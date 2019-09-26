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Position Sizer

Un asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
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Perfil de bróker: TIOmarkets

Esta página describe el bróker de Forex TIOmarkets. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.

TIOmarkets
No disponible en EE. UU.
  • Bonos
  • PAMM
  • Gestor personal
  • Cuentas segregadas
  • Programa de afiliación
  • Educación gratis
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Compañías
TIO Markets Ltd.
Fundado en: 2019
En linea desde: 2019
Calificación del corredor
TIOmarkets
No calificado
1 opiniones calificadas
Ver reseñas
Países prohibidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
FasaPay
Litecoin
Bitcoin
Dash
Ethereum
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
AED
Dírham de los Emiratos Árabes Unidos
AUD
Dólar australiano
CAD
Dólar canadiense
CZK
Corona checa
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
ZAR
Rand sudafricano
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Regulación
FCA (Reino Unido), 488900
FSA (San Vicente y las Granadinas), 24986
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Checo
Alemán
Griego
Español
Hindi
Húngaro
Indonesio
Italiano
Malayo
Neerlandés
Polaco
Portugués
Tailandés
Turco
Vietnamita
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Callback
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web

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