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«Базовый Bollinger Squeeze»
Индикатор для МетаТрейдера «Базовый Bollinger Squeeze» — сложный индикатор, основанный на моментуме, полосах Боллинджера и канале Кельтнера. Индикатор отображается в отдельном окне графика в виде гистограммы моментума и линии точек, показывающих текущее соотношение полос Боллинджера и канала Кельтнера. Данный индикатор доступен как для МТ4, так и для МТ5.
«Базовый Bollinger Squeeze» — это часть набора индикаторов системы Not So Squeezy.
Если вам интересны индикаторы Bollinger Squeeze, вас может заинтересовать продвинутая версия данного индикатора — «Продвинутый Bollinger Squeeze».
Входные параметры
- MaxBars (по умолчанию = 300) — максимальное число баров графика, к которым будет применен индикатор.
- BB_Period (по умолчанию = 20) — период для индикатора полос Боллинджера.
- BB_Deviation (по умолчанию = 2.0) — параметр отклонения для индикатора полос Боллинджера.
- Keltner_Period (по умолчанию = 20) — период для индикатора канала Кельтнера.
- Keltner_Factor (по умолчанию = 1.5) — множитель для индикатора канала Кельтнера.
- Momentum_Period (по умолчанию = 12) — период для индикатора Моментума.
- EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, при смене цвета точек соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера будет использован родной всплывающий сигнал платформы МетаТрейдер.
- EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, при смене цвета точек соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
- EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, при смене цвета точек соотношения полос Боллинджера и канала Кельтнера будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
- TriggerCandle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки на алерт: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая, еще не законченная свеча.
Пример и стратегия
Индикатор использует моментум для измерения силы и направления тренда:
- Растущий моментум над линией нуля (восходящий тренд) показывается в виде темно-зеленых прямоугольников.
- Падающий моментум над линией нуля (все еще восходящий тренд) показывается в виде светло-зеленых прямоугольников.
- Растущий моментум под линией нуля (нисходящий тренд) показывается в виде темно-красных прямоугольников.
- Падающий моментум под линией нуля (тоже нисходящий тренд) показывается в виде светло-красных прямоугольников.
Дополнительно, «Базовый Bollinger Squeeze» предлагает свою интересную меру волатильности, встроенную в основную гистограмму. Череда синих и красных квадратиков на линии нуля показывает соотношение между полосами Боллинджера и каналом Кельтнера:
- Если квадратики красные, полосы Боллинджера находятся снаружи канала Кельтнера, что означает сильный тренд торгового инструмента.
- Если квадратики синие, полосы Боллинджера находятся внутри канала Кельтнера, что означает боковой рынок без тренда.
Основная идея этого индикатора состоит в том, чтобы определить торговый диапазон во время фазы бокового рынка (синие квадратики) и войти на его прорыве при переключении на красные квадратики (фаза тренда). Гистограмма подскажет силу текущего тренда и поможет выйти из позиции при его ослаблении.
Скачать (ver. 1.00, 2022-03-12)«Базовый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 4 (в zip-архиве) «Базовый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 4 «Базовый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 5 (в zip-архиве) «Базовый Bollinger Squeeze» для MetaTrader 5
Вы можете открыть торговый счет с любым из Форекс-брокеров с MT4, чтобы свободно использовать представленный здесь индикатор для платформы МетаТрейдер 4. Если вы хотите использовать версию индикатора для МТ5, то вам понадобится счет у одного из брокеров, которые предоставляют платформу МетаТрейдер 5.
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Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.
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Список изменений
Версия 1.00 - 2022-03-12
- Первый релиз индикатора «Базовый Bollinger Squeeze» на EarnForex.com.