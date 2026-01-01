Contenido

Los operadores buscan constantemente formas nuevas y más rentables de operar y herramientas que les ayuden a ello. Brecha de valor razonable es uno de los conceptos de Smart Money que ha ganado popularidad recientemente como un instrumento fácil y eficaz que puede ayudar a un operador a aumentar el éxito de sus operaciones. ¿A qué se debe tanto alboroto? Este artículo le explicará qué es una brecha de valor razonable (FVG por sus siglas en inglés), cómo detectarla en un gráfico, qué factores pueden provocar su aparición, por qué los operadores se preocupan por las FVG y cómo las FVG pueden ayudarle en su trading, así como los pros y los contras de su uso.

¿Qué es una brecha de valor razonable?

Una brecha de valor razonable (también llamada hueco de valor justo o gap de valor razonable/justo y acortada con las siglas FVG) es un patrón gráfico (algunos lo llaman indicador, lo que no es estrictamente correcto) formado por tres velas. En una FVG, la segunda vela (central) tiene un cuerpo grande, mientras que las mechas de la primera y tercera vela no se solapan, creando una brecha o hueco.

Según la teoría de las brechas de valor razonable, las FVG aparecen cuando hay un desequilibrio entre compradores y vendedores en el mercado. Normalmente, hay un vendedor para cada comprador. Sin embargo, durante los cambios significativos en el sentimiento del mercado puede darse una situación en la que haya más compradores que vendedores o viceversa. El gran movimiento de precios resultante crea un vacío en el que algunas órdenes siguen sin ejecutarse. Los partidarios de las FVG creen que así se crea un fondo de liquidez que atrae el precio. En otras palabras, esperan que el precio retroceda y rellene el hueco.

¿Cómo son las brechas de valor razonable y cómo detectarlas en un gráfico?

Existen dos tipos de brechas de valor razonable: alcistas y bajistas. Ambas funcionan de forma similar y son relativamente fáciles de detectar en un gráfico.

Brechas de valor razonable alcistas

Las brechas de valor razonable alcistas también se denominan a veces BISI: Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency (desequilibrio del lado comprador, ineficacia del lado vendedor). Aparecen en momentos en los que hay muchos más compradores que vendedores en el mercado, dejando algunas de las órdenes de compra sin ejecutar. Como resultado, se produce un hueco alcista después de que los precios se disparen hacia arriba.

En un gráfico, una FVG alcista se parece a una gran vela alcista rodeada por dos velas más pequeñas (no importa si alcistas o bajistas), sin superposición del punto más alto de la primera vela y el punto más bajo de la tercera vela.

Brechas de valor razonable bajistas

Las brechas de valor razonable bajistas también se conocen como SIBI: Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency (desequilibrio del lado vendedor, ineficiencia del lado comprador). Como sugiere este último nombre, se crean cuando existe un desequilibrio a favor de los vendedores, siendo ineficiente el lado comprador del mercado. Como resultado, algunas de las órdenes de venta se quedan sin ejecutar, lo que crea una brecha bajista tras la caída de los precios.

En un gráfico, una FVG bajista se parece a una gran vela bajista rodeada por dos velas más pequeñas (de nuevo, no importa si las velas más pequeñas son bajistas o alcistas), sin superposición del punto más bajo de la primera vela y el punto más alto de la tercera vela.

Recuerde que, si no hay hueco entre las mechas de la primera y la tercera vela, no hay brecha de valor razonable, independientemente de lo grande que sea la segunda vela.

¿Qué factores conducen a la aparición de las brechas de valor razonable?

Como ya se ha mencionado, las brechas de valor razonable aparecen cuando un movimiento significativo de los precios deja algunas órdenes sin ejecutar, impidiendo a los operadores comprar o vender un activo al precio que querían (o que consideraban "razonable", de ahí el nombre de brecha de valor razonable). Estos movimientos suelen producirse cuando el sentimiento de un mercado experimenta un cambio significativo repentino o alguien coloca una gran orden. Los factores más comunes que conducen a un cambio tan repentino y extremo en un entorno de trading son:

Informes y noticias macroeconómicas . Las publicaciones macroeconómicas importantes, como los informes de inflación, los datos de empleo y las decisiones de los bancos centrales sobre los tipos de interés, pueden tener un impacto importante en los mercados, especialmente si sorprenden a los participantes del mercado. Por ello, los expertos suelen advertir contra la participación en los mercados durante un anuncio de este tipo. El problema es que no todos pueden entrar en el mercado a tiempo después de que se haga evidente el impacto del anuncio. E incluso es posible que las órdenes pendientes no se ejecuten al precio "razonable", ya que los brókeres pueden tener dificultades para ejecutar un gran número de órdenes en la misma dirección.

. Las publicaciones macroeconómicas importantes, como los informes de inflación, los datos de empleo y las decisiones de los bancos centrales sobre los tipos de interés, pueden tener un impacto importante en los mercados, especialmente si sorprenden a los participantes del mercado. Por ello, los expertos suelen advertir contra la participación en los mercados durante un anuncio de este tipo. El problema es que no todos pueden entrar en el mercado a tiempo después de que se haga evidente el impacto del anuncio. E incluso es posible que las órdenes pendientes no se ejecuten al precio "razonable", ya que los brókeres pueden tener dificultades para ejecutar un gran número de órdenes en la misma dirección. Noticias geopolíticas y otras noticias importantes . Las noticias importantes, como la invasión rusa de Ucrania o el anuncio de aranceles masivos por parte del presidente estadounidense Donald Trump, pueden sacudir los mercados de forma importante. A diferencia de los informes macroeconómicos, que tienen fechas fijas de publicación, este tipo de noticias suelen ser completamente imprevisibles, lo que dificulta enormemente a los operadores prepararse para su impacto en el mercado. No es de extrañar, pues, que estas noticias provoquen a menudo la aparición de FVG.

. Las noticias importantes, como la invasión rusa de Ucrania o el anuncio de aranceles masivos por parte del presidente estadounidense Donald Trump, pueden sacudir los mercados de forma importante. A diferencia de los informes macroeconómicos, que tienen fechas fijas de publicación, este tipo de noticias suelen ser completamente imprevisibles, lo que dificulta enormemente a los operadores prepararse para su impacto en el mercado. No es de extrañar, pues, que estas noticias provoquen a menudo la aparición de FVG. Implicación de grandes instituciones, como grandes fondos de cobertura o bancos centrales. Los movimientos fuertes y repentinos de los precios sin motivo aparente suelen atribuirse a la participación de algún gran operador institucional. Puede tratarse de un gran fondo de cobertura que compra un activo o de un banco central que interviene en el mercado para empujar un tipo de cambio en una dirección favorable. En cualquier caso, es imposible predecir estos movimientos sin estar al tanto de ellos y los operadores minoristas normales solo pueden reaccionar ante ellos.

¿Por qué les importan las brechas de valor razonable a los operadores?

Una de las razones por las que los operadores buscan los huecos de valor justo es que confirman tendencias fuertes. Y este es un punto crucial que hay que recordar: las brechas de valor razonable solo funcionan en mercados en tendencia. En los mercados laterales dentro de un rango, las FVG no suelen ser especialmente útiles. Además, si una FVG se opone a la tendencia general, también suele ignorarse (aunque puede señalar un cambio de tendencia). Las FVG que se mueven en la dirección de la tendencia sugieren que el sentimiento del mercado es fuerte a favor de la tendencia y es probable que el precio siga moviéndose en la misma dirección.

Pero tal vez sea aún más importante la creencia de que el precio volverá a rellenar el hueco tarde o temprano. Esto se debe a que, según los seguidores de las brechas de valor razonable y conceptos similares, el brusco movimiento del precio creó un vacío de liquidez que actúa como un imán para el precio, haciéndolo retroceder hacia el hueco. Tiene cierta lógica: como la FVG señala un montón de órdenes sin ejecutar, es razonable suponer que alguien intervendrá para que se ejecuten tarde o temprano.

La idea de que el precio retroceda hacia la FVG es la base de las estrategias basadas en las brechas de valor razonable. Puede utilizarse de diferentes maneras. Como se espera que el precio reanude su movimiento en la dirección de la tendencia general después del retroceso, la FVG puede utilizarse como punto de entrada para una posición en la dirección de la tendencia. Además, la expectativa de que el precio vuelva hacia su movimiento anterior después del retroceso significa que las FVG pueden utilizarse como niveles de soporte/resistencia, ayudando a establecer órdenes stop-loss y objetivos de take-profit.

Eso sí, aunque el precio retroceda para rellenar el hueco, a menudo no lo hace en su totalidad, dejándolo solo parcialmente relleno.

Brecha de valor razonable de inversión

Pero, ¿qué ocurre cuando el precio no solo vuelve a una brecha de valor razonable, sino que la atraviesa, invirtiendo su tendencia? ¿Hace que la FVG sea inútil? No necesariamente. Esto solo significa que la brecha de valor razonable ha cambiado sus características de una brecha de valor razonable normal a una brecha de valor razonable de inversión (IFVG). Sigue actuando como zona de probable soporte o resistencia.

Por ejemplo, una fuerte subida de la cotización llevó a la formación de una brecha de valor razonable alcista. A continuación, el precio retrocede por debajo de la brecha, creando una FVG de Inversión en el proceso.

Ahora, si el precio intenta subir de nuevo, los operadores que confían en las FVG en su trading esperan que la IFVG detenga el precio, empujándolo de nuevo a la baja.

¿Cómo operar con las brechas de valor razonable?

No existen estrategias de trading universales adecuadas para todos los operadores y cada uno debe decidir por sí mismo cómo utilizar las brechas de valor razonable y si las usa o no. Este artículo no pretende ofrecerle asesoramiento de trading. Dicho esto, podemos hablar de los métodos más comunes que emplean los operadores que utilizan las FVG en sus estrategias de trading.

Si observamos cualquier gráfico, lo más probable es que podamos ver una buena cantidad de FVG, muchas de las cuales probablemente no fueron respetados por el precio. Además, entre las que se respetaron, algunas se rellenaron por completo, mientras que en otros casos, el precio apenas las tocó durante el retroceso antes de reanudar su movimiento en la dirección de la tendencia. Y probablemente habrá muchos casos en los que el precio no retroceda en absoluto. Así pues, las dos cuestiones principales que se plantean los operadores al operar con FVG son qué brecha de valor razonable utilizar y dónde colocar su punto de entrada (suponiendo que los operadores utilicen la FVG para decidir dónde abrir una posición).

¿Qué brechas de valor razonable debería utilizar?

Como se dijo anteriormente, los operadores suelen utilizar únicamente aquellas brechas de valor razonable que se mueven en la dirección de la tendencia predominante. Por ejemplo, si la tendencia es alcista, los operadores deberían ignorar las FVG bajistas.

Al igual que ocurre con otros patrones e indicadores, las FVG no deben utilizarse por sí solas, sino más bien empleando confluencias de indicadores. Las medias móviles, el MACD y los niveles de Fibonacci son algunos de los indicadores que prefieren los operadores que utilizan las FVG. Y, por supuesto, un operador nunca debe olvidarse de utilizar órdenes stop-loss.

Una de las reglas principales del trading con FVG es que, una vez que se ha probado la FVG concreta, esta deja de ser válida en el trading futuro. Al igual que con muchas otras reglas mencionadas aquí, no todos los operadores se adhieren a esta regla, pero muchos traders de FVG creen que volver a probar una FVG sugiere un debilitamiento del sentimiento y una posible inversión de la tendencia. Una FVG rota aumenta aún más la probabilidad de un cambio de tendencia.

Los operadores de FVG prefieren combinar las brechas de valor razonable con otros conceptos de Smart Money, como la ruptura de la estructura (BoS) y el cambio de carácter (ChoCh). La primera se produce cuando el precio rompe por encima del máximo superior (en una tendencia alcista) o por debajo del mínimo inferior (en una tendencia bajista). Esto último significa que el precio cae por debajo del mínimo superior anterior (en una tendencia alcista) o sube por encima del máximo inferior (en una tendencia bajista). Se recomienda que los operadores solo operen con las VGF que aparecieron después de una BoS o un ChoCh. Mejor aún si la FVG coincide con la BoS o el ChoCh.

En cuanto a cuál de las FVG potencialmente útiles elegir, cuanto más grande sea una FVG, mejor. Algunos operadores prefieren utilizar una FVG solo si su segunda vela es al menos el doble de grande que la primera y la tercera, pero no es estrictamente necesario. Algunos también afirman que es mejor si la segunda vela está rodeada de pequeñas velas de consolidación, pero de nuevo, no es necesario para considerar válida una determinada FVG.

Otra regla importante es que, cuanto más cerca esté la FVG del inicio de la tendencia, más válida será. De hecho, uno de los métodos habituales consiste en dividir la tendencia en dos mitades. Algunos operadores utilizan la caja de Gann para ello o, en el caso de plataformas que no admiten esta herramienta por defecto (como MetaTrader), puede utilizar los retrocesos de Fibonacci. Configure el indicador para que muestre solo los niveles 0, 50 y 100 %. La mitad superior del movimiento se denomina Premium, mientras que la mitad inferior se denomina Descuento. En una tendencia alcista, considere solo las brechas de valor razonable que residen en el área de descuento. Por el contrario, en una tendencia bajista, fíjese solo en las FVG que aparezcan en la zona premium.

¿Dónde abrir una posición utilizando las brechas de valor razonable?

El método más común para utilizar una brecha de valor razonable consiste en abrir una posición una vez que el precio toca el punto medio de una brecha de valor razonable (es decir, un 50 % de penetración). También puede utilizar la caja de Gann o los retrocesos de Fibonacci para ver este nivel en un gráfico.

Recuerde que el precio no siempre alcanza el punto medio de una FVG y también puede atravesar la FVG, lo que hace que a veces sea difícil seguir la regla de entrada del punto medio.

Algunos expertos afirman que es probable que la tendencia continúe si el precio respeta el nivel del 50 % de la FVG. Si los precios rompen ese nivel, se puede esperar un cambio de tendencia.

Los expertos en FVG suelen aconsejar que se utilicen distintos marcos temporales al emplear las FVG. El enfoque habitual consiste en detectar una FVG en un marco temporal superior y, a continuación, buscar una FVG en un marco temporal inferior para afinar el punto de entrada.

Existen numerosos métodos para determinar dónde colocar los stop-loss. Una táctica común es colocar un stop-loss en el extremo inferior (en una tendencia alcista) o superior (en una tendencia bajista) de la brecha de valor razonable, aunque, dependiendo del tamaño de la FVG, dicho stop-loss puede ser demasiado ajustado. Otra estrategia consiste en colocar el stop-loss en el nivel de ruptura de estructura o cambio de carácter más cercano. Por lo general, los operadores prefieren utilizar un stop-loss con una relación riesgo/recompensa de al menos 1:2.

Ventajas e inconvenientes de las brechas de valor razonable

Como cualquier estrategia de trading, indicador, etc. las brechas de valor razonable tienen ventajas e inconvenientes. He aquí algunas de ellas:

Pros

Las brechas de valor razonable pueden proporcionar una buena relación riesgo/recompensa y un buen potencial de beneficios. Los defensores de los gaps de valor justo insisten en que el uso de estos huecos puede ayudar a aumentar los beneficios y reducir las pérdidas.

Los defensores de los gaps de valor justo insisten en que el uso de estos huecos puede ayudar a aumentar los beneficios y reducir las pérdidas. Las brechas de valor razonable pueden identificarse fácilmente en un gráfico. Una FVG es muy fácil de detectar en un gráfico, especialmente siendo un operador experimentado. Muchas de las estrategias que implican a las FVG tampoco son muy difíciles de seguir.

Una FVG es muy fácil de detectar en un gráfico, especialmente siendo un operador experimentado. Muchas de las estrategias que implican a las FVG tampoco son muy difíciles de seguir. Las brechas de valor razonable pueden usarse con cualquier activo y en cualquier marco temporal. Las FVG son universales y pueden funcionar en cualquier gráfico. Es importante señalar, no obstante, que las FVG funcionan mejor en los mercados con una negociación activa, ya que una elevada actividad de trading conlleva mayores tasas de aparición de FVG, lo que a su vez facilita encontrar una FVG válida.

Contras

Mientras que los partidarios de las brechas de valor razonable hacen que el concepto de las FVG suene realmente atractivo, los detractores del concepto de hueco de valor justo enumeran numerosos argumentos en su contra. Algunos de ellos son:

Fundamento teórico endeble. Una vela grande en un marco temporal superior no siempre resulta en velas igualmente grandes en marcos temporales inferiores. Aunque la teoría de la brecha de valor razonable implica que toda FVG es el resultado de un movimiento brusco, que crea una reserva de liquidez a la espera de ser aprovechada por los operadores, no siempre es así. A veces, una gran vela en un marco temporal superior consiste en velas superpuestas en un marco de temporal inferior. Y a veces, incluso si las velas en el marco temporal inferior no se superponen, todavía pueden evitar la creación de brechas, lo que indica un movimiento constante en una dirección, que absorbe toda la liquidez en el camino.

Una vela grande en un marco temporal superior no siempre resulta en velas igualmente grandes en marcos temporales inferiores. Aunque la teoría de la brecha de valor razonable implica que toda FVG es el resultado de un movimiento brusco, que crea una reserva de liquidez a la espera de ser aprovechada por los operadores, no siempre es así. A veces, una gran vela en un marco temporal superior consiste en velas superpuestas en un marco de temporal inferior. Y a veces, incluso si las velas en el marco temporal inferior no se superponen, todavía pueden evitar la creación de brechas, lo que indica un movimiento constante en una dirección, que absorbe toda la liquidez en el camino. Elevado potencial de señales falsas. Las FVG son propensas a enviar señales falsas, sobre todo si se cumple la norma que establece que, una vez que se prueba una FVG, esta deja de ser válida.

Las FVG son propensas a enviar señales falsas, sobre todo si se cumple la norma que establece que, una vez que se prueba una FVG, esta deja de ser válida. Puede pasar un tiempo antes de que se rellene el hueco. La teoría de las brechas de valor razonable establece que cualquier FVG se rellenará tarde o temprano. Pero no indica lo tarde que puede llegar a ser. Puede dejar pasar muchas oportunidades de trading a la espera de que se rellene un hueco.

La teoría de las brechas de valor razonable establece que cualquier FVG se rellenará tarde o temprano. Pero no indica lo tarde que puede llegar a ser. Puede dejar pasar muchas oportunidades de trading a la espera de que se rellene un hueco. Puede que no se rellenen todas las brechas. No se rellenan todas las brechas de valor razonable. A veces, un fuerte movimiento en una dirección puede dejar un montón de FVG sin rellenar. Y es imposible determinar de antemano si la FVG concreta se rellenará o no.

No se rellenan todas las brechas de valor razonable. A veces, un fuerte movimiento en una dirección puede dejar un montón de FVG sin rellenar. Y es imposible determinar de antemano si la FVG concreta se rellenará o no. Las brechas de valor razonable solo funcionan en mercados tendenciales y son inadecuadas para mercados laterales. La operativa con FVG se basa en seguir la tendencia existente (o predecir un cambio de tendencia, en el caso de las brechas de valor razonable de inversión). Las FVG son sencillamente inutilizables sin una tendencia clara.

La operativa con FVG se basa en seguir la tendencia existente (o predecir un cambio de tendencia, en el caso de las brechas de valor razonable de inversión). Las FVG son sencillamente inutilizables sin una tendencia clara. Los puntos de entrada y salida pueden considerarse subjetivos. No existe una regla única y universal sobre cómo utilizar las brechas de valor razonable para determinar dónde entrar o salir de una posición. Aunque existen muchas sugerencias e ideas diferentes sobre cómo utilizar las FVG para determinar los puntos de entrada o salida, no hay argumentos sólidos a favor de uno u otro método, lo que hace que la colocación de dichos puntos parezca arbitraria.

No existe una regla única y universal sobre cómo utilizar las brechas de valor razonable para determinar dónde entrar o salir de una posición. Aunque existen muchas sugerencias e ideas diferentes sobre cómo utilizar las FVG para determinar los puntos de entrada o salida, no hay argumentos sólidos a favor de uno u otro método, lo que hace que la colocación de dichos puntos parezca arbitraria. Un stop-loss y un take-profit mal colocados pueden dar lugar a una mala relación riesgo/recompensa. Mientras que los partidarios de las brechas de valor razonable insisten en que las FVG pueden proporcionar una excelente relación riesgo/recompensa, los detractores de las FVG creen que es demasiado fácil que las pérdidas superen a los beneficios cuando se utilizan las FVG.

Conclusión

Utilizar o no las brechas de valor razonable depende en gran medida de si cree en los conceptos Smart Money. Prometen una estrategia fácil de entender y de usar con un considerable potencial de beneficios. Al mismo tiempo, existe un cierto grado de subjetividad a la hora de utilizar las FVG y algunas decisiones pueden parecer totalmente arbitrarias. Al igual que con cualquier estrategia o herramienta, es mejor realizar pruebas retrospectivas (backtests) de las estrategias con FVG para determinar si son adecuadas para usted y qué enfoque proporciona un mejor rendimiento. Además, no olvide utilizar otros indicadores junto con las FVG para mejorar los resultados y limitar sus pérdidas.