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«Базовый Bollinger Squeeze»

Индикатор для МетаТрейдера «Базовый Bollinger Squeeze» — сложный индикатор, основанный на моментуме, полосах Боллинджера и канале Кельтнера. Индикатор отображается в отдельном окне графика в виде гистограммы моментума и линии точек, показывающих текущее соотношение полос Боллинджера и канала Кельтнера. Данный индикатор доступен как для МТ4, так и для МТ5.

«Базовый Bollinger Squeeze» — это часть набора индикаторов системы Not So Squeezy.

 

Если вам интересны индикаторы Bollinger Squeeze, вас может заинтересовать продвинутая версия данного индикатора — «Продвинутый Bollinger Squeeze».

Входные параметры

  • MaxBars (по умолчанию = 300) — максимальное число баров графика, к которым будет применен индикатор.
  • BB_Period (по умолчанию = 20) — период для индикатора полос Боллинджера.
  • BB_Deviation (по умолчанию = 2.0) — параметр отклонения для индикатора полос Боллинджера.
  • Keltner_Period (по умолчанию = 20) — период для индикатора канала Кельтнера.
  • Keltner_Factor (по умолчанию = 1.5) — множитель для индикатора канала Кельтнера.
  • Momentum_Period (по умолчанию = 12) — период для индикатора Моментума.
  • EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, при смене цвета точек соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера будет использован родной всплывающий сигнал платформы МетаТрейдер.
  • EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, при смене цвета точек соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
  • EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, при смене цвета точек соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
  • TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.

Пример и стратегия

Пример графика с индикатором «Базовый Bollinger Squeeze» в торговой платформе МетаТрейдер 5

Индикатор использует моментум для измерения силы и направления тренда:

  • Растущий моментум над линией нуля (восходящий тренд) показывается в виде темно-зеленых прямоугольников.
  • Падающий моментум над линией нуля (все еще восходящий тренд) показывается в виде светло-зеленых прямоугольников.
  • Растущий моментум под линией нуля (нисходящий тренд) показывается в виде темно-красных прямоугольников.
  • Падающий моментум под линией нуля (тоже нисходящий тренд) показывается в виде светло-красных прямоугольников.

Дополнительно, «Базовый Bollinger Squeeze» предлагает свою интересную меру волатильности, встроенную в основную гистограмму. Череда синих и красных квадратиков на линии нуля показывает соотношение между полосами Боллинджера и каналом Кельтнера:

  • Если квадратики красные, полосы Боллинджера находятся снаружи канала Кельтнера, что означает сильный тренд торгового инструмента.
  • Если квадратики синие, полосы Боллинджера находятся внутри канала Кельтнера, что означает боковой рынок без тренда.

Основная идея этого индикатора состоит в том, чтобы определить торговый диапазон во время фазы бокового рынка (синие квадратики) и войти на его прорыве при переключении на красные квадратики (фаза тренда). Гистограмма подскажет силу текущего тренда и поможет выйти из позиции при его ослаблении.

Скачать (ver. 1.00, 2022-03-12)

«Базовый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 4 (в zip-архиве)Скачать «Базовый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 4Скачать «Базовый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 5 (в zip-архиве)Скачать «Базовый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 5Скачать
 

Вы можете открыть торговый счет с любым из Форекс-брокеров с MT4, чтобы свободно использовать представленный здесь индикатор для платформы МетаТрейдер 4. Если вы хотите использовать версию индикатора для МТ5, то вам понадобится счет у одного из брокеров, которые предоставляют платформу МетаТрейдер 5.

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Внимание!

Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!

Список изменений

Версия 1.00 - 2022-03-12

  • Первый релиз индикатора «Базовый Bollinger Squeeze» на EarnForex.com.