Pinbar Detector (MetaTrader индикатор) — пытается определять пин-бары и отмечает их с помощью "рожиц" под бычьими и над медвежьими фигурами. Этот индикатор использует в расчетах только ценовые уровни, без каких-либо стандартных технических индикаторов. Конфигурация определения пин-баров может быть изменена посредством входных параметров. Pinbar Detector при обнаружении пин-баров может посылать уведомления как внутри платформы, так и по электронной почте. Индикатор доступен для платформ версий МТ4 и МТ5.

Входные параметры:

CountBars (по умолчанию = 0) — максимальное число баров, на которых индикатор будет искать пин-бары. 0 = на всех барах.

(по умолчанию = 0) — максимальное число баров, на которых индикатор будет искать пин-бары. 0 = на всех барах. DisplayDistance (по умолчанию = 5) — расстояние от свечей до смайликов, обозначающих пин-бары.

(по умолчанию = 5) — расстояние от свечей до смайликов, обозначающих пин-бары. UseAlerts (по умолчанию = true) — говорит индикатору, чтобы при обнаружении пин-бара в платформе возникало уведомление со звуком.

(по умолчанию = true) — говорит индикатору, чтобы при обнаружении пин-бара в платформе возникало уведомление со звуком. UseEmailAlerts (по умолчанию = false) — говорит индикатору, чтобы при обнаружении пин-бара отправлялось уведомление через электронную почту. Почта должна быть предварительно настроена в МетаТрейдере в меню Сервис->Настройки->Почта .

(по умолчанию = false) — говорит индикатору, чтобы при обнаружении пин-бара отправлялось уведомление через электронную почту. Почта должна быть предварительно настроена в МетаТрейдере в меню . UseNotificationAlerts (по умолчанию = false) — говорит индикатору, чтобы при обнаружении пин-бара отправлялось пуш-уведомление на мобильное устройство. Пуш-уведомления должны быть предварительно настроены в МетаТрейдере в меню Сервис->Настройки->Уведомления .

(по умолчанию = false) — говорит индикатору, чтобы при обнаружении пин-бара отправлялось пуш-уведомление на мобильное устройство. Пуш-уведомления должны быть предварительно настроены в МетаТрейдере в меню . UseCustomSettings (по умолчанию = false) — говорит индикатору использовать описанные ниже персонифицированные параметры определения пин-баров.

(по умолчанию = false) — говорит индикатору использовать описанные ниже персонифицированные параметры определения пин-баров. CustomMaxNoseBodySize (по умолчанию = 0.33) — максимально допустимое соотношение тела Носа к длине всего бара.



(по умолчанию = 0.33) — максимально допустимое соотношение тела Носа к длине всего бара. CustomNoseBodyPosition (по умолчанию = 0.4) — крайнее положение тела Носа внутри бара. Верхняя часть — для бычьей фигуры, нижняя — для медвежьей.



(по умолчанию = 0.4) — крайнее положение тела Носа внутри бара. Верхняя часть — для бычьей фигуры, нижняя — для медвежьей. CustomLeftEyeOppositeDirection (по умолчанию = true) — говорит индикатору, что Левый глаз должен быть медвежьим для бычьего пин-бара и бычьим — для медвежьего.



(по умолчанию = true) — говорит индикатору, что Левый глаз должен быть медвежьим для бычьего пин-бара и бычьим — для медвежьего. CustomNoseSameDirection (по умолчанию = true) — говорит индикатору, что Нос должен быть того же направления, что и сама фигура.



(по умолчанию = true) — говорит индикатору, что Нос должен быть того же направления, что и сама фигура. CustomNoseBodyInsideLeftEyeBody (по умолчанию = false) — говорит индикатору, что тело Носа должно помещаться в теле Левого глаза.



(по умолчанию = false) — говорит индикатору, что тело Носа должно помещаться в теле Левого глаза. CustomLeftEyeMinBodySize (по умолчанию = 0.1) — минимальный размер тела Левого глаза относительно длины бара.



(по умолчанию = 0.1) — минимальный размер тела Левого глаза относительно длины бара. CustomNoseProtruding (по умолчанию = 0.5) — минимальный выступ Носа относительно длины бара.



(по умолчанию = 0.5) — минимальный выступ Носа относительно длины бара. CustomNoseBodyToLeftEyeBody (по умолчанию = 1) — максимальный размер тела Носа относительно тела Левого глаза.



(по умолчанию = 1) — максимальный размер тела Носа относительно тела Левого глаза. CustomNoseLengthToLeftEyeLength (по умолчанию = 0) — минимальная длина Носа относительно Левого глаза.



(по умолчанию = 0) — минимальная длина Носа относительно Левого глаза. CustomLeftEyeDepth (по умолчанию = 0.2) — минимальная глубина Левого глаза относительно его длины. Глубина — длина участка бара за Носом.



(по умолчанию = 0.2) — минимальная глубина Левого глаза относительно его длины. Глубина — длина участка бара за Носом. CustomMinimumNoseLength (по умолчанию = 1) — минимальная длина свечи Носа в пунктах.

Пример

Как видно на графике вверху, индикатор не идеален, как и сам паттерн пин-бара. Рекомендуется пробовать разные настройки определения, чтобы отфильтровывать паттерны в соответствии с вашим представлением об идеальном пин-баре. Вы можете использовать нашу базовую торговую систему для пин-баров или попытаться разработать собственную стратегию, основываясь на своем стиле торговли. Хорошей идеей было бы присоединить данный индикатор к долгосрочным (от H1 до W1) графикам всех валютных пар, на которых вы торгуете. Тогда уведомления давали бы вам знать о появляющихся возможностях для торговли.

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Внимание! Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

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Список изменений

Версия 1.03 - 2022-03-19

Добавлен параметр UseNotificationAlerts и возможность получать алерты на мобильное устройство.

и возможность получать алерты на мобильное устройство. Добавлен параметр CustomMinimumNoseLength , чтобы задавать минимальную длину «носа» в пунктах.

, чтобы задавать минимальную длину «носа» в пунктах. Упрощены некоторые участки кода.

Версия 1.02 - 2017-07-28

Добавлен входной параметр DisplayDistance для контроля расстояния от смайликов до свечей.

Версия 1.01 - 2016-09-18

Добавлен входной параметр CountBars для ограничения количества свечей, на которых обнаруживать пин-бары.

Версия 1.00 - 2011-11-07