Guía para principiantes sobre los indicadores Bulls Power y Bears Power en Forex

Para los osciladores que pueden generar señales de compra y venta, considere añadir los indicadores Bulls Power y Bears Power a sus gráficos de Forex.

Aunque se trata de dos indicadores diferentes, funcionan de la misma manera y suelen utilizarse conjuntamente.

¿Qué son los indicadores Bulls Power y Bears Power?

Estos indicadores son obra de Alexander Elder y sus nombres son bastante descriptivos. El indicador Bulls Power le indica la fuerza de los "toros" (los compradores). El indicador Bears Power le indica la fuerza de los "osos" (los vendedores).

A veces, también se les denomina "indicadores de Elder Ray". Al parecer, el propio Elder acuñó este nombre y se inspiró en la idea de una "radiografía" de los mercados.

Punto clave: Se puede visualizar la fuerza de los compradores y vendedores en el mercado trazando los indicadores Bulls y Bears Power.

¿Cómo se calculan los indicadores Bulls Power y Bears Power?

Los cálculos de los indicadores Bulls Power and Bears Power son bastante sencillos.

Aunque hipotéticamente se podría utilizar cualquier media móvil exponencial, lo más habitual es utilizar la EMA de 13 días, como sugirió Elder cuando ideó estos indicadores.

Como siempre, no tiene que preocuparse de realizar estos cálculos manualmente, ya que su plataforma de trading se encargará de ello por usted.

Punto clave: Los indicadores Bulls Power y Bears Power se calculan mediante una sencilla fórmula que compara la EMA con el máximo o el mínimo respectivamente.

¿Qué nos muestran los indicadores Bulls Power y Bears Power?

Lo que estamos mirando con los indicadores Bulls Power y Bears Power es la distancia entre la EMA y el máximo/mínimo. Esto se corresponde con la influencia de los toros/osos para seguir empujando el precio más allá de la EMA.

Observará en sus gráficos que los indicadores de Bulls y Bears Power pueden mostrar valores negativos o positivos.

Obsérvese que los valores positivos del indicador Bulls Power indican fuerza alcista, mientras que los valores negativosdel indicador Bears Power indican fuerza bajista.

Punto clave: Los indicadores Bulls y Bears Power nos ayudan a visualizar la fuerza de los compradores y los vendedores respectivamente.

¿Cómo trazar los indicadores Bulls Power y Bears Power en sus gráficos?

Aquí están los pasos para trazar el indicador Bulls Power y el indicador Bears Power en sus gráficos de Forex en MT4.

En primer lugar, es necesario trazar la media móvil en el gráfico, ya que es necesario mirarla al planificar las operaciones. Haga clic en Insertar, luego en Indicadores, luego en Tendenciales y por último en Moving Average (media móvil). En el desplegable Método, haga clic en Exponencial. A continuación, establezca el período en 13. Aplicar a Close (cierre). Elija el color que desee y añada la EMA a su gráfico haciendo clic en Aceptar. Añada el indicador Bulls Power a su gráfico. Para ello, haga clic en Insertar, Indicadores, Osciladores, y luego en Bulls Power. Le recomendamos que cambie el color del indicador Bulls a verde para que sea fácilmente identificable visualmente. Añada el indicador Bears Power a su gráfico. Para ello, haga clic en Insertar, Indicadores, Osciladores, y luego en Bears Power. Le recomendamos que cambie el color del indicador Bears a rojo para que destaque sobre el indicador Bulls.

Eso es todo. Ahora está a punto para buscar configuraciones utilizando el indicador de Bulls Power y el indicador de Bears Power.

Punto clave: Puede añadir los indicadores Bulls y Bears Power a sus gráficos en MT4 en unos pocos pasos rápidos.

¿Cómo utilizar los indicadores Bulls Power y Bears Power mientras opera?

Elder no solo creó este conjunto de indicadores, sino que también propuso un método para operar con ellos. Estas son sus reglas para comprar y vender.

Comprar cuando:

La EMA está subiendo.

Bears Power es negativo pero se acerca a 0.

Aunque estas son las dos únicas condiciones requeridas, las siguientes sugieren una configuración aún más ideal:

El pico más reciente del histograma del Bulls Power es más alto que el anterior.

Existe una divergencia alcista entre el histograma del Bears Power y el precio.

Vender cuando:

La EMA está cayendo.

Bulls Power es positivo pero se mueve hacia el 0.

Estos criterios opcionales hacen que la configuración sea aún mejor:

El mínimo del histograma más reciente del Bears Power es más bajo que el anterior.

Existe una divergencia bajista entre el histograma del Bulls Power y el precio.

Punto clave: El método de Elder para operar utilizando los indicadores Bulls y Bears Power requiere que usted trace la EMA en su gráfico y que cumpla con dos criterios requeridos para la entrada. También hay dos criterios opcionales para configuraciones aún más sólidas.

Consejos generales para utilizar los indicadores Bulls Power y Bears Power

Utilice todos los componentes del sistema juntos. Elder creó los indicadores Bulls y Bears Power para utilizarlos junto con la EMA de 13 días. No se pretende que funcionen como indicadores individuales independientes.

Haga pruebas antes de usarlos en real Antes de utilizar este sistema para operar con dinero real, asegúrese de hacer un backtest y una prueba en demo. Una vez que sepa que tiene el potencial de ser rentable, puede arriesgar dinero real.

Modifique el sistema si quiere, pero, de nuevo, pruébelo. No es necesario utilizar el sistema de Elder exactamente como él lo diseñó. Pero si va a realizar algún cambio, no olvide probarlo primero.

Punto clave: Independientemente de cómo elija utilizar los indicadores Bulls y Bears Power en su operativa, compruebe siempre si es rentable en la versión demo antes de pasar a la real.

Conclusión: los indicadores Bulls Power y Bears Power

Ahora ya sabe cómo puede utilizar el indicador Bulls Power, el indicador Bears Power y la EMA de 13 días juntos para generar configuraciones de compra y venta para operar en Forex. Aunque el método de Elder puede parecer complejo al principio, es relativamente sencillo una vez que se ve en acción.