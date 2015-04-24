Калькулятор риска (МетаТрейдер-индикатор) — рассчитывает риск в виде максимального потенциального убытка, который может быть причинен открытыми в данный момент позициями, а также активными отложенными ордерами. Результаты отображаются в отдельном окне графика, выраженные в денежном или процентном исчислении для каждой валютной пары и для всех валютных пар вместе. Вы можете регулировать работу Калькулятора риска, включая и выключая расчет свопов, спредов и комиссионных. Вы также можете настраивать визуальные параметры отображения. Дополнительно, может быть рассчитана максимальная потенциальная прибыль. Более того, вы можете указать индикатору рассчитывать риск/прибыль отдельно для открытых позиций и отложенных ордеров. Индикатор доступен в версиях для MT4 и MT5.

В отличие от простой процедуры расчета риска, реализованной в Position Sizer, данный индикатор может рассчитать правильное значение риска даже в сложных ситуациях, включающих в себя хеджированные сделки, отложенные ордера с пересекающимися уровнями стоп-лосса и тейк-профита, и даже особый вид ордеров МТ5, стоп-лимиты. Алгоритм применяет метод полного перебора для поиска максимального потенциального убытка с некоторыми эвристическими модификациями для ускорения процесса. Таким образом, трейдеры будут получать быстрый результат расчета при нормальном количестве ордеров (примерно до 20), но скорость выполнения будет становиться все более неудовлетворительной с ростом числа сделок. Тем не менее, Калькулятор риска — это полезный инструмент для оценки опасности при наихудшем варианте развития событий, когда трейдер работает со сложным портфолио ордеров.

Калькулятор риска может также рассчитывать и отображать цену стоп-аута для сделок по текущему символу. Расчет будет учитывать маржу, используемую сделками по другим символам и их текущий убыток/прибыль, но не будущие изменения по цене других символов.

Входные параметры:

Основные

CalculateSpreads (по умолчанию = true) — если true, то потенциальный убыток от спредов будет учтен в расчете максимального убытка.

(по умолчанию = true) — если true, то потенциальный убыток от спредов будет учтен в расчете максимального убытка. CalculateSwaps (по умолчанию = false) — если true, то начисленные свопы будут учтены в расчете максимального убытка.

(по умолчанию = false) — если true, то начисленные свопы будут учтены в расчете максимального убытка. CommissionPerLot (по умолчанию = 0) — комиссия вашего брокера за один лот в валюте счета. Вводите значение комиссии за одну сторону сделки, а не за полный круг.

(по умолчанию = 0) — комиссия вашего брокера за один лот в валюте счета. Вводите значение комиссии за одну сторону сделки, а не за полный круг. UseEquityInsteadOfBalance (по умолчанию = false) — если true, то в расчете будут использованы средства счета, а не баланс счета.

(по умолчанию = false) — если true, то в расчете будут использованы средства счета, а не баланс счета. SeparatePendingOpenCalculation (по умолчанию = false) — если true, то риск и потенциальное вознаграждение будут рассчитываться отдельно для открытых сделок и отложенных ордеров.

Шрифты

cpFontColor (по умолчанию = clrAzure ) — цвет шрифта для названий валютных пар.

(по умолчанию = ) — цвет шрифта для названий валютных пар. mnFontColor (по умолчанию = clrPaleGoldenrod ) — цвет шрифта для риска в денежной форме.

(по умолчанию = ) — цвет шрифта для риска в денежной форме. pcFontColor (по умолчанию = clrLimeGreen ) — цвет шрифта для риска в процентной форме.

(по умолчанию = ) — цвет шрифта для риска в процентной форме. hdFontColor (по умолчанию = clrLightBlue ) — цвет шрифта для заголовков.

(по умолчанию = ) — цвет шрифта для заголовков. FontFace (по умолчанию = "Courier") — шрифт для отображаемого текста.

(по умолчанию = "Courier") — шрифт для отображаемого текста. FontSize (по умолчанию = 8) — размер шрифта для отображаемого текста.

Расстояния

scaleY (по умолчанию = 15) — число пикселей на строку результатов.

(по умолчанию = 15) — число пикселей на строку результатов. offsetX (по умолчанию = 20) — горизонтальный отступ.

(по умолчанию = 20) — горизонтальный отступ. offsetY (по умолчанию = 20) — вертикальный отступ.

Вознаграждение

CalculateReward (по умолчанию = false) — если true, индикатор рассчитает и отобразит максимальное потенциальное вознаграждение (прибыль).

(по умолчанию = false) — если true, индикатор рассчитает и отобразит максимальное потенциальное вознаграждение (прибыль). ShowRiskRewardRatio (по умолчанию = false) — если true, индикатор рассчитает и отобразит соотношение рисков и прибыли. Работает только, если CalculateReward равен true.

Stop-out level

CalculateStopOutLevel (по умолчанию = false) — если true, индикатор также будет рассчитывать и отображать линию стоп-аута для текущего торгового инструмента.

(по умолчанию = false) — если true, индикатор также будет рассчитывать и отображать линию стоп-аута для текущего торгового инструмента. StopOutLineColor (по умолчанию = clrDarkGray ) — цвет линии стоп-аута.

(по умолчанию = ) — цвет линии стоп-аута. StopOutLineWidth (по умолчанию = 1) — ширина линии стоп-аута.

(по умолчанию = 1) — ширина линии стоп-аута. StopOutLineWidth (по умолчанию = STYLE_DASH) — стиль линии стоп-аута.

Скриншоты

Пример множества отложенных ордеров и одной позиции (риск ограниченного убытка)

Пример незащищенной покупки (риск почти неограниченного убытка)

Пример незащищенной продажи (риск неограниченного убытка)

Пример расчета вознаграждения

Пример отдельного подсчета для позиций и отложенных сделок

Пример с расчетом соотношения рисков и прибыли

Известные проблемы

Несмотря на то, что Калькулятор риска создан и протестирован для работы в различных ситуациях, у него есть ряд ограничений и потенциальных ошибок. Вот список известных недостатков этого индикатора:

Когда валюта счета отличается от валюты котировки пары, для которой размещены ордера и производится расчет риска, результат может быть неточным из-за непредсказуемых колебаний курса конверсии. Например, если ваш счет в RUB, а вы торгуете парой EUR/USD, то реальный риск будет зависеть также и от будущего курса USD/RUB. Калькулятор риска не будет пытаться предугадать его.

Если трейдер создаст слишком много отложенных ордеров с уровнями стоп-лосса и тейк-профита, расчеты индикатора могут сильно замедлиться или даже вообще зависнуть.

Если ваш брокер использует переменные спреды, расчеты будут немного неверными, так как индикатор принимает спред на каждом тике за постоянный.

Индикатор не принимает во внимание проскальзывание цены при исполнении отложенных ордеров.

Индикатор игнорирует нехватку маржи для исполнения ордеров. Это означает, что, если вы откроете ордер, который потребует количество маржи большее, чем у вас есть, Калькулятор риска все равно будет учитывать исполнение этого ордера в своих расчетах.

Индикатор не берет во внимание корреляцию между разными валютными парами. Значение риска рассчитывается для каждого торгового инструмента отдельно. Например, если вы купите EUR/USD и продадите GBP/USD в качестве хеджа, индикатор рассчитает риск по каждой из пар отдельно.

Индикатор не принимает во внимание треугольный арбитраж или другие формы арбитража с несколькими валютными парами. Например, если вы купите пары EUR/USD и USD/JPY, а также продадите пару EUR/JPY, Калькулятор риска будет относится к этим позициям, как к трем разным сделкам со своими собственными рисками, никак между собой не связанными.