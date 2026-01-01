El objetivo central del análisis técnico es identificar si un movimiento de precios está marcando tendencia y con qué impulso y dinámica. Una nueva tendencia se caracteriza por una explosión de actividad que se puede ver en las barras - una tendencia nueva y alcista comienza con una serie de máximos y mínimos más altos. Cuando las barras son grandes y tienes varios en una fila, puedes pensar que tienes una ruptura de arriba y debes comprar. El principio dominante es que el impulso conduce a la dirección.

Pero, ¿cómo puedes saber si tus pocas barras son indicadores confiables de ganancias adicionales? El movimiento podría ser una ruptura falsa que se corta de manera abrupta. las medias móviles son fiables, pero pueden tardar muchos más períodos antes de que los indicadores basados en la media alcancen la nueva ráfaga de actividad. La razón para identificar buenos indicadores de impulso es entrar en el trade lo más pronto posible, pero sin salir escaldado con una ruptura falsa. Además, muchos comerciantes de Forex operan con trades intradía. La volatilidad intradía hace que medir las dinámicas sea mucho más difícil.

El propósito de esta lección es definir los problemas de la dinámica (momentum) y ofrecer una visión general de sus indicadores. La búsqueda de indicadores fiables en este sentido ha mantenido ocupadas algunas de las mejores mentes en el análisis técnico. Para comenzar al principio, primero hay que pensar en el momento en términos de aceleración y desaceleración. Cada precio es por definición avanzar en el tiempo, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. Si no está obteniendo máximos y mínimos más altos, cuentas con una dinámica hacia adelante, pero no tendrás aceleración ni desaceleración. Por otra parte, al igual que puedes pisar el acelerador para pasar a otro coche yendo 80 km/h para luego volver a un ritmo más tranquilo de 65 km/h, los precios pueden acelerar por un breve momento, pero luego desacelerar. Su viaje completo podría estar en un promedio de 60 km/h, pero el rango puede ir de 30 a 80 km/h.

El tema es que cuando buscas información de mercado acerca de dinámicas, no buscas promedios, sino puntos de inflexión.

Echa un vistazo a la tabla de abajo. Las líneas son líneas de regresión lineal dibujadas a mano que comienzan cerca del punto más bajo y terminan cerca del punto más alto (o viceversa). La primera línea de la izquierda (azul) es casi horizontal, lo que indica un mercado de congestión o comercio de gama, sin aceleración ni desaceleración. Si miras con cuidado, verás que este período está lleno tanto de señales alcistas como bajistas.

Consulte la siguiente gráfica. Las líneas son líneas de regresión lineal dibujadas a mano que comienzan cerca del mínimo más bajo y terminan en o cerca del máximo más alto (o viceversa). La primera línea (roja) muestra una caída, mientras que la segunda (verde) muestra un rebote. Tanto la caída como el rebote duraron poco. Tenga en cuenta que la caída comenzó en la vela con una sombra superior larga, lo que suele ser una señal bajista, especialmente si ocurre cerca de un nivel de resistencia. A continuación sigue una larga caída. Preste atención a la pendiente de la línea roja: es bastante pronunciada, lo que indica que el sentimiento del mercado es fuerte. La caída termina con una vela giratoria. Este patrón muestra la indecisión del mercado, con tanto los alcistas como los bajistas luchando por hacerse con el control. A menudo va seguido de una inversión de la tendencia. Efectivamente, a continuación se produce un fuerte movimiento alcista. Tiene una pendiente aún más pronunciada, lo que sugiere un fuerte sentimiento alcista. Pero un sentimiento tan fuerte no suele durar mucho. Y efectivamente, los precios experimentan una corrección, seguida de un período de movimiento lateral, como se muestra en la línea azul. Observe que después de dos velas bajistas, aparece un doji de patas largas, seguido de una vela alcista con una larga sombra inferior. Esta es una combinación alcista. Y, de hecho, los precios subieron después y el mercado parece estar listo para subir.

El impulso se muestra mediante las pendientes relativas de la línea de regresión.

La pendiente relativa de la regresión lineal mide correctamente la aceleración y la desaceleración y sería el mejor indicador de dinámica del mundo si pudiéramos determinar qué parámetros usar: cuántos puntos de datos incluir en la medición y por dónde empezar y detener la línea. Pero cuando trazamos un promedio móvil continuo de la pendiente de regresión lineal, el gráfico resultante carece de impacto visual y es difícil de interpretar.

Consulte la siguiente gráfica, que muestra la pendiente de la regresión lineal de 8 períodos. El primer movimiento ascendente del Círculo 1 muestra que la pendiente es robusta, pero el segundo, del Círculo 2, parece igualmente menos robusto cuando parece visualmente obvio que el movimiento es más fuerte. Obtuvimos las mismas pendientes en el cuerpo de las barras en la ventana principal dibujando a mano la regresión lineal desde el mínimo más bajo hasta el máximo más alto. Y tanto las líneas dibujadas a mano como el indicador de pendiente, que utiliza un número fijo de períodos, no muestran qué movimiento ascendente será más fuerte.

Indicador de pendiente de la línea de regresión como medida de impulso

Necesitamos algo más para medir el impulso. El método más básico para medir el impulso es tomar el último precio y dividirlo por el precio de hace X períodos. En el siguiente gráfico, el indicador de impulso se basa en 5 días (el parámetro estándar es 12 días). Eso nos da el indicador de impulso en la ventana inferior. Observe que este indicador comenzó a subir 5 barras completas antes del mínimo más bajo real en el Círculo 2. En el Círculo 1, el indicador de impulso comenzó a subir después de alcanzar el mínimo más bajo, comportándose como un indicador coincidente, no como uno principal.

El indicador de impulso predice cambios en la tendencia del precio

Muchos principiantes piensan que han encontrado el Santo Grial en la forma del indicador de impulso. No sólo sube cuando los precios suben, sino que comienza a subir antes de que los precios empiecen a subir.

Ah, pero hay un problema, el mismo problema que tuvimos con la medición de la pendiente. ¿Cuántos períodos debes poner en este indicador de impulso? Usted puede llevar a cabo backtests para encontrar el parámetro óptimo hasta que encuentres lo que tengas que encontrar, y el indicador todavía te dará una señal falsa cuando el sentimiento del mercado cambie. En algunos períodos, tienes grandes movimientos y en otros, movimientos más pequeños. El tamaño "normal" de los movimientos cambia con el tiempo. Los movimientos grandes y pequeños movimientos pueden ser iguales, pero un indicador de dinámica demasiado corto lo sacará de un movimiento de continuación prematuramente y un indicador de dinámica demasiado largo retrasará tu entrada en una tendencia de barra más pequeña.

Una de las posibles soluciones es medir la tasa de cambio en términos porcentuales. La tasa de cambio es idéntica al impulso con la capacidad añadida de medir la magnitud del cambio. En este gráfico, la línea central está marcada con 100, es decir, 100%. Cuando el indicador está oscilando alrededor de la línea 100, significa que el precio de hoy es casi igual o 100% del precio X número de días atrás. Cuando el indicador sube hasta 102, estarás consiguiendo precios 2% más altos que cuando no hay dinámica alguna. Los diferentes paquetes de gráficos mostrarán esta información con una línea cero o la línea 100%.

Sabemos que los precios nunca se mueven en línea recta indefinidamente. En algún momento, el sector se llena demasiado: bien hacia la sobrecompra o hacia la sobreventa. Los traders sacan sus ganancias, poniendo fin a la tendencia, o simplemente reconsideran sus posiciones por otras razones. En el gráfico anterior, el juicio de sobrecompra comienza aproximadamente en 102 y la versión de sobreventa en aproximadamente 98. La mayoría del software de gráficos le permitirá dibujar líneas horizontales para marcar dónde cree que el precio estará sobrecomprado o sobrevendido.

Esto nos lleva al concepto de fuerza relativa, que significa fuerza relativa interna y no la fuerza de una seguridad comparada con una seguridad diferente. El RSI fue inventado por Welles Wilder, que lo hizo público en su libro de 1978 New Concepts in Technical Trading Systems. Antes de descartar el RSI, considera que sigue siendo uno de los indicadores más utilizados hoy en día, en gran parte porque incorpora el concepto de sobrecompra y sobreventa.

El RSI es tratado en su propia lección.

La parte importante es quitar de la fuerza relativa una medida de impulso, ya que viene con los niveles de sobrecompra/sobreventa incorporados, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. El RSI es una relación entre el promedio de los días crecientes y el promedio de los días decrecientes durante un período fijo, convertidos luego en términos porcentuales. El problema con el RSI y con todos los indicadores de impulso es el "problema del parámetro". ¿Cuántos períodos se pone en la fórmula?

El impulso, medido por el índice de fortaleza relativa

Otro indicador de dinámica que utiliza el precio en relación con el reciente rango alto-bajo es el oscilador de dinámica de Chande, descrito en el libro The New Technical Trader. La versión de Chande utiliza la diferencia entre los días de subida y bajada, como el RSI, pero la aritmética es un poco más sofisticada: agrega todos los precios alcistas del día y le resta todos los precios bajistas de la jornada, y los divide a todos por los precios en ambas direcciones. Puedes verlo en la tabla de abajo. Los matemáticos señalan que el uso tanto de los días alcistas como bajistas en el numerador amplía el alcance de la medición y lo hace más sensible a grandes movimientos.

El impulso, medido por el oscilador de impulso Chande

Al igual que con el RSI, el indicador de impulso de Chande se convierte en términos porcentuales para que los precios cercanos a la línea cero no tengan impulso y los que estén alrededor de +50 se destaquen sobrecompra (-50 marcando sobreventa). La virtud de concertar el impulso a una base porcentual es deshacerse del problema de parámetro en el momento clave. Al fin y al cabo, un movimiento con barras pequeñas puede ser igual de tendencia en términos de pendiente como un movimiento con barra grande, y el proceso del oscilador ofrece esa perspectiva.

Si nuestro propósito al usar la dinámica es descubrir si una tendencia está acelerando o desacelerando, o alcanzando un punto de parada probable (sobrecompra/sobreventa), también podemos emplear MACD, el oscilador estocástico, e incluso las bandas de Bollinger. En cualquier caso, encontramos que las ráfagas de aceleración son limitadas y generalmente de corta duración. La aceleración puede reanudarse o no, dependiendo de si el precio está sobrecomprado/sobrevendido. Esto nos ayuda a parear el parámetro a un número más apropiado para cualquier período de tiempo que estamos usando, pero no olvides que las estimaciones de sobrecompra/sobreventa son, a menudo, incorrectas.

Estos cuatro métodos de medir la dinámica hacen que cuando la aceleración/desaceleración ocurra, un indicador de dinámica te alerte del cambio de dirección, a veces con más de un período de antelación. La dinámica dirige la dirección. De todos modos, un trader inteligente también echará un vistazo a otras pistas en las propias barras, como la presencia de muchas velas envolventes bajistas y alcistas en la primera área de congestión, cuando el centro de elevación no coincide y supera los máximos anteriores en el Área de congestión.

Puedes utilizar la dinámica como un sistema de comercio independiente, pero si lo haces, también debes utilizar otros indicadores, como patrones y velas. La mayoría de los traders utilizan el impulso como un indicador de confirmación.