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Индикатор Point-and-Figure («Крестики-нолики»)
Индикатор для МетаТрейдера 5 Point-and-Figure («Крестики-нолики») — это индикатор, который может строить график типа крестики-нолики (пункто-цифровой) прямо в основном окне обычного графика МТ5. Вы можете настраивать параметры крестиков-ноликов, такие как величина порога и параметр разворота, в соответствии со своими предпочтениями. Также вы можете управлять параметрами отображения пункто-цифрового графика. Данный индикатор крестиков-ноликов поддерживает все виды алертов. Для построения он использует реальные тиковые данные и потому доступен только для МТ5.
Графики «крестики-нолики» — это альтернативный метод отображения изменений цены. Его основной особенностью является то, что он игнорирует время и принимает во внимание только достаточно большие изменения в обменных курсах. Где конкретные значения «достаточно большого» изменения определяются трейдером в соответствии с торговыми целями и стратегией.
Входные параметры
- BoxSize (по умолчанию = 60) — величина порога в пунктах. Цена должна превысить это значение, чтобы на графике отобразился новый X или O.
- Reversal (по умолчанию = 3) — параметр разворота (число величин порога для разворота). Цена должна пройти столько величин порога в обратном направлении, прежде чем график переключится с крестиков на нолики или наоборот.
- Days (по умолчанию = 1) — число дней, начиная с сегодняшнего, для которых будут загружены данные по тикам и построен график «крестики-нолики». Чем больше дней, тем больше вычислительной мощности и оперативной памяти потребуется от вашего компьютера.
- PriceToUse (по умолчанию = Bid) — тип цены для построения графика «крестики-нолики»:
- Bid — весь график строится только по цене предложения (Bid).
- Ask — весь график строится только по цене спроса (Ask).
- Midprice — весь график строится только по среднему между ценами спроса и предложения.
- Bid/Ask — крестики (X) строятся, используя цену предложения (Bid), а нолики (O) строятся по цене спроса (Ask).
- AlertOnXO (по умолчанию = false) — если true, сигналы будут выдаваться каждый раз, когда индикатор ставит новый крестик или нолик.
- AlertOnReversal (по умолчанию = false) — если true, сигналы будут выдаваться каждый раз, когда происходит разворот с крестиков на нолики или наоборот.
- EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, встроенный попап-алерт появится при появлении срабатывании одного из условий выше.
- EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, при появлении сигнала будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
- EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, при появлении сигнала будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
- ColorUp (по умолчанию = clrGreen) — цвет для крестиков (X).
- ColorDown (по умолчанию = clrRed) — цвет для ноликов (O).
- FontSize (по умолчанию = 15) — размер шрифта для крестиков и ноликов.
- Font (по умолчанию = "Arial") — шрифт для крестиков и ноликов.
- X (по умолчанию = "x") — символ для отображения растущей цены (крестиков).
- O (по умолчанию = "o") — символ для отображения падающей цены (ноликов).
- SilentMode (по умолчанию = true) — если false, во вкладке Эксперты подокна Инструменты будет выдаваться информация о каждом построенном крестике или нолике..
- MaxObjects (по умолчанию = 10000) — максимально допустимое число графических объектов (крестиков и ноликов), которое индикатор может создать. Этот параметр служит как предохранитель от перегрузки платформы в случае неверной настройки индикатора.
- ObjectPrefix (по умолчанию = "PNF-") — приставка для названий графических объектов для совместимости с другими индикаторами.
Пример
Изображение ниже показывает 4 дня ценовых движений пары EUR/USD сжатых до 47 столбцов крестиков и ноликов индикатором Point-and-Figure в MT5. Величина порога была установлена равной 60 пунктам (6 пипсов), а параметр разворота здесь равен 3.
Вы можете выполнять классический анализ уровней поддержки и сопротивления и трендовых линий с пункто-цифровыми графиками. Некоторые трейдеры даже торгуют на графических паттернах из крестиков-ноликов, например, флажках, треугольниках, двойных вершинах и т.п.
Ниже вы можете видеть ускоренное видео работы индикатора «Крестики-нолики» на паре BTC/USD (биткоин/доллар США), используя 10 $ (1000 пунктов) в качестве величины порога и 3 как параметр разворота:
Скачать (ver. 1.01, 2022-09-06)Скачайте индикатор «Крестики-нолики» (Point-and-Figure) для МетаТрейдера 5 в .mq5 Скачайте индикатор «Крестики-нолики» (Point-and-Figure) для МетаТрейдера 5 в .zip
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Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.
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Список изменений
Версия 1.01 - 2022-09-06
- Исправлены ошибки синхронизации при загрузке на график большого числа баров сразу.
Версия 1.00 - 2022-08-31
- Первый релиз индикатора Point-and-Figure на EarnForex.com.