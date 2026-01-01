El Índice direccional promedio (ADX) es otro de los indicadores inventados por Welles Wilder en 1978. El ADX puede ser muy complicado de usar si estás muy acostumbrado visualmente a que una línea que se mueva hacia arriba signifique que es el precio el que se mueve hacia arriba. De hecho, el ADX mide la fortaleza de la tendencia sin preocuparse por su dirección, por lo que la línea ADX se puede estar moviendo hacia arriba cuando una tendencia a la baja esté ganando fuerza.

Al ADX se le denomina normalmente como un indicador principal, debido a que la dinámica se dispara por delante del precio, subiendo o cayendo y luego invirtiendo la tendencia. Ésta era la idea de Wilder y, en líneas generales, dicha afirmación es cierta, pero recuerda que todos los indicadores de dinámicas funcionan mejor cuando se está marcando una tendencia y que suelen dar falsas señales dentro del rango de comercialización. De hecho, una de las aplicaciones primarias del ADX es la de diferenciar entre las tendencias y el rango de comercialización.

El ADX se utiliza casi siempre junto a otros indicadores que muestran la dirección, el Indicador Direccional Menos (-DI) y el Indicador Direccional Más (+DI). Así podrás conocer tanto la fortaleza como la dirección de la tendencia.

El ADX se muestra como una línea simple con valores que van desde el mínimo de cero hasta 100. El nivel de 25 es una línea divisoria entre "débil y sin tendencia" y el "marcando tendencia". Una tendencia es fuerte entre 25 y 50, y muy fuerte entre 50 y 75. De 75 a 100 la tendencia es tan fuerte que deberías comenzar a comprobar si el precio está sobreventa o sobrecompra.

Utilizar el ADX no es difícil, pero calcularlo es altamente complicado. Como la mayoría de los indicadores de Wilder, se centra en los altos y bajos relativos dentro del rango más reciente, no en la relación de apertura/cierre. Primero debes calcular el movimiento direccional, DM, por sus siglas en inglés. Cuando los precios estén marcando tendencia alcista, el DM añade un signo de suma: +DM. Por eso se le llama DM positivo, Plus DM o movimiento hacia arriba. Si la dirección es bajista, el DM añade un símbolo de resta: –DM. Por eso se le llama DM negativo, Menis DM o movimiento hacia abajo.

El +DM se produce cuando las máximas de hoy menos las máximas de ayer da un resultado positivo (movimiento hacia arriba) y es mayor que el mínimo de ayer menos el mínimo de hoy ( movimiento hacia abajo) y más grande que cero.

El -DM se produce cuando el movimiento hacia abajo es > que el movimiento hacia arriba y > cero.

El calculador +DI se calcula de la siguiente manera:

+ D I = 100 × M M E ( + D M ) A T R +DI=100\times\frac{MME(+DM)}{ATR} +DI=100×ATRMME(+DM)​

Y el -DI se calcula de forma similar:

− D I = 100 × M M E ( − D M ) A T R -DI=100\times\frac{MME(-DM)}{ATR} −DI=100×ATRMME(−DM)​

Nota que si el +DM es negativo debes usar cero como su valor y que, si el indicador –DM es positivo, también debes usar cero. Wilder utilizaba un período de 14 días para el DM y para el ATR, pero eres bienvenido a utilizar cualquier otro marco temporal o a cambiar la MME (media móvil exponencial).

Al final, la fórmula es:

A D X = 100 × M M E ( + D I − − D I + D I + − D I ) ADX=100\times MME(\frac{+DI\ -\ -DI}{+DI\ +\ -DI}) ADX=100×MME(+DI + −DI+DI − −DI​)

Wilder inventó ADX (y todos sus indicadores) antes de la llegada del PC. Afortunadamente para nosotros, cada programa actual contiene una versión enlatada de ADX y los componentes -DI y +DI. Sin embargo, puede que valga la pena comprender la metodología de cálculo porque en ADX se está suavizando mucho. Los componentes DM se suavizan aunque sólo sea mediante la eliminación de días internos, y el ADX se suaviza dividiendo por el ATR. Esto tiene la virtud de ofrecer un indicador realmente fiable, pero que puede retrasarse y es difícil de interpretar. En la siguiente gráfica de ejemplo, vemos un aumento en el precio que comienza 11 períodos completos antes de que la línea ADX suba por encima de 25, el criterio para una tendencia fuerte sobre la que vale la pena operar.

ADX cambia al modo de tendencia con un retraso de 11 períodos

ADX en acción

Añadamos un +DI, que se muestra en la siguiente gráfica (línea discontinua azul). El cruce a mano izquierda de la línea +DI con la roja del ADX muestra que se está formando una tendencia alcista. El cruce a mano derecha muestra que está finalizando. Echa un vistazo al cruce a mano izquierda. Parecería que llega tarde a la fiesta. Pero echa un vistazo a los precios otra vez, están dentro del rango de comercialización, no están marcando una tendencia.

ADX se cruza con uno de sus componentes: +DI

La siguiente gráfica muestra una imagen más grande de la misma situación. Nosotros pudimos dibujar una línea roja y creciente de soporte, la cual nos puede cegar frente al movimiento lateral no muy feliz que marcan las líneas doradas. Con contamos con una ruptura por el encima de los máximos previos hasta el final de las líneas doradas. Nuestros ojos lo pueden perder, pero el ADX lo identificó correctamente. Si estás profundamente en contra de tomar riesgos, el ADX se puede convertir en tu nuevo mejor amigo.

El ADX mostraba que todavía estamos en el rango

Ahora, vea el gráfico con todos los componentes de ADX. -DI es verde. Tenga en cuenta que cuando el precio en la ventana superior comienza a subir, -DI cae por debajo de +DI y permanece allí la mayor parte del tiempo a medida que se desarrolla la tendencia alcista. Como en todos los sistemas cruzados, si +DI sube por encima de –DI es una señal de compra. No se deje engañar por una línea indicadora que cae. Se refiere a la fuerza del movimiento alcista decreciente y no refleja el precio en sí. Aquí, el cruce -DI por encima del +DI es una señal de venta. Pero con todas las líneas cayendo, el mercado parece no tener tendencia. Por lo tanto, es mejor esperar nuevas novedades antes de tomar cualquier decisión.

ADX con +DI y -DI muestran los cruces

Por desgracia, sufrirás numerosos y extraños cruces y puede ser muy fácil el que te confundan irremediablemente. Por todo ello, siempre es buena idea utilizar otros indicadores de confirmación con el ADX, incluyendo el MACD y el reconocimiento de patrones.