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Perfil de bróker: Royal
Esta página describe el bróker de Forex Royal. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- MAM
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
Royal Financial Trading (Cy) Ltd
Países prohibidos
Afganistán
Birmania
Bosnia y Herzegovina
Canadá
Corea del Norte
Cuba
Estados Unidos
Guyana
Irak
Irán
Japón
República Democrática Popular Lao
Siria
Sudán
Uganda
Yemen
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Cheques
Neteller
FasaPay
Dragonpay
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 30 días)
MetaTrader 5 (Limitado con 30 días)
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CAD
Dólar canadiense
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
HKD
Dólar de Hong Kong
NZD
Dólar neozelandés
PLN
Złoty
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
ZAR/JPY
Regulación
ASIC, 420268
CySEC, 312/16
Comisión de servicios financieros de Vanuatu, 700284
FSA (San Vicente y las Granadinas), 149LLC2019
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Indonesio
Polaco
Portugués
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Francés
Turco
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Oficina
Telegram
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
ClassicAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
Indexes
1:30
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
Indexes
1:30
VIPAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta5.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:30
Apalancamiento
Forex
1:30
Gold & silver
1:30
Indexes
1:30