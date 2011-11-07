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Pinbar Detector

Pinbar Detector (MetaTrader индикатор) — пытается определять пин-бары и отмечает их с помощью "рожиц" под бычьими и над медвежьими фигурами. Этот индикатор использует в расчетах только ценовые уровни, без каких-либо стандартных технических индикаторов. Конфигурация определения пин-баров может быть изменена посредством входных параметров. Pinbar Detector при обнаружении пин-баров может посылать уведомления как внутри платформы, так и по электронной почте. Индикатор доступен для платформ версий МТ4 и МТ5.

Входные параметры:

  • CountBars (по умолчанию = 0) — максимальное число баров, на которых индикатор будет искать пин-бары. 0 = на всех барах.
  • DisplayDistance (по умолчанию = 5) — расстояние от свечей до смайликов, обозначающих пин-бары.
  • UseAlerts (по умолчанию = true) — говорит индикатору, чтобы при обнаружении пин-бара в платформе возникало уведомление со звуком.
  • UseEmailAlerts (по умолчанию = false) — говорит индикатору, чтобы при обнаружении пин-бара отправлялось уведомление через электронную почту. Почта должна быть предварительно настроена в МетаТрейдере в меню Сервис->Настройки->Почта.
  • UseNotificationAlerts (по умолчанию = false) — говорит индикатору, чтобы при обнаружении пин-бара отправлялось пуш-уведомление на мобильное устройство. Пуш-уведомления должны быть предварительно настроены в МетаТрейдере в меню Сервис->Настройки->Уведомления.
  • UseCustomSettings (по умолчанию = false) — говорит индикатору использовать описанные ниже персонифицированные параметры определения пин-баров.
  • CustomMaxNoseBodySize (по умолчанию = 0.33) — максимально допустимое соотношение тела Носа к длине всего бара.
    Максимальной размер тела свечи Носа по отношению к длине всей свечи
  • CustomNoseBodyPosition (по умолчанию = 0.4) — крайнее положение тела Носа внутри бара. Верхняя часть — для бычьей фигуры, нижняя — для медвежьей.
    Позиция тела внутри свечи Носа
  • CustomLeftEyeOppositeDirection (по умолчанию = true) — говорит индикатору, что Левый глаз должен быть медвежьим для бычьего пин-бара и бычьим — для медвежьего.
    Левый Глаз инвертен направлению паттерна?
  • CustomNoseSameDirection (по умолчанию = true) — говорит индикатору, что Нос должен быть того же направления, что и сама фигура.
    Свеча Носа совпадает по направлению с паттерном?
  • CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody (по умолчанию = false) — говорит индикатору, что тело Носа должно помещаться в теле Левого глаза.
    Тело Носа внутри тела Левого Глаза?
  • CustomLeftEyeMinBodySize (по умолчанию = 0.1) — минимальный размер тела Левого глаза относительно длины бара.
    Минимальный размер тела Левого Глаза по отношению к длине всей свечи
  • CustomNoseProtruding (по умолчанию = 0.5) — минимальный выступ Носа относительно длины бара.
    Минимальный выступ свчеи Носа над максимумом Левого Глаза по отношению ко всей длине свечи Носа
  • CustomNoseBodyToLeftEyeBody (по умолчанию = 1) — максимальный размер тела Носа относительно тела Левого глаза.
    Максимальное соотношение между телом свечи Носа и телом свечи Левого Глаза
  • CustomNoseLengthToLeftEyeLength (по умолчанию = 0) — минимальная длина Носа относительно Левого глаза.
    Минимальное соотношение длины свечи Носа к длине свечи Левого Глаза
  • CustomLeftEyeDepth (по умолчанию = 0.2) — минимальная глубина Левого глаза относительно его длины. Глубина — длина участка бара за Носом.
    Минимальная разница между минимумом Носа и минимумом Левого Глаза относительно всей длины свечи Левого Глаза
  • CustomMinimumNoseLength (по умолчанию = 1) — минимальная длина свечи Носа в пунктах.

Пример

Индикатор Pinbar Detector для MetaTrader, пример графика

Как видно на графике вверху, индикатор не идеален, как и сам паттерн пин-бара. Рекомендуется пробовать разные настройки определения, чтобы отфильтровывать паттерны в соответствии с вашим представлением об идеальном пин-баре. Вы можете использовать нашу базовую торговую систему для пин-баров или попытаться разработать собственную стратегию, основываясь на своем стиле торговли. Хорошей идеей было бы присоединить данный индикатор к долгосрочным (от H1 до W1) графикам всех валютных пар, на которых вы торгуете. Тогда уведомления давали бы вам знать о появляющихся возможностях для торговли.

Скачать (ver. 1.03, 2022-03-19)

Pinbar Detector для MetaTrader 4 в .mq4Скачать Pinbar Detector для MetaTrader 4 в .zipСкачать Pinbar Detector для MetaTrader 5 в .mq5Скачать Pinbar Detector для MetaTrader 5 в .zipСкачать

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Внимание!

Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!

Список изменений

Версия 1.03 - 2022-03-19

  • Добавлен параметр UseNotificationAlerts и возможность получать алерты на мобильное устройство.
  • Добавлен параметр CustomMinimumNoseLength, чтобы задавать минимальную длину «носа» в пунктах.
  • Упрощены некоторые участки кода.

Версия 1.02 - 2017-07-28

  • Добавлен входной параметр DisplayDistance для контроля расстояния от смайликов до свечей.

Версия 1.01 - 2016-09-18

  • Добавлен входной параметр CountBars для ограничения количества свечей, на которых обнаруживать пин-бары.

Версия 1.00 - 2011-11-07

  • Первый релиз Детектора пин-баров.