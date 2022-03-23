Indicador de MetaTrader Support and Resistance — como su nombre sugiere, él muestra los niveles de soporte y resistencia. Los muestra directamente en el gráfico, proveyendo una ayuda fácil cuando usted quiere poner el nivel de stop-loss o take-profit, o cuando usted quiere ver el objetivo siguiente del mercado. Este indicador utiliza el indicador estándar de MetaTrader Fractal (de Bill Williams) y no tiene ningún parámetro de entrada. Este indicador está disponible para las versiones MT4 y MT5 de la plataforma.

Los parámetros de entrada

EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando el precio cierre por encima o por debajo del nivel de soporte o resistencia.

(por defecto = false) — si es , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader cuando el precio cierre por encima o por debajo del nivel de soporte o resistencia. EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando el precio cierre por encima o por debajo del nivel de soporte o resistencia. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico .

(por defecto = false) — si es , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando el precio cierre por encima o por debajo del nivel de soporte o resistencia. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de . EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando el precio cierre por encima o por debajo del nivel de soporte o resistencia. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones .

(por defecto = false) — si es , se enviará un mensaje por correo electrónico cuando el precio cierre por encima o por debajo del nivel de soporte o resistencia. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de . TriggerCandle (por defecto = Previous) — la vela sobre la que emitir las alertas: Previous — la vela cerrada más recientemente o Current — la vela aún no terminada.

El ejemplo y la estrategia

El dibujo lo dice todo. Utilice los niveles marcados por los puntos azules para el soporte y los niveles marcados por los puntos rojos para la resistencia. Y no olvide que el soporte puede convertirse en la resistencia siguiente si es roto y viceversa.

Discusión

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Registro de cambios

1.02 - 2022-03-23