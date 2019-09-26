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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: TIOmarkets
Esta página describe el bróker de Forex TIOmarkets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Cuentas segregadas
- Programa de afiliación
- Educación gratis
Compañías
TIO Markets Ltd.
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Dash
Ethereum
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
AED
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos
AUD
Dólar australiano
CAD
Dólar canadiense
CZK
Corona checa
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
ZAR
Rand sudafricano
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Regulación
FCA (Reino Unido), 488900
FSA (San Vicente y las Granadinas), 24986
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Checo
Alemán
Griego
Español
Hindi
Húngaro
Indonesio
Italiano
Malayo
Neerlandés
Polaco
Portugués
Tailandés
Turco
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Callback
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
VIP BlackAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta20 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
CFD
1:100
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
RAWAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta250 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
CFD
1:200
Stocks
1:20
Futures
1:20
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
NanoAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta20 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
CFD
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5