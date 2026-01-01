¿Qué tipo de gráfica es el mejor?

Su elección del formato de gráfico depende totalmente de usted, aunque cada uno tiene sus usos. Puede que no te guste el formato de velas, pero debes familiarizarte con él, ya que es el tipo de gráfico más popular que verás. Podría ponerlo en desventaja si su ojo no se adapta inmediatamente a él.

En cierto modo, su elección de gráfico refleja cuánto ruido puede soportar su ojo. Un gráfico de líneas no tiene ruido, pero tiene un bajo nivel de información. Un gráfico de barras tiene detalles pero a veces es demasiado ruidoso.

Los gráficos de líneas contienen el menor detalle, pero, al bloquear información superflua, brindan una sensación instantánea de dirección y pendiente (dinámica), o la ausencia de tendencias y dinámica. Sin embargo, ls gráficos de líneas pueden ser engañosas, porque conectar solo los cierres retiene nuevos máximos y mínimos. En la siguiente gráfica es difícil ver la fecha específica y el nivel del máximo más alto. Además, parece que el par de divisas estuvo cayendo continuamente hasta finales de agosto, registrando máximos más bajos todo el tiempo.

La gráfica de lineas no muestra una máxima más alta clara

El gráfico de barras, que contiene los cuatro componentes (apertura, máximo, mínimo y cierre), ofrece más detalles. No solo puede ver dónde se encuentra el máximo más alto real, sino que también puede ver que el par de divisas detuvo su caída, registrando un máximo más alto, antes de reanudar el movimiento hacia abajo. Es mucho más fácil dibujar líneas de soporte y resistencia en gráficos de barras que en cualquier otro tipo de gráfico. Esto se debe a que el soporte y la resistencia se extraen de los máximos y mínimos, mientras que el gráfico de líneas no los tiene, y el gráfico de velas resalta las aperturas y los cierres, no los máximos y mínimos.

La barra de gráficas muestra la máxima más alta verdadera

La gráfica más llamativo es la de velas japonesas. En el siguiente ejemplo, puede ver que la máxima más alta se produjo en la vela que mostraba un patrón conocido como "estrella fugaz", precedida por un par de velas "doji". Esa fue una fuerte señal de que la tendencia alcista ha seguido su curso y es probable que se revierta, que es exactamente lo que sucedió. Además, la vela que aparentemente rompió la tendencia bajista posterior con un máximo más alto fue una vela bajista envolvente, lo que sugirió que la tendencia bajista se mantuvo.

La gráfica de velas destaca los patrones relevantes

El tipo de gráfica menos fácil de utilizar es el gráfico de puntos y figuras. La siguiente figura muestra los mismos datos que los otros tres gráficos, solo que reorganizados para mostrar movimientos netos alcistas y bajistas. Nuevamente, al igual que con el gráfico de barras, puedes dibujar fácilmente líneas de soporte y resistencia. En este gráfico podemos ver un desarrollo que no es evidente en otros gráficos. Parece que los precios han comenzado un pequeño repunte después de la fuerte caída, formando un canal ascendente.

La gráfica de punto y figura muestra un canal ascendente

Finalmente, el gráfico de Renko es un refinamiento y una variación del gráfico de puntos y figuras. Se coloca un “ladrillo” en la gráfica solo si el precio se ha movido en la misma dirección en una cantidad fija. Usted establece la cantidad fija, y esto es muy útil si está midiendo un movimiento de precio en comparación con el rango verdadero promedio, o alguna otra medida. Si el precio se mueve lo suficiente como para agregar un ladrillo pero no dos, se puede deducir que el impulso aún podría ser alto y aumentar, pero no lo suficiente. En el gráfico de ejemplo siguiente, tenemos un canal horizontal en lugar del canal ascendente que podemos ver en el gráfico de puntos y figuras en el mismo período de tiempo.

La gráfica Renko muestra, en cambio, un canal horizontal