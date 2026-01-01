Una guía para principiantes sobre el indicador de Sobres en Forex

Contenido

Si está buscando una forma de identificar cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido, puede probar a utilizar el indicador de envelopes. En esta guía, cubriremos qué son las envelopes, cómo trazarlas en sus gráficos y cómo puede utilizarlas como parte de sus estrategias de trading.

¿Qué es el indicador de envelopes?

El indicador de envelopes es un conjunto de medias móviles. Al trazarlas, observará que el precio suele oscilar entre ambas, pero a veces rompe por encima y por debajo.

Punto clave: in par de medias móviles forma el indicador de envelopes.

¿Cómo se calcula el indicador de envelopes?

Al trazar las envelopes en su gráfico, tendrá que elegir:

El tipo de media móvil que desea utilizar

El período de cada media móvil

El porcentaje para el envelope

¿Cuál es el propósito del porcentaje? Tiene que ver con la sensibilidad. Si le preocupan las roturas falsas en condiciones volátiles, debería elegir un porcentaje más alto. Si, por el contrario, el mercado no es volátil y le preocupa no encontrar suficientes entradas de operaciones, un porcentaje más bajo puede ser apropiado. Este es un ejemplo de los cálculos para un envelope. Este utiliza medias móviles simples, un período de 10 días y el 1%.

Envelope superior: SMA de 10 días + (SMA de 10 días × 0,01)

Envelope inferior: SMA de 10 días - (SMA de 10 días × 0,01)

Tal vez quiera cambiar el porcentaje al 5%, pero mantener todo lo demás igual. Entonces usted usaría:

Envelope superior: SMA de 10 días + (SMA de 10 días × 0,05)

Envelope inferior: SMA de 10 días - (SMA de 10 días × 0,05)

Tal vez usted quiere optar por una SMA de 20 días en su lugar con un 5%. Entonces, usaría:

Envelope superior: SMA de 20 días + (SMA de 20 días × 0,05)

Envelope inferior: SMA de 20 días - (SMA de 20 días × 0,05)

Cuando añade el indicador de envelopes a su gráfico, pone los parámetros que quiera y la plataforma de gráficos se encarga de las matemáticas. Además, observe que algunos indicadores de envelopes parecen trazar con una SMA media, mostrando tres líneas. Otros parecen trazar sin la SMA media, mostrando dos líneas.

Punto clave: aunque los cálculos del indicador de envelopes son relativamente fáciles de entender, su plataforma de gráficos debería encargarse de ellos por usted una vez que seleccione sus parámetros.

¿Qué nos muestra el indicador de envelopes?

El par de medias móviles que compone el indicador envelopes nos muestra cuando las condiciones son de sobrecompra o sobreventa. Cuando vea que el precio de un activo atraviesa el límite inferior de la media envolvente, eso sugiere que el mercado está sobrevendido y que debería comprar. El límite inferior le muestra una zona de soporte. Si, por el contrario, ve que el precio atraviesa el límite superior de la media envolvente, eso sugiere que las condiciones son de sobrecompra y debería vender. El límite superior le muestra una zona de resistencia.

Otra cosa que notará sobre los envelopes es que pueden ayudarle a visualizar las tendencias y las oscilaciones de los mercados. Cuando el precio tiene una tendencia al alza o a la baja, las medias móviles que componen las envelopes estarán haciendo lo mismo. Cuando el precio está oscilando lateralmente, verá que las envelopes se mueven más o menos lateralmente también, en lugar de fuertemente hacia arriba o hacia abajo.

Punto clave: al trazar las envelopes en su gráfico, puede detectar cuándo un activo puede estar sobrecomprado o sobrevendido. También puede visualizar las tendencias y las fluctuaciones de los mercados.

¿Cómo trazar el indicador de envelopes en sus gráficos?

Es fácil trazar envelopes. Aquí están los pasos si usted está usando MetaTrader 4:

En los menús, vaya a Insertar, luego a Indicadores, luego a Tendencia y luego a Envelopes. Ahora puede introducir sus parámetros. Una vez que haya terminado, haga clic en Aceptar. El indicador se mostrará ahora en su gráfico. Usted está listo para buscar configuraciones de entrada en operaciones.

Punto clave: se tarda solo unos minutos en añadir envelopes a los gráficos de Forex

¿Cómo utilizar el indicador de envelopes mientras opera?

Usted puede ver algunas instrucciones confusas y aparentemente contradictorias sobre cómo utilizar el indicador de envelopes mientras usted está operando. Esto se debe a que el contexto determina en gran medida cómo se deben interpretar los cruces por encima y por debajo de los límites de las medias envolvente. Debido a que los dos límites representan condiciones potenciales de sobrecompra y sobreventa, por lo general, usted utilizará el indicador de envelopes así:

Si el precio cierra por debajo del límite inferior, comprará.

Si el precio cierra por encima del límite superior, venderá.

Pero hay excepciones cuando se está formando una nueva tendencia a largo plazo. Piense en el comportamiento habitual de los soportes y las resistencias. Por lo general, el precio rebota en ellos y actúan como contención. Pero, en algunas situaciones, cuando se rompe el soporte o la resistencia, el precio continuará empujando hacia adelante en una fuerte tendencia. Esto también se aplica cuando hablamos de envelopes. Si observa que el precio ha roto una de las líneas y no parece rebotar, podría significar que se está formando una tendencia en esa dirección. En una situación así, en lugar de ello, usted operaría así:

Si el precio cierra por debajo del límite inferior y parece haber roto realmente el soporte, podría vender, ya que podría haber un inicio de tendencia bajista.

Si el precio cierra por encima del límite superior y parece haber roto realmente la resistencia, podría comprar, ya que podría estar formándose una tendencia alcista.

Puede ver cómo esto puede llegar a ser confuso. Hablaremos un poco más de esto en la sección siguiente.

Punto clave: dado que los límites de las envelopes actúan como soporte y resistencia, normalmente, tomaríamos posiciones en largo cuando veamos que el precio cierra por debajo de la línea inferior y posiciones en corto cuando veamos que el precio cierra por encima de la línea superior. Pero, en los casos en los que el soporte o la resistencia parecen haberse roto realmente por una fuerte tendencia al alza o a la baja, podríamos operar en su lugar en la dirección de la tendencia.

Consejos generales para utilizar el indicador de envelopes

Necesitará una regla que le ayude a saber cómo utilizar los envelopes. Si el precio cierra por encima de la línea superior, por ejemplo, ¿se pondrá en corto, suponiendo que está sobrecomprado, o se pondrá en largo, suponiendo que se ha roto la resistencia y se está formando una tendencia al alza? Puede tomar su decisión basándose en el tiempo que el precio permanezca por encima de la línea, o si vuelve a pasar por debajo de ella. Pruebe diferentes reglas de entrada para averiguar cuál es la que funciona con mayor regularidad.

Considere añadir otros indicadores o utilizar la acción del precio. Otra cosa que puede hacer que las señales de trading que se obtienen de las envelopes sean menos ambiguas es la presencia de otros indicadores en su gráfico para proporcionar confluencia. También puede encontrar la confluencia buscando patrones de precios que indiquen una entrada en la operación.

Preste atención al contexto general del mercado. ¿Cómo de volátiles son las condiciones de este activo? ¿Hay muchos sube y bajas? Recuerde que puede ajustar el porcentaje utilizado para los cálculos de los envelopes para evitar que le engañen.

Backtest y prueba de demostración. Cuando añada cualquier indicador nuevo a sus gráficos, es fundamental que realice pruebas exhaustivas antes de empezar a arriesgar dinero real en sus configuraciones de entrada en operaciones. Esto es válido tanto para los envelopes como para el resto de indicadores de Forex.

Punto clave: el contexto, las reglas y las pruebas son esenciales para hacer un buen uso de los envelopes.

Conclusión

El indicador de envelopes puede ayudarle a identificar los mercados sobrecomprados y sobrevendidos y a detectar tendencias. Ahora tiene una herramienta que puede utilizar para averiguar cuándo un activo puede estar sobrecomprado o sobrevendido. Como extra, también puede ayudarle a detectar la formación de tendencias largas y cortas que rompen fuera de los niveles de soporte y resistencia que identifica. Utilice los envelopes como parte de un método de trading probado para obtener los mejores resultados.

Si tiene alguna pregunta sobre el indicador Envelopes o si simplemente quiere discutir su uso en el trading con otras personas, puede dirigirse a nuestro foro de Forex.