Detrended Price Oscillator (МетаТрейдер-индикатор) — безтрендовый ценовой осциллятор, версия ценового осциллятора, основанная на разнице между текущей ценой и простой скользящей средней, сдвинутой на (Период / 2) + 1 баров назад. В отличие от стохастика, этот индикатор нацелен на показ краткосрочных изменений в тренде (ценовых волн внутри долгосрочного тренда). Индикатор отображается в отдельном окне графика. Вы можете использовать этот индикатор как в платформе МТ4, так и в МТ5.

Формула для расчета индикатора Detrended Price Oscillator на баре №i:

D P O i = C l o s e i − S M A ( n ) i + S h i f t DPO_{i}=Close_{i}-SMA(n)_{i+Shift} DPOi​=Closei​−SMA(n)i+Shift​

где:

S h i f t = n 2 + 1 Shift=\frac{n}{2}+1 Shift=2n​+1

Данная имплементация индикатора DPO может также выдавать алерты при пересечении нулевого уровня. Он поддерживает встроенные алерты, по электронной почте и через пуш-уведомления.

Интерпретация

С математической точки зрения, текущее значение DPO — это разница между текущей ценой закрытия и средней ценой закрытия по n барам ½n + 1 баров тому назад. Таким образом, когда DPO на нулевом уровне, это означает, что текущее значение закрытия такое же, как и средняя цена закрытия на протяжение n баров ½n + 1 баров тому назад. Из чего следует, что цена вернулась к какому-то ранее посещенному диапазону. Если линия нуля пересечена сверху, это означает, что цена опустилась, чтобы достичь этого диапазона, тогда как, если нулевая линия пробита снизу, это свидетельствует о том, что цена возросла до более раннего диапазона.

Имея в виду вышеизложенное, расхождение (дивергенция) между DPO и ценовым графиком можно интерпретировать следующим образом:

Более высокий максимум, следующий за более высоким максимумом на графике цены, и DPO, показывающий менее высокий максимум, следующий за более высоким максимумом — цена не может превзойти ранее установленное среднее значение в той же степени, как она сделала это на предыдущем более высоком максимуме — т.е., восходящий тренд был круче в период времени ½n + 1 баров назад .

. Более низкий минимум, следующий за более низким минимумом на графике цены, и DPO, показывающий менее низкий минимум, следующий за более низким минимумом — цена не может опуститься ниже ранее установленного среднего значения так же сильно, как она сделала это на предыдущем более низком минимуме — т.е., нисходящий тренд был круче в период времени ½n + 1 баров назад .

. Менее высокий максимум, следующий за более высоким максимумом на графике цены, и DPO, показывающий более высокий максимум, следующий за более высоким максимумом — тренд цены разворачивается вниз, но все же превосходит ранее установленное среднее значение на столько же или больше, как он делал это во время предыдущего более высокого максимума — т.е., восходящий тренд был слабее в период времени ½n + 1 баров назад .

. Менее низкий минимум, следующий за более низким минимумом на графике цены, и DPO, показывающий более низкий минимум, следующий за более низким минимумом — тренд цены разворачивается вверх, но все же доходит настолько ниже ранее установленного среднего значения, на сколько это было сделано и во время предыдущего более низкого минимума — т.е., нисходящий тренд был слабее в период времени ½n + 1 баров назад.

Как видно, такие замечания сами по себе не могут служить достаточным основанием для конкретных торговых сигналов, но они предоставляют паттерны, которые можно протестировать и использовать или для анализа, или для подтверждения других сигналов.

Входные параметры

MA_Period (по умолчанию = 14) — период простой скользящей средней, используемой в индикаторе.

(по умолчанию = 14) — период простой скользящей средней, используемой в индикаторе. BarsToCount (по умолчанию = 400) — для скольких баров рассчитывать индикатор.

(по умолчанию = 400) — для скольких баров рассчитывать индикатор. EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true , индикатор будет использовать родной всплывающий сигнал платформы МетаТрейдер для алертов.

(по умолчанию = false) — если , индикатор будет использовать родной всплывающий сигнал платформы МетаТрейдер для алертов. EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true , индикатор будет использовать электронную почту для алертов. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта .

(по умолчанию = false) — если , индикатор будет использовать электронную почту для алертов. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню . EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true , индикатор будет использовать пуш-уведомления для отправки алертов на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления .

(по умолчанию = false) — если , индикатор будет использовать пуш-уведомления для отправки алертов на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню . TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.

Стратегия

Значительные изменения цены видны при пересечении индикатора с нулевым уровнем. Но, из-за того, что индикатор «тормозит», лучшей тактикой будет пытаться предсказывать такие пересечения. Трудно назвать этот индикатор хорошим для непосредственной торговли, но он может быть использован для подтверждения краткосрочных трендов.

Другим вариантом использования безтрендового ценового осциллятора является нахождение дивергенций (расхождений) с графиком цены. Как можно видеть на графике ниже, важный разворот можно было заметить, сравнив двойную вершину по цене с более низким максимумом на графике индикатора.

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