FSA SVG (Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas)

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La Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas (FSA SVG) es un organismo regulador muy solicitado para el registro de brókeres de Forex.

Hay algo que debe tener en cuenta: los brókeres de Forex pueden registrarse en la FSA SVG y constituirse como sociedades en San Vicente y las Granadinas. Pero no poseen una licencia de la FSA SVG. Esto difiere de lo que ocurre con muchos organismos reguladores, que también se encargan de la concesión de licencias. Ya hablaremos de esto más adelante.

Si quiere comprobar si un bróker de Forex está registrado en la FSA SVG, puede pulsar en «Entity Name Search» en el menú superior de la página web oficial de la FSA SVG. Escriba el nombre de la empresa en el cuadro de búsqueda o desplácese por la lista de resultados, que se actualiza semanalmente. Puede ver el estado de cada entidad de un solo vistazo.

En esta guía se repasa todo lo que debe saber sobre la FSA SVG, incluyendo su historia, sus responsabilidades, sus competencias, sus requisitos y mucho más.

¿Es la FSA SVG un organismo regulador legítimo?

Sí, la FSA SVG es la autoridad reguladora financiera oficial de San Vicente y las Granadinas. Se creó en virtud de la Ley de la Autoridad de Servicios Financieros, n.º 33 de 2011, y su fecha de entrada en vigor fue el 12 de noviembre de 2012.

Antes de la Ley de la Autoridad de Servicios Financieros, n.º 33 de 2011, la competencia en materia financiera en San Vicente y las Granadinas estaba repartida entre los siguientes organismos:

La Autoridad Internacional de Servicios Financieros (IFSA)

La División de Cooperativas del Ministerio de Movilización Nacional y Desarrollo Social

La División de Supervisión y Regulación del Ministerio de Hacienda

Ahora sus funciones se han fusionado en un único organismo, lo que permite una mayor eficiencia y coherencia en la normativa y su aplicación.

Responsabilidades

En su página web oficial, la FSA SVG afirma lo siguiente:

La FSA se creó con el objetivo de regular los sectores financieros internacionales (offshore) y financieros no bancarios, siendo estos últimos los que abarcan las cooperativas de crédito, las aseguradoras, los fondos de pensiones, las sociedades de crédito hipotecario, las sociedades de socorro mutuo y las empresas de transferencia de dinero.

Y continúa:

El papel, las funciones y las competencias de la FSA se recogen en la Ley de la FSA, y sus objetivos reguladores quedan consagrados en los principios rectores fundamentales de la FSA, que también se recogen en dicha ley. Entre ellas se incluyen, en resumen, la protección y el trato justo de los consumidores, el refuerzo de la integridad del mercado y la estabilidad financiera, y el fomento de la competencia leal. La función principal de la FSA es aplicar las disposiciones de la Ley de la FSA y el resto de la normativa pertinente. Su función principal consiste en supervisar las operaciones de las entidades financieras con el fin de promover el cumplimiento de la legislación que les es aplicable y de demás normas vigentes, incluidas las leyes de este país en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). La FSA va un paso más allá para fomentar no solo el cumplimiento de la ley, sino también las mejores prácticas internacionales.

¿Quién debe inscribirse?

A continuación se incluye una lista (no exhaustiva) de algunos de los tipos de entidades financieras que deben registrarse en la FSA SVG.

Empresas de servicios monetarios

Sociedades de socorros mutuos

Cooperativas de crédito

Sociedades de crédito hipotecario

Compañías de seguros

Fondos de pensiones

Empresas del sector financiero

Sociedades de responsabilidad limitada (LLC)

Bancos internacionales

Compañías de seguros internacionales

Fondos de inversión

Proveedores de servicios relacionados con activos virtuales

Brókeres

Agentes registrados

Fideicomisos

Aclaración sobre la diferencia entre el registro y la concesión de licencias

Es importante tener en cuenta que existe una distinción entre el registro y la concesión de licencias, y que la FSA SVG solo registra a los brókeres de Forex. No les concede ninguna licencia.

La FSA SVG explica:

La Autoridad de Servicios Financieros no regula ni concede licencias a las sociedades mercantiles (BC) ni a las sociedades de responsabilidad limitada (LLC) que se dedican al trading de FOREX o al corretaje. El alcance de la supervisión se limita a garantizar que las sociedades mercantiles cumplan con las obligaciones que les incumben en virtud de la Ley de Sociedades Mercantiles (Modificación y Codificación), capítulo 149 de las Leyes Revisadas de San Vicente y las Granadinas de 2009, y que las LLC cumplan con las obligaciones que les impone la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, capítulo 151 de las Leyes Revisadas de San Vicente y las Granadinas de 2009. Las BC y las LLC que se dediquen al trading o corretaje de forex deben obtener la autorización o licencia necesaria de la jurisdicción en la que se encuentren sus clientes.

Esto puede resultar confuso, ya que en la base de datos de la FSA SVG se pueden encontrar entidades que incluyen claramente la palabra «Forex» en su nombre. Se trata de registros de constitución de sociedades, no de licencias de brókeres de Forex.

La inscripción de una empresa establece la personalidad jurídica en San Vicente y las Granadinas, pero no autoriza la realización de actividades reguladas específicas. La función de la FSA consiste simplemente en garantizar que estas sociedades mercantiles cumplan con las obligaciones corporativas básicas establecidas en la Ley de Sociedades Mercantiles.

En 2023, la FSA SVG publicó un memorándum titulado «Requisitos para las sociedades mercantiles (BC) y las sociedades de responsabilidad limitada (LLC) que desarrollan actividades comerciales de FOREX». Este es el memorándum en el que la FSA SVG anunció que los brókeres deben estar sujetos a regulación en las jurisdicciones en las que captan clientes.

El documento establece lo siguiente:

1. Las empresas que deseen dedicarse a actividades relacionadas con FORHX [¡sic!] deberán presentar una copia certificada de las licencias o autorizaciones necesarias expedidas por la jurisdicción o jurisdicciones y las autoridades en las que vayan a desarrollar sus actividades comerciales, al presentar la solicitud de constitución o registro en San Vicente y las Granadinas. La solicitud será denegada si no se aportan dichas pruebas. 2. Se concederá a las empresas ya existentes un período transitorio de cuarenta y cinco (45) días, hasta el 10 de marzo de 2023, ꞏdurante el cual deberán presentar a la FSA una copia certificada de las licencias necesarias expedidas por la jurisdicción o jurisdicciones y las autoridades en las que desarrollan sus actividades empresariales. No se aplicarán tasas de tramitación por estas solicitudes.

La FSA SVG también publicó una sección de preguntas frecuentes en 2023. Esta sección aborda una gran variedad de preguntas y situaciones. Por ejemplo, si un bróker tiene su sede en una jurisdicción en la que no se exige licencia para llevar a cabo las actividades a las que se dedica, la entidad puede presentar ante la FSA SVG una carta expedida por el organismo regulador de dicha jurisdicción.

Por qué los brókeres eligen la FSA SVG

A los brókeres de Forex les gusta registrarse en la FSA SVG porque el proceso es rápido y sencillo, con pocas barreras de entrada y sin requisitos de contar con una oficina local ni personal residente. Los requisitos de presentación de informes son mínimos. Ofrecen una opción de registro flexible que permite llegar a un público internacional, a menudo con ventajas fiscales.

Otra ventaja que atrae a las empresas de Forex a San Vicente y las Granadinas es, por supuesto, su régimen fiscal preferencial, que se traduce en un impuesto de sociedades del 0 % si los ingresos de la empresa proceden del extranjero.

Requisitos de registro y cumplimiento

La FSA SVG regula a los brókeres de Forex bajo la categoría de entidad: BC-Sociedad mercantil. Un bróker que desee registrarse debe hacerlo a través de un agente registrado con licencia de San Vicente y las Granadinas. Estos son los demás requisitos:

La empresa debe facilitar al agente registrado toda la información relativa a la verificación de la identidad del titular beneficiario último, los accionistas y los consejeros. Puede haber un único accionista y un consejero.

El bróker debe explicar la naturaleza de la actividad que va a desarrollar. Solo puede dedicarse a las actividades para las que cuenta con la correspondiente autorización. El bróker de Forex debe presentar una prueba de que cuenta con licencia en las jurisdicciones en las que opera.

La empresa «solo podrá emitir acciones registradas. No se permiten las acciones al portador» y «deben cumplir los requisitos de sustancia económica, cuando sea necesario». Se permite poseer terrenos en San Vicente y las Granadinas siempre que se obtenga una licencia de tenencia de terrenos para extranjeros.

Las empresas deben solicitar un número de identificación fiscal (TIN/NIF) al Departamento de Hacienda

local.

Hay que abonar una tasa de inscripción de 125 $ cuando un bróker solicita su registro como sociedad mercantil ante la FSA SVG. El agente también debe pagar una cuota anual de 100 $. Si necesitan presentar cualquier otro tipo de solicitud adicional, la tasa correspondiente a cada una de ellas es de 50 $.

En la página de requisitos no se indican los requisitos de capital, por lo que tendrá que ponerse en contacto con el organismo regulador para obtener información al respecto. Parece probable que ese requisito no exista, ya que se trata simplemente de un registro, no de una licencia.

Todos los formularios que necesita un bróker para registrarse en la FSA SVG se pueden descargar de su página web.

En un plazo de 24 horas tras completar el proceso de solicitud, las sociedades mercantiles pueden constituirse en San Vicente y las Granadinas.

Poderes a disposición de la FSA SVG

Si una entidad financiera incumple la legislación de San Vicente y las Granadinas, la FSA SVG podrá adoptar contra ella alguna de las siguientes medidas coercitivas:

Emitir una advertencia al público sobre las infracciones cometidas por el bróker y formular recomendaciones.

Imponer una multa al bróker o aplicar sanciones.

Suspender temporalmente o revocar definitivamente la licencia de un bróker, si ha sido expedida por la FSA SVG.

Si un bróker no está regulado por la FSA SVG, sino que simplemente afirma estarlo, no hay ninguna licencia que revocar, por lo que se emitirá una advertencia pública.

Recuerde que la FSA SVG se encarga del registro de los brókeres de Forex, pero no les concede licencias. Sin embargo, el alcance de las posibles medidas coercitivas se amplía si la empresa está, al menos, registrada ante ellos.

Cabe señalar, no obstante, que la normativa la FSA SVG no exige la segregación de los fondos de los clientes, lo que significa que no requiere que se separen de los fondos de la empresa. Tampoco cubren las pérdidas de los inversores debidas a fraudes o quiebras mediante un sistema de indemnización.

A continuación se incluyen un par de ejemplos de advertencias que la FSA SVG ha emitido en el pasado sobre brókeres de Forex.

AVISO DE ADVERTENCIA — FX Portugal LLC

El presente aviso informa al público de que una empresa denominada FX Portugal LLC, que afirmaba estar regulada por la FSA SVG, no está regulada por la FSA SVG.

La FSA SVG recuerda al público en este aviso que no concede licencias a los brókeres Forex.

AVISO DE ADVERTENCIA — International Exchange LLC

Este es un aviso similar en el que se explica que International Exchange LLC no se constituyó ni está sujeta a regulación en San Vicente y las Granadinas. Se recuerda una vez más que el organismo regulador no concede licencias a los brókeres de Forex y recomienda a los operadores que eviten esta empresa fraudulenta.

Informando a la FSA SVG

Si cree que un bróker de Forex está infringiendo las normas de la FSA SVG, puede informarles de ello. Recuerde que esto no supondrá la revocación de la licencia, pero sí que, como mínimo, podría dar lugar a que se emita una advertencia. Y si la empresa estuviera registrada en la FSA SVG, podría perder su condición de tal.

Para presentar una denuncia contra un bróker, puede hacer clic en el enlace File Complaint que aparece en el menú superior de la página web de la FSA SVG. Esto le llevará a un formulario de contacto. Introduzca sus datos básicos y, a continuación, responda a las preguntas. Le preguntarán si ha presentado alguna queja anteriormente, con qué responsables de la empresa ha tratado, etc.

Una vez que haya respondido a las preguntas, tendrá la oportunidad de rellenar los datos de su reclamación. Sea lo más detallado y claro posible para que la FSA SVG disponga de la información necesaria para seguir adelante con una investigación, en caso de que decida llevarla a cabo.

Si solo tiene preguntas o comentarios, también hay una página de contacto en la que figuran las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y la ubicación de la oficina. Allí hay un formulario web que también puede rellenar.

Conclusión

La Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas (FSA SVG) es un organismo regulador oficial dotado de las competencias necesarias para ejercer una supervisión efectiva sobre los brókeres de Forex y otras entidades financieras. Si un bróker está regulado por la FSA SVG, tiene la garantía de que debe cumplir con las normas del organismo regulador para mantener su registro. Sin embargo, es posible que el marco normativo relativo a los brókeres de Forex le parezca mucho menos estricto en comparación con el de otros organismos reguladores del FX.