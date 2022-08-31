El indicador de punto y figura para MetaTrader 5 es un indicador que puede trazar un gráfico de punta y figura directamente en la ventana principal de su gráfico MT5 normal. Puede configurar todos los parámetros del método de punta y figura, como el tamaño de la caja y la distancia del giro, según sus preferencias. Además, puede controlar todos los parámetros de visualización del gráfico PyF. Este indicador de punto y figura admite todo tipo de alertas. Se basa en datos de ticks reales, por lo que solo está disponible para MT5.

Los gráficos de punto y figura son un método alternativo para mostrar las variaciones de los precios. Su principal característica es que ignora el tiempo y solo tiene en cuenta las variaciones suficientemente grandes de los tipos de cambio. Donde "suficientemente grande" es definido por el operador de acuerdo a sus objetivos y estrategia de trading.

Parámetros de entrada

BoxSize (por defecto = 60) — el tamaño de la caja en puntos. El precio tiene que superar este valor para que se imprima una nueva X u O en el gráfico.

(por defecto = 60) — el tamaño de la caja en puntos. El precio tiene que superar este valor para que se imprima una nueva X u O en el gráfico. Reversal (por defecto = 3) — el número de cajas para un giro. El precio tiene que ir tal cantidad de cajas en la dirección opuesta antes de que el gráfico cambie de X a O o viceversa.

(por defecto = 3) — el número de cajas para un giro. El precio tiene que ir tal cantidad de cajas en la dirección opuesta antes de que el gráfico cambie de X a O o viceversa. Days (por defecto = 1) — el número de días para obtener los datos de ticks reales para construir el gráfico inicial de punto y figura. Más días significan más datos, pero requieren más potencia de cálculo para procesarlos.

(por defecto = 1) — el número de días para obtener los datos de ticks reales para construir el gráfico inicial de punto y figura. Más días significan más datos, pero requieren más potencia de cálculo para procesarlos. PriceToUse (por defecto = Bid) — el precio a utilizar en la construcción de gráficos de punto y figura: Bid : el gráfico se basa en el precio de oferta (bid). Ask : el gráfico se basa en el precio de demanda (ask). Midprice : el gráfico se basa en la media entre los precios bid y ask. Bid/Ask : las X se basan en el precio bid, las O se basan en el precio ask.

(por defecto = Bid) — el precio a utilizar en la construcción de gráficos de punto y figura: AlertOnXO (por defecto = false) — si es true , se emitirán alertas cada vez que se imprima una nueva X u O.

(por defecto = false) — si es , se emitirán alertas cada vez que se imprima una nueva X u O. AlertOnReversal (por defecto = false) — si es true , se emitirán alertas cada vez que el gráfico de punto y figura se invierta de una columna de X a una columna de O o viceversa.

(por defecto = false) — si es , se emitirán alertas cada vez que el gráfico de punto y figura se invierta de una columna de X a una columna de O o viceversa. EnableNativeAlerts (por defecto = false) — si es true , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader en cualquiera de las condiciones anteriores.

(por defecto = false) — si es , se utilizará una alerta emergente nativa de MetaTrader en cualquiera de las condiciones anteriores. EnableEmailAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará un mensaje de correo electrónico con las alertas. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Correo electrónico .

(por defecto = false) — si es , se enviará un mensaje de correo electrónico con las alertas. El correo electrónico debe estar correctamente configurado en MetaTrader a través de . EnablePushAlerts (por defecto = false) — si es true , se enviará una notificación con las alertas. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de Herramientas->Opciones->Notificaciones .

(por defecto = false) — si es , se enviará una notificación con las alertas. Las notificaciones deben estar correctamente configuradas en MetaTrader a través de . ColorUp (por defecto = clrGreen) — el color para los símbolos de punto y figura ascendentes (las X).

(por defecto = clrGreen) — el color para los símbolos de punto y figura ascendentes (las X). ColorDown (por defecto = clrRed) — el color para los símbolos de punto y figura descendentes (las O).

(por defecto = clrRed) — el color para los símbolos de punto y figura descendentes (las O). FontSize (por defecto = 15) — el tamaño de fuente a utilizar para los símbolos del gráfico (las X y las O).

(por defecto = 15) — el tamaño de fuente a utilizar para los símbolos del gráfico (las X y las O). Font (por defecto = "Arial") — la fuente a utilizar para los símbolos del gráfico.

(por defecto = "Arial") — la fuente a utilizar para los símbolos del gráfico. X (por defecto = "x") — el símbolo para marcar los niveles de precios crecientes.

(por defecto = "x") — el símbolo para marcar los niveles de precios crecientes. O (por defecto = "o") — el símbolo para marcar los niveles de precios decrecientes.

(por defecto = "o") — el símbolo para marcar los niveles de precios decrecientes. SilentMode (por defecto = true) — si es false , la información sobre cada X y O impresa se imprimirá en la pestaña Expertos de la subventana Caja de herramientas .

(por defecto = true) — si es , la información sobre cada X y O impresa se imprimirá en la pestaña de la subventana . MaxObjects (por defecto = 10000) — el número máximo permitido de objetos en el gráfico (las X y las O) que el indicador creará. Puede utilizar este parámetro para evitar que el indicador sobrecargue su plataforma debido a una configuración incorrecta.

(por defecto = 10000) — el número máximo permitido de objetos en el gráfico (las X y las O) que el indicador creará. Puede utilizar este parámetro para evitar que el indicador sobrecargue su plataforma debido a una configuración incorrecta. ObjectPrefix (por defecto = "PNF-") — el prefijo de los objetos del gráfico para su compatibilidad con otros indicadores.

Ejemplo

La imagen de ejemplo de abajo muestra 4 días de acción de precios del EUR/USD comprimidos en 47 columnas de X y O con el indicador punta y figura en MT5. El tamaño de la caja se establece en 60 puntos (6 pips) con un giro igual a 3.

Todavía se puede hacer el clásico análisis de soportes y resistencias y de líneas de tendencia con gráficos de punto y figura. Algunos operadores incluso operan utilizando patrones de gráficos PyF, por ejemplo, banderines, triángulos, dobles techos y dobles suelos.

Aquí hay un video acelerado del indicador punta y figura para MT5 trazando un gráfico para el par BTC/USD usando 10 $ (1000 puntos) como tamaño de la caja y el valor de giro establecido en 3:

Discusión

¡Atención! Si no sabe cómo instalar este indicador, por favor lea el tutorial de indicadores para MetaTrader.

¿Tiene alguna sugerencia o pregunta sobre este indicador? Siempre puede charlar sobre el indicador punta y figura con los demás operadores y programadores de MQL5 en nuestros foros.

Registro de cambios

1.01 - 2022-09-06

Se han corregido errores de sincronización cuando se carga un gran número de barras a la vez.

1.00 - 2022-08-31