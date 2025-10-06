Индикатор Coppock — воплощение известного индикатора кривой Коппока, впервые созданного Эдвардом Коппоком в 1962 г. Данный индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи (в оригинале, только для покупки), измеряя взвешенную скользящую среднюю (с периодом 10) суммы двух уровней изменений (с периодами 14 и 11). В данной версии вы можете изменять параметры базовых индикаторов. Данный индикатор Коппока доступен для в МТ4, МТ5 и cTrader.

Данная версия индикатора Coppock поддерживает работу в мульти-таймфрейме (он может отображать значения из более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма) и все типы алертов.

Входные параметры

Timeframe: таймфрейм для расчета индикатора. Если выше текущего, то индикатор работает в МТФ-режиме. Если равен текущему или ниже — использует данные текущего таймфрейма.

таймфрейм для расчета индикатора. Если выше текущего, то индикатор работает в МТФ-режиме. Если равен текущему или ниже — использует данные текущего таймфрейма. ROC1Period (по умолчанию = 14) — период первого уровня изменений в сумме.

(по умолчанию = 14) — период первого уровня изменений в сумме. ROC2Period (по умолчанию = 11) — период второго уровня изменений в сумме.

(по умолчанию = 11) — период второго уровня изменений в сумме. MAPeriod (по умолчанию = 10) — период скользящей средней суммы.

(по умолчанию = 10) — период скользящей средней суммы. MAType (по умолчанию = LWMA) — метод скользящей средней суммы. Не рекомендуется изменять.

(по умолчанию = LWMA) — метод скользящей средней суммы. Не рекомендуется изменять. Strict signals: если true , сигналы вниз генерируются только, когда индикатор выше нуля, а сигналы вверх — только, если выше..

если , сигналы вниз генерируются только, когда индикатор выше нуля, а сигналы вверх — только, если выше.. TriggerCandle — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.

— свеча для проверки на алерт: — последняя закрытая свеча или — текущая, еще не законченная свеча. EnableNativeAlerts — если true , встроенный попап-алерт появится при генерации сигнала.

— если , встроенный попап-алерт появится при генерации сигнала. EnableEmailAlerts — если true , при генерации сигнала будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта .

— если , при генерации сигнала будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню . EnablePushAlerts — если true , при генерации сигнала будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления .

— если , при генерации сигнала будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню . EnableSoundAlerts — если true , при генерации сигнала будет проигран заданный звуковой файл.

— если , при генерации сигнала будет проигран заданный звуковой файл. Draw Signal Arrows: если true, индикатор будет отображать стрелки на графике под или над барами, на которых сработал сигнал на покупку или продажу.

Пример

Основная стратегия торговли с индикатором Коппока — это покупать, когда кривая начнет подниматься со дна ниже нуля, и продавать, когда кривая начнет падать с вершины выше нуля. Маленькие вершины и просадки (по сравнению с окружающими) игнорируются. Индикатор помогает войти в тренд на ранней стадии. Но не ожидайте входить на самых максимумах или минимумах с его помощью.