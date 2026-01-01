Plataformas de web trading de la industria de Forex

En general, casi todas las plataformas existentes en el mercado de forex tienen sus propias ventajas y hay tantas opiniones sobre ellas como personas, pero analizar unos parámetros objetivos puede marcar la diferencia real. Funcionalidad, velocidad, interfaz, herramientas y seguridad deben definir su mejor opción al elegir una plataforma de trading. Sin embargo, hay que señalar que el trading, al fin y al cabo, se base en tomar las decisiones correctas en el momento adecuado y aquí es donde los web traders resultan útiles. Con una aplicación de web trading, puede colocar fácilmente las órdenes en el mercado sin necesidad de instalar ningún software.

Hoy vamos a echar un vistazo a las 3 plataformas de trading más interesantes y disponibles para su navegador web.

MetaTrader 4 WebTrader

MT4 Web es una plataforma web para acceder a su cuenta de trading de MetaTrader en tiempo real a través del navegador de internet. Se trata de una nueva versión de la plataforma MetaTrader 4 que fue muy esperada por muchos entusiastas del trading. Vamos a ver si su funcionalidad y características coinciden con las expectativas.

MetaTrader 4 es conocida por ser una plataforma de trading confiable y cómoda. Gracias a su amplia funcionalidad, se convirtió en una de las plataformas de trading más populares entre los traders con experiencia. Tecnología moderna, rica funcionalidad e interfaz intuitiva permiten llevar a cabo transacciones basadas en el análisis técnico y fundamental del mercado. Pero la versión web reciente excluye muchas de las viejas comodidades, ya que se encuentra en una fase incipiente de desarrollo.

Interfaz – la versión web de MT4 cuenta con una interfaz intuitiva que tiene algunas diferencias con respecto a la plataforma habitual con la que usted podría estar familiarizado. Los gráficos cargan bastante rápido y no requiere mucho tráfico. Usted no tendrá ningún problema cuando opere ya que el terminal web funciona sin fallos.

¿Que incluye? – Aquellos que están acostumbrados a la plataforma MT4 pueden encontrarla bastante vacía. Por ejemplo, usted sólo puede utilizar 5 indicadores básicos: media móvil, envolturas, bandas de Bollinger, impulso y MACD. También incluyen las líneas de Fibonacci. Cuando se compara esto con los más de 50 indicadores técnicos y la posibilidad de personalizar sus propios indicadores, que son las opciones integradas de la plataforma MT4 descargable, entonces podemos suponer cierto descontento de los fans de la versión software de MT4. Sin embargo, los desarrolladores prometieron agregar otros indicadores técnicos en el futuro.

La impresión positiva llega con las 3 opciones de gráficos como velas japonesas, barras y líneas. También cuenta con 9 marcos de tiempo para un análisis preciso. En la plataforma encontrará también los precios actuales del mercado, divisas a negociar (desde principales hasta pares exóticos), materias primas, índices, CFDs y Bitcoins. Para resumir todo lo dicho anteriormente, vamos a separar los pros y los contras de esta plataforma:

Ventajas de la terminal MT4 Web

La ventana personalizable "Market Watch"(observación del mercado) se agrupa por clase de activo y tiene una función de búsqueda sencilla

Con la opción " Trading & 1-Click", las órdenes de mercado son ejecutadas, a elegir, en uno o dos clics del ratón

La posibilidad de operar directamente desde el gráfico

Un gran número de instrumentos financieros, aunque esto depende de su broker

Fácil de usar y de diseño intuitivo

Gráficos en diferentes marcos de tiempo

Desventajas

Aunque es funcional, todavía puede necesitar cierta revisión y cambios

Hay pocos indicadores técnicos, lo que hace que sea limitada

No es compatible con los asesores de trading

No es posible cambiar los ajustes de la interfaz

cTrader WebTrader

La terminal web de cTrader le ofrece una de las últimas tecnologías en el campo del trading online. Está diseñada para trabajar con Cuentas ECN y combina herramientas y características avanzadas para satisfacer las necesidades de operadores de Forex tanto principiantes como profesionales.

Las opciones de gráficos que encontrará en la parte superior de cada gráfico son muy intuitivas. Aquí están:

La opción de zoom con 6 niveles para una vista detallada.

La opción de plantillas de gráficos

La opción de marco de tiempo con 14 marcos temporales

La opción tipo de gráfico con 5 tipos de gráficos: barras, velas, HLC, líneas y Heiken Ashi.

En el medio del gráfico tiene los botones de Compra y Venta de botones y un selector de tamaño de la posición.

Los indicadores se pueden añadir en el gráfico haciendo clic en el menú de indicador. Estos indicadores están organizados por tipos y cuentan con submenús.

Utilizando el ajuste de colores puede cambiar el color del gráfico y luego guardarlo en sus plantillas de gráficos.

El símbolo gráfico que hay en la parte superior de la pantalla de gráfico es la lista de objetos, que muestra una lista de todos los objetos e indicadores utilizados en un momento dado.

Una de las herramientas más útiles es la Opción Quick Trade. La opción de operación rápida es un ajuste que abre las posiciones en el mercado con 1 o 2 clics. La configuración de operaciones rápidas se puede encontrar en la parte superior derecha de la plataforma en la barra de herramientas de Quick Links o enlaces rápidos. La opción Quick Trade está desactivada por defecto, lo que significa que, al hacer clic en el botón de Comprar o Vender, se abrirá la ventana de orden de mercado donde se puede confirmar la posición que desea abrir. Después de activar el modo de un solo clic (1-click trading), puede abrir una orden con sólo seleccionar el volumen desde Market Watch y, a continuación, haciendo clic en Comprar o Vender.

Modos de gráficos – cTrader tiene varios modos de gráficos diseñados para diferentes necesidades comerciales y puntos de vista del mercado. Concretamente, hay 3 botones de modo gráfico en la barra de herramientas de objeto:

1) El Modo Gráfico Múltiple muestra todos sus gráficos abiertos en una superficie fija de la pantalla. Puede intercambiar posiciones de gráficos haciendo clic y arrastrando desde la esquina superior izquierda sobre cualquier gráfico, pero no puede cambiar el tamaño del gráfico.

2) El Modo Gráfico Individual ampliará el gráfico activo para llenar toda el área de gráfico de la plataforma. Después podrá ver cada gráfico en pantalla completa mediante el uso de las pestañas de la parte superior.

3) El Modo Gráfico Libre le mostrará todos sus gráficos en la pantalla como el modo gráficos diagrama múltiples, pero también será capaz de cambiar el tamaño de éstos (como se muestra en la imagen de abajo).

Características

Spreads ECN Verdaderos

Nivel de precios II – profundidad total del mercado

Ejecución a un clic

Múltiples tipos de órdenes

Ventajas

Gráficos avanzados y análisis técnico

Puede operar en contra del mercado sin la intervención del servicio de negociación

Una amplia gama de instrumentos de trading (83 pares de divisas de forex y metales)

Más de 50 indicadores con la posibilidad de combinación y optimización, así como de desarrollo de su propio indicador

Acceso rápido a los instrumentos más frecuentemente negociados

Desventajas

Es muy difícil mencionar las desventajas de cTrader Web, pero para ser objetivo podemos decir que esta plataforma tiene simplemente una muy amplia gama de características. Si usted es un trader novato, puede verse abrumado por todos los indicadores, objetos, botones y otras campanas y silbatos. De esta manera, puede resultarle difícil concentrarse realmente en el comercio y el análisis del gráfico

UTIP WebTrader

UTIP es una plataforma web relativamente nueva y es una gran alternativa a lo que se ha visto más arriba. Los principiantes de Forex pueden disfrutar de su gran comodidad, ya que es simple e intuitiva. A diferencia de MT4 Web, UTIP tiene su barra de herramientas en el lado derecho, por lo que es más fácil de acceder. UTIP tiene una fuerte capacidad de análisis técnico, un bonito diseño y una interfaz fácil de usar.

Características de la Plataforma

Forex y Opciones Binarias – UTIP integra completamente los dos mercados: forex y de opciones binarias.. La negociación tiene lugar en la misma terminal en una sola cuenta de trading. Para los dos mercados están disponibles las mismas herramientas y funciones.

Interfaz – La terminal tiene los botones cómodamente ubicados para que el trader pueda acceder a cualquier función directamente desde la ventana principal. Esto permite al trader realizar operaciones de forma rápida en la apertura y cierre de las transacciones, cambiar las posiciones actuales, ver informes y mucho más. Las teclas de acceso rápido son de gran utilidad para los scalpers, ya que no pueden disfrutar de tales comodidades con MT4.

Diseño – la moderna combinación de colores oscuros se ve bien en ordenadores personales, así como en los portátiles, tablets y dispositivos móviles. El diseño oscuro no sólo es elegante y está de moda, sino que es también cómodo. La combinación de colores brillantes también está disponible. Es cómodo para los traders con puntos de vista más conservadores.

Análisis Técnico – Un conjunto completo de herramientas para el análisis técnico con múltiples funciones que satisfacen las necesidades de cualquier trader profesional. UTIP es la única terminal en la que el marco de tiempo mínimo es de 5 segundos y el máximo es de 1 año, lo cual es una gran ventaja frente a MT4 o cTrader.

Indicadores – con UTIP, hay una gran selección de indicadores (más de 30). Puede encontrar los indicadores dispuestos en grupos y se pueden personalizar para satisfacer las necesidades individuales. Si lo desea, puede añadir su propio indicador.

La terminal de trading también tiene una función de dibujo en el gráfico. Se compone de 29 elementos para dibujar. Entre ellos: líneas, canales y otros iconos. Esto da una mayor libertad para el trader.

Desventajas de UTIP

A pesar de que esta plataforma de trading es ciertamente buena para principiantes, presenta algunos puntos débiles:

No soporta trading automatizado

No ofrece indicadores personalizados

Solo soporta unos pocos brokers

Conclusión

Hay un buen número de plataformas de terceros disponibles y a menudo es difícil encontrar la más adecuada. Mientras MetaTrader 4 puede ser vista como una alternativa viable debido a su disponibilidad, se recomienda echar un vistazo a la alternativa ofrecida por UTIP ya que puede ofrecer algunas ventajas más. Si usted es un trader avanzado, cTrader también puede ser una opción interesante.