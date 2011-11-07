Популярные запросы
Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Pinbar Detector
Pinbar Detector (MetaTrader индикатор) — пытается определять пин-бары и отмечает их с помощью "рожиц" под бычьими и над медвежьими фигурами. Этот индикатор использует в расчетах только ценовые уровни, без каких-либо стандартных технических индикаторов. Конфигурация определения пин-баров может быть изменена посредством входных параметров. Pinbar Detector при обнаружении пин-баров может посылать уведомления как внутри платформы, так и по электронной почте. Индикатор доступен для платформ версий МТ4 и МТ5.
Входные параметры:
- CountBars (по умолчанию = 0) — максимальное число баров, на которых индикатор будет искать пин-бары. 0 = на всех барах.
- DisplayDistance (по умолчанию = 5) — расстояние от свечей до смайликов, обозначающих пин-бары.
- UseAlerts (по умолчанию = true) — говорит индикатору, чтобы при обнаружении пин-бара в платформе возникало уведомление со звуком.
- UseEmailAlerts (по умолчанию = false) — говорит индикатору, чтобы при обнаружении пин-бара отправлялось уведомление через электронную почту. Почта должна быть предварительно настроена в МетаТрейдере в меню
Сервис->Настройки->Почта.
- UseNotificationAlerts (по умолчанию = false) — говорит индикатору, чтобы при обнаружении пин-бара отправлялось пуш-уведомление на мобильное устройство. Пуш-уведомления должны быть предварительно настроены в МетаТрейдере в меню
Сервис->Настройки->Уведомления.
- UseCustomSettings (по умолчанию = false) — говорит индикатору использовать описанные ниже персонифицированные параметры определения пин-баров.
- CustomMaxNoseBodySize (по умолчанию = 0.33) — максимально допустимое соотношение тела Носа к длине всего бара.
- CustomNoseBodyPosition (по умолчанию = 0.4) — крайнее положение тела Носа внутри бара. Верхняя часть — для бычьей фигуры, нижняя — для медвежьей.
- CustomLeftEyeOppositeDirection (по умолчанию = true) — говорит индикатору, что Левый глаз должен быть медвежьим для бычьего пин-бара и бычьим — для медвежьего.
- CustomNoseSameDirection (по умолчанию = true) — говорит индикатору, что Нос должен быть того же направления, что и сама фигура.
- CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody (по умолчанию = false) — говорит индикатору, что тело Носа должно помещаться в теле Левого глаза.
- CustomLeftEyeMinBodySize (по умолчанию = 0.1) — минимальный размер тела Левого глаза относительно длины бара.
- CustomNoseProtruding (по умолчанию = 0.5) — минимальный выступ Носа относительно длины бара.
- CustomNoseBodyToLeftEyeBody (по умолчанию = 1) — максимальный размер тела Носа относительно тела Левого глаза.
- CustomNoseLengthToLeftEyeLength (по умолчанию = 0) — минимальная длина Носа относительно Левого глаза.
- CustomLeftEyeDepth (по умолчанию = 0.2) — минимальная глубина Левого глаза относительно его длины. Глубина — длина участка бара за Носом.
- CustomMinimumNoseLength (по умолчанию = 1) — минимальная длина свечи Носа в пунктах.
Пример
Как видно на графике вверху, индикатор не идеален, как и сам паттерн пин-бара. Рекомендуется пробовать разные настройки определения, чтобы отфильтровывать паттерны в соответствии с вашим представлением об идеальном пин-баре. Вы можете использовать нашу базовую торговую систему для пин-баров или попытаться разработать собственную стратегию, основываясь на своем стиле торговли. Хорошей идеей было бы присоединить данный индикатор к долгосрочным (от H1 до W1) графикам всех валютных пар, на которых вы торгуете. Тогда уведомления давали бы вам знать о появляющихся возможностях для торговли.
Скачать (ver. 1.03, 2022-03-19)Pinbar Detector для MetaTrader 4 в .mq4 Pinbar Detector для MetaTrader 4 в .zip Pinbar Detector для MetaTrader 5 в .mq5 Pinbar Detector для MetaTrader 5 в .zip
Обсудить
Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.
У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!
Список изменений
Версия 1.03 - 2022-03-19
- Добавлен параметр UseNotificationAlerts и возможность получать алерты на мобильное устройство.
- Добавлен параметр CustomMinimumNoseLength, чтобы задавать минимальную длину «носа» в пунктах.
- Упрощены некоторые участки кода.
Версия 1.02 - 2017-07-28
- Добавлен входной параметр DisplayDistance для контроля расстояния от смайликов до свечей.
Версия 1.01 - 2016-09-18
- Добавлен входной параметр CountBars для ограничения количества свечей, на которых обнаруживать пин-бары.
Версия 1.00 - 2011-11-07
- Первый релиз Детектора пин-баров.