

Версия 1.10 — 2020-06-24

  • Дальнейшие улучшения по расчету цены пункта в версии для МТ4.

Версия 1.09 — 2020-05-30

  • Исправлена ошибка в версии для MT5, которая могла привести к неверному расчету цены пункта.

Версия 1.08 — 2020-05-17

  • Улучшен расчет цены пункта для риска/прибыли.
  • Добавлен пересчет по таймеру для случаев, когда индикатор добавлен на график без новых данных (Форекс-пара на выходных, например), тогда как позиции открыты в активных торговых инструментах (криптовалютные пары, например).

Версия 1.07 — 2020-04-10

  • Исправлена ошибка в исходном коде версии для МТ4, которая не давала индикатору компилироваться.

Версия 1.06 — 2020-03-22

  • Добавлена возможность рассчитывать вознаграждение (прибыль).
  • Исправлена серьезная ошибка в расчете в версии индикатора для MT4.

Версия 1.05 — 2019-10-05

  • Исправлены ошибки компиляции в платформе МТ5 Build 2170 (и более новых версиях).

Версия 1.04 - 2019-07-01

  • Исправлен баг в версии для МТ5, который не давал индикатору компилироваться в новых версиях платформы.

Версия 1.03 - 2017-07-22

  • Добавлена поддержка режима локирования позиций для МетаТрейдер 5.
  • Исправление ошибки в случаях, когда есть две и более позиции с одинаковыми уровнями стоп-лосса и/или тейк-профита.

Версия 1.02 - 2016-11-11

  • Исправление ошибки компиляции с изменением типа указателя.

Версия 1.01 - 2015-05-01

  • Исправление некоторых ошибок.

Версия 1.00 - 2015-04-24

  • Релиз первой версии индикатора «Калькулятор риска».