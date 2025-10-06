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Индикатор Coppock для MT4/MT5/cTrader
Индикатор Coppock — воплощение известного индикатора кривой Коппока, впервые созданного Эдвардом Коппоком в 1962 г. Данный индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи (в оригинале, только для покупки), измеряя взвешенную скользящую среднюю (с периодом 10) суммы двух уровней изменений (с периодами 14 и 11). В данной версии вы можете изменять параметры базовых индикаторов. Данный индикатор Коппока доступен для в МТ4, МТ5 и cTrader.
Данная версия индикатора Coppock поддерживает работу в мульти-таймфрейме (он может отображать значения из более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма) и все типы алертов.
Входные параметры
- Timeframe: таймфрейм для расчета индикатора. Если выше текущего, то индикатор работает в МТФ-режиме. Если равен текущему или ниже — использует данные текущего таймфрейма.
- ROC1Period (по умолчанию = 14) — период первого уровня изменений в сумме.
- ROC2Period (по умолчанию = 11) — период второго уровня изменений в сумме.
- MAPeriod (по умолчанию = 10) — период скользящей средней суммы.
- MAType (по умолчанию = LWMA) — метод скользящей средней суммы. Не рекомендуется изменять.
- Strict signals: если true, сигналы вниз генерируются только, когда индикатор выше нуля, а сигналы вверх — только, если выше..
- TriggerCandle — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.
- EnableNativeAlerts — если true, встроенный попап-алерт появится при генерации сигнала.
- EnableEmailAlerts — если true, при генерации сигнала будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
- EnablePushAlerts — если true, при генерации сигнала будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
- EnableSoundAlerts — если true, при генерации сигнала будет проигран заданный звуковой файл.
- Draw Signal Arrows: если true, индикатор будет отображать стрелки на графике под или над барами, на которых сработал сигнал на покупку или продажу.
Пример
Основная стратегия торговли с индикатором Коппока — это покупать, когда кривая начнет подниматься со дна ниже нуля, и продавать, когда кривая начнет падать с вершины выше нуля. Маленькие вершины и просадки (по сравнению с окружающими) игнорируются. Индикатор помогает войти в тренд на ранней стадии. Но не ожидайте входить на самых максимумах или минимумах с его помощью.
Скачать (ver. 1.01, 2025-10-06)
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Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.
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Список изменений
Версия 1.01 — 2025-10-06
- Добавлена версия индикатора Coppock для платформы cTrader.
- Добавлена поддержка мульти-таймфрейма (МТФ).
- Добавлены стрелки для обозначения сигналов на графике.
- Добавлены все виды алертов (звуковые, встроенные, по электронной почте и пуш-уведомления).
- Исправлена проблема с расчетом индикатора на торговых инструментах с малым числом десятичных разрядов в котировках.
- Переработан исходный код.