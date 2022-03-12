Индикатор для МетаТрейдера «Базовый Bollinger Squeeze» — сложный индикатор, основанный на моментуме, полосах Боллинджера и канале Кельтнера. Индикатор отображается в отдельном окне графика в виде гистограммы моментума и линии точек, показывающих текущее соотношение полос Боллинджера и канала Кельтнера. Данный индикатор доступен как для МТ4, так и для МТ5.

«Базовый Bollinger Squeeze» — это часть набора индикаторов системы Not So Squeezy.

Если вам интересны индикаторы Bollinger Squeeze, вас может заинтересовать продвинутая версия данного индикатора — «Продвинутый Bollinger Squeeze».

Входные параметры

MaxBars (по умолчанию = 300) — максимальное число баров графика, к которым будет применен индикатор.

(по умолчанию = 300) — максимальное число баров графика, к которым будет применен индикатор. BB_Period (по умолчанию = 20) — период для индикатора полос Боллинджера.

(по умолчанию = 20) — период для индикатора полос Боллинджера. BB_Deviation (по умолчанию = 2.0) — параметр отклонения для индикатора полос Боллинджера.

(по умолчанию = 2.0) — параметр отклонения для индикатора полос Боллинджера. Keltner_Period (по умолчанию = 20) — период для индикатора канала Кельтнера.

(по умолчанию = 20) — период для индикатора канала Кельтнера. Keltner_Factor (по умолчанию = 1.5) — множитель для индикатора канала Кельтнера.

(по умолчанию = 1.5) — множитель для индикатора канала Кельтнера. Momentum_Period (по умолчанию = 12) — период для индикатора Моментума.

(по умолчанию = 12) — период для индикатора Моментума. EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true , при смене цвета точек соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера будет использован родной всплывающий сигнал платформы МетаТрейдер.

(по умолчанию = false) — если , при смене цвета точек соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера будет использован родной всплывающий сигнал платформы МетаТрейдер. EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true , при смене цвета точек соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта .

(по умолчанию = false) — если , при смене цвета точек соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню . EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true , при смене цвета точек соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления .

(по умолчанию = false) — если , при смене цвета точек соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню . TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.

Пример и стратегия

Индикатор использует моментум для измерения силы и направления тренда:

Растущий моментум над линией нуля (восходящий тренд) показывается в виде темно-зеленых прямоугольников.

прямоугольников. Падающий моментум над линией нуля (все еще восходящий тренд) показывается в виде светло-зеленых прямоугольников.

прямоугольников. Растущий моментум под линией нуля (нисходящий тренд) показывается в виде темно-красных прямоугольников.

прямоугольников. Падающий моментум под линией нуля (тоже нисходящий тренд) показывается в виде светло-красных прямоугольников.

Дополнительно, «Базовый Bollinger Squeeze» предлагает свою интересную меру волатильности, встроенную в основную гистограмму. Череда синих и красных квадратиков на линии нуля показывает соотношение между полосами Боллинджера и каналом Кельтнера:

Если квадратики красные , полосы Боллинджера находятся снаружи канала Кельтнера, что означает сильный тренд торгового инструмента.

, полосы Боллинджера находятся снаружи канала Кельтнера, что означает сильный тренд торгового инструмента. Если квадратики синие , полосы Боллинджера находятся внутри канала Кельтнера, что означает боковой рынок без тренда.

Основная идея этого индикатора состоит в том, чтобы определить торговый диапазон во время фазы бокового рынка (синие квадратики) и войти на его прорыве при переключении на красные квадратики (фаза тренда). Гистограмма подскажет силу текущего тренда и поможет выйти из позиции при его ослаблении.

Вы можете открыть торговый счет с любым из Форекс-брокеров с MT4, чтобы свободно использовать представленный здесь индикатор для платформы МетаТрейдер 4. Если вы хотите использовать версию индикатора для МТ5, то вам понадобится счет у одного из брокеров, которые предоставляют платформу МетаТрейдер 5.

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Внимание! Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

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Список изменений

Версия 1.00 - 2022-03-12