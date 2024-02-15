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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Investizo
Esta página describe el bróker de Forex Investizo. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- VPS
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
- Comerciar por teléfono
Compañías
Investizo LTD.
Países prohibidos
Australia
Estados Unidos
Israel
Japón
Métodos de pago
Tarjetas de crédito
Perfect Money
Transferencia bancaria local
Litecoin
Bitcoin
Ethereum
Bitcoin Cash
AdvCash
Tether (USDT)
Tron
USD Coin (USDC)
M-Pesa
Binance Coin (BNB)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NZD
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/HKD
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Malayo
Ruso
Tailandés
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Malayo
Ruso
Tailandés
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
100 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
ECNAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Indexes
1:100
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:50
CFD
1:100
Indexes
1:100
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:2
CentAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Indexes
1:100
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:10