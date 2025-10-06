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Индикатор Coppock для MT4/MT5/cTrader

Индикатор Coppock — воплощение известного индикатора кривой Коппока, впервые созданного Эдвардом Коппоком в 1962 г. Данный индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи (в оригинале, только для покупки), измеряя взвешенную скользящую среднюю (с периодом 10) суммы двух уровней изменений (с периодами 14 и 11). В данной версии вы можете изменять параметры базовых индикаторов. Данный индикатор Коппока доступен для в МТ4, МТ5 и cTrader.

Данная версия индикатора Coppock поддерживает работу в мульти-таймфрейме (он может отображать значения из более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма) и все типы алертов.

Входные параметры

  • Timeframe: таймфрейм для расчета индикатора. Если выше текущего, то индикатор работает в МТФ-режиме. Если равен текущему или ниже — использует данные текущего таймфрейма.
  • ROC1Period (по умолчанию = 14) — период первого уровня изменений в сумме.
  • ROC2Period (по умолчанию = 11) — период второго уровня изменений в сумме.
  • MAPeriod (по умолчанию = 10) — период скользящей средней суммы.
  • MAType (по умолчанию = LWMA) — метод скользящей средней суммы. Не рекомендуется изменять.
  • Strict signals: если true, сигналы вниз генерируются только, когда индикатор выше нуля, а сигналы вверх — только, если выше..
  • TriggerCandle — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.
  • EnableNativeAlerts — если true, встроенный попап-алерт появится при генерации сигнала.
  • EnableEmailAlerts — если true, при генерации сигнала будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
  • EnablePushAlerts — если true, при генерации сигнала будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
  • EnableSoundAlerts — если true, при генерации сигнала будет проигран заданный звуковой файл.
  • Draw Signal Arrows: если true, индикатор будет отображать стрелки на графике под или над барами, на которых сработал сигнал на покупку или продажу.

Пример

Индикатор Coppock для MetaTrader, пример графика

Основная стратегия торговли с индикатором Коппока — это покупать, когда кривая начнет подниматься со дна ниже нуля, и продавать, когда кривая начнет падать с вершины выше нуля. Маленькие вершины и просадки (по сравнению с окружающими) игнорируются. Индикатор помогает войти в тренд на ранней стадии. Но не ожидайте входить на самых максимумах или минимумах с его помощью.

Скачать (ver. 1.01, 2025-10-06)

Coppock для MetaTrader 4 в .mq4Скачать Coppock для MetaTrader 4 в .zipСкачать Coppock для MetaTrader 5 в .mq5Скачать Coppock для MetaTrader 5 в .zipСкачать Coppock для MetaTrader 5 в .csСкачать Coppock для MetaTrader 5 в .zipСкачать

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Внимание!

Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!

Список изменений

Версия 1.01 — 2025-10-06

  • Добавлена версия индикатора Coppock для платформы cTrader.
  • Добавлена поддержка мульти-таймфрейма (МТФ).
  • Добавлены стрелки для обозначения сигналов на графике.
  • Добавлены все виды алертов (звуковые, встроенные, по электронной почте и пуш-уведомления).
  • Исправлена проблема с расчетом индикатора на торговых инструментах с малым числом десятичных разрядов в котировках.
  • Переработан исходный код.