Este tutorial cubre la instalación de indicadores para MetaTrader 4 y 5. Desde la versión MT4 Build 600, no hay diferencia en la forma de hacerlo en las dos versiones de la plataforma.
Refleja la forma más actual y sencilla de instalar nuevos indicadores en MetaTrader, tanto en MT4 como en MT5.
Hay muchos indicadores gratuitos de MetaTrader disponibles en Internet, pero los operadores a menudo se encuentran con problemas al incorporar estos indicadores a un gráfico o al compilarlos. Este sencillo tutorial fue creado para aquellos que quieren aprender a instalar indicadores personalizados de MetaTrader. El proceso es bastante similar a lainstalación de un nuevo asesor experto, pero hay algunas diferencias.
1. Descargue el indicador personalizado para MT4/MT5 y guárdelo en cualquier lugar de su PC.
2. Abra su plataforma de trading.
3. Abra la carpeta de datos de la plataforma mediante el menú Archivo->Abrir carpeta de datos:
De forma alternativa, puede navegar hasta la carpeta utilizando el Explorador de Windows:
C:\Users\
4. Abra la carpeta MQL4 (oMQL5 si está instalando un indicador para MT5):
5. Abra la carpeta de Indicators:
6. Pegue aquí el archivo del indicador:
7. Si es un archivo ya compilado (.ex4 o .ex5), entonces ya está bien. Todo lo que tiene que hacer es volver a su MetaTrader,
8. Si no se trata de un archivo compilado, sino de un archivo fuente (.mq4 o .mq5), entonces es necesario que
Normalmente, no debería haber ningún error durante el proceso de compilación. Sin embargo, si aparecen algunos errores en el panel de la caja de herramientas, puede intentar solucionarlos o ponerse en contacto con el desarrollador del indicador para que le ayude con el problema. Por lo general, se necesitan algunos conocimientos de MQL y habilidades de programación para corregir estos errores. La salida sin errores tiene este aspecto:
Los errores de compilación tienen este aspecto:
9. Después de compilar o copiar un archivo ejecutable de MetaTrader (.ex4 o .ex5), puede empezar a utilizar el indicador en su plataforma. Todo lo que tiene que hacer es adjuntarlo al gráfico:
Si sabe lo que está haciendo, también podría cambiar algunos de los parámetros de entrada del indicador:
OK. Ahora puede disfrutar de su nuevo indicador de MetaTrader y, con suerte, de mejores resultados al hacer trading de Forex.
Preguntas frecuentes
Cuando intento compilar un indicador, me dice que no se ha podido abrir el compilador. ¿Qué puedo hacer?
Lo más probable es que su instalación de MetaTrader esté dañada y necesite reinstalar la plataforma para solucionar este error.
¿Cuánto tarda un compilador en compilar un archivo .ex4/.ex5 a partir de un archivo .mq4/.mq5?
Para la compilación de .mq4 a .ex4, el proceso suele durar menos de un segundo. Para la compilación de .mq5 a .ex5, el proceso suele ser algo más largo y puede tardar hasta 30-40 segundos en el caso de indicadores especialmente grandes.
¿Cómo puedo instalar un indicador personalizado en mi iPad/iPhone/Android u otro dispositivo móvil?
Las aplicaciones para móvil de MetaTrader no admiten indicadores personalizados, por lo que no podrá instalarlos allí.
Cuando intento compilar un indicador, recibo un mensaje de "error de escritura EX4". ¿Alguna sugerencia para solucionarlo?
Por favor, asegúrese de que su carpeta MQL4 tiene permisos de escritura para el usuario SYSTEM.
¿Cómo puedo instalar un indicador .ex4 o .mq4 en mi MetaTrader 5?
Desafortunadamente, no es posible instalar indicadores .ex4/.mq4 (indicadores de MetaTrader 4) en MetaTrader 5. Lo mismo ocurre con la instalación de indicadores .ex5/.mq5 (MT5) en MetaTrader 4.
Puede charlar sobre el proceso de instalación de indicadores en MT4 y MT5 en nuestro foro dedicado a los indicadores de MetaTrader.