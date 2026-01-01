Los mejores calendarios de Forex

Contenido

Esta guía es una actualización de 2026 de nuestra revisión anual de los calendarios de Forex. Si está familiarizado con nuestras revisiones anteriores, puede que le interese comprobar los cambios de esta actualización (puede saltárselo, por supuesto):

Se han actualizado las imágenes de la lista correspondiente a Dukascopy e Investing.com .

e . Investing.com utiliza ahora un código ISO de divisas de dos letras en lugar de uno de tres.

utiliza ahora un código ISO de divisas de dos letras en lugar de uno de tres. Parece que Dukascopy ya no ofrece más detalles sobre los eventos del calendario, ni siquiera los gráficos históricos que ofrecía anteriormente. La única información adicional que incluye ahora el calendario es la breve descripción de un evento que aparece debajo del nombre del mismo.

ya no ofrece más detalles sobre los eventos del calendario, ni siquiera los gráficos históricos que ofrecía anteriormente. La única información adicional que incluye ahora el calendario es la breve descripción de un evento que aparece debajo del nombre del mismo. Forex Factory cuenta con una página independiente con toda la información sobre el informe seleccionado, aunque en ella se repite la información que aparece en la página principal al abrir los detalles de un informe.

cuenta con una página independiente con toda la información sobre el informe seleccionado, aunque en ella se repite la información que aparece en la página principal al abrir los detalles de un informe. Dukascopy ya no ofrece gráficos.

ya no ofrece gráficos. Se ha corregido la información sobre los valores que aparecen en el gráfico de Forex Factory , indicando que se muestran en la esquina superior izquierda del gráfico al pasar el cursor del ratón por encima de una barra del gráfico.

, indicando que se muestran en la esquina superior izquierda del gráfico al pasar el cursor del ratón por encima de una barra del gráfico. Además, puede elegir si quiere que se muestren los valores preliminares en el gráfico de Investing.com .

. Se ha especificado que Trading Economics permite mostrar la variación porcentual únicamente en algunos gráficos.

permite mostrar la variación porcentual únicamente en algunos gráficos. Dukascopy ha añadido cinco nuevas divisas a su filtro, con lo que el total asciende a 23: DKK, HKD, ILS, SEK y THB. Además, sustituyó el símbolo del CNY por el del CNH. Se ha añadido una explicación que indica que el filtro solo muestra las divisas disponibles en el intervalo de tiempo seleccionado.

ha añadido cinco nuevas divisas a su filtro, con lo que el total asciende a 23: DKK, HKD, ILS, SEK y THB. Además, sustituyó el símbolo del CNY por el del CNH. Se ha añadido una explicación que indica que el filtro solo muestra las divisas disponibles en el intervalo de tiempo seleccionado. Dukascopy ha añadido 15 nuevos países al filtro: Chipre, Grecia, India, Indonesia, Irán, Israel, Luxemburgo, Malasia, Pakistán, Filipinas, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia. Además, eliminó a México de la lista. «Federación Rusa» se ha cambiado por «Rusia». En total, el filtro incluye ahora 45 países. El filtro solo muestra los países que han publicado datos durante el periodo seleccionado.

ha añadido 15 nuevos países al filtro: Chipre, Grecia, India, Indonesia, Irán, Israel, Luxemburgo, Malasia, Pakistán, Filipinas, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia. Además, eliminó a México de la lista. «Federación Rusa» se ha cambiado por «Rusia». En total, el filtro incluye ahora 45 países. El filtro solo muestra los países que han publicado datos durante el periodo seleccionado. Trading Economics ha añadido tres nuevos países a su filtro, con lo que el total asciende a 143: Timor Oriental, Malaui y Zambia.

ha añadido tres nuevos países a su filtro, con lo que el total asciende a 143: Timor Oriental, Malaui y Zambia. Dukascopy permite elegir entre la hora local y la hora GMT . La elección no se guarda.

permite elegir entre la y la . La elección no se guarda. FXStreet ya no permite la detección automática de la zona horaria (si se utiliza la opción Establecer automáticamente , la zona horaria se establece por defecto en GMT ).

ya no permite la detección automática de la zona horaria (si se utiliza la opción , la zona horaria se establece por defecto en ). IG detecta su zona horaria automáticamente.

detecta su zona horaria automáticamente. Investing.com detecta su zona horaria automáticamente. La configuración se puede guardar independientemente de si se ha registrado.

detecta su zona horaria automáticamente. La configuración se puede guardar independientemente de si se ha registrado. Myfxbook ya no detecta automáticamente su zona horaria.

ya no detecta automáticamente su zona horaria. Información e imagen actualizadas de la navegación temporal en Dukascopy .

. Enlaces de ejemplo actualizados para la navegación temporal en Econoday .

. Imagen actualizada de la navegación temporal de Investing.com .

. Dukascopy e Investing.com ahora consideran que el lunes es el primer día de la semana. A partir de ahora, en Trading Economics la semana empieza el domingo.

e ahora consideran que el lunes es el primer día de la semana. A partir de ahora, en la semana empieza el domingo. Se ha actualizado la descripción y la imagen de la versión móvil de Dukascopy .

. Se ha actualizado la imagen de la versión web para móviles de la página web de Econoday .

. Se ha actualizado la imagen de la versión web para móviles del calendario de Forex Factory . Se ha añadido información sobre la aplicación falsa de Forex Factory para móviles.

. Se ha añadido información sobre la aplicación falsa de para móviles. Se ha actualizado la imagen de la versión web para móviles del calendario de FXStreet . La aplicación móvil muestra las revisiones, pero solo si abre un evento.

. La aplicación móvil muestra las revisiones, pero solo si abre un evento. La versión web móvil de Investing.com se ha mejorado considerablemente, lo que le permite seleccionar fechas personalizadas y consultar fácilmente los valores anteriores a la revisión. Se ha actualizado la imagen de la versión web.

se ha mejorado considerablemente, lo que le permite seleccionar fechas personalizadas y consultar fácilmente los valores anteriores a la revisión. Se ha actualizado la imagen de la versión web. Se ha eliminado la referencia a la búsqueda por palabras clave como ventaja de la aplicación móvil de Investing.com frente a la versión web, ya que ahora la versión web también permite buscar eventos.

frente a la versión web, ya que ahora la versión web también permite buscar eventos. Se ha añadido una aclaración indicando que no es posible seleccionar un intervalo de fechas personalizado en la versión web para móviles del calendario de MQL5.com .

. Las revisiones no se muestran en la aplicación móvil de Trading Economics .

. Solo los usuarios registrados pueden utilizar las alertas de Forex Factory .

. Se ha añadido la indicación de que el calendario de FXStreet envía una notificación 30 minutos antes de la publicación del evento, así como inmediatamente después. Tiene que estar registrado para recibir notificaciones de esta forma. Se ha eliminado la opción de añadir automáticamente las notificaciones a Google Calendar de la lista de formas posibles de recibir notificaciones.

envía una notificación 30 minutos antes de la publicación del evento, así como inmediatamente después. Tiene que estar registrado para recibir notificaciones de esta forma. Se ha eliminado la opción de añadir automáticamente las notificaciones a Google Calendar de la lista de formas posibles de recibir notificaciones. Para poder utilizar su eficaz sistema de notificaciones, debe registrarse en Investing.com .

. En Trading Economics , además de las alertas y recordatorios sobre la publicación de datos, puede recibir notificaciones cuando se publiquen noticias sobre los eventos seleccionados.

, además de las alertas y recordatorios sobre la publicación de datos, puede recibir notificaciones cuando se publiquen noticias sobre los eventos seleccionados. Actualizada la tabla de velocidades de carga.

Actualizada la tabla de precisión de las previsiones.

Actualizado el número de eventos.

Actualizada la información sobre los retrasos.

Actualizada la información sobre las actualizaciones automáticas.

Trading Economics ha eliminado el danés, el húngaro, el noruego, el persa y el sueco de la lista de idiomas disponibles.

ha eliminado el danés, el húngaro, el noruego, el persa y el sueco de la lista de idiomas disponibles. Investing.com ha añadido una opción que permite utilizar una IA para describir y analizar un indicador.

ha añadido una opción que permite utilizar una IA para describir y analizar un indicador. FXStreet ha reducido ligeramente el número de anuncios, eliminando un banner situado en la parte inferior de la lista de eventos y otro situado debajo de la tabla de brókeres, aunque los anuncios siguen resultando bastante molestos.

ha reducido ligeramente el número de anuncios, eliminando un banner situado en la parte inferior de la lista de eventos y otro situado debajo de la tabla de brókeres, aunque los anuncios siguen resultando bastante molestos. IG ya no muestra un banner con el anuncio del bróker encima del calendario. En cambio, muestra el anuncio del bróker y los enlaces para abrir una cuenta debajo del calendario.

ya no muestra un banner con el anuncio del bróker encima del calendario. En cambio, muestra el anuncio del bróker y los enlaces para abrir una cuenta debajo del calendario. Myfxbook ha eliminado un banner emergente en la parte inferior, pero los anuncios siguen resultando muy molestos.

ha eliminado un banner emergente en la parte inferior, pero los anuncios siguen resultando muy molestos. Trading Economics ha añadido un banner emergente en la parte inferior con enlaces a los planes de pago del calendario. A los usuarios registrados no se les muestran anuncios, ni siquiera en las cuentas gratuitas.

ha añadido un banner emergente en la parte inferior con enlaces a los planes de pago del calendario. A los usuarios registrados no se les muestran anuncios, ni siquiera en las cuentas gratuitas. Investing.com no ofrece la opción de imprimir o exportar la versión más reciente del calendario. Para imprimir el calendario, necesita la versión anterior.

no ofrece la opción de imprimir o exportar la versión más reciente del calendario. Para imprimir el calendario, necesita la versión anterior. Se ha eliminado la información de pocos idiomas en la lista de puntos negativos de baha.com .

. Se ha eliminado la información sobre la frecuencia de los comunicados y los gráficos históricos de la lista de aspectos positivos de Dukascopy . Se han eliminado los retrasos y la escasa precisión de las previsiones de la lista de aspectos negativos. Se ha añadido a la lista de aspectos negativos la falta de información adicional sobre los eventos. Se ha añadido la ausencia de anuncios a la lista de aspectos positivos.

. Se han eliminado los retrasos y la escasa precisión de las previsiones de la lista de aspectos negativos. Se ha añadido a la lista de aspectos negativos la falta de información adicional sobre los eventos. Se ha añadido la ausencia de anuncios a la lista de aspectos positivos. Se han añadido las previsiones menos precisas a la lista de aspectos negativos de MQL5.com .

. Se ha añadido la lentitud de carga a la lista de aspectos negativos de Myfxbook.

Si es la primera vez que consulta nuestras revisiones, este artículo le ayudará a elegir el mejor calendario de Forex (o calendarios) para usar en su análisis y planificación de operativa. Recomiendo leer el artículo por completo en este caso.

Si opera basándose en el análisis fundamental o utiliza una estrategia de trading de noticias, entonces un calendario económico es una herramienta indispensable para usted. Si usted es un operador de análisis técnico o un scalper de la acción del precio, puede utilizar los calendarios económicos en su beneficio para detectar los períodos del día en los que es mejor evitar operar debido a los períodos de alta incertidumbre, que generalmente están relacionados con los anuncios macroeconómicos importantes.

Aunque las plataformas de trading modernas cuentan con calendarios económicos dentro de la terminal de trading, resulta mucho más cómodo para los operadores consultar el calendario en una página web a través de sus navegadores, ya sea en el ordenador o mediante un dispositivo móvil. Además, aunque muchos brókeres de Forex ofrecen un calendario en su página web, la calidad de los calendarios ofrecidos por los brókeres suele estar muy por debajo de lo que se obtiene en las páginas web que se especializan en este tipo de información.

Los 11 calendarios de Forex que se presentan a continuación han demostrado ser los mejores, tanto en forma (fácil de leer, rápido de navegar y agradable a la vista) como en términos de contenido (muchos eventos, filtrado potente, características adicionales) y destacan entre los cientos disponibles en internet hoy en día. A pesar de las muchas similitudes, los calendarios revisados a continuación tienen características distintivas que los harán más útiles para algunos operadores; lo mejor para un operador es encontrar uno, dos o incluso tres calendarios que se adapten más a su estilo de trading.

La lista

Los 11 mejores calendarios que verá a continuación se presentan en orden alfabético y luego se evalúan de acuerdo con sus parámetros y características especiales.

BabyPips.com

baha.com

Dukascopy

Econoday

Forex Factory

FXStreet

IG

Investing.com

MQL5.com

Myfxbook

Trading Economics

Interfaz

Apariencia

Aunque los elementos básicos de los calendarios son casi idénticos en todos los sitios web (el nombre del evento, su fecha y hora, el país de origen, la previsión y los valores anteriores y reales), cada calendario intenta mejorar la presentación de sus datos utilizando diversos métodos de visualización y aplicando su propio diseño y estilo.

Leyenda

Para hacer los calendarios más compactos, las páginas web utilizan varios iconos, imágenes, códigos y abreviaturas para mostrar la lista de eventos. Una leyenda, similar a las que se utilizan en los mapas, puede acompañar a un calendario para describir dichos elementos. Sin embargo, no todos los calendarios incluyen una leyenda, y no todos resultan igual de útiles.

BabyPips.com no proporciona ninguna leyenda.

no proporciona ninguna leyenda. Baha.com describe la mayoría de los aspectos menos evidentes gracias a sus opciones de filtrado.

describe la mayoría de los aspectos menos evidentes gracias a sus opciones de filtrado. Dukascopy no proporciona ninguna leyenda.

no proporciona ninguna leyenda. Econoday proporciona una leyenda completa para todos los iconos utilizados en el calendario.

proporciona una leyenda completa para todos los iconos utilizados en el calendario. Forex Factory tiene una leyenda muy detallada con una explicación de los iconos y las abreviaturas utilizadas.

tiene una leyenda muy detallada con una explicación de los iconos y las abreviaturas utilizadas. FXStreet no tiene una leyenda per se, pero ofrece una descripción textual del calendario que le ayudará a comprender cómo funciona.

no tiene una leyenda per se, pero ofrece una descripción textual del calendario que le ayudará a comprender cómo funciona. IG proporciona una especie de leyenda a través de su menú de filtrado de eventos.

proporciona una especie de leyenda a través de su menú de filtrado de eventos. Investing.com tiene una breve leyenda de los elementos clave utilizados en el calendario.

tiene una breve leyenda de los elementos clave utilizados en el calendario. MQL5.com tiene opciones de filtro para el calendario que también pasan por ser una especie de leyenda.

tiene opciones de filtro para el calendario que también pasan por ser una especie de leyenda. Myfxbook no ofrece ninguna leyenda para el calendario.

no ofrece ninguna leyenda para el calendario. Trading Economics ofrece una leyenda bastante pobre, que es principalmente una descripción textual, y no cubre todas las características de estilo utilizadas en el calendario.

Imágenes/códigos de divisas

Los calendarios utilizan un código ISO de la divisa, una bandera del país o un código ISO del país para mostrar el origen de cada uno de los eventos enumerados.

BabyPips.com utiliza banderas de países y códigos ISO de divisas de 3 letras.

utiliza banderas de países y códigos ISO de divisas de 3 letras. Baha.com muestra información mediante banderas y nombres de países.

muestra información mediante banderas y nombres de países. Dukascopy utiliza banderas de países y códigos ISO de divisas de 3 letras.

utiliza banderas de países y códigos ISO de divisas de 3 letras. Econoday emplea banderas de países y códigos de país de 2 letras.

emplea banderas de países y códigos de país de 2 letras. Forex Factory utiliza solo códigos ISO de divisas de 3 letras.

utiliza solo códigos ISO de divisas de 3 letras. FXStreet emplea una bandera del país junto con un código ISO de la divisa de 3 letras.

emplea una bandera del país junto con un código ISO de la divisa de 3 letras. IG utiliza solo banderas y nombres de países.

utiliza solo banderas y nombres de países. Investing.com utiliza una bandera del país junto con el código ISO de la divisa de 2 letras.

utiliza una bandera del país junto con el código ISO de la divisa de 2 letras. MQL5.com utiliza una bandera del país y un código ISO de la divisa de 3 letras.

utiliza una bandera del país y un código ISO de la divisa de 3 letras. Myfxbook utiliza una bandera del país y un código ISO de la divisa de 3 letras.

utiliza una bandera del país y un código ISO de la divisa de 3 letras. Trading Economics utiliza banderas de países junto con códigos de países de 2 letras.

Detalles adicionales

Como se mencionó anteriormente, la información básica que brinda un calendario económico para cada evento es la siguiente: fecha y hora, país/divisa, nombre del indicador o evento y valores previos/previstos/reales. Todos los calendarios enumerados también proporcionan algún tipo de medida del impacto de las noticias. Algunos calendarios optan por aumentar estos datos con datos adicionales.

BabyPips.com ofrece una descripción detallada de la mayoría de los eventos/indicadores, con un enlace a la fuente y la frecuencia de publicación. El icono de la columna Detalles indica si el informe tiene una descripción detallada. Para ver la descripción, si está disponible, debe hacer clic en el icono.

ofrece una descripción detallada de la mayoría de los eventos/indicadores, con un enlace a la fuente y la frecuencia de publicación. El icono de la columna Detalles indica si el informe tiene una descripción detallada. Para ver la descripción, si está disponible, debe hacer clic en el icono. Baha.com proporciona solo una descripción básica del indicador con un enlace a la página de origen oficial.

proporciona solo una descripción básica del indicador con un enlace a la página de origen oficial. Dukascopy solo muestra una breve descripción de un evento debajo del nombre del mismo. Por lo demás, no aporta ningún dato adicional.

solo muestra una breve descripción de un evento debajo del nombre del mismo. Por lo demás, no aporta ningún dato adicional. Econoday ofrece una explicación detallada de los indicadores, el calendario de publicación, los últimos datos publicados y un estudio en profundidad de los datos publicados recientemente. También hay un enlace rápido llamado Why Investors Care (¿por qué les importa a los inversores?) , que describe la importancia del indicador para la economía. El enlace proporciona detalles adicionales como la frecuencia y el tiempo aproximado de publicación, la fuente de datos original sin enlace, la metodología de revisión y, finalmente, el período que cubre el informe.

ofrece una explicación detallada de los indicadores, el calendario de publicación, los últimos datos publicados y un estudio en profundidad de los datos publicados recientemente. También hay un enlace rápido llamado Why Investors Care (¿por qué les importa a los inversores?) , que describe la importancia del indicador para la economía. El enlace proporciona detalles adicionales como la frecuencia y el tiempo aproximado de publicación, la fuente de datos original sin enlace, la metodología de revisión y, finalmente, el período que cubre el informe. Forex Factory muestra una explicación detallada del indicador, un enlace a la página de origen oficial y al informe en sí, datos históricos y gráficos, artículos de noticias relacionados, la próxima fecha de publicación, una explicación de por qué es importante y el nombre completo del indicador y los nombres alternativos (si existen). También incluye un enlace para consultar todos los detalles del informe seleccionado, aunque estos son los mismos que aparecen en la página principal; simplemente se muestran de forma más clara en una página aparte para una mayor comodidad.

muestra una explicación detallada del indicador, un enlace a la página de origen oficial y al informe en sí, datos históricos y gráficos, artículos de noticias relacionados, la próxima fecha de publicación, una explicación de por qué es importante y el nombre completo del indicador y los nombres alternativos (si existen). También incluye un enlace para consultar todos los detalles del informe seleccionado, aunque estos son los mismos que aparecen en la página principal; simplemente se muestran de forma más clara en una página aparte para una mayor comodidad. FXStreet proporciona una definición del indicador, un enlace al informe oficial, una explicación de por qué el indicador es importante para los operadores, el nombre de la fuente, la frecuencia de publicación, la fecha de la próxima publicación, enlaces a las noticias relacionadas, un gráfico histórico con gráficos de previsión y desviación, datos históricos y elaborados gráficos de impacto en el mercado para los principales pares de divisas (véase la sección Funcionalidades adicionales más abajo).

proporciona una definición del indicador, un enlace al informe oficial, una explicación de por qué el indicador es importante para los operadores, el nombre de la fuente, la frecuencia de publicación, la fecha de la próxima publicación, enlaces a las noticias relacionadas, un gráfico histórico con gráficos de previsión y desviación, datos históricos y elaborados gráficos de impacto en el mercado para los principales pares de divisas (véase la sección Funcionalidades adicionales más abajo). IG proporciona datos históricos y una descripción textual.

proporciona datos históricos y una descripción textual. Investing.com ofrece una descripción del indicador, un enlace a la página de origen oficial y unos gráfico/datos históricos muy detallados que abarcan décadas en el pasado.

ofrece una descripción del indicador, un enlace a la página de origen oficial y unos gráfico/datos históricos muy detallados que abarcan décadas en el pasado. MQL5.com ofrece una descripción del evento, un enlace a la página oficial de la fuente, la próxima fecha de publicación, una referencia a la publicación anterior, un gráfico de los datos recientes frente a las previsiones, un gráfico de datos históricos y una tabla de datos históricos.

ofrece una descripción del evento, un enlace a la página oficial de la fuente, la próxima fecha de publicación, una referencia a la publicación anterior, un gráfico de los datos recientes frente a las previsiones, un gráfico de datos históricos y una tabla de datos históricos. Myfxbook proporciona un enlace a la página de origen, una descripción textual del evento, la fecha de la próxima publicación, cuántos días faltan para la próxima publicación, un gráfico histórico de los datos frente a los valores pronosticados, datos históricos, un gráfico de un par de divisas seleccionado en relación con el gráfico histórico, el sentimiento de forex en relación con los pares con la divisa del país y enlaces a noticias relacionadas con la publicación.

proporciona un enlace a la página de origen, una descripción textual del evento, la fecha de la próxima publicación, cuántos días faltan para la próxima publicación, un gráfico histórico de los datos frente a los valores pronosticados, datos históricos, un gráfico de un par de divisas seleccionado en relación con el gráfico histórico, el sentimiento de forex en relación con los pares con la divisa del país y enlaces a noticias relacionadas con la publicación. Trading Economics ofrece una explicación detallada del indicador, un enlace a la página oficial de la fuente, un gráfico histórico (con una vista rápida del gráfico directamente en la tabla del calendario), una tabla de datos y noticias relacionadas.

Gráficos

Los datos históricos ayudan en el estudio e interpretación de los datos económicos anunciados recientemente. La mayoría de los gráficos muestran cierta cantidad de datos históricos relacionados con el evento económico en cuestión. Sin embargo, el nivel de interacción posible con el gráfico difiere de un calendario a otro. En esta sección se intenta evaluar la calidad de los gráficos proporcionados por los calendarios económicos.

BabyPips.com no ofrece gráficos.

no ofrece gráficos. Baha.com no ofrece gráficos.

no ofrece gráficos. Dukascopy ya no ofrece gráficos.

ya no ofrece gráficos. Econoday no ofrece gráficos.

no ofrece gráficos. Forex Factory muestra un gráfico de histograma interactivo escalable con todos los valores: real, previsto y revisado. El problema con la representación de los datos revisados en el gráfico es que su color (azul oscuro) se mezcla con los datos reales presentados en azul claro. Puede elegir entre un gráfico de barras y un gráfico de líneas. Como ocurre con los gráficos de muchos otros calendarios, puede pasar el puntero del ratón por encima de un punto de datos para ver el valor concreto. A diferencia de los gráficos de otros calendarios, el calendario de Forex Factory muestra el valor no debajo del cursor del ratón, sino en la esquina superior izquierda del gráfico. Además, muestra todos los valores que ha seleccionado para que aparezcan en el gráfico (reales, previstos y revisados) correspondientes al periodo elegido.

muestra un gráfico de histograma interactivo escalable con todos los valores: real, previsto y revisado. El problema con la representación de los datos revisados en el gráfico es que su color (azul oscuro) se mezcla con los datos reales presentados en azul claro. Puede elegir entre un gráfico de barras y un gráfico de líneas. Como ocurre con los gráficos de muchos otros calendarios, puede pasar el puntero del ratón por encima de un punto de datos para ver el valor concreto. A diferencia de los gráficos de otros calendarios, el calendario de Forex Factory muestra el valor no debajo del cursor del ratón, sino en la esquina superior izquierda del gráfico. Además, muestra todos los valores que ha seleccionado para que aparezcan en el gráfico (reales, previstos y revisados) correspondientes al periodo elegido. FXStreet ofrece un gráfico ampliable para el análisis de datos históricos con la opción de añadir valores de previsión y desviación, que podrá ver si señala una fecha concreta con el puntero del ratón: También dispone de tres gráficos adicionales (más información sobre ellos en la sección Funcionalidades adicionales que hay más abajo).

ofrece un gráfico ampliable para el análisis de datos históricos con la opción de añadir valores de previsión y desviación, que podrá ver si señala una fecha concreta con el puntero del ratón: También dispone de tres gráficos adicionales (más información sobre ellos en la sección Funcionalidades adicionales que hay más abajo). IG ofrece un pequeño gráfico histórico con aproximadamente un año de datos pasados, con valores específicos que se muestran al pasar el puntero del ratón por encima:

ofrece un pequeño gráfico histórico con aproximadamente un año de datos pasados, con valores específicos que se muestran al pasar el puntero del ratón por encima: Investing.com ofrece un gráfico escalable con un selector de período y un cambio entre línea y área. Los datos (reales, previstos y revisados), junto con la fecha del anuncio, se muestran cuando el puntero del ratón se mueve sobre el gráfico. Puede elegir si quiere que se muestren los valores preliminares en el gráfico haciendo clic en el botón P .

ofrece un gráfico escalable con un selector de período y un cambio entre línea y área. Los datos (reales, previstos y revisados), junto con la fecha del anuncio, se muestran cuando el puntero del ratón se mueve sobre el gráfico. Puede elegir si quiere que se muestren los valores preliminares en el gráfico haciendo clic en el botón . MQL5.com proporciona un gráfico histórico de líneas muy simple con previsiones y valores reales. Al colocar el puntero del ratón encima de este, se mostrará el valor exacto.

proporciona un gráfico histórico de líneas muy simple con previsiones y valores reales. Al colocar el puntero del ratón encima de este, se mostrará el valor exacto. Myfxbook proporciona un gráfico lineal histórico ampliable con valores previstos y reales, así como un gráfico de precios de un par de divisas (normalmente relacionado con la divisa del país que publica el informe, aunque puede elegir otro par de divisas manualmente). Al colocar el puntero del ratón encima, se mostrará el valor exacto:

proporciona un gráfico lineal histórico ampliable con valores previstos y reales, así como un gráfico de precios de un par de divisas (normalmente relacionado con la divisa del país que publica el informe, aunque puede elegir otro par de divisas manualmente). Al colocar el puntero del ratón encima, se mostrará el valor exacto: Trading Economics ofrece un gráfico interactivo con un selector de períodos y algunas herramientas gráficas básicas: columna, spline, areaspline, stepline, línea y área. Solo se representan los valores reales (que puede ver si pasa el puntero del ratón por encima de un periodo concreto). También puede elegir entre ver el valor real, la variación en valor absoluto y la variación porcentual (aunque esta última opción no aparece en muchos gráficos). El gráfico ofrece la posibilidad de compararlo con otros países y eventos.

Revisiones

La mayoría de los valores reales de las publicaciones los calculan los gobiernos (u otras instituciones informantes) utilizando datos parciales. Debido a que algunos de los datos se actualizan o a que nuevos datos llegarán más tarde, los valores revisados se publican con los siguientes informes.

Cuando se anuncian nuevos datos para un indicador, simultáneamente se reporta el valor revisado (correspondiente al período anterior) para el mismo indicador económico. La mayoría de los calendarios económicos muestran esta información revisada en un color diferente. También hay calendarios que proporcionan tanto los valores revisados como los no revisados para la comodidad del operador. A continuación se explica cómo tratan los diferentes calendarios económicos los valores revisados.

BabyPips.com muestra valores revisados, marcándolos con un asterisco. Al pasar el ratón por encima, se muestra el valor 'revisado desde'. Desafortunadamente, no todos los eventos se revisan con este calendario.

muestra valores revisados, marcándolos con un asterisco. Al pasar el ratón por encima, se muestra el valor 'revisado desde'. Desafortunadamente, no todos los eventos se revisan con este calendario. Baha.com solo muestra los valores originales.

solo muestra los valores originales. Dukascopy muestra solo los valores originales.

muestra solo los valores originales. Econoday muestra valores revisados y no revisados, pero debe hacer clic en un evento para acceder a ellos, a menos que consulte una vista diaria.

muestra valores revisados y no revisados, pero debe hacer clic en un evento para acceder a ellos, a menos que consulte una vista diaria. Forex Factory ofrece valores revisados junto a un pequeño triángulo amarillo. Al mover el puntero del ratón sobre el triángulo, se revela el valor anterior.

ofrece valores revisados junto a un pequeño triángulo amarillo. Al mover el puntero del ratón sobre el triángulo, se revela el valor anterior. FXStreet muestra los valores revisados junto a un pequeño círculo gris con la letra i en el centro. El valor anterior se revela colocando el puntero del ratón sobre el icono.

muestra los valores revisados junto a un pequeño círculo gris con la letra en el centro. El valor anterior se revela colocando el puntero del ratón sobre el icono. IG no muestra valores revisados.

no muestra valores revisados. Investing.com muestra valores revisados con una línea de puntos debajo. Al colocar el puntero del ratón sobre el número, se revela el valor no revisado anterior.

muestra valores revisados con una línea de puntos debajo. Al colocar el puntero del ratón sobre el número, se revela el valor no revisado anterior. MQL5.com muestra los valores revisados con un subrayado punteado. Los valores originales se muestran en un globo de información.

muestra los valores revisados con un subrayado punteado. Los valores originales se muestran en un globo de información. Myfxbook muestra los valores revisados con un subrayado punteado, mientras que el globo de información revela el valor original.

muestra los valores revisados con un subrayado punteado, mientras que el globo de información revela el valor original. Trading Economics muestra valores revisados y usa un símbolo 'R' en un círculo junto a ellos. Al poner el ratón encima, se revelan los datos originales.

Filtros

Usando un filtro, un operador puede priorizar la lista de eventos a supervisar según las necesidades personales. Casi todos los calendarios ofrecen estos tres filtros básicos:

Países/divisas Naturaleza de los eventos Impacto

Veremos los filtros específicos que ofrece cada uno de los calendarios económicos tomados aquí para su evaluación.

BabyPips.com permite el filtrado según la divisa, el impacto y la sesión (Londres, Nueva York, Tokio y Sídney). El filtro de divisas ofrece una selección de 9 divisas (AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD y USD). Por defecto, todas las divisas, eventos de noticias y sesiones permanecen seleccionadas. La opción Recordar filtros se puede utilizar para que el sitio web recuerde los filtros que ha elegido, pero tiene que registrarse si desea utilizar esta función.

baha.com permite el filtrado según el tipo de evento, el impacto, la región (América del Norte, Europa, Asia y mercados emergentes) y el país. En total, el filtro de países incluye 51 países y una unión monetaria (la eurozona):

Desplegar la lista de países baha.comContraer la lista de países baha.comArgentina, Australia, Austria, Bahrein, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, República Checa, Dinamarca, Egipto, Estonia, Eurozona, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Corea, Letonia, Lituania, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Rumanía, Federación de Rusia, Singapur, Eslovaquia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos de América.

Dukascopy ofrece filtros por país, divisa e impacto. También existe una función para realizar búsquedas por palabras clave. En total, el filtro de divisas incluye 23 divisas (importante: el filtro solo muestra las divisas para las que se han publicado eventos durante el periodo seleccionado). Son las siguientes: AUD, CAD, CHF, CNH, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, USD y ZAR. El filtrado también se puede realizar utilizando 45 países (importante: al igual que con las divisas, el filtro solo muestra los países que han publicado informes durante el intervalo de tiempo seleccionado):

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Chipre, República Checa, Dinamarca, Europa, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irán, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos.

Econoday ofrece un filtro para mostrar los eventos de un determinado país o región de su elección entre la siguiente selección: Australia, Canadá, China, Eurozona, Francia, Alemania, Global, Hong Kong, India, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos.

Forex Factory ofrece filtros de divisas, impacto y eventos. Hay nueve divisas en el filtro: AUD, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, JPY, NZD y USD. También puede buscar eventos concretos mediante una función de búsqueda por palabras clave.

FXStreet ofrece los tres filtros: país, impacto y evento. El calendario también permite buscar eventos por palabras clave. También puede elegir un periodo para el que mostrar los resultados filtrados, aunque ya no puede establecer una fecha personalizada, sino que tiene que elegir entre los periodos predeterminados. Dicho esto, si selecciona una fecha personalizada fuera del menú de filtros, los filtros se aplicarán al periodo seleccionado. Por desgracia, la fecha personalizada no funciona con la búsqueda por palabras clave, aunque sí se aplican filtros a los resultados de dicha búsqueda.

Hay 50 países y una unión monetaria en el filtro de países:

Ampliar la lista de países de FXStreetContraer la lista de países de FXStreetArgentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, República Checa, Dinamarca, Egipto, Eurozona, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong RAE, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kuwait, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Qatar, Rumanía, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Eslovaquia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Vietnam.

IG solo admite el filtrado por países y por impacto. No ofrece un filtro basado en eventos. Sin embargo, se proporciona un buscador de eventos basado en palabras clave. En total, hay 41 países disponibles para seleccionar en la lista de filtros:

Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Colombia, República Checa, Dinamarca, Zona Euro, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas, Polonia, Portugal, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos.

Investing.com ofrece los tres tipos de filtros básicos: país, impacto y evento. Además, también hay un filtro basado en la hora para ver la hora de visualización real o el tiempo restante para el anuncio. También es posible la búsqueda de palabras clave basada en eventos. Hay 107 países, territorios y uniones monetarias en el filtro de países:

Desplegar la lista de países de Investing.comContraer la lista de países de Investing.comAlbania, Angola, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Bélgica, Bermudas, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brasil, Bulgaria, Canadá, Islas Caimán, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Costa de Marfil, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Estonia, Eurozona, Finlandia, Francia, Alemania, Ghana, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Kirguistán, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malasia, Malta, Mauricio, México, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Mozambique, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Territorio Palestino, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Taiwán, Tanzania, Tailandia, Túnez, Turquía, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.

MQL5.com ofrece filtros de impacto, divisas y países. Para las divisas, tenemos: AUD, BRL, CAD, CHF, CNY, EUR, GBP, HKD, INR, JPY, KRW, MXN, NOK, NZD, SEK, SGD, USD y ZAR. Para los países, hay 22 entidades en total. Sin embargo, solo se puede seleccionar un país a la vez:

Australia, Brasil, Canadá, China, Unión Europea, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos.

Myfxbook proporciona filtros de impacto y divisas. También se pueden buscar palabras clave por evento, divisa, país o impacto. En total, el filtro admite 154 divisas:

Mostrar la lista de divisas de MyfxbookOcultar la lista de divisas de MyfxbookAED, AFN, ALL, AMD, ANG, AOA, ARS, AUD, AWG, AZN, BAM, BBD, BDT, BGN, BHD, BIF, BMD, BND, BOB, BRL, BSD, BTN, BWP, BYN, BZD, CAD, CDF, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CUC, CVE, CZK, DJF, DKK, DOP, DZD, EGP, ERN, ETB, EUR, FJD, FKP, GBP, GEL, GHS, GIP, GMD, GNF, GTQ, GYD, HKD, HNL, HRK, HTG, HUF, IDR, ILS, INR, IQD, IRR, ISK, JMD, JOD, JPY, KES, KGS, KHR, KMF, KPW, KRW, KWD, KYD, KZT, LAK, LBP, LKR, LRD, LSL, LYD, MAD, MDL, MGA, MKD, MMK, MNT, MOP, MRO, MUR, MVR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NGN, NIO, NOK, NPR, NZD, OMR, PAB, PEN, PGK, PHP, PKR, PLN, PYG, QAR, RON, RSD, RUB, RWF, SAR, SBD, SCR, SDG, SEK, SGD, SHP, SLL, SOS, SRD, SSP, STD, SYP, SZL, THB, TJS, TMT, TND, TOP, TRY, TTD, TWD, TZS, UAH, UGX, USD, UYU, UZS, VEF, VND, VUV, WST, XAF, XCD, XOF, XPF, YER, ZAR y ZMW.

El filtro incluye los siguientes 254 países, regiones y uniones monetarias:

Desplegar la lista de países de MyfxbookContraer la lista de países de MyfxbookAfganistán, Åland, Albania, Argelia, Samoa Americana, Andorra, Angola, Anguila, Antártida, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Bahréin, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Belice, Benín, Bermudas, Bután, Bolivia, Bonaire, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Isla Bouvet, Brasil, Territorio Británico del Océano Índico, Islas Vírgenes Británicas, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Canadá, Cabo Verde, Islas Caimán, República Centroafricana, Chad, Chile, China, Isla de Navidad, Islas Cocos Keeling, Colombia, Comoras, Congo, Islas Cook, Costa Rica, Croacia, Cuba, Curaçao, Chipre, República Checa, Dinamarca, Yibuti, Dominica, República Dominicana, Timor Oriental, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Estonia, Etiopía, Eurozona, Unión Europea, Islas Malvinas, Islas Feroe, Fiyi, Finlandia, Francia, Guayana Francesa, Polinesia Francesa, Tierras Australes y Antárticas Francesas, FS Micronesia, Gabón, Gambia, Georgia, Alemania, Ghana, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Granada, Guadalupe, Guam, Guatemala, Guernesey, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haití, Isla Heard e Islas McDonald, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irán, Irak, Irlanda, Isla de Man, Israel, Italia, Costa de Marfil, Jamaica, Japón, Jersey, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Letonia, Líbano, Lesoto, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao, Macedonia, Madagascar, Malasia, Malawi, Maldivas, Malí, Malta, Islas Marshall, Martinica, Mauritania, Mauricio, Mayotte, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Países Bajos, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Nicaragua, Níger, Nigeria, Niue, Isla Norfolk, Corea del Norte, Islas Marianas del Norte, Noruega, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Filipinas, Islas Pitcairn, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Qatar, República del Congo, Reunión, Rumanía, Rusia, Ruanda, San Bartolomé, Santa Lucía, Santa Malemania, Santa Lucía, San Martín (parte francesa), Samoa, San Marino, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudí, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, Somalia, Sudáfrica, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, Corea del Sur, Sudán del Sur, España, Sri Lanka, Santa Elena, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Pedro y Miquelón, San Vicente y las Granadinas, Sudán, Surinam, Svalbard y Jan Mayen, Suazilandia, Suecia, Suiza, Siria, Taiwán, Tayikistán, Tanzania, Tailandia, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Islas Turcas y Caicos, Tuvalu, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Islas Periféricas Menores de los Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu, Estado de la Ciudad del Vaticano, Venezuela, Vietnam, Islas Vírgenes, Wallis y Futuna, Sáhara Occidental, Yemen, Zambia, Zimbabue.

Trading Economics ofrece filtrado por países, por eventos y por impacto. Además de seleccionar varios países uno por uno, es posible seleccionar estos grupos: Todos, Principales, África, América, Asia y Europa. La lista de países, territorios y uniones monetarias incluye 143 entidades:

Mostrar la lista de países de Trading EconomicsOcultar la lista de países de Trading EconomicsAfganistán, Albania, Argelia, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaiyán, Baréin, Bangladés, Bielorrusia, Bélgica, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Camboya, Camerún, Canadá, Cabo Verde, Chile, China, Colombia, Congo, Costa Rica, Croacia, Cuba, Chipre, República Checa, Dinamarca, Timor Oriental, Ecuador, Egipto, El Salvador, Estonia, Etiopía, Eurozona, Finlandia, Francia, Georgia, G20, G7, Alemania, Ghana, Grecia, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Indonesia, FMI, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Costa de Marfil, Jamaica, Japón, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Macao, Macedonia, Madagascar, Malaui, Malasia, Malí, Malta, Mauricio, México, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, OPEP, Pakistán, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Catar, República del Congo, Rumanía, Rusia, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Arabia Saudí, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Somalia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Taiwán, Tayikistán, Tanzania, Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez, Turquía, Uganda, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabue.

Zona horaria

Un operador puede o no estar ubicado en la misma zona horaria utilizada por el calendario económico para mostrar el calendario de publicaciones económicas. Por lo tanto, es una buena idea que los calendarios de Forex muestren su zona horaria activa y permitan la sincronización de la hora del servidor con el reloj del ordenador. Los calendarios económicos abordan este tema de la siguiente manera.

BabyPips.com : detecta la hora local y la usa para mostrar el calendario de eventos. La configuración de la hora local se puede cambiar utilizando el menú desplegable, pero no se puede guardar de forma permanente.

: detecta la hora local y la usa para mostrar el calendario de eventos. La configuración de la hora local se puede cambiar utilizando el menú desplegable, pero no se puede guardar de forma permanente. baha.com : detecta automáticamente la hora local y la utiliza para mostrar el calendario de anuncios de eventos. Si la configuración de la hora se cambia mediante el menú desplegable, se utiliza la última configuración (guardada en cookies) al abrir el calendario económico durante la próxima visita.

: detecta automáticamente la hora local y la utiliza para mostrar el calendario de anuncios de eventos. Si la configuración de la hora se cambia mediante el menú desplegable, se utiliza la última configuración (guardada en cookies) al abrir el calendario económico durante la próxima visita. Dukascopy : le permite elegir entre la hora local y la hora GMT en un menú desplegable. No hay forma de guardar la elección.

: le permite elegir entre la y la en un menú desplegable. No hay forma de guardar la elección. Econoday : utiliza EST/EDT como configuración de hora predeterminada. Sin embargo, ofrece la posibilidad de cambiar la zona horaria como desee y guardarla en un archivo de cookies.

: utiliza EST/EDT como configuración de hora predeterminada. Sin embargo, ofrece la posibilidad de cambiar la zona horaria como desee y guardarla en un archivo de cookies. Forex Factory : detecta su zona horaria local de forma predeterminada. Puede administrar la configuración de la hora con o sin registro. El calendario utiliza cookies (para usuarios no registrados) y perfiles de miembros (para usuarios registrados) para recordar la zona horaria.

: detecta su zona horaria local de forma predeterminada. Puede administrar la configuración de la hora con o sin registro. El calendario utiliza cookies (para usuarios no registrados) y perfiles de miembros (para usuarios registrados) para recordar la zona horaria. FXStreet : utiliza GMT como predeterminado. La zona horaria se puede modificar tanto para los usuarios registrados como para los no registrados. La página web recordará la elección independientemente de su estado de registro.

: utiliza GMT como predeterminado. La zona horaria se puede modificar tanto para los usuarios registrados como para los no registrados. La página web recordará la elección independientemente de su estado de registro. IG : no ofrece la posibilidad de seleccionar la zona horaria. Al menos, detecta su zona horaria automáticamente.

: no ofrece la posibilidad de seleccionar la zona horaria. Al menos, detecta su zona horaria automáticamente. Investing.com : parece detectar su zona horaria automáticamente. La zona horaria se puede modificar y guardar (mediante cookies) sin necesidad de registrarse.

: parece detectar su zona horaria automáticamente. La zona horaria se puede modificar y guardar (mediante cookies) sin necesidad de registrarse. MQL5.com : detecta de forma predeterminada la zona horaria a través de su navegador. Se puede cambiar y guardar incluso sin registrarse.

: detecta de forma predeterminada la zona horaria a través de su navegador. Se puede cambiar y guardar incluso sin registrarse. Myfxbook : parece que ya no detecta automáticamente su zona horaria. Pero puede cambiar su zona horaria sin registrarse y el sitio le permite guardarla mediante un archivo de cookie. También puede abrir una cuenta gratuita con Myfxbook y guardar la zona horaria en la configuración de su cuenta.

: parece que ya no detecta automáticamente su zona horaria. Pero puede cambiar su zona horaria sin registrarse y el sitio le permite guardarla mediante un archivo de cookie. También puede abrir una cuenta gratuita con Myfxbook y guardar la zona horaria en la configuración de su cuenta. Trading Economics: detecta automáticamente la configuración de su zona horaria y la aplica al calendario económico. También puede establecer una zona horaria arbitraria y se guardará para su próxima visita incluso si no se registra.

Navegación temporal

Es posible que los operadores de Forex necesiten navegar a través de datos económicos pasados o mirar el calendario futuro de eventos por una variedad de razones. Por lo tanto, todo calendario económico se esfuerza por ofrecer esa posibilidad, aunque cada uno a su manera.

BabyPips.com : puede elegir navegar por día o por semana. La navegación real se realiza mediante una especie de cambio de página o seleccionando una semana en particular de una lista desplegable, aunque para ver la lista debe reducir la ventana del navegador. También puede establecer la semana y el año que desee en la dirección URL del navegador.

: puede elegir navegar por día o por semana. La navegación real se realiza mediante una especie de cambio de página o seleccionando una semana en particular de una lista desplegable, aunque para ver la lista debe reducir la ventana del navegador. También puede establecer la semana y el año que desee en la dirección URL del navegador. baha.com : la escala de tiempo permite una selección rápida de datos relacionados con el día anterior, el día actual y los tres días siguientes. Además, está disponible una pestaña para ver la lista completa de eventos durante la semana actual y la próxima. Usando el cuadro de entrada en la función de búsqueda personalizada, los operadores pueden elegir el período de interés para estudiar los datos económicos. El calendario emergente en la función de búsqueda personalizada permite escoger meses, pero no años. Un inconveniente que encontramos al usar la función de búsqueda personalizada es que la cantidad de eventos que se enumeran está restringida a 500 a pesar de aumentar el período de tiempo de la búsqueda. Por ejemplo, si estamos estudiando los eventos en el mes de abril de 2025, solo se enumeran los primeros 500 eventos. Una vez que llegamos a la vigésima página de eventos, tenemos que introducir las nuevas fechas para estudiar el resto de los datos. Una pequeña caja cuadrada de color verde dentro de cada fecha del calendario en la escala de tiempo proporciona el número de eventos anticipados para ese día en particular.

: la escala de tiempo permite una selección rápida de datos relacionados con el día anterior, el día actual y los tres días siguientes. Además, está disponible una pestaña para ver la lista completa de eventos durante la semana actual y la próxima. Usando el cuadro de entrada en la función de búsqueda personalizada, los operadores pueden elegir el período de interés para estudiar los datos económicos. El calendario emergente en la función de búsqueda personalizada permite escoger meses, pero no años. Un inconveniente que encontramos al usar la función de búsqueda personalizada es que la cantidad de eventos que se enumeran está restringida a 500 a pesar de aumentar el período de tiempo de la búsqueda. Por ejemplo, si estamos estudiando los eventos en el mes de abril de 2025, solo se enumeran los primeros 500 eventos. Una vez que llegamos a la vigésima página de eventos, tenemos que introducir las nuevas fechas para estudiar el resto de los datos. Una pequeña caja cuadrada de color verde dentro de cada fecha del calendario en la escala de tiempo proporciona el número de eventos anticipados para ese día en particular. Dukascopy : permite introducir manualmente las fechas de inicio y fin. Aunque el calendario le permite elegir fechas absurdas, incluyendo décadas e incluso siglos anteriores, así como con unos años de antelación, en realidad solo puede seleccionar una fecha de hace aproximadamente un año y de un par de meses en el futuro. Si elige fechas fuera de este intervalo, el calendario se quedará cargando indefinidamente. No obstante, dentro del intervalo disponible, puede elegir cualquier fecha, incluido todo el intervalo. Esto significa que puede ver datos correspondientes a más de un año al mismo tiempo. Como es habitual, hay enlaces rápidos para ver los eventos programados para hoy, mañana, esta semana y la próxima.

: permite introducir manualmente las fechas de inicio y fin. Aunque el calendario le permite elegir fechas absurdas, incluyendo décadas e incluso siglos anteriores, así como con unos años de antelación, en realidad solo puede seleccionar una fecha de hace aproximadamente un año y de un par de meses en el futuro. Si elige fechas fuera de este intervalo, el calendario se quedará cargando indefinidamente. No obstante, dentro del intervalo disponible, puede elegir cualquier fecha, incluido todo el intervalo. Esto significa que puede ver datos correspondientes a más de un año al mismo tiempo. Como es habitual, hay enlaces rápidos para ver los eventos programados para hoy, mañana, esta semana y la próxima. Econoday : sigue un enfoque muy simple para facilitar la navegación por el calendario. En la parte superior de la tabla de eventos, se proporcionan tres enlaces rápidos para navegar por los datos mensuales, semanales y de hoy. Debajo de los enlaces rápidos, se muestran dos filas que contienen fechas secuenciales y meses de un año de calendario. Desafortunadamente, los enlaces funcionan solo para el año en curso. Para ver los informes del año pasado se requiere un enlace directo. Por ejemplo, para ver las nóminas no agrícolas de EE. UU. en 2025, se puede ir al informe NFP de mayo de 2025 y cambiar el parámetro fid sumando o restando 1 para ver el informe siguiente o el anterior. Es un método muy incómodo de por sí, pero también hace casi imposible adivinar la cifra fid necesaria sin tener un enlace directo al evento que necesita o, al menos, a un evento similar del mismo año. Por ejemplo, aquí hay un enlace al informe NFP de mayo de 2026. La cifra fid es casi completamente diferente y no hay forma aparente de saber cuánto hay que restarle o sumarle si se desea ver un informe similar (por no hablar de uno completamente diferente) para un año distinto.

: sigue un enfoque muy simple para facilitar la navegación por el calendario. En la parte superior de la tabla de eventos, se proporcionan tres enlaces rápidos para navegar por los datos mensuales, semanales y de hoy. Debajo de los enlaces rápidos, se muestran dos filas que contienen fechas secuenciales y meses de un año de calendario. Desafortunadamente, los enlaces funcionan solo para el año en curso. Para ver los informes del año pasado se requiere un enlace directo. Por ejemplo, para ver las nóminas no agrícolas de EE. UU. en 2025, se puede ir al informe NFP de mayo de 2025 y cambiar el parámetro fid sumando o restando 1 para ver el informe siguiente o el anterior. Es un método muy incómodo de por sí, pero también hace casi imposible adivinar la cifra fid necesaria sin tener un enlace directo al evento que necesita o, al menos, a un evento similar del mismo año. Por ejemplo, aquí hay un enlace al informe NFP de mayo de 2026. La cifra fid es casi completamente diferente y no hay forma aparente de saber cuánto hay que restarle o sumarle si se desea ver un informe similar (por no hablar de uno completamente diferente) para un año distinto. Forex Factory : proporciona una posibilidad de navegación basada en el calendario fácil y flexible. Es posible navegar por fechas, meses e incluso años. El número máximo de días a mostrar es ligeramente superior a 60. Para una referencia rápida, hay enlaces para visitar la semana y el mes en curso. Del mismo modo, hay enlaces rápidos para visitar el calendario de eventos de la semana y el mes que están por venir.

: proporciona una posibilidad de navegación basada en el calendario fácil y flexible. Es posible navegar por fechas, meses e incluso años. El número máximo de días a mostrar es ligeramente superior a 60. Para una referencia rápida, hay enlaces para visitar la semana y el mes en curso. Del mismo modo, hay enlaces rápidos para visitar el calendario de eventos de la semana y el mes que están por venir. FXStreet : una función de navegación por calendario está disponible. También hay botones rápidos para saltar a los eventos Recientes ' Próximos, Hoy, Mañana, Ayer, Esta semana, Este mes, Próxima semana, Próximo mes, Semana anterior y Mes anterior. Es posible establecer la fecha manualmente, siendo 2007 el año más antiguo disponible. Un pequeño problema es el hecho de que las fechas del evento carecen de cualquier indicador del año al que pertenecen, por lo que puede resultar confuso si su rango incluye varios años.

: una función de navegación por calendario está disponible. También hay botones rápidos para saltar a los eventos Recientes ' Próximos, Hoy, Mañana, Ayer, Esta semana, Este mes, Próxima semana, Próximo mes, Semana anterior y Mes anterior. Es posible establecer la fecha manualmente, siendo 2007 el año más antiguo disponible. Un pequeño problema es el hecho de que las fechas del evento carecen de cualquier indicador del año al que pertenecen, por lo que puede resultar confuso si su rango incluye varios años. IG : puede ver los eventos utilizando cinco preajustes de fecha: Ayer , Hoy , Mañana , Próximos 7 días y Próximos 14 días . Además, puede seleccionar un día específico a través de un calendario, pero no puede establecer un rango de fechas:

: puede ver los eventos utilizando cinco preajustes de fecha: , , , y . Además, puede seleccionar un día específico a través de un calendario, pero no puede establecer un rango de fechas: Investing.com : puede mostrar Ayer, Hoy, Mañana, Esta semana y Próxima semana. Alternativamente, puede establecer un rango de fechas usando un calendario, lo que le permite obtener algunos datos publicados hace décadas. De hecho, el calendario no parece tener límite en cuanto a la fecha que puede fijar, permitiendo elegir fechas ridículas como siglos pasados. Pero en realidad, la fecha más temprana que puede proporcionar el calendario comienza en 1970.

: puede mostrar Ayer, Hoy, Mañana, Esta semana y Próxima semana. Alternativamente, puede establecer un rango de fechas usando un calendario, lo que le permite obtener algunos datos publicados hace décadas. De hecho, el calendario no parece tener límite en cuanto a la fecha que puede fijar, permitiendo elegir fechas ridículas como siglos pasados. Pero en realidad, la fecha más temprana que puede proporcionar el calendario comienza en 1970. MQL5.com : le permite pasar las semanas hacia atrás y adelante. También puede elegir la semana actual, anterior o siguiente, así como el mes actual, anterior o siguiente. Hay una selección de calendario disponible en la que puede elegir un período de hasta 90 días.

: le permite pasar las semanas hacia atrás y adelante. También puede elegir la semana actual, anterior o siguiente, así como el mes actual, anterior o siguiente. Hay una selección de calendario disponible en la que puede elegir un período de hasta 90 días. Myfxbook : tiene botones para Ayer, Hoy, Mañana, Esta semana y Próxima semana. También puede utilizar el calendario emergente para establecer un rango de fechas y sus campos de inicio y finalización también se pueden editar manualmente. El intervalo de tiempo no puede superar los tres meses.

: tiene botones para Ayer, Hoy, Mañana, Esta semana y Próxima semana. También puede utilizar el calendario emergente para establecer un rango de fechas y sus campos de inicio y finalización también se pueden editar manualmente. El intervalo de tiempo no puede superar los tres meses. Trading Economics: la función de navegación por calendario no está disponible. Sin embargo, hay un menú desplegable que proporciona un enlace rápido para ver el calendario de eventos recientes, como hoy, mañana, esta semana, la próxima semana, el próximo mes, ayer, la semana anterior y el mes anterior. También existe la posibilidad de introducir manualmente las fechas de inicio y fin de la programación de eventos, aunque para acceder a esta función hay que registrarse.

Comienzo de la semana

Cinco de los once calendarios económicos consideran el lunes como el primer día de la semana. Son Dukascopy, Econoday, IG, Investing.com y MQL5.com. En el caso de Forex Factory, puede establecer el primer día de la semana según su elección en el gestor del perfil si está registrado. El resto de las páginas web analizadas consideran el domingo como el primer día de la semana. baha.com es un caso algo especial, ya que, aunque los calendarios muestran el domingo como el primer día de la semana, en la configuración personalizada de la fecha de este calendario la semana comienza el lunes.

La función de actualización automática le permite evitar la necesidad de actualizar manualmente una página web para ver las últimas publicaciones. Los siguientes calendarios económicos ofrecen actualizaciones automáticas en la página:

Forex Factory

FXStreet

Investing.com

MQL5.com

Myfxbook

Trading Economics

En general, todos los calendarios mencionados en la lista se actualizaban correctamente de forma automática, aunque a veces no lo hacían y era necesario recargar la página web.

Otros calendarios requieren una recarga explícita para ver los cambios, lo cual no es un gran problema en sí mismo, pero ciertamente hace que trabajar con publicaciones sea tedioso.

Apto para móviles

Hoy en día, en el que muchos operadores prefieren usar sus teléfonos móviles para analizar los gráficos, acceder a noticias e incluso enviar órdenes, es crucial que un calendario tenga una interfaz apta para móviles. Además, los calendarios pueden ofrecer aplicaciones independientes que pueden ofrecer sus propias funciones y ser incluso mejores que los calendarios basados en web. A continuación evaluamos el grado de compatibilidad móvil de los principales calendarios Forex de nuestra lista.

BabyPips.com

BabyPips.com cuenta con una página web responsiva y adaptada a los dispositivos móviles. La versión móvil ofrece la misma información y funcionalidades de interfaz casi idénticas a las de la versión de escritorio del calendario, en su mayor parte, salvo las revisiones que no se muestran en la versión móvil. De hecho, parece que desarrollaron el calendario con el móvil como su primera prioridad y luego lo ampliaron un poco para adaptarse a ordenadores.

No hay una aplicación para teléfonos móviles del calendario de BabyPips.com.

baha.com

baha.com no es una página web adaptada a móviles. Para navegar a través de ella, debe desplazar mucho la pantalla y pulsar en elementos pequeños. En el lado positivo, todas las funciones de escritorio se mantienen en la versión móvil.

Baha.com ofrece una aplicación móvil llamada baha: Acciones, Mercados y Noticias. Además de muchas otras cosas, ofrece un calendario económico que es mucho más fácil de usar que la versión web móvil. La navegación temporal es bastante limitada y solo hay dos filtros disponibles: impacto y país. Las revisiones se ignoran por completo.

Dukascopy

El calendario de Dukascopy no es compatible con dispositivos móviles en absoluto. Conserva todas las características principales de la vista de escritorio, pero la página web no se ajusta a la ventana del navegador en sentido horizontal y, en ocasiones, las opciones de navegación no se ven correctamente a menos que el móvil esté en posición horizontal. Al menos ahora puede desplazarse horizontalmente por la página.

El calendario de Dukascopy está disponible en una aplicación llamada Swiss Forex (publicada por Dukascopy). El calendario de la aplicación es más fácil de usar e incluye las mismas opciones de filtrado que el sitio web.

Econoday

Es un sitio web relativamente fácil de usar en móvil. Por desgracia, carece de vista semanal. Por otro lado, tiene las mismas opciones de filtrado que la versión de escritorio. Además, puede navegar fácilmente por los días y meses del año en curso.

Actualmente, Econoday no ofrece una aplicación de calendario para dispositivos móviles.

Forex Factory

Este calendario podría ser un buen ejemplo de sitio web adaptado a dispositivos móviles. Aun así, a pesar de contar con un montón de funciones de interfaz transferidas con un nivel de calidad de primera categoría, sólo muestra los valores reales de todos los anuncios de la lista de eventos. Debe hacer clic en la publicación en concreto para ver los valores anteriores y previstos. Y no puede ver el valor anterior a la revisión, aunque todavía puede saber si el valor anterior se ha revisado.

No hay ninguna aplicación de calendario oficial de Forex Factory disponible para su móvil. En Google Play Store hay una aplicación llamada Forex Factory Calendar, pero no tiene nada que ver con Forex Factory ni, de hecho, con los calendarios económicos en general.

FXStreet

Ofrece una versión móvil del sitio web, que está casi a la par con la versión de escritorio. Puede usar las mismas opciones de filtrado que en el calendario web de escritorio, incluso permitiendo establecer rangos de fechas personalizados. Desafortunadamente, las revisiones ni siquiera se muestran.

La aplicación ofrecida por FXStreet presenta un calendario con un diseño simple pero, en su mayor parte, sufre los mismos problemas que la página web para navegadores móviles. Tiene un filtro de impacto, pero carece del filtro de tipo de evento. No puede cambiar las fechas; solo puede elegir hoy, mañana y esta semana. La configuración de la zona horaria no está disponible y el calendario se ajusta por defecto a su hora local. A diferencia de la versión web, la aplicación le permite ver las revisiones, aunque de una forma un poco extraña. Por defecto, muestra un valor sin revisar. Para ver el valor revisado, tiene que abrir el evento.

IG

Ofrece una página web adaptada a móviles que hace un gran trabajo ofreciendo casi la misma información que la versión de escritorio del calendario. ¡Incluso permite establecer una fecha personalizada y utilizar una búsqueda por palabra clave!

Las aplicaciones para iOS y Android están disponibles para el calendario de IG. Tiene casi el mismo diseño y ofrece la misma información que la versión para navegador web móvil, incluidas las funciones de búsqueda por palabras clave y de fechas personalizadas.

Investing.com

La versión móvil del calendario está repleta de anuncios, pero está diseñada para ser bastante cómoda. Ofrece las mismas opciones de navegación temporal que la versión de escritorio, incluida la posibilidad de seleccionar fechas personalizadas, así como la de buscar eventos introduciendo palabras clave. Las revisiones están marcadas, y se puede acceder fácilmente a los valores anteriores a la revisión pulsando sobre el valor revisado.

La aplicación para dispositivos móviles ofrece prácticamente las mismas funciones que la versión web. Sin embargo, la aplicación carece del filtro de categoría de eventos.

MQL5.com

El calendario de MQL5.com traslada a la perfección casi todas las funciones de la versión web para ordenador a la versión web para móvil. Incluso puede establecer intervalos de fechas, aunque, por desgracia, no es posible seleccionar un intervalo de fechas personalizado. Todo se muestra de forma clara y concisa. Se muestran las revisiones y los valores anteriores a la revisión.

La aplicación móvil de MQL5.com se llama Tradays. Cumple con las funciones básicas, pero dista mucho de ser ideal. Para llevar a cabo la navegación temporal, puede desplazar la lista de eventos hasta la fecha deseada o bien desplazar la lista de fechas hasta la semana deseada y pulsar la fecha necesaria. Se puede filtrar por importancia y país, pero no por divisa. Las revisiones no se muestran y ni siquiera se indican. Para ver un valor no revisado, debe elegir el evento que desee y, a continuación, ir a la pestaña Historial.

Myfxbook

Myfxbook es muy fácil de usar desde el móvil y tiene en gran medida las mismas características que la versión web de escritorio, incluso permite establecer intervalos de fechas personalizados en las opciones de filtrado y buscar eventos por palabras clave, que pueden incluir el nombre del evento, la divisa, el país y el impacto. La versión móvil no muestra una hora específica para las publicaciones, al igual que la versión de escritorio. Si desea saber cuándo se producirá exactamente la próxima publicación, debe elegir el evento y consultar la sección Próxima publicación. Se indican las revisiones. Si quiere ver el valor anterior a la revisión, tiene que pulsar en el evento y luego en el valor anterior, aunque, curiosamente, también se mostrará en el calendario si pulsa el botón Atrás del teléfono.

La aplicación móvil de Myfxbook está disponible para plataformas móviles Android e iOS. Tiene un ligero malfuncionamiento, ya que no se pueden establecer rangos de fechas arbitrarios para la navegación por el tiempo. Además, no se muestran los valores anteriores revisados. Sin embargo, la aplicación tiene una ventaja sobre la versión web: puede elegir en las opciones si mostrar la hora de publicación del evento como una cuenta atrás (similar a la versión web) o como una hora normal.

Trading Economics

El calendario es relativamente fácil de usar desde el móvil, pero no resulta cómodo en absoluto. Todas las funciones de la interfaz están ahí, incluidas las avanzadas, como los gráficos y las alertas. Sin embargo, para ver los datos de la lista de eventos, hay que desplazarse horizontalmente, ya que no caben en la pantalla. Se muestran las revisiones, pero no los valores anteriores a la revisión.

El calendario está disponible a través de la aplicación oficial Trading Economics. Es mucho más fácil de usar que la versión web del calendario, ya que muestra toda la información necesaria en la lista de eventos. En el lado negativo, la aplicación carece de una herramienta de selección de intervalos de fechas personalizados. Pero ofrece una lista de vigilancia para seguir los acontecimientos. No se muestran las revisiones.

Retrasos

En su mayor parte, los calendarios han actualizado los valores reales a su debido tiempo. Dukascopy ha sido un caso muy atípico este año. En abril funcionó muy mal: a veces se producían retrasos de hasta una semana o incluso más, y otras veces ni siquiera se actualizaba. Eso pareció cambiar en mayo, cuando el calendario volvió a actualizarse puntualmente y mantuvo esta tendencia en junio.

Notificación

Las notificaciones pueden alertarle sobre un evento de noticias con sonido u otros medios, incluso cuando no esté viendo el calendario. Así es como funcionan los diferentes calendarios de nuestros 11 principales con las notificaciones:

BabyPips.com : no tiene.

: no tiene. baha.com : no tiene.

: no tiene. Dukascopy : no tiene.

: no tiene. Econoday : no tiene.

: no tiene. Forex Factory : las alertas están disponibles para cada evento. Puede activar o desactivar las opciones de notificación en la cabecera, el navegador y por correo electrónico. También puede elegir cuándo quiere que se le notifique: con un aviso de 2 horas, 1 hora y 10 minutos antes, así como cuando se publiquen los datos. El servicio solo está disponible para usuarios registrados.

: las alertas están disponibles para cada evento. Puede activar o desactivar las opciones de notificación en la cabecera, el navegador y por correo electrónico. También puede elegir cuándo quiere que se le notifique: con un aviso de 2 horas, 1 hora y 10 minutos antes, así como cuando se publiquen los datos. El servicio solo está disponible para usuarios registrados. FXStreet : ofrece notificaciones sonoras para todos los eventos, que están desactivadas por defecto. Tiene que estar registrado para recibir notificaciones de esta forma. Las notificaciones se envían 30 minutos antes de la publicación, así como inmediatamente después de la misma. También puede añadir alertas a un calendario descargando un archivo e incorporando el evento al calendario de correo electrónico que elija.

: ofrece notificaciones sonoras para todos los eventos, que están desactivadas por defecto. Tiene que estar registrado para recibir notificaciones de esta forma. Las notificaciones se envían 30 minutos antes de la publicación, así como inmediatamente después de la misma. También puede añadir alertas a un calendario descargando un archivo e incorporando el evento al calendario de correo electrónico que elija. IG : las alertas pueden crearse descargando un archivo que añade el evento a su calendario de correo electrónico.

: las alertas pueden crearse descargando un archivo que añade el evento a su calendario de correo electrónico. Investing.com : ofrece un motor de notificaciones exhaustivo con la posibilidad de elegir entre alertas recurrentes o únicas, recordatorios (antes de la notificación) y un método de entrega a elegir (ventanas emergentes en el sitio web en el escritorio o notificaciones push en un dispositivo móvil). Para poder utilizar las notificaciones, debe registrarse de forma gratuita en la página web.

: ofrece un motor de notificaciones exhaustivo con la posibilidad de elegir entre alertas recurrentes o únicas, recordatorios (antes de la notificación) y un método de entrega a elegir (ventanas emergentes en el sitio web en el escritorio o notificaciones push en un dispositivo móvil). Para poder utilizar las notificaciones, debe registrarse de forma gratuita en la página web. MQL5.com : no tiene.

: no tiene. Myfxbook : ofrece notificaciones por correo electrónico, aunque la función solo funciona para miembros registrados. También permite añadir eventos a los calendarios de Apple, Outlook, Outlook Online, Google y Yahoo.

: ofrece notificaciones por correo electrónico, aunque la función solo funciona para miembros registrados. También permite añadir eventos a los calendarios de Apple, Outlook, Outlook Online, Google y Yahoo. Trading Economics: proporciona alertas y recordatorios por correo electrónico, pero solo para usuarios registrados. Por defecto, las alertas se enviarán en el momento de la publicación de los datos. Pero si selecciona el evento y va a la pestaña Alertas, podrá activar o desactivar por separado las notificaciones 1 día, 1 hora o 5 minutos antes de la publicación, así como cuando se produce la publicación en sí. Además, puede recibir notificaciones cuando se publiquen noticias sobre los eventos seleccionados.

Velocidad de carga

Para muchos operadores, un calendario económico tiene valor solo si se carga rápidamente. En este sentido, se evalúa el rendimiento de los once sitios web analizados mediante el servicio WebPageTest. Las páginas web se sometieron a pruebas en seis ubicaciones geográficas diferentes: la costa este de EE. UU. (Dulles, Virginia, EE. UU.), la costa oeste de EE. UU. (Los Ángeles, California, EE. UU.), Sudamérica (São Paulo, Brasil), Europa (Londres, Reino Unido), Asia (Tokio, Japón) y Oceanía (Sídney, Australia). El navegador se configuró como Chrome de escritorio con las dimensiones predeterminadas del navegador de escritorio, una conexión por cable y se ha medido la mediana de las tres primeras cargas para cada calendario de cada una de las seis ubicaciones. A continuación, se calculó el tiempo medio de carga. Los resultados se presentan en la siguiente tabla.

Página web/Ubicación Costa este de EE. UU. Costa oeste de EE. UU. Sudamérica Europa Asia Oceanía Media BabyPips.com — — — — — — — baha.com — — — — — — — Dukascopy 6.54 7.56 11.05 5.71 11.73 11.89 9.08 Econoday 2.45 2.03 3.52 3.07 2.75 3.51 2.89 Forex Factory 8.26 8.40 8.80 8.80 8.52 9.16 8.66 FXStreet — — — — — — — IG 18.30 18.71 17.91 16.28 19.70 20.70 18.60 Investing.com 36.56* 31.60* 32.48* 8.70 57.88* 36.61* 33.97* MQL5.com 2.04 2.72 2.33 1.76 2.07 3.35 2.38 Myfxbook 8.76 9.16 29.19 28.56 22.32 29.98 21.33 Trading Economics 11.55 11.78 13.43 8.90 13.56 13.85 12.18

Este año, varios calendarios nos han impedido medir su velocidad. BabyPips.com y FXStreet han implementado medidas de protección contra los bots, lo que ha impedido medir su velocidad. baha.com ha facilitado los resultados de la prueba de velocidad. Sin embargo, debido a que era necesario registrarse para poder ver el calendario, los resultados mostraban la velocidad de carga de la página de registro, y no la del propio calendario, lo que los hacía inútiles para compararlos con otros calendarios.

Investing.com fue un caso especial, ya que la prueba se interrumpió tras 30 segundos, pero aun así arrojó resultados, que quizá no sean demasiado fiables. Estos resultados están marcados con un *. Aun así, cabe suponer que el tiempo de carga fue superior a 30 segundos en esos casos, lo que convierte a Investing.com en el calendario más lento de todas las regiones, excepto en Europa (donde la prueba concluyó con éxito, mostrando un tiempo de carga relativamente aceptable), así como en el calendario con la carga más lenta en general.

Entre otros calendarios, cuya velocidad de carga pudimos comprobar con éxito, el tiempo de carga aumentó notablemente en casi todos ellos en comparación con 2025. La única excepción fue MQL5.com, que se cargaba más rápido en todas las regiones excepto en Europa. Como era de esperar, esto convirtió a MQL5.com en el calendario que se carga más rápido en todas las regiones, salvo en la costa oeste de EE. UU., y en el calendario más rápido en general. Econoday siguió siendo el calendario que más rápido se cargaba en la costa oeste de EE. UU., aunque su velocidad de carga disminuyó en comparación con 2025. Myfxbook ha sustituido a IG como el calendario que más tarda en cargarse de Europa.

Número de eventos

Un operador de Forex que necesita mantenerse informado sobre todos los eventos relacionados con las divisas que opera naturalmente se inclinaría por buscar un calendario que ofrezca el máximo número de eventos. Si bien en los calendarios económicos no falta ninguna divisa importante, sí que pueden reducir el número de eventos que figuran en su calendario económico. Dado que no hay forma de añadir un evento de noticias personalizado a un calendario económico, es importante seleccionar un calendario económico que ofrezca tantos eventos de noticias relevantes como sea posible. Hemos calculado la cantidad de eventos proporcionados por los 11 calendarios para las cuatro divisas principales (EUR, GBP, JPY y USD). En los calendarios que no admiten filtros de divisa, se ha aplicado un filtro de país para incluir a Japón, el Reino Unido, los Estados Unidos y todos los países de la eurozona. El mes de calendario utilizado para evaluar la integridad de un calendario económico fue abril de 2026.

BabyPips.com — 847

— 847 baha.com — 625

— 625 Dukascopy — 875

— 875 Econoday — 328

— 328 Forex Factory — 325

— 325 FXStreet — 713

— 713 IG — 958

— 958 Investing.com — 1081

— 1081 MQL5.com — 768

— 768 Myfxbook — 1021

— 1021 Trading Economics — 945

Investing.com es, sin duda, líder en cuanto a la oferta del mayor número de datos económicos relacionados con las cuatro divisas más negociadas. Trading Economics, Myfxbook, IG, Dukascopy y BabyPips.com también ofrecen una gran cantidad de informes económicos. Por otro lado, Econoday y Forex Factory serían más útiles para los operadores que están menos interesados en los eventos menores y en las variaciones de los principales.

Precisión de las previsiones y similitudes

Muy a menudo, un operador encontrará diferencias en los valores de previsión ofrecidos por diferentes calendarios. El uso de diferentes fuentes primarias de datos contribuye a la diferencia en los valores de previsión. ¿Las previsiones proporcionados en un calendario son consistentemente mejores que las previsiones ofrecidas por otros calendarios?

Para evaluar la precisión de las previsiones de los calendarios económicos, utilizamos los datos de las nóminas no agrícolas de EE. UU., un indicador fundamental muy popular y de gran impacto, para calcular el error absoluto medio de las previsiones durante un periodo de 11 meses, que comienza con el informe publicado en agosto de 2025 y finaliza con el informe publicado en julio de 2026. Aunque normalmente ese periodo abarcaría 12 meses, los prolongados cierres gubernamentales en 2025 provocaron que las cifras de empleo no agrícola se retrasaran en varias ocasiones y que, de hecho, no se publicaran en noviembre. Por lo tanto, en nuestros cálculos no se tuvo en cuenta el mes de noviembre.

La siguiente tabla muestra la diferencia entre la previsión y los valores reales en miles para el mes y calendario dados. Por ejemplo, si el valor de previsión fue de 177.000 y el valor real fue de 75.000, la diferencia registrada en la tabla es de 102.000 en positivo; si el valor pronosticado fue de 181.000 y el valor real fue de 263.000, se registra una diferencia negativa de -82.000. La última columna muestra la media de las diferencias absolutas mensuales para la muestra de 11 observaciones correspondientes al calendario en cuestión:

Página web/Mes Ago

25 Sep Oct Nov Dic Ene

26 Feb Mar Abr May Jun Jul Media BabyPips.com 37 54 -69 — -39 -5 -90 162 -128 -20 -70 53 66 baha.com 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64 Dukascopy 27 53 -69 — -19 23 -75 142 -119 -60 -92 58 67 Econoday 37 55 -69 — -24 5 -60 152 -127 -52 -87 57 66 Forex Factory 33 53 -66 — -13 16 -64 150 -113 -50 -87 57 64 FXStreet 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64 IG 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64 Investing.com 33 53 -66 — -13 16 -64 150 -113 -50 -87 57 64 MQL5.com 59 107 -35 — 56 50 -41 171 -184 -25 -95 -14 76 Myfxbook 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 -53 64 Trading Economics 37 53 -69 — -14 10 -60 151 -118 -53 -87 53 64

La precisión de las previsiones siguió la tendencia del año anterior, mejorando en todos los calendarios. Dukascopy fue el ejemplo más destacado, ya que obtuvo resultados mucho mejores que los del año anterior. De hecho, mejoró tanto que cedió a MQL5 el título de calendario con las previsiones menos precisas, aunque siguió siendo menos preciso que todos los demás calendarios, convirtiéndose en el segundo calendario menos preciso. El resto de los calendarios presentaban resultados muy similares entre sí en cuanto a la precisión de sus previsiones. De hecho, 7 de los 11 calendarios mostraron exactamente la misma diferencia media en sus previsiones, lo que también supuso un resultado mejor que el del resto: baha.com, Forex Factory, FXStreet, IG, Investing.com, Myfxbook y Trading Economics.

Los calendarios de baha.com, FXStreet, IG, Myfxbook y Trading Economics siguieron utilizando la misma fuente para sus previsiones. Investing.com siguió siendo un caso interesante. En los años anteriores, también utilizaba la misma fuente que los calendarios mencionados, aunque en 2024 presentaba pequeñas discrepancias en algunos meses. Este año, al igual que en 2025, todos los meses presentaban discrepancias, pero las diferencias en cada mes eran extremadamente pequeñas, lo que hace probable que el calendario siguiera utilizando la misma fuente.

Traducciones

Los 11 mejores calendarios de Forex están disponibles en inglés. Sin embargo, para la mayoría de los operadores de divisas, el inglés es un idioma extranjero, por lo que podría ser preferible que accedan al calendario económico en su idioma nativo. Los calendarios revisados aquí abordan este tema de diferentes maneras:

BabyPips.com no ofrece su calendario en ningún idioma que no sea inglés.

no ofrece su calendario en ningún idioma que no sea inglés. baha.com ofrece su sitio web y su calendario traducidos al francés, alemán, húngaro, italiano, polaco, ruso y español. Para la versión alemana, todo está traducido, mientras que para las otras versiones, solo se traduce la interfaz y los nombres y las descripciones de los eventos permanecen en inglés.

ofrece su sitio web y su calendario traducidos al francés, alemán, húngaro, italiano, polaco, ruso y español. Para la versión alemana, todo está traducido, mientras que para las otras versiones, solo se traduce la interfaz y los nombres y las descripciones de los eventos permanecen en inglés. Dukascopy no ofrece muchas traducciones de su calendario económico a pesar de que la página web está disponible en varios idiomas extranjeros. La única traducción disponible está en japonés, e incluso así, es solo parcial, ya que los nombres de los países del filtro y los nombres de los eventos y sus descripciones permanecen en inglés.

no ofrece muchas traducciones de su calendario económico a pesar de que la página web está disponible en varios idiomas extranjeros. La única traducción disponible está en japonés, e incluso así, es solo parcial, ya que los nombres de los países del filtro y los nombres de los eventos y sus descripciones permanecen en inglés. Econoday no proporciona ninguna traducción de su calendario.

no proporciona ninguna traducción de su calendario. Forex Factory ofrece el sitio web únicamente en inglés.

ofrece el sitio web únicamente en inglés. FXStreet ofrece su página web y el calendario económico en 13 idiomas además del inglés. Los idiomas son: árabe, chino (tradicional), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, portugués, ruso, español, turco y vietnamita. Las traducciones son muy profesionales y completas.

ofrece su página web y el calendario económico en 13 idiomas además del inglés. Los idiomas son: árabe, chino (tradicional), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, portugués, ruso, español, turco y vietnamita. Las traducciones son muy profesionales y completas. IG ofrece su servicio en español y chino (tanto tradicional como simplificado). Casi todo en la versión española está traducido, excepto las descripciones de los eventos. En la versión china tradicional, la interfaz está traducida, pero los nombres de los eventos y las descripciones están en inglés. La versión en chino simplificado del calendario apenas está traducida.

ofrece su servicio en español y chino (tanto tradicional como simplificado). Casi todo en la versión española está traducido, excepto las descripciones de los eventos. En la versión china tradicional, la interfaz está traducida, pero los nombres de los eventos y las descripciones están en inglés. La versión en chino simplificado del calendario apenas está traducida. Investing.com ofrece traducciones de alta calidad de su página web y su calendario en los siguientes 23 idiomas: árabe, chino (simplificado y tradicional), neerlandés, finés, francés, alemán, griego, hebreo, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, malayo, polaco, portugués, ruso, español, sueco, tailandés, turco y vietnamita.

ofrece traducciones de alta calidad de su página web y su calendario en los siguientes 23 idiomas: árabe, chino (simplificado y tradicional), neerlandés, finés, francés, alemán, griego, hebreo, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, malayo, polaco, portugués, ruso, español, sueco, tailandés, turco y vietnamita. Los calendarios de MQL5.com en idiomas distintos del inglés están bien hechos. Puede utilizarlo en chino (simplificado), francés, alemán, italiano, japonés, portugués, coreano, ruso, español y turco.

en idiomas distintos del inglés están bien hechos. Puede utilizarlo en chino (simplificado), francés, alemán, italiano, japonés, portugués, coreano, ruso, español y turco. Myfxbook ofrece su calendario en 21 idiomas (además del inglés). Para francés, alemán, hindi, malayo, polaco, portugués, ruso, español, sueco, tailandés, turco y vietnamita, las traducciones son muy buenas y solo quedan elementos menores de la interfaz sin traducir. Por el contrario, en chino (tanto tradicional como simplificado), checo, indonesio, japonés, coreano, letón, portugués (brasileño) y eslovaco, casi nada está traducido.

ofrece su calendario en 21 idiomas (además del inglés). Para francés, alemán, hindi, malayo, polaco, portugués, ruso, español, sueco, tailandés, turco y vietnamita, las traducciones son muy buenas y solo quedan elementos menores de la interfaz sin traducir. Por el contrario, en chino (tanto tradicional como simplificado), checo, indonesio, japonés, coreano, letón, portugués (brasileño) y eslovaco, casi nada está traducido. Trading Economics ofrece sus servicios en 13 idiomas, además del inglés: árabe, chino, francés, alemán, indonesio, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, español y turco. Los detalles del evento se pueden leer en los idiomas enumerados. El calendario está totalmente traducido a todos los idiomas disponibles. Incluso se traducen las descripciones.

Trading Economics ha reducido el número de idiomas disponibles y ahora se queda por detrás de Investing.com y Myfxbook. Aun así, tanto esta plataforma como FXStreet ofrecen un número razonable de opciones para los operadores que buscan un calendario en otros idiomas distintos del inglés. BabyPips.com, Dukascopy, Econoday y Forex Factory serán de poca utilidad para los operadores que no entiendan bien el inglés.

Funcionalidades adicionales

Algunos calendarios ofrecen funciones adicionales que merecen ser mencionadas. Esta lista compila las características adicionales, si las hay, en cada uno de los calendarios que se están analizando:

Forex Factory: muestra las principales tasas de interés del banco central en una subventana como referencia rápida.

FXStreet: ofrece un panel especial para cada evento de noticias. Este panel, además del increíble gráfico histórico mencionado anteriormente, presenta tres gráficos de volatilidad que muestran cómo se comportó estadísticamente un par de divisas elegido (puede seleccionar entre EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD y USD/CAD) después de una noticia determinada. El primer gráfico es el de rango verdadero con rangos verdaderos de 15 minutos y 4 horas (más promedio de los rangos verdaderos) trazados para varios años de publicaciones históricas:

El segundo gráfico es el índice de volatilidad (IV) en temporalidad de 15 minutos y 4 horas (más média del IV) trazados para varios años de publicaciones históricas:

El tercer gráfico es el más interesante: rango verdadero vs. desviación. Traza el rango verdadero de 15 minutos y 4 horas frente a la desviación del valor real de la previsión. Como resultado, puede ver cómo la volatilidad del par de divisas se correlaciona con las noticias más importantes. Por ejemplo, aquí está el gráfico del rango verdadero frente a la desviación para el EUR/USD y el PMI no manufacturero del ISM:

Investing.com: muestra el tiempo restante para los próximos comunicados de prensa. También hay un práctico enlace al calendario de festivos. Existe la opción de utilizar una IA para describir, analizar y explicar el impacto de un indicador en el mercado. Además, los tipos del banco central están disponibles en la barra lateral derecha:

Myfxbook: además de la fecha y hora de cada evento, el calendario muestra el tiempo restante hasta cada evento. Esto puede resultar útil para evaluar rápidamente el tiempo restante. El calendario también tiene pestañas que muestran los tipos de interés y los días festivos.

Trading Economics: ofrece una comparación de indicadores económicos basada en gráficos. Por ejemplo, puede comparar las nóminas no agrícolas estadounidenses con la variación del empleo canadiense:

Anuncios

La mayoría de los calendarios utilizan la publicidad como su principal fuente de ingresos. Esto les permite proporcionar servicios de datos gratuitos a todos los operadores, pero empeora la usabilidad del calendario. Algunos calendarios usan anuncios escasamente, mientras que otros pueden estar sobrecargados de anuncios. A continuación, revisamos la situación con los anuncios en las páginas web de los calendario de Forex:

BabyPips.com : tiene un banner sobre el calendario y otro banner debajo. No distraen en absoluto de la navegación. El calendario también muestra una ventana emergente con una oferta para donar, pero solo aparece la primera vez que se visita el sitio.

: tiene un banner sobre el calendario y otro banner debajo. No distraen en absoluto de la navegación. El calendario también muestra una ventana emergente con una oferta para donar, pero solo aparece la primera vez que se visita el sitio. baha.com : no tiene anuncios en la página del calendario.

: no tiene anuncios en la página del calendario. Dukascopy : el calendario está en la página web del bróker, por lo que no hay anuncios en absoluto.

: el calendario está en la página web del bróker, por lo que no hay anuncios en absoluto. Econoday : no muestra ningún anuncio.

: no muestra ningún anuncio. Forex Factory : tiene un banner lateral deslizante y un banner inferior. El primero puede distraer un poco.

: tiene un banner lateral deslizante y un banner inferior. El primero puede distraer un poco. FXStreet : se abre con un anuncio a pantalla completa que hay que cerrar para seguir utilizando la web. Incluye un banner en la parte superior del calendario, un banner de fondo a página completa, un banner emergente en la parte inferior y una barra lateral deslizante con una tabla de brókeres. Los anuncios distraen mucho.

: se abre con un anuncio a pantalla completa que hay que cerrar para seguir utilizando la web. Incluye un banner en la parte superior del calendario, un banner de fondo a página completa, un banner emergente en la parte inferior y una barra lateral deslizante con una tabla de brókeres. Los anuncios distraen mucho. IG : el calendario pertenece al bróker IG, por lo que debajo del mismo se pueden ver su anuncio y los enlaces para abrir una cuenta. Resulta fácil ignorar el anuncio.

: el calendario pertenece al bróker IG, por lo que debajo del mismo se pueden ver su anuncio y los enlaces para abrir una cuenta. Resulta fácil ignorar el anuncio. Investing.com : tiene un banner encima del calendario, varios banners normales en el lado derecho y una lista de brókeres debajo del calendario.

: tiene un banner encima del calendario, varios banners normales en el lado derecho y una lista de brókeres debajo del calendario. MQL5.com : presenta un banner superior y otro debajo de la lista de filtros. Se pueden ignorar fácilmente.

: presenta un banner superior y otro debajo de la lista de filtros. Se pueden ignorar fácilmente. Myfxbook : cuenta con un anuncio intersticial, un banner en la parte superior, un banner de fondo a página completa y una lista de brókeres debajo del calendario. Los anuncios pueden llegar a distraer mucho.

: cuenta con un anuncio intersticial, un banner en la parte superior, un banner de fondo a página completa y una lista de brókeres debajo del calendario. Los anuncios pueden llegar a distraer mucho. Trading Economics: cuenta con un banner superior y un banner emergente en la parte inferior con un enlace a los planes de pago para el calendario. Ninguna de las dos cosas distrae especialmente. Además, ninguna de las dos aparece una vez que se registra, ni siquiera en las cuentas gratuitas.

Exportación e impresión

La impresión de los eventos del calendario permite a los operadores trabajar en su plan de trading fuera del ordenador, lo que a veces puede resultar útil. La exportación a formatos aptos para la impresión o a hojas de cálculo permite el tratamiento posterior de los datos del calendario económico. Desafortunadamente, no todos los calendarios permiten este tipo de manipulaciones.

BabyPips.com : no tiene.

: no tiene. baha.com : no tiene.

: no tiene. Dukascopy : no tiene.

: no tiene. Econoday : no tiene.

: no tiene. Forex Factory : le permite exportar la semana actual como ICS, CSV, JSON y XML.

: le permite exportar la semana actual como ICS, CSV, JSON y XML. FXStreet : permite exportar los eventos del calendario en formato CSV e ICS. Primero puede aplicar filtros y el rango de fechas y la función de exportación respetará esas configuraciones. Los datos reales del indicador (valor anterior, previsión y valor real) no se exportan.

: permite exportar los eventos del calendario en formato CSV e ICS. Primero puede aplicar filtros y el rango de fechas y la función de exportación respetará esas configuraciones. Los datos reales del indicador (valor anterior, previsión y valor real) no se exportan. IG : no tiene.

: no tiene. Investing.com : no tiene en la versión actual del calendario. La versión anterior, disponible en https://www.investing.com/economic-calendar-, incluye una opción para imprimir el calendario.

: no tiene en la versión actual del calendario. La versión anterior, disponible en https://www.investing.com/economic-calendar-, incluye una opción para imprimir el calendario. MQL5.com : no permite exportar ni imprimir, pero permite acceder a los eventos del calendario a través de su plataforma MetaTrader 5.

: no permite exportar ni imprimir, pero permite acceder a los eventos del calendario a través de su plataforma MetaTrader 5. Myfxbook : le permite exportar su vista filtrada en formatos CSV y XML.

: le permite exportar su vista filtrada en formatos CSV y XML. Trading Economics: ofrece exportación de datos y acceso a la API solo para suscriptores de pago.

Resumen

Utilice BabyPips.com si:

Busca un calendario sencillo con funciones básicas.

Está buscando un calendario que no se vea congestionado ni llamativo.

No necesita un filtro de tipo de evento.

Imprimir o exportar datos macroeconómicos no es su prioridad.

Puede leer y entender muy bien el inglés.

Utilice baha.com si:

Desea estudiar datos basados en eventos específicos, como las tasas de interés del banco central.

Desea saber rápidamente la cantidad de noticias programadas para un día.

Prefiere una experiencia sin anuncios.

No tiene especial interés en imprimir o exportar el calendario.

La versión web para móvil mal hecha y la experiencia mediocre de la aplicación móvil no le molestan.

Utilice Dukascopy si:

Quiere usar el calendario sin que le distraigan los anuncios.

No necesita descripciones detalladas de los eventos.

No le interesan los valores revisados.

No quiere imprimir ni exportar el calendario.

No le molesta una versión móvil bastante mediocre del calendario.

Le parece bien tener solo la versión inglesa del calendario.

Utilice Econoday si:

Quiere un calendario sencillo y sin distracciones.

Desea tener una descripción detallada de los eventos.

Le gustaría monitorizar solo los eventos más importantes.

Quiere un calendario que se cargue realmente rápido.

No quiere ver ningún anuncio.

No quiere imprimir ni exportar el calendario.

No anda buscando una función de actualización automática.

Quiere pasar por un infierno para explorar los eventos de los años pasados.

La versión inglesa del calendario es la única que necesita.

Utilice Forex Factory si:

Quiere la mejor precisión en las previsiones.

Quiere una explicación detallada de los indicadores.

Usa regularmente gráficos/datos históricos.

Busca un calendario bien organizado y de aspecto limpio.

Prefiere informes precisos y puntuales con marcas de revisión y anotaciones claras.

Necesita un calendario que se cargue con relativa rapidez.

Desea disponer de varias opciones para exportar el calendario.

Puede leer y entender muy bien el inglés.

No quiere estar pendiente de una larga lista de eventos.

Utilice FXStreet si:

Necesita la función de actualización automática.

Quiere filtrar los eventos por categoría y, al mismo tiempo, por palabras clave o fechas personalizadas (aunque no ambas cosas a la vez).

Prefiere un estudio en profundidad de los datos económicos.

Desea exportar los eventos del calendario a CSV o ICS.

Desea utilizar notificaciones de eventos.

No le importa que haya una gran cantidad de anuncios.

Utilice IG si:

Usaría la búsqueda por palabra clave para encontrar eventos.

Quiere navegar sin distracciones con una interfaz elegante y moderna.

A menudo es necesario buscar hacia atrás una fecha en particular para verificar eventos pasados.

Desea saber rápidamente la cantidad de noticias programadas para un día.

No le importa que haya pocos idiomas aparte del inglés.

Utilice Investing.com si:

Prefiere explicaciones detalladas.

Desea que la página del calendario se actualice automáticamente y muestre los últimos valores.

Desea poder buscar eventos por palabra clave.

Necesita un calendario de festivos en el mercado en muchos países.

No le molestan los demasiados anuncios que aparecen en la página del calendario.

No le importa esperar a que se cargue el calendario.

Utilice MQL5.com si:

Prefiere un calendario limpio y no congestionado.

Desea que la página del calendario se actualice automáticamente y muestre los últimos valores.

Quiere buenos gráficos históricos de los valores de los indicadores macroeconómicos.

Le gusta navegar por el calendario con el móvil.

Le gusta que su calendario se cargue muy rápido.

Quiere poder cargar datos del calendario a través de la plataforma MetaTrader 5.

No usa notificaciones de eventos.

No le importa que las previsiones sean menos precisas que en otros calendarios.

Utilice Myfxbook si:

Desea establecer intervalos de fechas personalizados fácilmente.

Desea exportar el calendario en formato CSV o XML.

Desea recibir notificaciones por correo electrónico de las próximas publicaciones.

Necesita gráficos históricos con los valores anteriores de los indicadores.

No le importa esperar a que se cargue el calendario.

Utilice Trading Economics si:

Desea supervisar casi todos los datos económicos de un país.

Quiere comparar dos eventos en el gráfico.

Desea que los valores de los eventos se actualicen automáticamente.

No quiere que ningún anuncio le moleste.

No le importa registrarse para crear una lista de seguimiento y una cartera de noticias económicas en tiempo real.

Esto es todo en nuestra revisión de 2026 de los principales calendarios económicos. El estudio le ayudará a elegir el calendario de Forex adecuado para sus necesidades analíticas. Por supuesto, siempre puede utilizar no solo uno, sino varios calendarios que se ajusten a sus necesidades.