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Perfil de bróker: OxSecurities
Esta página describe el bróker de Forex OxSecurities. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- PAMM
- MAM
Compañías
Ox Securities Pty Ltd
Ox Securities Limited (SV)
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
FasaPay
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Dragonpay
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Regulación
ASIC, 438402
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
Standard
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Pro
Tamaño mínimo de la cuenta1 $
Propagación,
EUR/USD
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Reseñas
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